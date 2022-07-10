Семирічний спортсмен Ілля віддав всі свої заощадження на ЗСУ
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Хлопчик рік збирав на комп’ютерну гру, відкладаючи з наколядованих та кишенькових грошей. Але зрештою віддав тисячу гривень - все, що в нього було - волонтерам.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".
Ілля Шмігель з Луцька розповів журналістам, що йому вдалось зібрати тисячу гривень. Гроші він приніс до спортивного клубу, де займається, адже тут від початку воєнного стану в країні, працює волонтерський центр.
"Такі ситуації, як з Іллею, дають нам зрозуміти, що ми правильно виховуємо дітей, що перемога буде за нами", – каже головний тренер клубу Михайло Савчук.
Іллю вчила історії бабуся, він цікавився воєнною тематикою задовго до нового етапу війни з росіянами, — каже мама Оксана. З її слів, одного дня син запитав у неї, як може допомогти українській армії, щоб війна швидше закінчилася.
"Я відповіла, що багато: намалювати малюнок для воїнів, заробити гроші, потім їх задонатити комусь на допомогу. І він вирішив віддати свої заощадження. Я пишаюсь його вчинком", – розповідає Оксана Шмігель.
Ілля говорить: розуміє, що допоможе не просто його тисяча гривень, а те, що кожен з українців докладається до спільної перемоги над ворогами.
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