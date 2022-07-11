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Озброїти Україну - найбільш раціональне рішення, щоб не бачити російські війська на своїх вулицях, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прага,виставка,техніка

Через територію України російські танки можуть просунутися тільки як виставкові експонати.

Про це у Facebook заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи відкриття виставок розбитої російської техніки у країнах Європи, він назвав "головними спонсорами" цих експозиції українських захисників.

"Мета виставок проста. Ми хочемо показати мешканцям європейських держав, яку навалу смертоносного заліза стримує Україна. Ми демонструємо, що через нашу територію російські танки можуть просунутися тільки як виставкові експонати.  У наших захисників і захисниць вдосталь відваги та професіоналізму. Але нам потрібна зброя. Озброїти Україну - це найбільш раціональне рішення, щоб не бачити російські війська на своїх вулицях, не чути вибухів, не ховати близьких…", - пояснив очільник Міноборони.

"Ми продовжимо роботу, щоб "здійснити" давню мрію москви, яка марить, щоб танки кремлівської імперії "дійшли до Ла-Маншу". Чим більше сучасної далекобійної зброї від партнерів ми отримаємо і чим швидше це станеться – тим більше життів ми збережемо. І тим скоріше сили оборони України забезпечать міста вільного світу цікавими експонатами. Працюємо над цим 24/7. Ми б’ємось за Україну і захищаємо Європу. Україна – щит Європи", - додав Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський наказав військовим повернути окуповані РФ прибережні території на півдні України, - Резніков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
А напомните мне, суки зеленые, как вы деньги на тер. оборону не давали.
Стефанчук заявив, що Збройним силам наразі не потрібні додаткові 50 млрд грн. А було це 24 січня 2022. Так что на каждом "слуге" кровь самого народа
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11.07.2022 15:15
+12
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11.07.2022 15:05
+10
Зелень жила и живет по принципу

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11.07.2022 15:19
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Так воно то так,тільки це була і ваша проблема, щоб не бачити Бучу,Маріуполь і Кременчук.
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11.07.2022 15:04 Відповісти
Парафинить Резникова смысла нет. Обычный министр. Главные действующие лица - Коломойский, Зеленский, Ермак
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11.07.2022 15:18 Відповісти
Не скажите. Зад научился лизать он знатно.
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11.07.2022 15:20 Відповісти
Ну это к обороне страны не относится
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11.07.2022 15:30 Відповісти
А он вообще к обороне страны никак не относится. Да и не относился и до войны. Обороной занимаются совсем другие люди.
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11.07.2022 16:38 Відповісти
Якщо виступить з критикою, звільнятть, і призначать ще гіршого. А Рєзніков варіант прийнятний за цієї влади.
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11.07.2022 16:14 Відповісти
Зелень жила и живет по принципу

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11.07.2022 15:19 Відповісти
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11.07.2022 15:05 Відповісти
Захід розучився думати раціонально. Вони вважають, що їхні нібито складні та багатоходові схеми призведуть до бажаних для них наслідків. Але це не спрацьовує. До влади там поступово приходить покоління, що виросло на серіалах від Marvel і книжках про гарі потера. Яке стратегічне прогнозування від них можна очікувати? Питання риторичне, про всяк випадок...
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11.07.2022 15:07 Відповісти
Т.е. наш плебс, приведший к власти в 2019 шута от олигархов, намного умнее?
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11.07.2022 15:17 Відповісти
Явища одного порядку. Глобалізація + масова культура = розумова деградація
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11.07.2022 16:48 Відповісти
Это было всегда, во все времена. Еще старик Аристотель говорил: 15/85% - демос/охлос - народ/толпа. У нас еще хорошее отношение примерно 25/73%, как в законе Паретто
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11.07.2022 17:15 Відповісти
Що було? Глобалізація? Масова культура?
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12.07.2022 10:42 Відповісти
Захід якраз думає раціонально. А от останній кацап, який "лаптьом щі хлєбаєт" мислить геть не раціонально. Інакше облаштовував би свій побут, а не варнякав про вялічіє.
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11.07.2022 16:15 Відповісти
Ви надто ідеалізуєте Захід. Чіпляєтесь за нього як за останній бастіон здоровго глузду. Але, на жаль, він вже давно не такий...
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11.07.2022 16:50 Відповісти
Надо к нам, в Германию, привезти все эти экспонаты.
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11.07.2022 15:08 Відповісти
А чого ж до цього часу не озброiли, пане мiнiстр оборони?
А ми ж чекали, да дарма, ще с прошлого року.
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11.07.2022 15:09 Відповісти
а ви чим три роки крім піару та розкрадання займались зеленодупі?
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11.07.2022 15:11 Відповісти
А напомните мне, суки зеленые, как вы деньги на тер. оборону не давали.
Стефанчук заявив, що Збройним силам наразі не потрібні додаткові 50 млрд грн. А було це 24 січня 2022. Так что на каждом "слуге" кровь самого народа
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11.07.2022 15:15 Відповісти
Якщо ми почнемо озброювати армію, то грошей на дороги не вистачить.
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11.07.2022 15:16 Відповісти
Ну... почти так, но с более пространственными формулировками и выражалась вся команда клоунов)
Ирония и сарказм хорошая панацея при войне
Давай еще!
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11.07.2022 16:42 Відповісти
І зараз це говорить той хто до війни приймав саму активну участь у РОЗзброєнні України - та тебе рядовим на фронт за це треба відправити у найгарячішу точку а не на посаду міністра оборони!!!
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11.07.2022 15:22 Відповісти
Прав Резников!!!
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11.07.2022 15:40 Відповісти
Слід було раніше прокидатися, а не спати мирним солодким сном у своїх затишних оселях! Проте - щира подяка й за те, що маємо.
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11.07.2022 15:40 Відповісти
Зрадників та клоунів ще треба прибрати. Тоді точно кацапів на наших вулицях не буде
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11.07.2022 21:46 Відповісти
 
 