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Новини Війна в Україні
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антисемітизм (121) Держдепартамент США (1310) кремль (417) пропаганда (2571)

Щоб очорнити Україну, Кремль вдається до теми антисемітизму, - Держдеп США

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Російська влада використовує антисемітизм у своїй військовій пропаганді, щоб очорнити Україну в очах усього світу. Однак неадекватне сприйняття "денацифікації" в самій Росії змусило пропаганду змістити акценти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Держдепартаменту США.

Путін назвав "денацифікацію" України однією з причин повномасштабного вторгнення, а державні ЗМІ та пропагандисти у своїх заявах закликають "денацифікувати" все населення.

Експлуатуючи пам'ять про жахи нацизму у Другій світовій війні, Кремль намагається демонізувати Україну в очах своєї громадськості і всього світу. Для цього проводяться хибні паралелі між агресією проти України і радянською боротьбою з нацистською Німеччиною. 

На сьогодні понад 140 авторитетних світових істориків засудили ототожнення української держави з нацистським режимом. Міжнародне співтовариство вважає пропаганду Москви морально огидною та глибоко образливою для справжніх жертв нацизму.

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Російська пропаганда дедалі частіше вдається до безглуздих і суперечливих виправдань. Коли критики зазначають, що Зеленський сам є євреєм, члени сім’ї якого були вбиті нацистами, Кремль намагається делегітимізувати його єврейство, а також применшити роль антисемітизму в нацистській ідеології.

Зокрема, Дмитро Медведєв стверджує, що Зеленський нібито втратив свою єврейську ідентичність. А топ-пропагандист Володимир Соловйов взагалі засумнівався в єврейських коренях Зеленського. Далі за всіх зайшов Сергій Лавров, який навмисно маніпулював темою Голокосту, заявивши, що у Адольфа Гітлера нібито була єврейська кров. А заява про те, що "найзатятіші антисеміти зазвичай є євреями" призвела до того, що Ізраїль вимагав вибачень за обурливі слова. При цьому задовго до заяви Лаврова колишній економічний радник президента Путіна Сергій Глазьєв взагалі звинуватив Зеленського в нібито планах замінити російськомовне населення ізраїльськими євреями.

Після одіозних слів Лаврова російська пропаганда сконцентрувалася на наративі про те, що нацизм не завжди має на увазі антисемітизм і може відображати так звану "русофобію". Крім того, почастішали спроби дискредитувати ізраїльських лідерів.

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Наприклад, пов'язане з російською розвідкою видання One World назвало критиків Лаврова "гітлерівськими расистами" через припущення, що "етнорелігійна ідентичність при народженні" зумовлює політичні погляди.

У червні СБУ опублікувала звіт російської ФСБ про те, які треба просувати тези у військових інтересах. Сама ФСБ дійшла висновку, що термін "денацифікація" є неадекватним. Натомість пропонується звинувачувати українських націоналістів у нібито вбивстві дітей на Донбасі. ФСБ також закликала створити мережу пропагандистів для поширення фальсифікацій. У тому числі з використанням російських і українських ветеранів Другої світової війни в постановочних відеороликах, учасники яких закликали б Росію "зупинити фашизм" в Україні.

Зрештою, ФСБ рекомендувала створити "антифашистські" групи на пострадянському просторі і атакувати Євросоюз дезінформацією про те, що життя в Європі погіршується через її підтримку "українських нацистів".

Російський президент Путін та його апарат використовують історичну пам'ять про радянську боротьбу проти нацистської Німеччини, щоб сфабрикувати привід для жорстокої війни проти України. У своїх цілях Кремль використовує страждання і жертви всіх тих, хто пережив Другу світову війну і Голокост.

При цьому Кремль відволікає увагу від важливих глобальних зусиль в боротьбі з антисемітизмом і замість цього пропагує одну з найпідступніших форм антисемітизму - спотворення Голокосту. В умовах зростання антисемітизму в усьому світі вкрай важливо, щоб всі звернули увагу на цей особливо згубний вид російської дезінформації.
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Топ коментарі
+10
Наша країна є куточком Європи з найнижчим рівнем антисемітизму в Європі і це абсолютно без жодних сподівань на взаємність.
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11.07.2022 17:22
+9
в ефірі традиційна нерегулярна рубрика "пропаганда антисемітизму від офіційного Ізраїлю"
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11.07.2022 17:25
+7
Залужний єврей? Я не знаю, кого чи що мочить яжнєлох, можливо, штанці, а от рашистів він точно не мочить
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11.07.2022 17:30
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Ніхто не зробив для поширення русофобії більше ніж руZькіє і не зробив більше для розвитку антисемітизму ніж влада Ізраїлю.
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11.07.2022 17:23 Відповісти
в ефірі традиційна нерегулярна рубрика "пропаганда антисемітизму від офіційного Ізраїлю"
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11.07.2022 17:25 Відповісти
НУ БУДЕТЕ У НАС НА КОЛЫМЕ...к теме.... не пускают в Израиль...
если исходит из абсолюта права детального соблюдения Договоров и Документов ООН-- а не как хочется тому же Израилю..то будет вот какая вещь..... ИЗРАИЛЯ ПО СУТИ НЕТ потому как сам Израиль призабыл за пункт Решения ООН об образовании Израиля...... Создание ГОСУДАРСТВ ПАЛЛЕСТИНЫ И ИЗРАИЛЯ....а евреии хитрооппые перевернули на свое наглое понимагие жития по Талмуду и Торе которые на мое разумение переплюнули по части учения ксенофобии геноцида лучше в разы-- чем книга Гитлера Мой путь или Моя борьба.... и пока не будет создано согласно Решения ООН ---Паллестинское государство.... евреии могут сколько угодно орать что они существуют по своим хотелкам.... но увы нет..... их нет.... они ничем не лучше чем ПМР в Молдове или ДНР и ЛНР в Донбассе..... потому то и молчат евреии и формально поддерживают ********** откуда набралось 90% основной массы биобусора именнуемого населением Израиля..
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11.07.2022 17:51 Відповісти
Шимон Бріман (Shimon Briman). "Еврейские солдаты Гитлера". Стаття в "Еврейском обозревателе".

150 тысяч солдат и офицеров вермахта, люфтваффе и кригмарине могли бы репатриироваться в Израиль согласно Закону о возвращении.

Летом 2002-го 30-летний Брайан Марк Ригг опубликовал свой труд - "Еврейские солдаты Гитлера: нерассказанная история нацистских расовых законов и людей еврейского происхождения в германской армии". Брайан - евангельский христианин (как и президент Буш), солдат-доброволец Армии обороны Израиля и офицер морской пехоты США, вдруг заинтересовался своим прошлым. Почему один из его предков служил в вермахте, а другой погиб в Освенциме?

Позади у Ригга была учеба в Йельском университете, грант от Кембриджа, 400 интервью с ветеранами вермахта, 500 часов видеопоказаний, 3 тысячи фотографий и 30 тысяч страниц воспоминаний гитлеровских солдат и офицеров - тех людей, чьи еврейские корни позволяют им хоть завтра репатриироваться в Израиль.

Термином "мишлинге" в рейхе называли людей, родившихся от браков арийцев с неарийцами. Расовые законы 1935 года различали "мишлинге" первой степени (один из родителей - еврей) и второй степени (бабушка или дедушка - евреи). Несмотря на юридическую "подпорченность" людей с еврейскими генами, десятки тысяч "мишлинге" призывались в вермахт, люфтваффе и кригсмарине. Сотни "мишлинге" были награждены за храбрость Железными крестами. Двадцать солдат и офицеров еврейского происхождения были удостоены высшей военной награды Третьего рейха - Рыцарского креста. Ветераны вермахта жаловались Риггу, что начальство неохотно представляло их к орденам и тянуло с продвижением в чине, памятуя об их еврейских предках (аналогичный "зажим" фронтовиков-евреев был и в советской армии).
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11.07.2022 23:47 Відповісти
Просто "примазались" до кочових племен... Адже іншого минулого у них немає...
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11.07.2022 17:33 Відповісти
У путина мама имеет девичью фамилию Шеломова. В советских документах в графе национальность печатной машинкой
чёрным по белом напечатано: /евр./
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11.07.2022 17:47 Відповісти
a xtosj može kazati, šo ne 200% evro-udmurt?
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11.07.2022 20:45 Відповісти
***** - кацап. Бо тільки кацап може бути настільки єпанутим!
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11.07.2022 23:49 Відповісти
Е нє, *****, ми хоч і вибрали #ида, ми його і приберемо. Самі, без твоєї допомоги, падло
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11.07.2022 17:19 Відповісти
Питун, у тебя хоть что-то получается?
А, горемыка?
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11.07.2022 17:20 Відповісти
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11.07.2022 17:21 Відповісти
еврей , не еврей - пофиг , главное что , если мочит русню , то он нам подходит, об остальном, разберемся после войны
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11.07.2022 17:21 Відповісти
Залужний єврей? Я не знаю, кого чи що мочить яжнєлох, можливо, штанці, а от рашистів він точно не мочить
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11.07.2022 17:30 Відповісти
резніков - єврей. Але вище цілком правильно сказано "главное что, если мочит русню, то он нам подходит"
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11.07.2022 18:52 Відповісти
Наша країна є куточком Європи з найнижчим рівнем антисемітизму в Європі і це абсолютно без жодних сподівань на взаємність.
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11.07.2022 17:22 Відповісти
Тільки ті хто несповна розуму вірять ботоксній брехливій морді та його брехливому оточенню...
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11.07.2022 17:23 Відповісти
Єдине, що можна з цього приводу сказати точно, так це те, що вживання слова єврей є пропагандою русскава міра.
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11.07.2022 17:26 Відповісти
хай базiкае що хоче. взагалi нерозумiю навiщо цитувату цю наволоч
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11.07.2022 17:35 Відповісти
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11.07.2022 17:37 Відповісти
Чуваки уже и не знают что придумать... Как оправдать свой идиотизм... Уже и бендеровцы были, и националисты были, и русофобы были, и денафикация, и еще какая то ************* была (все хер упомнишь), добрались до антисемитизма... далеко пойдете!!!
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11.07.2022 17:38 Відповісти
а шо, і до ціЄї маячні кацапів-андрофагів ще й досі прислуховуються?..
якщо так, то наші 73% - це тоді, взагалі, як комплімент Україні..
- це не у нас, це у Світу - проблеми.. і з головою у тому числі..(
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11.07.2022 17:42 Відповісти
А Соловьёв уже забыл, что его настоящая фамилия - Шапиро ?
Тут он не сомневается?
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11.07.2022 17:45 Відповісти
Український антисемітизм, це коли президент - єврей, прем'єр - єврей, а в опозиції Рабіновічь.
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11.07.2022 17:48 Відповісти
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11.07.2022 18:21 Відповісти
Израиль сам больше РФ делает все возможное в этом направлении.
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11.07.2022 18:38 Відповісти
використовують історичну пам'ять про радянську боротьбу проти нацистської Німеччини Джерело: https://censor.net/ua/n3353451

игра была равна: играли два говна
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11.07.2022 18:48 Відповісти
Предстввники Ізраїлю самі роздмухують антисемітизм.
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11.07.2022 18:56 Відповісти
Світ не крутиться навколо євреїв. Друга світова вже давно закінчилася. Скільки вже взагалі можна мусолити цю тему?
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11.07.2022 18:58 Відповісти
Антисемитское и нацистское государство валит все на других - на вору шапка горит!
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11.07.2022 19:57 Відповісти
През еврей, глава обл адм Николаевск обл кореец, мэры индустриальных городов русские--- добавляйте.. . Надо следующим выбрать с г. Болграда, нам болгары тогда подарят эшелон варенья с роз и Варну отдадут в аренду. Кацапов оттуда выдавили и вернём город чистым. Давно правда, но была пас- линия одесса-- Варна, т/х ,, Абхазия,, ходила. Три дня. Любили одесситы пивка попить на ближнем пляже там.
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11.07.2022 20:18 Відповісти
Уинстон Черчилль не произносил фразы «фашисты будущего будут называть себя антифашистами»

Але це не робить її меньш правдивою !
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11.07.2022 20:34 Відповісти
Вы любите айфона? А *****? Нет? Значит Вы антисемит!!!

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11.07.2022 21:17 Відповісти
"Пуцин отбрасьівает тень..." пуйло - "чужий"? Викриття інсектуса?
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12.07.2022 02:49 Відповісти
сохнут запретили в рашке.это они так нам мстят за то что лапид высказался в поддержку УКРАИНЫ.
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12.07.2022 10:58 Відповісти
 
 