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Новости Война в Украине
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Чтобы очернить Украину, Кремль прибегает к теме антисемитизма, - Госдеп США

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Российские власти используют тему антисемитизма в своей военной пропаганде, чтобы очернить Украину в глазах всего мира. Однако неадекватное восприятие "денацификации" в самой России вынудила пропаганду сместить акценты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Госдепартамента США.

Путин назвал "денацификацию" Украины одной из причин полномасштабного вторжения, а государственные СМИ и пропагандисты в своих заявлениях призывают "денацифицировать" все население.

Эксплуатируя память об ужасах нацизма во Второй мировой войне, Кремль пытается демонизировать Украину в глазах своей общественности и всего мира. Для этого проводятся ложные параллели между агрессией против Украины и советской борьбой с нацистской Германией. 

На сегодня более 140 авторитетных мировых историков осудили отождествление украинского государства с нацистским режимом. Международное сообщество считает пропаганду Москвы морально отвратительной и глубоко оскорбительной для настоящих жертв нацизма.

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Российская пропаганда все чаще прибегает к бессмысленным и противоречивым оправданиям. Когда критики отмечают, что Зеленский сам является евреем, члены семьи которого были убиты нацистами, Кремль пытается делегитимизировать его еврейство, а также приуменьшить роль антисемитизма в нацистской идеологии.

 В частности, Дмитрий Медведев утверждает, что Зеленский якобы утратил свою еврейскую идентичность. А топ-пропагандист Владимир Соловьев вообще усомнился в еврейских корнях Зеленского. Дальше всех зашел Сергей Лавров, который намеренно манипулировал темой Холокоста, заявив, что у Адольфа Гитлера якобы была еврейская кровь. А заявление о том, что "самые ярые антисемиты обычно являются евреями" привело к тому, что Израиль потребовал извинений за возмутительные слова. При этом задолго до заявления Лаврова бывший экономический советник президента Путина Сергей Глазьев вообще обвинил Зеленского в якобы планах заменить русскоязычное население израильскими евреями.

После одиозных слов Лаврова российская пропаганда сконцентрировалась на нарративе, что нацизм не всегда подразумевает антисемитизм и может отражать так называемую "русофобию". Кроме того, участились попытки дискредитировать израильских лидеров.

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Например, связанное с российской разведкой издание One World назвало критиков Лаврова "гитлеровскими расистами" за предположение, что "этнорелигиозная идентичность при рождении" предопределяет политические взгляды.

В июне СБУ опубликовала отчет российской ФСБ о том, какие нужно продвигать тезисы в военных интересах. Сама ФСБ пришла к выводу, что термин "денацификация" является неадекватным. Взамен предлагается обвинять украинских националистов в якобы убийстве детей на Донбассе. ФСБ также призвала создать сеть пропагандистов для распространения фальсификаций. В том числе с использованием российских и украинских ветеранов Второй мировой войны в постановочных видеороликах, участники которых призывали бы Россию "остановить фашизм" в Украине.

В конце концов, ФСБ рекомендовала создать "антифашистские" группы на постсоветском пространстве и атаковать Евросоюз дезинформацией, что жизнь в Европе ухудшается из-за ее поддержки "украинских нацистов".

Российский президент Владимир Путин и его аппарат используют историческую память о советской борьбе против нацистской Германии, чтобы сфабриковать предлог для жестокой войны против Украины. В своих целях Кремль использует страдания и жертвы всех тех, кто пережил Вторую мировую войну и Холокост.

При этом Кремль отвлекает внимание от важных глобальных усилий по борьбе с антисемитизмом и вместо этого пропагандирует одну из самых коварных форм антисемитизма - искажение Холокоста. В условиях роста антисемитизма во всем мире крайне важно, чтобы все обратили внимание на этот особенно пагубный вид российской дезинформации.
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Топ комментарии
+10
Наша країна є куточком Європи з найнижчим рівнем антисемітизму в Європі і це абсолютно без жодних сподівань на взаємність.
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11.07.2022 17:22
+9
в ефірі традиційна нерегулярна рубрика "пропаганда антисемітизму від офіційного Ізраїлю"
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11.07.2022 17:25
+7
Залужний єврей? Я не знаю, кого чи що мочить яжнєлох, можливо, штанці, а от рашистів він точно не мочить
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11.07.2022 17:30
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Правила форума Совет форумчан
Ніхто не зробив для поширення русофобії більше ніж руZькіє і не зробив більше для розвитку антисемітизму ніж влада Ізраїлю.
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11.07.2022 17:23 Ответить
в ефірі традиційна нерегулярна рубрика "пропаганда антисемітизму від офіційного Ізраїлю"
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11.07.2022 17:25 Ответить
НУ БУДЕТЕ У НАС НА КОЛЫМЕ...к теме.... не пускают в Израиль...
если исходит из абсолюта права детального соблюдения Договоров и Документов ООН-- а не как хочется тому же Израилю..то будет вот какая вещь..... ИЗРАИЛЯ ПО СУТИ НЕТ потому как сам Израиль призабыл за пункт Решения ООН об образовании Израиля...... Создание ГОСУДАРСТВ ПАЛЛЕСТИНЫ И ИЗРАИЛЯ....а евреии хитрооппые перевернули на свое наглое понимагие жития по Талмуду и Торе которые на мое разумение переплюнули по части учения ксенофобии геноцида лучше в разы-- чем книга Гитлера Мой путь или Моя борьба.... и пока не будет создано согласно Решения ООН ---Паллестинское государство.... евреии могут сколько угодно орать что они существуют по своим хотелкам.... но увы нет..... их нет.... они ничем не лучше чем ПМР в Молдове или ДНР и ЛНР в Донбассе..... потому то и молчат евреии и формально поддерживают ********** откуда набралось 90% основной массы биобусора именнуемого населением Израиля..
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11.07.2022 17:51 Ответить
Шимон Бріман (Shimon Briman). "Еврейские солдаты Гитлера". Стаття в "Еврейском обозревателе".

150 тысяч солдат и офицеров вермахта, люфтваффе и кригмарине могли бы репатриироваться в Израиль согласно Закону о возвращении.

Летом 2002-го 30-летний Брайан Марк Ригг опубликовал свой труд - "Еврейские солдаты Гитлера: нерассказанная история нацистских расовых законов и людей еврейского происхождения в германской армии". Брайан - евангельский христианин (как и президент Буш), солдат-доброволец Армии обороны Израиля и офицер морской пехоты США, вдруг заинтересовался своим прошлым. Почему один из его предков служил в вермахте, а другой погиб в Освенциме?

Позади у Ригга была учеба в Йельском университете, грант от Кембриджа, 400 интервью с ветеранами вермахта, 500 часов видеопоказаний, 3 тысячи фотографий и 30 тысяч страниц воспоминаний гитлеровских солдат и офицеров - тех людей, чьи еврейские корни позволяют им хоть завтра репатриироваться в Израиль.

Термином "мишлинге" в рейхе называли людей, родившихся от браков арийцев с неарийцами. Расовые законы 1935 года различали "мишлинге" первой степени (один из родителей - еврей) и второй степени (бабушка или дедушка - евреи). Несмотря на юридическую "подпорченность" людей с еврейскими генами, десятки тысяч "мишлинге" призывались в вермахт, люфтваффе и кригсмарине. Сотни "мишлинге" были награждены за храбрость Железными крестами. Двадцать солдат и офицеров еврейского происхождения были удостоены высшей военной награды Третьего рейха - Рыцарского креста. Ветераны вермахта жаловались Риггу, что начальство неохотно представляло их к орденам и тянуло с продвижением в чине, памятуя об их еврейских предках (аналогичный "зажим" фронтовиков-евреев был и в советской армии).
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11.07.2022 23:47 Ответить
Просто "примазались" до кочових племен... Адже іншого минулого у них немає...
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11.07.2022 17:33 Ответить
У путина мама имеет девичью фамилию Шеломова. В советских документах в графе национальность печатной машинкой
чёрным по белом напечатано: /евр./
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11.07.2022 17:47 Ответить
a xtosj može kazati, šo ne 200% evro-udmurt?
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11.07.2022 20:45 Ответить
***** - кацап. Бо тільки кацап може бути настільки єпанутим!
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11.07.2022 23:49 Ответить
Е нє, *****, ми хоч і вибрали #ида, ми його і приберемо. Самі, без твоєї допомоги, падло
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11.07.2022 17:19 Ответить
Питун, у тебя хоть что-то получается?
А, горемыка?
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11.07.2022 17:20 Ответить
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11.07.2022 17:21 Ответить
еврей , не еврей - пофиг , главное что , если мочит русню , то он нам подходит, об остальном, разберемся после войны
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11.07.2022 17:21 Ответить
Залужний єврей? Я не знаю, кого чи що мочить яжнєлох, можливо, штанці, а от рашистів він точно не мочить
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11.07.2022 17:30 Ответить
резніков - єврей. Але вище цілком правильно сказано "главное что, если мочит русню, то он нам подходит"
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11.07.2022 18:52 Ответить
Наша країна є куточком Європи з найнижчим рівнем антисемітизму в Європі і це абсолютно без жодних сподівань на взаємність.
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11.07.2022 17:22 Ответить
Тільки ті хто несповна розуму вірять ботоксній брехливій морді та його брехливому оточенню...
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11.07.2022 17:23 Ответить
Єдине, що можна з цього приводу сказати точно, так це те, що вживання слова єврей є пропагандою русскава міра.
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11.07.2022 17:26 Ответить
хай базiкае що хоче. взагалi нерозумiю навiщо цитувату цю наволоч
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11.07.2022 17:35 Ответить
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11.07.2022 17:37 Ответить
Чуваки уже и не знают что придумать... Как оправдать свой идиотизм... Уже и бендеровцы были, и националисты были, и русофобы были, и денафикация, и еще какая то ************* была (все хер упомнишь), добрались до антисемитизма... далеко пойдете!!!
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11.07.2022 17:38 Ответить
а шо, і до ціЄї маячні кацапів-андрофагів ще й досі прислуховуються?..
якщо так, то наші 73% - це тоді, взагалі, як комплімент Україні..
- це не у нас, це у Світу - проблеми.. і з головою у тому числі..(
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11.07.2022 17:42 Ответить
А Соловьёв уже забыл, что его настоящая фамилия - Шапиро ?
Тут он не сомневается?
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11.07.2022 17:45 Ответить
Український антисемітизм, це коли президент - єврей, прем'єр - єврей, а в опозиції Рабіновічь.
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11.07.2022 17:48 Ответить
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11.07.2022 18:21 Ответить
Израиль сам больше РФ делает все возможное в этом направлении.
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11.07.2022 18:38 Ответить
використовують історичну пам'ять про радянську боротьбу проти нацистської Німеччини Джерело: https://censor.net/ua/n3353451

игра была равна: играли два говна
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11.07.2022 18:48 Ответить
Предстввники Ізраїлю самі роздмухують антисемітизм.
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11.07.2022 18:56 Ответить
Світ не крутиться навколо євреїв. Друга світова вже давно закінчилася. Скільки вже взагалі можна мусолити цю тему?
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11.07.2022 18:58 Ответить
Антисемитское и нацистское государство валит все на других - на вору шапка горит!
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11.07.2022 19:57 Ответить
През еврей, глава обл адм Николаевск обл кореец, мэры индустриальных городов русские--- добавляйте.. . Надо следующим выбрать с г. Болграда, нам болгары тогда подарят эшелон варенья с роз и Варну отдадут в аренду. Кацапов оттуда выдавили и вернём город чистым. Давно правда, но была пас- линия одесса-- Варна, т/х ,, Абхазия,, ходила. Три дня. Любили одесситы пивка попить на ближнем пляже там.
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11.07.2022 20:18 Ответить
Уинстон Черчилль не произносил фразы «фашисты будущего будут называть себя антифашистами»

Але це не робить її меньш правдивою !
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11.07.2022 20:34 Ответить
Вы любите айфона? А *****? Нет? Значит Вы антисемит!!!

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11.07.2022 21:17 Ответить
"Пуцин отбрасьівает тень..." пуйло - "чужий"? Викриття інсектуса?
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12.07.2022 02:49 Ответить
сохнут запретили в рашке.это они так нам мстят за то что лапид высказался в поддержку УКРАИНЫ.
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12.07.2022 10:58 Ответить
 
 