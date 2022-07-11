Щоб очорнити Україну, Кремль вдається до теми антисемітизму, - Держдеп США

Російська влада використовує антисемітизм у своїй військовій пропаганді, щоб очорнити Україну в очах усього світу. Однак неадекватне сприйняття "денацифікації" в самій Росії змусило пропаганду змістити акценти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Держдепартаменту США.

Путін назвав "денацифікацію" України однією з причин повномасштабного вторгнення, а державні ЗМІ та пропагандисти у своїх заявах закликають "денацифікувати" все населення.

Експлуатуючи пам'ять про жахи нацизму у Другій світовій війні, Кремль намагається демонізувати Україну в очах своєї громадськості і всього світу. Для цього проводяться хибні паралелі між агресією проти України і радянською боротьбою з нацистською Німеччиною.

На сьогодні понад 140 авторитетних світових істориків засудили ототожнення української держави з нацистським режимом. Міжнародне співтовариство вважає пропаганду Москви морально огидною та глибоко образливою для справжніх жертв нацизму.

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Російська пропаганда дедалі частіше вдається до безглуздих і суперечливих виправдань. Коли критики зазначають, що Зеленський сам є євреєм, члени сім’ї якого були вбиті нацистами, Кремль намагається делегітимізувати його єврейство, а також применшити роль антисемітизму в нацистській ідеології.

Зокрема, Дмитро Медведєв стверджує, що Зеленський нібито втратив свою єврейську ідентичність. А топ-пропагандист Володимир Соловйов взагалі засумнівався в єврейських коренях Зеленського. Далі за всіх зайшов Сергій Лавров, який навмисно маніпулював темою Голокосту, заявивши, що у Адольфа Гітлера нібито була єврейська кров. А заява про те, що "найзатятіші антисеміти зазвичай є євреями" призвела до того, що Ізраїль вимагав вибачень за обурливі слова. При цьому задовго до заяви Лаврова колишній економічний радник президента Путіна Сергій Глазьєв взагалі звинуватив Зеленського в нібито планах замінити російськомовне населення ізраїльськими євреями.

Після одіозних слів Лаврова російська пропаганда сконцентрувалася на наративі про те, що нацизм не завжди має на увазі антисемітизм і може відображати так звану "русофобію". Крім того, почастішали спроби дискредитувати ізраїльських лідерів.

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Наприклад, пов'язане з російською розвідкою видання One World назвало критиків Лаврова "гітлерівськими расистами" через припущення, що "етнорелігійна ідентичність при народженні" зумовлює політичні погляди.

У червні СБУ опублікувала звіт російської ФСБ про те, які треба просувати тези у військових інтересах. Сама ФСБ дійшла висновку, що термін "денацифікація" є неадекватним. Натомість пропонується звинувачувати українських націоналістів у нібито вбивстві дітей на Донбасі. ФСБ також закликала створити мережу пропагандистів для поширення фальсифікацій. У тому числі з використанням російських і українських ветеранів Другої світової війни в постановочних відеороликах, учасники яких закликали б Росію "зупинити фашизм" в Україні.

Зрештою, ФСБ рекомендувала створити "антифашистські" групи на пострадянському просторі і атакувати Євросоюз дезінформацією про те, що життя в Європі погіршується через її підтримку "українських нацистів".

Російський президент Путін та його апарат використовують історичну пам'ять про радянську боротьбу проти нацистської Німеччини, щоб сфабрикувати привід для жорстокої війни проти України. У своїх цілях Кремль використовує страждання і жертви всіх тих, хто пережив Другу світову війну і Голокост.

При цьому Кремль відволікає увагу від важливих глобальних зусиль в боротьбі з антисемітизмом і замість цього пропагує одну з найпідступніших форм антисемітизму - спотворення Голокосту. В умовах зростання антисемітизму в усьому світі вкрай важливо, щоб всі звернули увагу на цей особливо згубний вид російської дезінформації.