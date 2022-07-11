РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16297 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
2 535 36
Николаев (2012) обстрел (20434) Ким Виталий (235)

Утром рашисты выпустили по Николаеву 6 ракет, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаїв

11 липня російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Миколаєву. Попередньо - без жертв.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Николаевской ОВА.

"Утром, 11 июля, в Николаеве раздавались взрывы. Сейчас понимаем - 6 ракет. Предварительно без жертв", - говорится в сообщении.

Виталий Ким добавил, что известно, об одном раненом.

Читайте также: Утром в Николаеве раздавались взрывы. В области в результате обстрелов РФ горели поля с урожаем, - ОВА

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Опять хочешь что бы Киев бомбили?Ты вообще нормальный???
показать весь комментарий
11.07.2022 10:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Опять хочешь что бы Киев бомбили?Ты вообще нормальный???
показать весь комментарий
11.07.2022 10:21 Ответить
Йому аби Зеленського приплести, а подумали, як громадяни сприймають ці ракетні обстріли і що не варто так шуткувати, це-ні.
показать весь комментарий
11.07.2022 10:30 Ответить
 
 