Зранку рашисти випустили по Миколаєву 6 ракет, - ОВА

11 липня російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Миколаєву. Попередньо - без жертв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

"Зранку, 11 липня, у Миколаєві лунали вибухи. На зараз розуміємо - 6 ракет. Попередньо без жертв", - йдеться у повідомленні.

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Віталій Кім додав, що відомо, про 1 пораненого.