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Вооружить Украину – наиболее рациональное решение, чтобы не видеть российские войска на своих улицах, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

прага,виставка,техніка

Через территорию Украины российские танки могут продвинуться только как выставочные экспонаты.

Об этом в Facebook заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

Комментируя открытие выставок разбитой российской техники в странах Европы, он назвал "главными спонсорами" этих экспозиций украинских защитников.

"Цель выставок проста. Мы хотим показать жителям европейских государств, какое нашествие смертоносного железа сдерживает Украина. Мы демонстрируем, что через нашу территорию русские танки могут продвинуться только как выставочные экспонаты. У наших защитников и защитниц достаточно отваги и профессионализма. Но нам нужно оружие. Вооружить Украину – это наиболее рациональное решение, чтобы не видеть российские войска на своих улицах, не слышно взрывов, не хоронить близких…", - объяснил глава Минобороны.

"Мы продолжим работу, чтобы "осуществить" давнюю мечту Москвы, которая грезит, чтобы танки кремлевской империи "дошли до Ла-Манша". Чем больше современного дальнобойного оружия от партнеров мы получим и чем быстрее это произойдет – тем больше жизней мы сохраним. И тем скорее, силы обороны Украины обеспечат города свободного мира интересными экспонатами. Работаем над этим 24/7. Мы бьемся за Украину и защищаем Европу. Украина – щит Европы", - добавил Резников.

Читайте: Зеленский приказал военным вернуть оккупированные РФ прибрежные территории на юге Украины, - Резников
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Топ комментарии
+15
А напомните мне, суки зеленые, как вы деньги на тер. оборону не давали.
Стефанчук заявив, що Збройним силам наразі не потрібні додаткові 50 млрд грн. А було це 24 січня 2022. Так что на каждом "слуге" кровь самого народа
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11.07.2022 15:15
+12
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11.07.2022 15:05
+10
Зелень жила и живет по принципу

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11.07.2022 15:19
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Так воно то так,тільки це була і ваша проблема, щоб не бачити Бучу,Маріуполь і Кременчук.
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11.07.2022 15:04 Ответить
Парафинить Резникова смысла нет. Обычный министр. Главные действующие лица - Коломойский, Зеленский, Ермак
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11.07.2022 15:18 Ответить
Не скажите. Зад научился лизать он знатно.
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11.07.2022 15:20 Ответить
Ну это к обороне страны не относится
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11.07.2022 15:30 Ответить
А он вообще к обороне страны никак не относится. Да и не относился и до войны. Обороной занимаются совсем другие люди.
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11.07.2022 16:38 Ответить
Якщо виступить з критикою, звільнятть, і призначать ще гіршого. А Рєзніков варіант прийнятний за цієї влади.
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11.07.2022 16:14 Ответить
Зелень жила и живет по принципу

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11.07.2022 15:19 Ответить
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11.07.2022 15:05 Ответить
Захід розучився думати раціонально. Вони вважають, що їхні нібито складні та багатоходові схеми призведуть до бажаних для них наслідків. Але це не спрацьовує. До влади там поступово приходить покоління, що виросло на серіалах від Marvel і книжках про гарі потера. Яке стратегічне прогнозування від них можна очікувати? Питання риторичне, про всяк випадок...
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11.07.2022 15:07 Ответить
Т.е. наш плебс, приведший к власти в 2019 шута от олигархов, намного умнее?
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11.07.2022 15:17 Ответить
Явища одного порядку. Глобалізація + масова культура = розумова деградація
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11.07.2022 16:48 Ответить
Это было всегда, во все времена. Еще старик Аристотель говорил: 15/85% - демос/охлос - народ/толпа. У нас еще хорошее отношение примерно 25/73%, как в законе Паретто
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11.07.2022 17:15 Ответить
Що було? Глобалізація? Масова культура?
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12.07.2022 10:42 Ответить
Захід якраз думає раціонально. А от останній кацап, який "лаптьом щі хлєбаєт" мислить геть не раціонально. Інакше облаштовував би свій побут, а не варнякав про вялічіє.
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11.07.2022 16:15 Ответить
Ви надто ідеалізуєте Захід. Чіпляєтесь за нього як за останній бастіон здоровго глузду. Але, на жаль, він вже давно не такий...
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11.07.2022 16:50 Ответить
Надо к нам, в Германию, привезти все эти экспонаты.
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11.07.2022 15:08 Ответить
А чого ж до цього часу не озброiли, пане мiнiстр оборони?
А ми ж чекали, да дарма, ще с прошлого року.
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11.07.2022 15:09 Ответить
а ви чим три роки крім піару та розкрадання займались зеленодупі?
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11.07.2022 15:11 Ответить
А напомните мне, суки зеленые, как вы деньги на тер. оборону не давали.
Стефанчук заявив, що Збройним силам наразі не потрібні додаткові 50 млрд грн. А було це 24 січня 2022. Так что на каждом "слуге" кровь самого народа
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11.07.2022 15:15 Ответить
Якщо ми почнемо озброювати армію, то грошей на дороги не вистачить.
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11.07.2022 15:16 Ответить
Ну... почти так, но с более пространственными формулировками и выражалась вся команда клоунов)
Ирония и сарказм хорошая панацея при войне
Давай еще!
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11.07.2022 16:42 Ответить
І зараз це говорить той хто до війни приймав саму активну участь у РОЗзброєнні України - та тебе рядовим на фронт за це треба відправити у найгарячішу точку а не на посаду міністра оборони!!!
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11.07.2022 15:22 Ответить
Прав Резников!!!
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11.07.2022 15:40 Ответить
Слід було раніше прокидатися, а не спати мирним солодким сном у своїх затишних оселях! Проте - щира подяка й за те, що маємо.
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11.07.2022 15:40 Ответить
Зрадників та клоунів ще треба прибрати. Тоді точно кацапів на наших вулицях не буде
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11.07.2022 21:46 Ответить
 
 