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Миколаїв (1340) обстріл (21411) Кім Віталій (451)

Зранку рашисти випустили по Миколаєву 6 ракет, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

11 липня російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Миколаєву. Попередньо - без жертв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

"Зранку, 11 липня, у Миколаєві лунали вибухи. На зараз розуміємо - 6 ракет. Попередньо без жертв", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зранку у Миколаєві лунали вибухи. У області внаслідок обстрілів РФ горіли поля з врожаєм, - ОВА

Віталій Кім додав, що відомо, про 1 пораненого.
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Топ коментарі
+3
Опять хочешь что бы Киев бомбили?Ты вообще нормальный???
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11.07.2022 10:21
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Опять хочешь что бы Киев бомбили?Ты вообще нормальный???
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11.07.2022 10:21 Відповісти
Йому аби Зеленського приплести, а подумали, як громадяни сприймають ці ракетні обстріли і що не варто так шуткувати, це-ні.
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11.07.2022 10:30 Відповісти
 
 