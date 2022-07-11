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В РФ подтвердили ликвидацию "руководителя" оккупированного Великого Бурлука Юнакова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В поселке Великий Бурлук в Харьковской области, который находится под российской оккупацией, взорвали автомобиль руководителя оккупационной администрации Евгения Юнакова.
Передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC Україна.
Информацию подтверждают российские информационные агентства. Например, ТАСС со ссылкой на оккупационные российские власти региона сообщило, что назначенный Россией "руководитель" поселка Великий Бурлук восточнее Харькова погиб от подрыва автомобиля.
Там это назвали спланированной атакой украинской стороны.
Напомним, накануне о ликвидации коллаборанта Евгения Юнакова сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.
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Комедія
5 дек. 2020 г., 09:42
Шарль Латэн
Общество
За 11 месяцев текущего года в Краснодарском крае выходцами из Дагестана изнасиловано на 24,3 процента меньше казаков, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом объявил пресс-центр краевого ГУВД.
Отдельно учитывать сексуальные преступления против казачества правоохранительные органы Кубани начали четыре года назад, когда в центре Краснодара состоялся казачий круг с участием 20 тысяч человек. На кругу казаки жёстко потребовали от полиции защитить их половую неприкосновенность от произвола дагестанцев. ГУВД края пришлось принять меры - районные отделы полиции обязали подавать ежемесячный рапорт о количестве изнасилований казаков.
До 2019 года включительно показатель стабильно рос на 10-11 процентов в год, а в 2020 упал почти на четверть. Скептики утверждают, что такое снижение связано не с успехами полиции, а с коронавирусными ограничениями, из-за которых насильники и потенциальные жертвы реже выходят из дома. Несмотря на это, руководители полицейского главка и районных отделов уже представлены к награждению Офицерским нагрудным знаком «200 лет Кубанскому казачьему войску».
2.4kПерепосты
По данным издания, в августе Александр (имя изменено) познакомился в мессенджере с молодым человеком. Они встретились, и спасатель повел нового знакомого в свою квартиру. Туда же пришел мужчина, оказавшийся сообщником гостя. Вдвоем они - Муса и Заур - издевались над Александром и насиловали. Сфотографировав его паспорт, мужчины ушли.
Через некоторое время они вернулись и потребовали у Александра деньги. Вымогатели оформили на него несколько кредитов. Потом они вновь вернулись и, похитив Александра, повезли его в банк за новыми кредитами.
Там их задержали полицейские после заявления сестры спасателя о его пропаже. Узнав о произошедшем, начальство Александра потребовало, чтобы он уволился из МЧС и не портил честь мундира. 15 сентября он подал заявление об уходе.
via
Незважаючи на величезну розпусту серед жінок та їх доступність, московит все ж віддає перевагу одностатевим стосункам і педофілії. Можливо це і є наслідком доступності, а можливо це звичайний ефект середовища перебування, де дорослі, для задоволення плотських потреб, не бачать відмінності у статях і віку, що передається від покоління до покоління.
Якими ж дивними і оманливими звучать слова ******** московитів про "гєйропу", "ценності", "асобий путь", дідусь Фрейд би заплакав...
"Можливо, мужик має веселу і чуйну дружину,
Яка догоджає його грубій хиті,\
Він все ж проживає тваринне життя,
У ліжку бере хлопча замість дружини,\
Такі брудні гріхи захоплюють п'яну голову."
Джордж Турбервіль. Послання з Московщини. 1569
***
Бог покарав цих нещасних людей, потопаючих у своїй жадобі і ницості, важких содомітських гріхах, заставив їх справедливо бути покараними і потерпати від тиранії такого кривавого правителя.
Джером Горсей. Твори. 1573-1589
***
"У восьме, (Лжедмитрія) звинувачували в тому, що він був розпусний і похітливий, а також легковажний, як ніхто на світі, не шанував святих монашок і багатьох з них знеславив у монастирях, зганьбивши таким чином святиню, а більше того впав у содомію."
Ісаак Масса. Коротке повідомлення про початок війн у Московії. 1530-1610
"Вони, а особливо знатні бояри і дворяни, вдаються до більшої розпусти, содомського гріха чоловіка з чоловіком та ще й не таємно, а часто на очах багатьох людей, вважаючи для себе честю робити це без сорому і відкрито."
"Часто до дитини чи молодика вони прихильні більше ніж до своїх жінок. Ця гидота і жахіття йде наперекір Богу і його законам, навіть наперекір природі і всьому людському."
Петр Петрей. Історія по велике князівство Московське. 1608-1614
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"За словами Плутарха, складність пороку залежить від причин, що його спонукають, то московити, маючи величезну відразу до роботи, схильні не лише до пияцтва, а й до безсоромних вчинків і гріх Содому досить поширений у них порок. Крім цих порочних і злочинних схильностей вони є народом у вищій степені зрадливим.
Чарльз Карляйль. Відомості про три мандрівки. 1663-1664
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До того ж, московити не ввічливі, сурові, невігласи, віроломні, недовірливі, жорстокі і віддаються пристрастям таким скотським, що содомський гріх не вважається у них особливим злочином, який при цьому не приховується.
Ян Стрюйс. Мандрівка до Московської держави. 1670
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"Не допускаючи під жодним виглядом будинків розпусти і переслідуючи суворим покаранням будь яку розпусту, вони, проте, до того дійшли в невгамовному захоплені цим гріхом, що не розбирають ні статі, ні способів, приносячи жертви Венері.
Перебуваючи у глибокому невігластві, вони не в стані усвідомити важкості свого злочину і вважають, що дотримуються всього, що передбачає праведність християнина, якщо зняли з шиї хрест та закрили зображення святих перед зляганням з блудницею чи з хлопчиком, який її замінює."
Яків Рейтенфельс. Сказання герцогу Тосканському про Московію, 1673р.
Детальніше тут: https://tarasiy.webnode.com.ua/statt%d1%96/moskov%d1%96ya-xv-xvii-st-2/rozd%d1%96l-3-rozpusta/rozpusta-rozd%d1%96l-4-sodom%d1%96ti-/
Питання ?
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Тобто, при Ющенкові. Я за нього на Майдан їздив, спостерігачем був на виборах.
А він виявився нікчемною проригівською ганчіркою! Гнида чмошна!