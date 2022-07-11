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В РФ подтвердили ликвидацию "руководителя" оккупированного Великого Бурлука Юнакова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

євген,юнаков

В поселке Великий Бурлук в Харьковской области, который находится под российской оккупацией, взорвали автомобиль руководителя оккупационной администрации Евгения Юнакова.

Передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC Україна.

Информацию подтверждают российские информационные агентства. Например, ТАСС со ссылкой на оккупационные российские власти региона сообщило, что назначенный Россией "руководитель" поселка Великий Бурлук восточнее Харькова погиб от подрыва автомобиля.

Там это назвали спланированной атакой украинской стороны.

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Напомним, накануне о ликвидации коллаборанта Евгения Юнакова сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.
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Всі гниди в Україні мають бути знищенні...
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Бутилка і кізяк

Комедія
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На Кубани уменьшилось количество изнасилований казаков дагестанцами

5 дек. 2020 г., 09:42

Шарль Латэн

Общество

За 11 месяцев текущего года в Краснодарском крае выходцами из Дагестана изнасиловано на 24,3 процента меньше казаков, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом объявил пресс-центр краевого ГУВД.

Отдельно учитывать сексуальные преступления против казачества правоохранительные органы Кубани начали четыре года назад, когда в центре Краснодара состоялся казачий круг с участием 20 тысяч человек. На кругу казаки жёстко потребовали от полиции защитить их половую неприкосновенность от произвола дагестанцев. ГУВД края пришлось принять меры - районные отделы полиции обязали подавать ежемесячный рапорт о количестве изнасилований казаков.

До 2019 года включительно показатель стабильно рос на 10-11 процентов в год, а в 2020 упал почти на четверть. Скептики утверждают, что такое снижение связано не с успехами полиции, а с коронавирусными ограничениями, из-за которых насильники и потенциальные жертвы реже выходят из дома. Несмотря на это, руководители полицейского главка и районных отделов уже представлены к награждению Офицерским нагрудным знаком «200 лет Кубанскому казачьему войску».

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11.07.2022 16:34 Ответить
В Уфе сотрудника МЧС похитили двое мужчин, изнасиловали, а затем, шантажируя, вымогали у него деньги. После пережитых страданий потерпевшего уволили со службы за позор чести мундира. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, в августе Александр (имя изменено) познакомился в мессенджере с молодым человеком. Они встретились, и спасатель повел нового знакомого в свою квартиру. Туда же пришел мужчина, оказавшийся сообщником гостя. Вдвоем они - Муса и Заур - издевались над Александром и насиловали. Сфотографировав его паспорт, мужчины ушли.

Через некоторое время они вернулись и потребовали у Александра деньги. Вымогатели оформили на него несколько кредитов. Потом они вновь вернулись и, похитив Александра, повезли его в банк за новыми кредитами.

Там их задержали полицейские после заявления сестры спасателя о его пропаже. Узнав о произошедшем, начальство Александра потребовало, чтобы он уволился из МЧС и не портил честь мундира. 15 сентября он подал заявление об уходе.

via
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11.07.2022 16:38 Ответить
с другом отрабатывал приемы на бутылке... шалуны какие
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11.07.2022 16:39 Ответить
https://twitter.com/i/status/1546376855472820224
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11.07.2022 18:21 Ответить
Унікальні кадри розмноження кацапів
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11.07.2022 18:50 Ответить
Кацапські підераси. Яка гидота!

Незважаючи на величезну розпусту серед жінок та їх доступність, московит все ж віддає перевагу одностатевим стосункам і педофілії. Можливо це і є наслідком доступності, а можливо це звичайний ефект середовища перебування, де дорослі, для задоволення плотських потреб, не бачать відмінності у статях і віку, що передається від покоління до покоління.

Якими ж дивними і оманливими звучать слова ******** московитів про "гєйропу", "ценності", "асобий путь", дідусь Фрейд би заплакав...

"Можливо, мужик має веселу і чуйну дружину,
Яка догоджає його грубій хиті,\
Він все ж проживає тваринне життя,
У ліжку бере хлопча замість дружини,\
Такі брудні гріхи захоплюють п'яну голову."

Джордж Турбервіль. Послання з Московщини. 1569

***

Бог покарав цих нещасних людей, потопаючих у своїй жадобі і ницості, важких содомітських гріхах, заставив їх справедливо бути покараними і потерпати від тиранії такого кривавого правителя.

Джером Горсей. Твори. 1573-1589

***

"У восьме, (Лжедмитрія) звинувачували в тому, що він був розпусний і похітливий, а також легковажний, як ніхто на світі, не шанував святих монашок і багатьох з них знеславив у монастирях, зганьбивши таким чином святиню, а більше того впав у содомію."

Ісаак Масса. Коротке повідомлення про початок війн у Московії. 1530-1610

"Вони, а особливо знатні бояри і дворяни, вдаються до більшої розпусти, содомського гріха чоловіка з чоловіком та ще й не таємно, а часто на очах багатьох людей, вважаючи для себе честю робити це без сорому і відкрито."

"Часто до дитини чи молодика вони прихильні більше ніж до своїх жінок. Ця гидота і жахіття йде наперекір Богу і його законам, навіть наперекір природі і всьому людському."

Петр Петрей. Історія по велике князівство Московське. 1608-1614

***

"За словами Плутарха, складність пороку залежить від причин, що його спонукають, то московити, маючи величезну відразу до роботи, схильні не лише до пияцтва, а й до безсоромних вчинків і гріх Содому досить поширений у них порок. Крім цих порочних і злочинних схильностей вони є народом у вищій степені зрадливим.

Чарльз Карляйль. Відомості про три мандрівки. 1663-1664

***

До того ж, московити не ввічливі, сурові, невігласи, віроломні, недовірливі, жорстокі і віддаються пристрастям таким скотським, що содомський гріх не вважається у них особливим злочином, який при цьому не приховується.

Ян Стрюйс. Мандрівка до Московської держави. 1670

***

"Не допускаючи під жодним виглядом будинків розпусти і переслідуючи суворим покаранням будь яку розпусту, вони, проте, до того дійшли в невгамовному захоплені цим гріхом, що не розбирають ні статі, ні способів, приносячи жертви Венері.

Перебуваючи у глибокому невігластві, вони не в стані усвідомити важкості свого злочину і вважають, що дотримуються всього, що передбачає праведність християнина, якщо зняли з шиї хрест та закрили зображення святих перед зляганням з блудницею чи з хлопчиком, який її замінює."

Яків Рейтенфельс. Сказання герцогу Тосканському про Московію, 1673р.

Детальніше тут: https://tarasiy.webnode.com.ua/statt%d1%96/moskov%d1%96ya-xv-xvii-st-2/rozd%d1%96l-3-rozpusta/rozpusta-rozd%d1%96l-4-sodom%d1%96ti-/
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11.07.2022 22:54 Ответить
бавовна намоталась на колесо..
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11.07.2022 16:08 Ответить
"И, в самом деле, - тут неизвестный обернулся к Берлиозу, - вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать входить во вкус, и вдруг у вас… кхе… кхе… саркома легкого… - тут иностранец сладко улыбнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, - да, саркома, - жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, - и вот ваше управление закончилось!"
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11.07.2022 16:09 Ответить
Кстати,могут и фсбшники этих гауляйтеров взрывать,так как эти предатели свою "миссию" выполнили и теперь не нужны окончательно,зато под соусом борьбы с укродиверсантами можно туда напихать ещё педиков в погонах из рашки+ своего руснявого ***** поставить вместо забавовненого
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11.07.2022 16:11 Ответить
Будто без подрывов не могут пихать.Где ты найжешь руснявого *****,который не бухает и согласится на такую авантюру??
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11.07.2022 16:16 Ответить
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11.07.2022 16:12 Ответить
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11.07.2022 16:14 Ответить
як там у кацапів ....сабаке сабача смерть
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11.07.2022 16:15 Ответить
Стосунки з "рюзькім міром" завжди мають неприємні наслідки...
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11.07.2022 16:16 Ответить
Здох? Земля бетоном, сатаністу!
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11.07.2022 16:21 Ответить
рашка заишла і зразу стільки людеи переметнулось - шо ім мішало виіхати до окупаціі -- це ж ни 33 рік
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11.07.2022 16:24 Ответить
Там клімат )(**овий. А тут кавуни. Їм хочеться кацапердії тут.
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11.07.2022 16:28 Ответить
Кацапам, як ледащим виродкам, завжди хотілося жити під пальмами, наприклад, щоб до рота падали банани...
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11.07.2022 23:00 Ответить
ай незабудемнепрастим !
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11.07.2022 16:26 Ответить
У них кто убивает женщин и детей - герои, а кто наказал предателя-колаборанта - фашист? Мир зазеркалья...
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11.07.2022 16:28 Ответить
Жека Юнаков-Армейский
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11.07.2022 16:29 Ответить
все предатели будут ликвидированы...призимлили чухана и это правильно
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11.07.2022 16:33 Ответить
Как жє вьі моглі?!! Мальчіка в трусіках как ісусіка... Бімбой
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11.07.2022 16:34 Ответить
Неприятности на работе
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11.07.2022 17:17 Ответить
цеж треба щоб так пердак рвонув..
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11.07.2022 17:18 Ответить
Великий Бурлук це місце де ще в 2000 них і далі друкували газету "Радянський патріот".
Питання ?

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11.07.2022 17:39 Ответить
Реєстраційне свідоцтво... видане 24 квітня 2008 р.
**********
Тобто, при Ющенкові. Я за нього на Майдан їздив, спостерігачем був на виборах.
А він виявився нікчемною проригівською ганчіркою! Гнида чмошна!

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11.07.2022 23:10 Ответить
👍👌Слава ПАРТИЗАНАМ‼️❤️💙💛
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11.07.2022 17:40 Ответить
OF....
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12.07.2022 11:57 Ответить
 
 