Вынужденный выезд из оккупированного Крыма через РФ не является административным правонарушением, - представительство президента в АРК

Украинцы, которых заставили уехать или насильственно вывезли из оккупированного Крыма через территорию Российской Федерации, не будут нести ответственность за это.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Представительства президента Украины в автономной республике Крым.

"В результате военной агрессии Российской Федерации против Украины административная граница между Херсонской областью и временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым фактически является зоной активных боевых действий и временно контролируется вооруженными силами РФ. То есть, в настоящее время отсутствует возможность перемещения на подконтрольную Правительству Украины территорию.

Кроме того, есть общеизвестные факты принудительного вывоза войсками РФ граждан Украины через временно оккупированную территорию на территорию государства-агрессора", - объясняют в представительстве.

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Согласно законодательству, перемещение в Крым возможно только через территорию материковой Украины, иначе это нарушение статей 204-1 и 204-2 КУоАП и предусматривает административную ответственность.

"Однако, согласно статье 17 КУоАП, административная ответственность не угрожает лицу, действовавшему в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, угрожающей государственному или общественному порядку, собственности, правам и свободам граждан, установленному порядку управления, а также если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами и если причиненный вред менее значительный, чем предотвращенный вред.

Таким образом, вынужденный выезд с временно оккупированной территории не является административным правонарушением, поскольку совершен в условиях крайней необходимости", – подчеркивают в представительстве.

Там напоминают, что желающие могут посылать подробные запросы на получение консультаций на email: [email protected].

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