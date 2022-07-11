США підтримують рішення Канади повернути турбіну для "Північного потоку", - Держдеп
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
США підтримують рішення канадської влади повернути Німеччині газову турбіну, що належить "Газпрому" для трубопроводу "Північний потік", повідомляє американський Держдепартамент.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми підтримуємо рішення канадського уряду повернути Німеччині турбіну для природного газу, яка використовується на трубопроводі "Північний потік"", - йдеться у заяві представника Держдепу Неда Прайса.
У документі наголошується, що ця турбіна дозволить Німеччині та іншим європейським країнам у короткий проміжок часу поповнити запаси газу, "підвищивши тим самим енергетичну безпеку та стійкість".
У Держдепі знову заявили, що США з союзниками віддані зусиллям щодо "скорочення залежності від російських енергоресурсів". Водночас, зазначається у заяві, Захід докладає зусиль для захисту своїх економік та забезпечення стабільності на глобальному ринку енергоресурсів.
Напередодні канадський міністр природних ресурсів Джонатан Уїлкінсон повідомив, що Оттава погодилася відправити до Німеччини газову турбіну виробництва компанії Siemens, яка належить "Газпрому", яка знаходилася на ремонті в Монреалі.
"Канада надасть Siemens Canada обмежений за часом та відкликаний дозвіл на повернення відремонтованих турбін для "Північного потоку" до Німеччини", - йдеться у заяві міністра. Він зазначив, що дозвіл на вивезення турбіни видали після ґрунтовних обговорень із "європейськими друзями та союзниками", а також Міжнародним енергетичним агентством.
Будь ласка, зачекайте...
Не быковать, он не умеет
Вони це серйозно?
Дело было не в турбине, а мудак сидел в кабине
США, по сути, как бы ганебно это не звучало, спасает Канаде и Германии лицо.
отже "спасенні" будуть і надалі фінансувати війну ***** в Україні
Германия загнала себя в такое положение, когда в плохой игре нет хороших ходов. Потому, можно не сомневаться, и отказ поставлять БТРы - а БТРы, к слову, поставит Канада в размере 39 штук.
Нравится мне это? Нет. Буду ли я оправдывать руководство своей страны? Нет. Но, может быть, обойдёмся без повторения общеизвестных фактов.
приміром, зігнорувати те, що "спасенні" німці сплатили з початку війни кацапам якихось 100 млрд баксів
якщо ж "керівництво Вашої країни" не потребуватиме Вашого захисту, щоби й надалі робити оборудки з кацапськими вилупками, то Вам і направду краще було б "сидіти в москві", ні?
цікава позиція, що якось мала б гармонізуватися зі званням "цензорщика", nicht wahr?
"А що, не жах?!"
"Так я и кажу - жах!"
Шановний, моя позиция ухудшилась заметно, гораздо сильней, чем могла бы. Конечно, меня не убили, я не потерял жильё, не поехал добровольцем на фронт, не поехал волонтёрить в Украину (делал это из Германии). Но мог бы сделать больше? Мог бы! Ганьба мне? Ганьба!
Ганьба! Ганьба! Ганьба!
Но суть-то в том, что хоть сто раз скажи "ганьба-ганьба", во рту... нутыпонел.
Які юридичні підстави має Канада для відмови передачи обладнання країні Німеччина?
Може я щось пропустив у новинах і Німеччина вже також у санкційному списку?
щодо підстав: кажуть якісь базікала, що частину (значну) канадського електорату складають етнічні українці - брешуть мабуть?
39 бтрів - страшна сила)
отак: німцям -кацапську турбіну на обличчя, кацапам - німецькі грошики на війну, українцям - трохи залізяччя для захисту власної домівки
і всі щасливі
розглянемо невеличку задачку для діточок: 100 млрд баксів : 39 бтрів = трохи більше за 2,5 млрд баксів за 1 бтр
тобто, БТРи мали би бути з чистого золота (чи платини), оздоблені діамантами, щоби цей дарунок бодай якось компенсував шкоду від фінансування німцями кацапських вбивць
якщо вже хтось узявся тут торочити про відсутність юридичних підстав чи надмір цивілізованості в поплічників та потурачів кацапських вбивць, то і нужденна в "спасінні обличчя" Німеччина, й юридично безпорадні добрі самаряни з Канади, і заохочувачі зі США --- всі 3 нещастя мають власні парламент, бундестаг й конгрес, щоби прийняти відповідні законодавчі норми - а відтак донесхочу озброїтися юридичними підставами
тобто можливості в інсургентів є -- а от бажання жодного немає
Я уже написал выше, повторюсь ещё - в плохой игре нет хороших ходов.Поэтому делаются лучшие из худших.
Что я, не хочу, чтобы Германия перекрыла трубу раз и навсегда? Чтобы перешла на атомную энергетику, как Франция? Да, я для этого готов ходить зиму в двух свитерах - по сравнению с тем, что пережили этой зимой миллионы Украинцев это даже не жертва, тьфу! Но вокруг меня миллионы вот таких вот немцев, которым хочется кофе с круассанами, которые считают, что соцпособие в 449 евро с социальным жильём - это на грани голодной смерти, годовая инфляция в 10% - катастрофа на уровне Великой Депресии, и которым на Украину не наплевать пока у них в квартире тепло. И вот их надо убеждать, что да, ради поддрежки Украины чем-то придётся поступиться, но не слишком.
Давайте в третий, в сотый, в стопиццотый раз повторим, как это плохо и какие все плохие. Я даже не буду ловить вас на манипуляции цифрами и аргументами, потому что всё это правда. Лучше же быть богатым и здоровым...
Siemens, з їхнім попереднім досвідом обходу санкцій, могли без будь яких запитів тихо і буденно, як і інші глобальні компанії роблять щодня зі своєю продукцією, забрати турбіну до свого виробничого підрозділу у Німеччині. І це юридично не є порушенням санкцій. Що власне і робиться.
Але... уряд Німеччини, не бажаючи одноосібно отримувати звинувачення, вирішив схитрувати і з нічого роздув слона своїми запитами на "дозвіл".
Адже у будь якому разі питання передавати чи ні турбіну газпрому, залежить від уряду Німеччини
И всё же, нужно было что-то написать отчёт. И вот сотрудник пишет: "Из-за низкого качества измерений испытания ничего не дали". Отец ему и говорит: "Так писать нельзя. Нужно - позитивно". А именно: "Для получения качественного результата желательно повысить точность изменерий".
Вроде, одно и то же сказали, один и тот же результат - точнее, его отсутствие - но совершенно разное действие на начальство.
Так вот, вся эта история с турбиной - и есть манипуляция сознанием, также известная как "пропаганда". Все пытаются подать её в наилучшем - ну или хотя бы лучшем из худших - для себя свете. Ну вот, США и говорит: "Так и быть, с барского плеча, отдайте этим российским неудачникам турбину, мы же не можем бросать Германию в беде."
Ну, а насколько всё соответствует действительности - см. выше.
Плюси:
1. Європа між іншим, хоч не так багато але дає військову техніку і обладнання.
2. Європа зараз в економічній сраці. І на це дуже сильно вплинули ціни на енергоносії.
3. Нам вигідно щоб нас підтримували. В тому числі і Європа.
4. Нам теж потрібний газ. А у нас перед-дефолтний стан економіки. Ми ледь тримаємось.
5. Ціна на газ може сильно впасти після початку поставки його в Європу. Що в принципі. Профіту москалям може і не дати.
Мінуси:
1. Затягування бойових дій. І відповідно смерті наших військових. Це при умові що мокші при цьому добряче зароблять.
Добре це, чи погано, побачимо...