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США поддерживают решение Канады вернуть турбину для "Северного потока", - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

поток,северный

США поддерживают решение канадских властей вернуть Германии принадлежащую "Газпрому" газовую турбину для трубопровода "Северный поток", сообщает американский Госдепартамент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы поддерживаем решение канадского правительства вернуть Германии турбину для природного газа, которая используется на трубопроводе "Северный поток", - говорится в заявлении представителя Госдепа Неда Прайса.

В документе отмечается, что эта турбина позволит Германии и другим европейским странам в короткий промежуток времени пополнить запасы газа, "повысив тем самым энергетическую безопасность и устойчивость".

В Госдепе вновь заявили, что США с союзниками привержены усилиям по "сокращению зависимости от российских энергоресурсов". В то же время, отмечается в заявлении, Запад прилагает усилия для защиты своих экономик и обеспечения стабильности на глобальном рынке энергоресурсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы очернить Украину, Кремль прибегает к теме антисемитизма, - Госдеп США

Накануне канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон сообщил, что Оттава согласилась отправить в Германию принадлежащую "Газпрому" газовую турбину производства компании Siemens, которая находилась на ремонте в Монреале

"Канада предоставит Siemens Canada ограниченное по времени и отзывное разрешение на возврат отремонтированных турбин для "Северного потока" в Германию", - говорится в заявлении министра. Он отметил, что разрешение на вывоз турбины было выдано после основательных обсуждений с "европейскими друзьями и союзниками", а также Международным энергетическим агентством.

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Топ комментарии
+20
А наши устроили истерику и вызвали посла. Клоуны. Давайте посремся еще с Канадой.
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11.07.2022 18:28
+15
США підтримують, бо це цивілізована крахна і діє в рамках закону. Є санкції по цій турбіні? Немає. А призначили в нас прокурора САП, як обіцяли півтора роки назад? Ні. То чому США мають втрачати свою репутацію і йти на поводу Зелі і дєрмака?
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11.07.2022 18:37
+14
Давайте посмотрим на это вот с какой стороны. Вот сейчас Канада возвращает турбину - а рашка не пускает газ. Сейчас в Германии идёт мощная кампания о том, что типа "мы замёрзнем зимой" - понятно, откуда ноги растут. Вот вернётся эта турбина - и газ не будет качаться. Значит рашка - явно использует газ как оружие, придуриваться... ну, будут всё равно, но одим аргументом меньше.

США, по сути, как бы ганебно это не звучало, спасает Канаде и Германии лицо.
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11.07.2022 18:29
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Ета какой та пазор...
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11.07.2022 18:23 Ответить
Ну, перш ніж докоряти комусь у відстоюванні своїх енергетичних інтересів, варто було б насамперед самим припинити прокачування російського газу територією України.
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11.07.2022 18:31 Ответить
это неизбежно , так что и мы должны согласиться....но для помьягчення , нужно что бы США отправили нам дополнительно , хотя бы -, 20 химарсов
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11.07.2022 19:44 Ответить
Кремль цього тільки й чекає. Це призведе до запуску Північний потік 2. Нє?
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11.07.2022 20:14 Ответить
але можна подумати русскіє так і дали їм підвищувати енергетичну безпеку, та поповнювати запаси, коли вони завжди були налаштовані "чим гірше тим краще", просто надсміються над всіма ще раз, або бути на всі їх забаганки - угу.
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11.07.2022 20:47 Ответить
одному мені здається що над цією турбіною вже "попрацювали " спеціалісти ?
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11.07.2022 18:24 Ответить
ага, шамани з Аляски порчу навели
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11.07.2022 20:15 Ответить
І що зеМЗС про єдність НАТО розказувало? Не ганьбились би!
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11.07.2022 18:26 Ответить
су сумно. знову салліван постарався?
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11.07.2022 18:26 Ответить
А наши устроили истерику и вызвали посла. Клоуны. Давайте посремся еще с Канадой.
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11.07.2022 18:28 Ответить
Это мечта всех zeлепутов - пересраться с союзниками и уничтожить Украину!
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11.07.2022 19:07 Ответить
тупорилі не можуть в"їхати у світову політику. рівень мислення на рівні зараз і тут, ну ще - як взяти більше і вчора(
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11.07.2022 19:47 Ответить
Зе привык не с кем, кроме Дерькака, не консультироваться. Плюс словил звезду спасителя Европы от русо-фашисто, ну и как всегда начал быковать.
Не быковать, он не умеет
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11.07.2022 20:40 Ответить
ану-ка, зеля...., слабо дипломата США на ковер вызвать?
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11.07.2022 18:28 Ответить
Подождите, он сейчас начнет звездеть, что США ведет подковерную игру и сливают Украину (одним из пунктов такого "слива" является отстранение ярого "патриота" Ермака). Расейские СМИ так же подключаться и начнут раскручивать лозунги, накшталдт "Запад хочет уничтожить Расеюшку пожертвовав украинцами, а земли Украины потом поделить"....
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11.07.2022 20:45 Ответить
У документі наголошується, що ця турбіна дозволить Німеччині та іншим європейським країнам у короткий проміжок часу поповнити запаси газу Джерело: https://censor.net/ua/n3353474
Вони це серйозно?

Дело было не в турбине, а мудак сидел в кабине
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11.07.2022 18:28 Ответить
Єрмак зараз стукне рукою по столу, і викличе посла США, і розірве дип відносини показаво
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11.07.2022 18:28 Ответить
Давайте посмотрим на это вот с какой стороны. Вот сейчас Канада возвращает турбину - а рашка не пускает газ. Сейчас в Германии идёт мощная кампания о том, что типа "мы замёрзнем зимой" - понятно, откуда ноги растут. Вот вернётся эта турбина - и газ не будет качаться. Значит рашка - явно использует газ как оружие, придуриваться... ну, будут всё равно, но одим аргументом меньше.

США, по сути, как бы ганебно это не звучало, спасает Канаде и Германии лицо.
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11.07.2022 18:29 Ответить
Весь этот скандал вокруг турбины изначально чушь. Так что наши просто пиарились на этом, больше они ничего не умеют.
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11.07.2022 18:34 Ответить
там у німців часом не бурятська харя з-під порятованого обличчя виглядає?

отже "спасенні" будуть і надалі фінансувати війну ***** в Україні
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11.07.2022 18:47 Ответить
Давайте будем реалистами - если бы я сидел в москве, то конечно я бы дал Германии газ, и давал бы его ровно столько, чтобы его чуть-чуть не хватало. И постоянно грозился бы, намекая на то, что если будет строиться СПГ-терминал, то в любой момент заверну трубу ещё сильнее.

Германия загнала себя в такое положение, когда в плохой игре нет хороших ходов. Потому, можно не сомневаться, и отказ поставлять БТРы - а БТРы, к слову, поставит Канада в размере 39 штук.

Нравится мне это? Нет. Буду ли я оправдывать руководство своей страны? Нет. Но, может быть, обойдёмся без повторения общеизвестных фактов.
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11.07.2022 19:04 Ответить
обійтися без фактів, звісно, можна

приміром, зігнорувати те, що "спасенні" німці сплатили з початку війни кацапам якихось 100 млрд баксів

якщо ж "керівництво Вашої країни" не потребуватиме Вашого захисту, щоби й надалі робити оборудки з кацапськими вилупками, то Вам і направду краще було б "сидіти в москві", ні?
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11.07.2022 19:15 Ответить
Да. Всё так. И? Ещё раз повторили одно и то же, что по крайнемей мере среднему цензорнетщику и без того давно известно. Полегчало?
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11.07.2022 19:28 Ответить
на жаль, "(по)середній цензорщик" завзято боронить канадсько-німецько-кацапську оборудку й не потребує в своєму завзятті жодного полегшення

цікава позиція, що якось мала б гармонізуватися зі званням "цензорщика", nicht wahr?

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11.07.2022 19:51 Ответить
проблема відсутності совісті нікуди не поділася в 21-му столітті
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11.07.2022 19:53 Ответить
"Який жах!"
"А що, не жах?!"
"Так я и кажу - жах!"

Шановний, моя позиция ухудшилась заметно, гораздо сильней, чем могла бы. Конечно, меня не убили, я не потерял жильё, не поехал добровольцем на фронт, не поехал волонтёрить в Украину (делал это из Германии). Но мог бы сделать больше? Мог бы! Ганьба мне? Ганьба!

Ганьба! Ганьба! Ганьба!

Но суть-то в том, что хоть сто раз скажи "ганьба-ганьба", во рту... нутыпонел.
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11.07.2022 20:18 Ответить
А навіщо Канаді спасати "ліцо"?
Які юридичні підстави має Канада для відмови передачи обладнання країні Німеччина?
Може я щось пропустив у новинах і Німеччина вже також у санкційному списку?
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11.07.2022 18:50 Ответить
треба спочатку мати обличчя, щоби було що "спасати"

щодо підстав: кажуть якісь базікала, що частину (значну) канадського електорату складають етнічні українці - брешуть мабуть?
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11.07.2022 19:07 Ответить
Я извиняюсь - Канада поставит Украине 39 новейших БТРов.
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11.07.2022 19:10 Ответить
не вибачайтеся

39 бтрів - страшна сила)

отак: німцям -кацапську турбіну на обличчя, кацапам - німецькі грошики на війну, українцям - трохи залізяччя для захисту власної домівки

і всі щасливі
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11.07.2022 19:19 Ответить
"Что могут сделать 4 химарса, когда их нужно как минимум 100500?!?!?!"
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11.07.2022 19:29 Ответить
смішно

розглянемо невеличку задачку для діточок: 100 млрд баксів : 39 бтрів = трохи більше за 2,5 млрд баксів за 1 бтр

тобто, БТРи мали би бути з чистого золота (чи платини), оздоблені діамантами, щоби цей дарунок бодай якось компенсував шкоду від фінансування німцями кацапських вбивць

якщо вже хтось узявся тут торочити про відсутність юридичних підстав чи надмір цивілізованості в поплічників та потурачів кацапських вбивць, то і нужденна в "спасінні обличчя" Німеччина, й юридично безпорадні добрі самаряни з Канади, і заохочувачі зі США --- всі 3 нещастя мають власні парламент, бундестаг й конгрес, щоби прийняти відповідні законодавчі норми - а відтак донесхочу озброїтися юридичними підставами

тобто можливості в інсургентів є -- а от бажання жодного немає
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11.07.2022 19:40 Ответить
Конечно лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, кто ж спорит-то!

Я уже написал выше, повторюсь ещё - в плохой игре нет хороших ходов.Поэтому делаются лучшие из худших.

Что я, не хочу, чтобы Германия перекрыла трубу раз и навсегда? Чтобы перешла на атомную энергетику, как Франция? Да, я для этого готов ходить зиму в двух свитерах - по сравнению с тем, что пережили этой зимой миллионы Украинцев это даже не жертва, тьфу! Но вокруг меня миллионы вот таких вот немцев, которым хочется кофе с круассанами, которые считают, что соцпособие в 449 евро с социальным жильём - это на грани голодной смерти, годовая инфляция в 10% - катастрофа на уровне Великой Депресии, и которым на Украину не наплевать пока у них в квартире тепло. И вот их надо убеждать, что да, ради поддрежки Украины чем-то придётся поступиться, но не слишком.

Давайте в третий, в сотый, в стопиццотый раз повторим, как это плохо и какие все плохие. Я даже не буду ловить вас на манипуляции цифрами и аргументами, потому что всё это правда. Лучше же быть богатым и здоровым...
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11.07.2022 20:03 Ответить
А турбіна належить Німеччині? У тексті ж чорним по білому: " газову турбіну виробництва компанії Siemens, яка належить "Газпрому" Джерело: https://censor.net/ua/n3353474". Виходить, чоловік на ім'я irina, таки, щось пропустив у новинах.
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11.07.2022 20:00 Ответить
Турбіна у Канаді на сервізному обслуговуванню, яке надається німецькою компанією-виробником турбіни Siemens.
Siemens, з їхнім попереднім досвідом обходу санкцій, могли без будь яких запитів тихо і буденно, як і інші глобальні компанії роблять щодня зі своєю продукцією, забрати турбіну до свого виробничого підрозділу у Німеччині. І це юридично не є порушенням санкцій. Що власне і робиться.
Але... уряд Німеччини, не бажаючи одноосібно отримувати звинувачення, вирішив схитрувати і з нічого роздув слона своїми запитами на "дозвіл".
Адже у будь якому разі питання передавати чи ні турбіну газпрому, залежить від уряду Німеччини
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11.07.2022 23:07 Ответить
Какая то манипуляцию сознанием! Давайте посмотрим - как США спасает лицо Канаде и Германии! Каким образом? Если эта турбина ляжет в Германии, тогда зачем об этом говорить? Если эта турбина ляжет на роиси, то о чем тут говорить?
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11.07.2022 19:11 Ответить
Однажды, когда мой отец ещё работал одном оборонном предприятии, проводили испытания. Испытания ничего не дали. Даже так - мой отец сначала с помощью своей компьютерной модели доказал, что испытания ничего не дадут, и они и правада ничего не дали, но уже после того, как на них попилили баблоса.

И всё же, нужно было что-то написать отчёт. И вот сотрудник пишет: "Из-за низкого качества измерений испытания ничего не дали". Отец ему и говорит: "Так писать нельзя. Нужно - позитивно". А именно: "Для получения качественного результата желательно повысить точность изменерий".

Вроде, одно и то же сказали, один и тот же результат - точнее, его отсутствие - но совершенно разное действие на начальство.

Так вот, вся эта история с турбиной - и есть манипуляция сознанием, также известная как "пропаганда". Все пытаются подать её в наилучшем - ну или хотя бы лучшем из худших - для себя свете. Ну вот, США и говорит: "Так и быть, с барского плеча, отдайте этим российским неудачникам турбину, мы же не можем бросать Германию в беде."

Ну, а насколько всё соответствует действительности - см. выше.
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11.07.2022 19:42 Ответить
Класна "многоходовочка". Турбіна буде , а газу - ні. І все встає на свої місця.
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11.07.2022 20:47 Ответить
Що сказати, Рейган би й досі "боровся" з совковою імперією зла, якби з одного боку заохочував купівлю у "совка" нафти й газу, а з іншого боку запевняв би всіх, що він з тим "совком" типу "бореться". Але, нажаль, останні десятеліття жодного Рейгана на політичному обрії... Добре хоч не Трамп чи, не дай боже, Анжела Девіс...
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11.07.2022 18:31 Ответить
Ага. Тільки Трамп залишив нафту по 20-40 за бочку, а це непорозуміння підняло ціну далеко за 100+. Продовжуйте молитись на Джо. До речі, лендліз підписаний ще в травні, промовчу скільки затвердження та підписання відтягували, то і де він?
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11.07.2022 18:47 Ответить
Хорош дурню кремлевскую писатьVolodymyr Pinchuk 7f02c87d
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11.07.2022 19:03 Ответить
Уверен программное обеспечение перепрошили на предмет удаленного отключения.
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11.07.2022 18:33 Ответить
Млин, неужели так трудно уронить эту турбину при погрузке? И все ОК, упс, ваша турбина снова сломалась.
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11.07.2022 18:34 Ответить
русский, тебе какое до этого дело? Намазывай свою нефть на свою любовь к фюреру, и сиди в своей помойке.
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11.07.2022 18:44 Ответить
США підтримують, бо це цивілізована крахна і діє в рамках закону. Є санкції по цій турбіні? Немає. А призначили в нас прокурора САП, як обіцяли півтора роки назад? Ні. То чому США мають втрачати свою репутацію і йти на поводу Зелі і дєрмака?
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11.07.2022 18:37 Ответить
interesno....oni tam vzryvchatku v tu turbinu integrirovali chi sho ? podozriteljnoe zhelanie ee vernutj kacapam
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11.07.2022 18:40 Ответить
Порохоботи не кращі за кремлеботів
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11.07.2022 19:05 Ответить
Мабуть навчалися у Трускавці???
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11.07.2022 19:09 Ответить
Ты специально зарегился, чтобы этот гениальный высер донести в массы? ))))
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11.07.2022 20:37 Ответить
Ларисі до порохоботів ще дуже далеко. Тільки питанячко намалювалося, президентом ніби сьогодні Боневтік, а чому знову нагадуєте про Порошенко? Що немає лідерів іших партій, таких, наприклад, як Тимошенко, бойко, рабінович,Гриценко,Ляшко,янукович,пальчесвький, Розумков? А тому, що немає іншої сили, яка могла б зламати хребет і кацапам і маланським некрадущим тут, які всі об'єдналися не проти ворога, не проти корупції, а проти Порошенко. Забудьте за нього пані, Ви і такі як Ви дали йому оцінку у 2019 році, вибрали Володю і запитуйте у нього, чому йде війна, хто на ній наживається, чому немає зброї, хто зарив в асфальт весь бюджет, чому такі високі ціни і т.п?
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11.07.2022 22:31 Ответить
ГрязьПром принадлежит по факту братской Германии...со всеми вытекающими юридическими тонкостями и прочими хитростями...
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11.07.2022 19:07 Ответить
Команда зеленского, с ним во главе, полные придурки и профаны во всём. 2+2 у них всегда будет 1.
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11.07.2022 19:08 Ответить
Кровавый карлик уже закусил удила и качать газ во "враждебные" страны не будет.
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11.07.2022 19:16 Ответить
Звісно шо штангенциркулі тільки за гешефт на газу
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11.07.2022 19:24 Ответить
Если возращение турбины в обмен на мардеры и гепарды тогда ладно. Должен стоять ультиматум Германии, ведь в данный момент она зависит от российского газа так же как от турбины в Канаде
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11.07.2022 20:07 Ответить
Газова турбіна нам вже погоди не робить. Москалі ту нафту і газ продають в Китай... Та і грошей вистачає мокшам. Я думаю тут набагато серйозніша гра.
Плюси:
1. Європа між іншим, хоч не так багато але дає військову техніку і обладнання.
2. Європа зараз в економічній сраці. І на це дуже сильно вплинули ціни на енергоносії.
3. Нам вигідно щоб нас підтримували. В тому числі і Європа.
4. Нам теж потрібний газ. А у нас перед-дефолтний стан економіки. Ми ледь тримаємось.
5. Ціна на газ може сильно впасти після початку поставки його в Європу. Що в принципі. Профіту москалям може і не дати.

Мінуси:
1. Затягування бойових дій. І відповідно смерті наших військових. Це при умові що мокші при цьому добряче зароблять.

Добре це, чи погано, побачимо...
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11.07.2022 21:19 Ответить
 
 