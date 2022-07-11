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У РФ підтвердили ліквідацію "керівника" окупованого Великого Бурлука Юнакова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

євген,юнаков

У селищі Великий Бурлук на Харківщині, яке перебуває під російською окупацією, підірвали автомобіль керівника окупаційної адміністрації Євгена Юнакова.

Передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC Україна

Інформацію підтверджують російські інформаційні агенції. Наприклад, ТАСС з посиланням на окупаційну російську владу регіону повідомило, що призначений Росією "керівник" селища Великий Бурлук східніше Харкова загинув від підриву автомобіля.

Там це назвали спланованою атакою української сторони.

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Нагадаємо, напередодні про ліквідацію колаборанта Євгена Юнакова повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. 

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+40
Бутилка і кізяк

Комедія
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11.07.2022 16:08
+33
Всі гниди в Україні мають бути знищенні...
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11.07.2022 16:07
+21
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11.07.2022 16:12
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Опять коронавирус начался?
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11.07.2022 16:06 Відповісти
Всі гниди в Україні мають бути знищенні...
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11.07.2022 16:07 Відповісти
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11.07.2022 16:07 Відповісти
Бутилка і кізяк

Комедія
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11.07.2022 16:08 Відповісти
Бутылка жертвовала собой отвлекая внимание
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11.07.2022 16:16 Відповісти
На Кубани уменьшилось количество изнасилований казаков дагестанцами

5 дек. 2020 г., 09:42

Шарль Латэн

Общество

За 11 месяцев текущего года в Краснодарском крае выходцами из Дагестана изнасиловано на 24,3 процента меньше казаков, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом объявил пресс-центр краевого ГУВД.

Отдельно учитывать сексуальные преступления против казачества правоохранительные органы Кубани начали четыре года назад, когда в центре Краснодара состоялся казачий круг с участием 20 тысяч человек. На кругу казаки жёстко потребовали от полиции защитить их половую неприкосновенность от произвола дагестанцев. ГУВД края пришлось принять меры - районные отделы полиции обязали подавать ежемесячный рапорт о количестве изнасилований казаков.

До 2019 года включительно показатель стабильно рос на 10-11 процентов в год, а в 2020 упал почти на четверть. Скептики утверждают, что такое снижение связано не с успехами полиции, а с коронавирусными ограничениями, из-за которых насильники и потенциальные жертвы реже выходят из дома. Несмотря на это, руководители полицейского главка и районных отделов уже представлены к награждению Офицерским нагрудным знаком «200 лет Кубанскому казачьему войску».

2.4kПерепосты






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11.07.2022 16:34 Відповісти
В Уфе сотрудника МЧС похитили двое мужчин, изнасиловали, а затем, шантажируя, вымогали у него деньги. После пережитых страданий потерпевшего уволили со службы за позор чести мундира. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, в августе Александр (имя изменено) познакомился в мессенджере с молодым человеком. Они встретились, и спасатель повел нового знакомого в свою квартиру. Туда же пришел мужчина, оказавшийся сообщником гостя. Вдвоем они - Муса и Заур - издевались над Александром и насиловали. Сфотографировав его паспорт, мужчины ушли.

Через некоторое время они вернулись и потребовали у Александра деньги. Вымогатели оформили на него несколько кредитов. Потом они вновь вернулись и, похитив Александра, повезли его в банк за новыми кредитами.

Там их задержали полицейские после заявления сестры спасателя о его пропаже. Узнав о произошедшем, начальство Александра потребовало, чтобы он уволился из МЧС и не портил честь мундира. 15 сентября он подал заявление об уходе.

via
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11.07.2022 16:38 Відповісти
с другом отрабатывал приемы на бутылке... шалуны какие
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11.07.2022 16:39 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1546376855472820224
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11.07.2022 18:21 Відповісти
Унікальні кадри розмноження кацапів
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11.07.2022 18:50 Відповісти
Кацапські підераси. Яка гидота!

Незважаючи на величезну розпусту серед жінок та їх доступність, московит все ж віддає перевагу одностатевим стосункам і педофілії. Можливо це і є наслідком доступності, а можливо це звичайний ефект середовища перебування, де дорослі, для задоволення плотських потреб, не бачать відмінності у статях і віку, що передається від покоління до покоління.

Якими ж дивними і оманливими звучать слова ******** московитів про "гєйропу", "ценності", "асобий путь", дідусь Фрейд би заплакав...

"Можливо, мужик має веселу і чуйну дружину,
Яка догоджає його грубій хиті,\
Він все ж проживає тваринне життя,
У ліжку бере хлопча замість дружини,\
Такі брудні гріхи захоплюють п'яну голову."

Джордж Турбервіль. Послання з Московщини. 1569

***

Бог покарав цих нещасних людей, потопаючих у своїй жадобі і ницості, важких содомітських гріхах, заставив їх справедливо бути покараними і потерпати від тиранії такого кривавого правителя.

Джером Горсей. Твори. 1573-1589

***

"У восьме, (Лжедмитрія) звинувачували в тому, що він був розпусний і похітливий, а також легковажний, як ніхто на світі, не шанував святих монашок і багатьох з них знеславив у монастирях, зганьбивши таким чином святиню, а більше того впав у содомію."

Ісаак Масса. Коротке повідомлення про початок війн у Московії. 1530-1610

"Вони, а особливо знатні бояри і дворяни, вдаються до більшої розпусти, содомського гріха чоловіка з чоловіком та ще й не таємно, а часто на очах багатьох людей, вважаючи для себе честю робити це без сорому і відкрито."

"Часто до дитини чи молодика вони прихильні більше ніж до своїх жінок. Ця гидота і жахіття йде наперекір Богу і його законам, навіть наперекір природі і всьому людському."

Петр Петрей. Історія по велике князівство Московське. 1608-1614

***

"За словами Плутарха, складність пороку залежить від причин, що його спонукають, то московити, маючи величезну відразу до роботи, схильні не лише до пияцтва, а й до безсоромних вчинків і гріх Содому досить поширений у них порок. Крім цих порочних і злочинних схильностей вони є народом у вищій степені зрадливим.

Чарльз Карляйль. Відомості про три мандрівки. 1663-1664

***

До того ж, московити не ввічливі, сурові, невігласи, віроломні, недовірливі, жорстокі і віддаються пристрастям таким скотським, що содомський гріх не вважається у них особливим злочином, який при цьому не приховується.

Ян Стрюйс. Мандрівка до Московської держави. 1670

***

"Не допускаючи під жодним виглядом будинків розпусти і переслідуючи суворим покаранням будь яку розпусту, вони, проте, до того дійшли в невгамовному захоплені цим гріхом, що не розбирають ні статі, ні способів, приносячи жертви Венері.

Перебуваючи у глибокому невігластві, вони не в стані усвідомити важкості свого злочину і вважають, що дотримуються всього, що передбачає праведність християнина, якщо зняли з шиї хрест та закрили зображення святих перед зляганням з блудницею чи з хлопчиком, який її замінює."

Яків Рейтенфельс. Сказання герцогу Тосканському про Московію, 1673р.

Детальніше тут: https://tarasiy.webnode.com.ua/statt%d1%96/moskov%d1%96ya-xv-xvii-st-2/rozd%d1%96l-3-rozpusta/rozpusta-rozd%d1%96l-4-sodom%d1%96ti-/
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11.07.2022 22:54 Відповісти
бавовна намоталась на колесо..
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11.07.2022 16:08 Відповісти
"И, в самом деле, - тут неизвестный обернулся к Берлиозу, - вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать входить во вкус, и вдруг у вас… кхе… кхе… саркома легкого… - тут иностранец сладко улыбнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, - да, саркома, - жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, - и вот ваше управление закончилось!"
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11.07.2022 16:09 Відповісти
Кстати,могут и фсбшники этих гауляйтеров взрывать,так как эти предатели свою "миссию" выполнили и теперь не нужны окончательно,зато под соусом борьбы с укродиверсантами можно туда напихать ещё педиков в погонах из рашки+ своего руснявого ***** поставить вместо забавовненого
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11.07.2022 16:11 Відповісти
Будто без подрывов не могут пихать.Где ты найжешь руснявого *****,который не бухает и согласится на такую авантюру??
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11.07.2022 16:16 Відповісти
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11.07.2022 16:12 Відповісти
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11.07.2022 16:14 Відповісти
як там у кацапів ....сабаке сабача смерть
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11.07.2022 16:15 Відповісти
Стосунки з "рюзькім міром" завжди мають неприємні наслідки...
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11.07.2022 16:16 Відповісти
Здох? Земля бетоном, сатаністу!
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11.07.2022 16:21 Відповісти
рашка заишла і зразу стільки людеи переметнулось - шо ім мішало виіхати до окупаціі -- це ж ни 33 рік
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11.07.2022 16:24 Відповісти
Там клімат )(**овий. А тут кавуни. Їм хочеться кацапердії тут.
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11.07.2022 16:28 Відповісти
Кацапам, як ледащим виродкам, завжди хотілося жити під пальмами, наприклад, щоб до рота падали банани...
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11.07.2022 23:00 Відповісти
ай незабудемнепрастим !
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11.07.2022 16:26 Відповісти
У них кто убивает женщин и детей - герои, а кто наказал предателя-колаборанта - фашист? Мир зазеркалья...
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11.07.2022 16:28 Відповісти
Жека Юнаков-Армейский
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11.07.2022 16:29 Відповісти
все предатели будут ликвидированы...призимлили чухана и это правильно
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11.07.2022 16:33 Відповісти
Как жє вьі моглі?!! Мальчіка в трусіках как ісусіка... Бімбой
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11.07.2022 16:34 Відповісти
Неприятности на работе
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11.07.2022 17:17 Відповісти
цеж треба щоб так пердак рвонув..
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11.07.2022 17:18 Відповісти
Великий Бурлук це місце де ще в 2000 них і далі друкували газету "Радянський патріот".
Питання ?

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11.07.2022 17:39 Відповісти
Реєстраційне свідоцтво... видане 24 квітня 2008 р.
**********
Тобто, при Ющенкові. Я за нього на Майдан їздив, спостерігачем був на виборах.
А він виявився нікчемною проригівською ганчіркою! Гнида чмошна!

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11.07.2022 23:10 Відповісти
👍👌Слава ПАРТИЗАНАМ‼️❤️💙💛
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11.07.2022 17:40 Відповісти
OF....
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12.07.2022 11:57 Відповісти
 
 