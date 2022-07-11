ВСУ ликвидировали командира 810-й бригады российской армии полковника Кенса

Стало известно о ликвидации российского полковника, командира 810-й бригады морской пехоты армии РФ Сергея Кенса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил полковник ВСУ Анатолий Штирлиц.

Он отметил: "Командир 810-й отдельной бригады морской пехоты полковник Кенс Сергей совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался".

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