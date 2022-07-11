Зранку рашисти випустили по Миколаєву 6 ракет, - ОВА
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11 липня російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Миколаєву. Попередньо - без жертв.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Миколаївській ОВА.
"Зранку, 11 липня, у Миколаєві лунали вибухи. На зараз розуміємо - 6 ракет. Попередньо без жертв", - йдеться у повідомленні.
Віталій Кім додав, що відомо, про 1 пораненого.
Топ коментарі
+3 Анастасия Жданова
показати весь коментар11.07.2022 10:21
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Анастасия Жданова
показати весь коментар11.07.2022 10:21 Відповісти Мені подобається 3
Alex acfc841d
показати весь коментар11.07.2022 10:30 Відповісти Мені подобається 0
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