Утром рашисты выпустили по Николаеву 6 ракет, - ОВА

11 липня російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Миколаєву. Попередньо - без жертв.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Николаевской ОВА.

"Утром, 11 июля, в Николаеве раздавались взрывы. Сейчас понимаем - 6 ракет. Предварительно без жертв", - говорится в сообщении.

Виталий Ким добавил, что известно, об одном раненом.

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