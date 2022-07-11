Вооружить Украину – наиболее рациональное решение, чтобы не видеть российские войска на своих улицах, - Резников

Через территорию Украины российские танки могут продвинуться только как выставочные экспонаты.

Об этом в Facebook заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

Комментируя открытие выставок разбитой российской техники в странах Европы, он назвал "главными спонсорами" этих экспозиций украинских защитников.

"Цель выставок проста. Мы хотим показать жителям европейских государств, какое нашествие смертоносного железа сдерживает Украина. Мы демонстрируем, что через нашу территорию русские танки могут продвинуться только как выставочные экспонаты. У наших защитников и защитниц достаточно отваги и профессионализма. Но нам нужно оружие. Вооружить Украину – это наиболее рациональное решение, чтобы не видеть российские войска на своих улицах, не слышно взрывов, не хоронить близких…", - объяснил глава Минобороны.

"Мы продолжим работу, чтобы "осуществить" давнюю мечту Москвы, которая грезит, чтобы танки кремлевской империи "дошли до Ла-Манша". Чем больше современного дальнобойного оружия от партнеров мы получим и чем быстрее это произойдет – тем больше жизней мы сохраним. И тем скорее, силы обороны Украины обеспечат города свободного мира интересными экспонатами. Работаем над этим 24/7. Мы бьемся за Украину и защищаем Европу. Украина – щит Европы", - добавил Резников.

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