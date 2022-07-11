Чтобы очернить Украину, Кремль прибегает к теме антисемитизма, - Госдеп США
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские власти используют тему антисемитизма в своей военной пропаганде, чтобы очернить Украину в глазах всего мира. Однако неадекватное восприятие "денацификации" в самой России вынудила пропаганду сместить акценты.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Госдепартамента США.
Путин назвал "денацификацию" Украины одной из причин полномасштабного вторжения, а государственные СМИ и пропагандисты в своих заявлениях призывают "денацифицировать" все население.
Эксплуатируя память об ужасах нацизма во Второй мировой войне, Кремль пытается демонизировать Украину в глазах своей общественности и всего мира. Для этого проводятся ложные параллели между агрессией против Украины и советской борьбой с нацистской Германией.
На сегодня более 140 авторитетных мировых историков осудили отождествление украинского государства с нацистским режимом. Международное сообщество считает пропаганду Москвы морально отвратительной и глубоко оскорбительной для настоящих жертв нацизма.
Российская пропаганда все чаще прибегает к бессмысленным и противоречивым оправданиям. Когда критики отмечают, что Зеленский сам является евреем, члены семьи которого были убиты нацистами, Кремль пытается делегитимизировать его еврейство, а также приуменьшить роль антисемитизма в нацистской идеологии.
В частности, Дмитрий Медведев утверждает, что Зеленский якобы утратил свою еврейскую идентичность. А топ-пропагандист Владимир Соловьев вообще усомнился в еврейских корнях Зеленского. Дальше всех зашел Сергей Лавров, который намеренно манипулировал темой Холокоста, заявив, что у Адольфа Гитлера якобы была еврейская кровь. А заявление о том, что "самые ярые антисемиты обычно являются евреями" привело к тому, что Израиль потребовал извинений за возмутительные слова. При этом задолго до заявления Лаврова бывший экономический советник президента Путина Сергей Глазьев вообще обвинил Зеленского в якобы планах заменить русскоязычное население израильскими евреями.
После одиозных слов Лаврова российская пропаганда сконцентрировалась на нарративе, что нацизм не всегда подразумевает антисемитизм и может отражать так называемую "русофобию". Кроме того, участились попытки дискредитировать израильских лидеров.
Например, связанное с российской разведкой издание One World назвало критиков Лаврова "гитлеровскими расистами" за предположение, что "этнорелигиозная идентичность при рождении" предопределяет политические взгляды.
В июне СБУ опубликовала отчет российской ФСБ о том, какие нужно продвигать тезисы в военных интересах. Сама ФСБ пришла к выводу, что термин "денацификация" является неадекватным. Взамен предлагается обвинять украинских националистов в якобы убийстве детей на Донбассе. ФСБ также призвала создать сеть пропагандистов для распространения фальсификаций. В том числе с использованием российских и украинских ветеранов Второй мировой войны в постановочных видеороликах, участники которых призывали бы Россию "остановить фашизм" в Украине.
В конце концов, ФСБ рекомендовала создать "антифашистские" группы на постсоветском пространстве и атаковать Евросоюз дезинформацией, что жизнь в Европе ухудшается из-за ее поддержки "украинских нацистов".
Российский президент Владимир Путин и его аппарат используют историческую память о советской борьбе против нацистской Германии, чтобы сфабриковать предлог для жестокой войны против Украины. В своих целях Кремль использует страдания и жертвы всех тех, кто пережил Вторую мировую войну и Холокост.
При этом Кремль отвлекает внимание от важных глобальных усилий по борьбе с антисемитизмом и вместо этого пропагандирует одну из самых коварных форм антисемитизма - искажение Холокоста. В условиях роста антисемитизма во всем мире крайне важно, чтобы все обратили внимание на этот особенно пагубный вид российской дезинформации.
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если исходит из абсолюта права детального соблюдения Договоров и Документов ООН-- а не как хочется тому же Израилю..то будет вот какая вещь..... ИЗРАИЛЯ ПО СУТИ НЕТ потому как сам Израиль призабыл за пункт Решения ООН об образовании Израиля...... Создание ГОСУДАРСТВ ПАЛЛЕСТИНЫ И ИЗРАИЛЯ....а евреии хитрооппые перевернули на свое наглое понимагие жития по Талмуду и Торе которые на мое разумение переплюнули по части учения ксенофобии геноцида лучше в разы-- чем книга Гитлера Мой путь или Моя борьба.... и пока не будет создано согласно Решения ООН ---Паллестинское государство.... евреии могут сколько угодно орать что они существуют по своим хотелкам.... но увы нет..... их нет.... они ничем не лучше чем ПМР в Молдове или ДНР и ЛНР в Донбассе..... потому то и молчат евреии и формально поддерживают ********** откуда набралось 90% основной массы биобусора именнуемого населением Израиля..
150 тысяч солдат и офицеров вермахта, люфтваффе и кригмарине могли бы репатриироваться в Израиль согласно Закону о возвращении.
Летом 2002-го 30-летний Брайан Марк Ригг опубликовал свой труд - "Еврейские солдаты Гитлера: нерассказанная история нацистских расовых законов и людей еврейского происхождения в германской армии". Брайан - евангельский христианин (как и президент Буш), солдат-доброволец Армии обороны Израиля и офицер морской пехоты США, вдруг заинтересовался своим прошлым. Почему один из его предков служил в вермахте, а другой погиб в Освенциме?
Позади у Ригга была учеба в Йельском университете, грант от Кембриджа, 400 интервью с ветеранами вермахта, 500 часов видеопоказаний, 3 тысячи фотографий и 30 тысяч страниц воспоминаний гитлеровских солдат и офицеров - тех людей, чьи еврейские корни позволяют им хоть завтра репатриироваться в Израиль.
Термином "мишлинге" в рейхе называли людей, родившихся от браков арийцев с неарийцами. Расовые законы 1935 года различали "мишлинге" первой степени (один из родителей - еврей) и второй степени (бабушка или дедушка - евреи). Несмотря на юридическую "подпорченность" людей с еврейскими генами, десятки тысяч "мишлинге" призывались в вермахт, люфтваффе и кригсмарине. Сотни "мишлинге" были награждены за храбрость Железными крестами. Двадцать солдат и офицеров еврейского происхождения были удостоены высшей военной награды Третьего рейха - Рыцарского креста. Ветераны вермахта жаловались Риггу, что начальство неохотно представляло их к орденам и тянуло с продвижением в чине, памятуя об их еврейских предках (аналогичный "зажим" фронтовиков-евреев был и в советской армии).
чёрным по белом напечатано: /евр./
А, горемыка?
якщо так, то наші 73% - це тоді, взагалі, як комплімент Україні..
- це не у нас, це у Світу - проблеми.. і з головою у тому числі..(
Тут он не сомневается?
игра была равна: играли два говна
Але це не робить її меньш правдивою !