ЗСУ ліквідували командира 810-ї бригади російської армії полковника Кенса

Стало відомо про ліквідацію російського полковника, командира 810-ї бригади морської піхоти армії РФ Сергія Кенса.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штірліц.

Він зазначив: "Командир 810 окремої бригади морської піхоти полковник Кенс Сергій зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався".

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