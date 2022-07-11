ВСУ ликвидировали командира 810-й бригады российской армии полковника Кенса
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Стало известно о ликвидации российского полковника, командира 810-й бригады морской пехоты армии РФ Сергея Кенса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил полковник ВСУ Анатолий Штирлиц.
Он отметил: "Командир 810-й отдельной бригады морской пехоты полковник Кенс Сергей совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался".
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Пожалуйста, подождите...
Ті, що сруть у дірку в землі, всі елітні
не став, ****, генералом...
А-а-а!!! Це подерло мну на клапті...
Можна взяти цей шедевр до цитатника?
так звучит лучше
У Бурятії приземлився літак із 150 військовослужбовцями, які розірвали контракт із Міноборони через небажання воювати далі в Україні.
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Учора під час обстрілу українськими Збройними Силами одного з російських штабів знищено російського полковника,начальника штабу-заступника командира 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії ЗС РФ,місце постійної дислокації -місто Волгоград. Кенс Сергій Миколайович,08.03.1980р.н
Шкода… баянів!
Але загальна позитивна налаштованість імпонує...
Герр путлер ...
HIMARSы косят нас нацистов...
Але то таке. Головно, хір александрова разом з кобздоном мають для кого співати. Та й лихим парфумам не до нудьги...
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Источник: управление стратегических коммуникаций ВСУ
Детали: В частности, на войне в Украине ликвидированы:
Заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ, полковник Кенс Сергей Николаевич
Заместитель по тылу командира 106-й дивизии полковник Сергей Игоревич
Кузьминов
Начальник штаба - заместитель командира отряда 16-й отдельной бригады специального назначения майор Семенов Дмитрий Владимирович.
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Здарьовама, пьридурьки! Щилаима вам кирепкава сдарови!!! Зимля вам тухлим шаурма на!
Вот вдове неудобно будет перед людьми: у других то херои, а мой высрался весь...
Ведь все самолеты, танки и пушки украинских жидобандеровцев-националистов давно уничтожены!
Да, кацапы?
есть информация о погибших среди руководящего состава вс рф:
- начальник штаба 22 армейского корпуса (в/ч 73954, Симферополь) генерал-майор Насбулин;
- командир 20 мотострелковой дивизии (в/ч 22220, Волгоград) полковник Горобец;
- начальник штаба - первый заместитель командира 20 мсд полковник Кенс;
- начальник оперативного отделения штаба 20 мсд подполковник Коваль;
- начальник артиллерии 20 мсд, подполковник Гордеев.
После первого удара по казарме росгвардии в Херсоне прилетел генерал из Симферополя, чтобы вставить мозги руководству 20 мсд. Собрал всех на плацу и... Бинго!!! Прилетает вторая ракета по просьбе трудящихся Херсона...