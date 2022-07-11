Как только ВСУ организуют свое артиллерийское наступление - россияне улетят отсюда, - Бутусов

Украинские силы способны освободить Лисичанск и Северодонецк, когда решат проблемы с организацией контрбатарейной борьбы, артиллерийской разведки, выявлением и поражением позиций российской артиллерии.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сказал в интервью "Радио НВ"

"Если у нас будет накоплено достаточное количество боеприпасов, система поражения будет отлажена, мы можем развернуть врага очень быстро", - считает Бутусов.

По его словам, преимущество оккупантов сейчас только в том, что у них есть большое количество боеприпасов и артиллерии.

"У нас есть проблемы с организацией контрбатарейной борьбы, артиллерийской разведки, выявлением и поражением позиций российской артиллерии. Как только это будет сделано и мы сможем организовать свое собственное артиллерийское наступление, они улетят отсюда", - говорит Бутусов.

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Главред Цензор.НЕТ добавил, что Россия, в отличие от Украины, не сможет удержать ни одной высоты, потому что ее армия значительно уступает украинской в мотивации, тактике и военном интеллекте.

"На данный момент у Украины достаточно силы, чтобы удержать все города, которые мы сейчас контролируем", - добавил Бутусов.

"Считаю, что все возможности у нас есть. Продвижение противника идет очень медленно и никаких чрезвычайных задач противник не [формирует]. Все это контролируемо, разумеется. Мы знаем, где они будут наступать, как они двигаются, какими силами. Действия противника предсказуемы и шаблонные, я бы даже сказал. Все это можно отразить", – говорит журналист.

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