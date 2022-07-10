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Новини Суспільство
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Семирічний спортсмен Ілля віддав всі свої заощадження на ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

хлопчик,ілля,шмігель

Хлопчик рік збирав на комп’ютерну гру, відкладаючи з наколядованих та кишенькових грошей. Але зрештою віддав тисячу гривень - все, що в нього було - волонтерам.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Ілля Шмігель з Луцька розповів журналістам, що йому вдалось зібрати тисячу гривень. Гроші він приніс до спортивного клубу, де займається, адже тут від початку воєнного стану в країні, працює волонтерський центр.

"Такі ситуації, як з Іллею, дають нам зрозуміти, що ми правильно виховуємо дітей, що перемога буде за нами", – каже головний тренер клубу Михайло Савчук.

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Іллю вчила історії бабуся, він цікавився воєнною тематикою задовго до нового етапу війни з росіянами, — каже мама Оксана. З її слів, одного дня син запитав у неї, як може допомогти українській армії, щоб війна швидше закінчилася.

"Я відповіла, що багато: намалювати малюнок для воїнів, заробити гроші, потім їх задонатити комусь на допомогу. І він вирішив віддати свої заощадження. Я пишаюсь його вчинком", – розповідає Оксана Шмігель.

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Ілля говорить: розуміє, що допоможе не просто його тисяча гривень, а те, що кожен з українців докладається до спільної перемоги над ворогами.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
А доларовий мультимільйонер зеленський ніфіга не дав ЗСУ із своїх заощаджень. Бо це не його війна, він тут прібарахлітся і сваліть.
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10.07.2022 14:18
+12
Цей хлопчина-майбутнє української незламної нації...
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10.07.2022 15:05
+10
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10.07.2022 14:20
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mne vot interesno....zelebobiki chitajut takie novini? skolka zeshobla skinula na ZSU ?
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10.07.2022 14:17 Відповісти
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10.07.2022 14:20 Відповісти
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10.07.2022 14:21 Відповісти
про юзика тоже что-то подобное надо
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10.07.2022 16:26 Відповісти
То може час зеленській поділитись? Так і хочуть щоб люди останнє віддали.
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10.07.2022 14:17 Відповісти
А доларовий мультимільйонер зеленський ніфіга не дав ЗСУ із своїх заощаджень. Бо це не його війна, він тут прібарахлітся і сваліть.
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10.07.2022 14:18 Відповісти
Він "ничего не должен..."
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10.07.2022 14:20 Відповісти
нифигассэ...ото дитё беню опустило...
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10.07.2022 14:24 Відповісти
такими темпами и бубу с леськой заставят скинуться якомусь воину на аптечку...
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10.07.2022 14:28 Відповісти
Цей хлопчина-майбутнє української незламної нації...
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10.07.2022 15:05 Відповісти
Гарні в нас діти!
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10.07.2022 15:24 Відповісти
Цілий рік збирав.Коляда,посівання,дитячі сніданки-одна тисяча гривень.Не ******* батьки свою дитину.Віддав бідний свої останні заощадження,найдорожчі для нього-і найбільша поміч для ЗСУ.Слава такому герою.Перемог йому у житті і на татамі!!!
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10.07.2022 21:55 Відповісти
Дитино, тобі це повернеться сторицею.
І гра буде, й нові іграшки.
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11.07.2022 03:03 Відповісти
 
 