Щоб очорнити Україну, Кремль вдається до теми антисемітизму, - Держдеп США
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Російська влада використовує антисемітизм у своїй військовій пропаганді, щоб очорнити Україну в очах усього світу. Однак неадекватне сприйняття "денацифікації" в самій Росії змусило пропаганду змістити акценти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Держдепартаменту США.
Путін назвав "денацифікацію" України однією з причин повномасштабного вторгнення, а державні ЗМІ та пропагандисти у своїх заявах закликають "денацифікувати" все населення.
Експлуатуючи пам'ять про жахи нацизму у Другій світовій війні, Кремль намагається демонізувати Україну в очах своєї громадськості і всього світу. Для цього проводяться хибні паралелі між агресією проти України і радянською боротьбою з нацистською Німеччиною.
На сьогодні понад 140 авторитетних світових істориків засудили ототожнення української держави з нацистським режимом. Міжнародне співтовариство вважає пропаганду Москви морально огидною та глибоко образливою для справжніх жертв нацизму.
Російська пропаганда дедалі частіше вдається до безглуздих і суперечливих виправдань. Коли критики зазначають, що Зеленський сам є євреєм, члени сім’ї якого були вбиті нацистами, Кремль намагається делегітимізувати його єврейство, а також применшити роль антисемітизму в нацистській ідеології.
Зокрема, Дмитро Медведєв стверджує, що Зеленський нібито втратив свою єврейську ідентичність. А топ-пропагандист Володимир Соловйов взагалі засумнівався в єврейських коренях Зеленського. Далі за всіх зайшов Сергій Лавров, який навмисно маніпулював темою Голокосту, заявивши, що у Адольфа Гітлера нібито була єврейська кров. А заява про те, що "найзатятіші антисеміти зазвичай є євреями" призвела до того, що Ізраїль вимагав вибачень за обурливі слова. При цьому задовго до заяви Лаврова колишній економічний радник президента Путіна Сергій Глазьєв взагалі звинуватив Зеленського в нібито планах замінити російськомовне населення ізраїльськими євреями.
Після одіозних слів Лаврова російська пропаганда сконцентрувалася на наративі про те, що нацизм не завжди має на увазі антисемітизм і може відображати так звану "русофобію". Крім того, почастішали спроби дискредитувати ізраїльських лідерів.
Наприклад, пов'язане з російською розвідкою видання One World назвало критиків Лаврова "гітлерівськими расистами" через припущення, що "етнорелігійна ідентичність при народженні" зумовлює політичні погляди.
У червні СБУ опублікувала звіт російської ФСБ про те, які треба просувати тези у військових інтересах. Сама ФСБ дійшла висновку, що термін "денацифікація" є неадекватним. Натомість пропонується звинувачувати українських націоналістів у нібито вбивстві дітей на Донбасі. ФСБ також закликала створити мережу пропагандистів для поширення фальсифікацій. У тому числі з використанням російських і українських ветеранів Другої світової війни в постановочних відеороликах, учасники яких закликали б Росію "зупинити фашизм" в Україні.
Зрештою, ФСБ рекомендувала створити "антифашистські" групи на пострадянському просторі і атакувати Євросоюз дезінформацією про те, що життя в Європі погіршується через її підтримку "українських нацистів".
Російський президент Путін та його апарат використовують історичну пам'ять про радянську боротьбу проти нацистської Німеччини, щоб сфабрикувати привід для жорстокої війни проти України. У своїх цілях Кремль використовує страждання і жертви всіх тих, хто пережив Другу світову війну і Голокост.
При цьому Кремль відволікає увагу від важливих глобальних зусиль в боротьбі з антисемітизмом і замість цього пропагує одну з найпідступніших форм антисемітизму - спотворення Голокосту. В умовах зростання антисемітизму в усьому світі вкрай важливо, щоб всі звернули увагу на цей особливо згубний вид російської дезінформації.
Будь ласка, зачекайте...
если исходит из абсолюта права детального соблюдения Договоров и Документов ООН-- а не как хочется тому же Израилю..то будет вот какая вещь..... ИЗРАИЛЯ ПО СУТИ НЕТ потому как сам Израиль призабыл за пункт Решения ООН об образовании Израиля...... Создание ГОСУДАРСТВ ПАЛЛЕСТИНЫ И ИЗРАИЛЯ....а евреии хитрооппые перевернули на свое наглое понимагие жития по Талмуду и Торе которые на мое разумение переплюнули по части учения ксенофобии геноцида лучше в разы-- чем книга Гитлера Мой путь или Моя борьба.... и пока не будет создано согласно Решения ООН ---Паллестинское государство.... евреии могут сколько угодно орать что они существуют по своим хотелкам.... но увы нет..... их нет.... они ничем не лучше чем ПМР в Молдове или ДНР и ЛНР в Донбассе..... потому то и молчат евреии и формально поддерживают ********** откуда набралось 90% основной массы биобусора именнуемого населением Израиля..
150 тысяч солдат и офицеров вермахта, люфтваффе и кригмарине могли бы репатриироваться в Израиль согласно Закону о возвращении.
Летом 2002-го 30-летний Брайан Марк Ригг опубликовал свой труд - "Еврейские солдаты Гитлера: нерассказанная история нацистских расовых законов и людей еврейского происхождения в германской армии". Брайан - евангельский христианин (как и президент Буш), солдат-доброволец Армии обороны Израиля и офицер морской пехоты США, вдруг заинтересовался своим прошлым. Почему один из его предков служил в вермахте, а другой погиб в Освенциме?
Позади у Ригга была учеба в Йельском университете, грант от Кембриджа, 400 интервью с ветеранами вермахта, 500 часов видеопоказаний, 3 тысячи фотографий и 30 тысяч страниц воспоминаний гитлеровских солдат и офицеров - тех людей, чьи еврейские корни позволяют им хоть завтра репатриироваться в Израиль.
Термином "мишлинге" в рейхе называли людей, родившихся от браков арийцев с неарийцами. Расовые законы 1935 года различали "мишлинге" первой степени (один из родителей - еврей) и второй степени (бабушка или дедушка - евреи). Несмотря на юридическую "подпорченность" людей с еврейскими генами, десятки тысяч "мишлинге" призывались в вермахт, люфтваффе и кригсмарине. Сотни "мишлинге" были награждены за храбрость Железными крестами. Двадцать солдат и офицеров еврейского происхождения были удостоены высшей военной награды Третьего рейха - Рыцарского креста. Ветераны вермахта жаловались Риггу, что начальство неохотно представляло их к орденам и тянуло с продвижением в чине, памятуя об их еврейских предках (аналогичный "зажим" фронтовиков-евреев был и в советской армии).
чёрным по белом напечатано: /евр./
А, горемыка?
якщо так, то наші 73% - це тоді, взагалі, як комплімент Україні..
- це не у нас, це у Світу - проблеми.. і з головою у тому числі..(
Тут он не сомневается?
игра была равна: играли два говна
Але це не робить її меньш правдивою !