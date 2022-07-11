Утром рашисты выпустили по Николаеву 6 ракет, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
11 липня російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Миколаєву. Попередньо - без жертв.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Николаевской ОВА.
"Утром, 11 июля, в Николаеве раздавались взрывы. Сейчас понимаем - 6 ракет. Предварительно без жертв", - говорится в сообщении.
Виталий Ким добавил, что известно, об одном раненом.
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+3 Анастасия Жданова
показать весь комментарий11.07.2022 10:21
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Анастасия Жданова
показать весь комментарий11.07.2022 10:21 Ответить Мне нравится 3
Alex acfc841d
показать весь комментарий11.07.2022 10:30 Ответить Мне нравится 0
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