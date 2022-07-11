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ЗСУ ліквідували командира 810-ї бригади російської армії полковника Кенса

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Стало відомо про ліквідацію російського полковника, командира 810-ї бригади морської піхоти армії РФ Сергія Кенса.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штірліц. 

Він зазначив: "Командир 810 окремої бригади морської піхоти полковник Кенс Сергій зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували російського підполковника Іголкіна

ЗСУ ліквідували командира 810-ї бригади російської армії полковника Кенса 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+49
Здохла чергова елітна кацапська свиня...
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11.07.2022 21:58
+33
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11.07.2022 22:02
+30
одним п*дарасом меньше.
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11.07.2022 22:02
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Здохла чергова елітна кацапська свиня...
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11.07.2022 21:58 Відповісти
елітна?
Ті, що сруть у дірку в землі, всі елітні
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11.07.2022 22:04 Відповісти
і не збулась мрія ідіота.
не став, ****, генералом...
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11.07.2022 22:09 Відповісти
Типовий орк на фото
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11.07.2022 22:34 Відповісти
Да і хєр з ним. Баби єщє наражают
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11.07.2022 22:00 Відповісти
Когда странє нужні герои - ***** рожает дураков
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11.07.2022 22:05 Відповісти

А-а-а!!! Це подерло мну на клапті...
Можна взяти цей шедевр до цитатника?
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11.07.2022 22:24 Відповісти
Страна нуждается в героях-***** рожает дураков,
так звучит лучше
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11.07.2022 22:33 Відповісти
Так годиться також!
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11.07.2022 22:36 Відповісти
У мене старшина саме такі слова казав! Ще в 1983-му
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12.07.2022 05:19 Відповісти
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11.07.2022 22:11 Відповісти
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11.07.2022 22:30 Відповісти
Орчиха переодела этого *******
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11.07.2022 22:32 Відповісти
qwest@qwest__

У Бурятії приземлився літак із 150 військовослужбовцями, які розірвали контракт із Міноборони через небажання воювати далі в Україні.
Про це повідомила голова фонду "Вільна Бурятія" Олександра Гармажапова
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11.07.2022 22:01 Відповісти
Таки недоламала Рашка бурятів.
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11.07.2022 22:30 Відповісти
Прийдуть додому і побачать що поля в Бурятії уже китайські а їм або йти до них у батраки або переселяться в юрти і тайгу
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12.07.2022 05:21 Відповісти
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11.07.2022 22:02 Відповісти
Щось для рузкого патріота дуже підозріла хвамілія!
Учора під час обстрілу українськими Збройними Силами одного з російських штабів знищено російського полковника,начальника штабу-заступника командира 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії ЗС РФ,місце постійної дислокації -місто Волгоград. Кенс Сергій Миколайович,08.03.1980р.н
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11.07.2022 22:02 Відповісти
Яка сумна новина.. Хімарс (або Хаймарс) зробив багато дохлих козломордих серед яких був хенерал-майор Насбулін, а також інші офіцери рангом нище і звичайне гарматне м'ясо в кількості до 150 туш https://t.me/The3rdForceUA/7448
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11.07.2022 22:14 Відповісти
Непоганий "укос"
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12.07.2022 05:24 Відповісти
рожа отморозка
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11.07.2022 22:20 Відповісти
Так це різні зажмурені орки чи один?. Чи Штірліц напутав чи ви?
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11.07.2022 22:27 Відповісти
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11.07.2022 23:39 Відповісти
на цю Гниду кенса вже давно зачекався концерт кабздона..... накінець-то цей покидьок попав в путінскій рай....!
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11.07.2022 22:02 Відповісти
одним п*дарасом меньше.
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11.07.2022 22:02 Відповісти
Світ відчищається від лайна.
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11.07.2022 22:03 Відповісти
Доведеться на поминках три баяни порвати!
Шкода… баянів!
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11.07.2022 22:06 Відповісти
Якщо це моряк, то не полковник, а капітан 1-го рангу. Хоча, хай буде полковник, аби 200-й.
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11.07.2022 22:07 Відповісти
В морській піхоті "сухопутна", а не "морська" система звань. Ваше покоління майже повністю не служило в армії, тому є пробєли в теорії.
Але загальна позитивна налаштованість імпонує...
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11.07.2022 23:07 Відповісти
Не плутай! Він не "моряк" а "морський піхотинець"! У них звання армійські
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12.07.2022 05:25 Відповісти
минус ватник-это плюс )
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11.07.2022 22:09 Відповісти
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11.07.2022 22:11 Відповісти
Вони не встигають "набрать вес" - "демілітаризуються" набагато швидше Крім того - ні у одного нема хоч-якихось реальних військових успіхів Саме тому він їх і міняє постійно Он - в останню заміну призначив придурка який вирішив що "утюжить" масово міста ракетами і снарядами - хороша затія У відповідь отримав перемелені склади з б/к
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12.07.2022 05:30 Відповісти
А командир бригады, это, типа, бригадир?
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11.07.2022 22:12 Відповісти
Штирлиц...почему наши Буряты дохнут в Украине что мухи навозные...
Герр путлер ...
HIMARSы косят нас нацистов...
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11.07.2022 22:12 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.07.2022 22:17 Відповісти
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11.07.2022 22:18 Відповісти
"Нацисты привязали героя к ракете и дали залп"
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11.07.2022 22:31 Відповісти
Геть чисто, Мюнхгаузен v. 2.0. Тільки страшенно зкріпний.
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11.07.2022 22:34 Відповісти
"Александр Матросов" ХХІ століття
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12.07.2022 05:34 Відповісти
А фото ліквідованого (посмертне) для підтвердження ?
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11.07.2022 22:19 Відповісти
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев. "Раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства." - Джохар Мусаевич Дудаев.
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11.07.2022 22:20 Відповісти
«О ненависти к русским никто не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы, от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание ********** их, как желание ********** крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения». (Лев Толстой. Повести и рассказы. Хаджи-Мурат, М. «Художественная литература». 1978. Стр. 410).
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11.07.2022 22:41 Відповісти
Схоже на те, що командувати 810-ю бригадою орків вкрай небезпечно для здоров'я та життя. Спершу ось цей персонаж задвохсотився, тепер полкан з незкріпним фамілійом.
Але то таке. Головно, хір александрова разом з кобздоном мають для кого співати. Та й лихим парфумам не до нудьги...
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11.07.2022 22:31 Відповісти
Дохтур Лиза ему клизмочку поставит
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12.07.2022 02:58 Відповісти
Армія РФ стараннями ЗСУ "омолоджується" швидкісними темпами Скоро (як в 41-му) полками старші лейтенанти командувать будуть
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12.07.2022 05:37 Відповісти
Рожа....справжній фашист-рашист.
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11.07.2022 22:36 Відповісти
Денацифицирована падаль...
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11.07.2022 22:37 Відповісти
*****
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11.07.2022 22:41 Відповісти
Примите мои искренние -
""
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11.07.2022 22:41 Відповісти
«О ненависти к русским никто не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы, от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание ********** их, как желание ********** крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения». (Лев Толстой. Повести и рассказы. Хаджи-Мурат, М. «Художественная литература». 1978. Стр. 410).
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11.07.2022 22:42 Відповісти
Украинские военные сообщили о ликвидации еще трех представителей командования российских войск.

Источник: управление стратегических коммуникаций ВСУ

Детали: В частности, на войне в Украине ликвидированы:
Заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ, полковник Кенс Сергей Николаевич

Заместитель по тылу командира 106-й дивизии полковник Сергей Игоревич
Кузьминов
Начальник штаба - заместитель командира отряда 16-й отдельной бригады специального назначения майор Семенов Дмитрий Владимирович.
=≠================
Здарьовама, пьридурьки! Щилаима вам кирепкава сдарови!!! Зимля вам тухлим шаурма на!
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11.07.2022 22:44 Відповісти
От ще б такого невеличкого пітунця...
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11.07.2022 22:51 Відповісти
Бедненький, а погиб то от диареи!!!
Вот вдове неудобно будет перед людьми: у других то херои, а мой высрался весь...
Ведь все самолеты, танки и пушки украинских жидобандеровцев-националистов давно уничтожены!
Да, кацапы?
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11.07.2022 22:55 Відповісти
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11.07.2022 23:16 Відповісти
Eto Kens?
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11.07.2022 23:35 Відповісти
У него компашка нехилая была...
есть информация о погибших среди руководящего состава вс рф:
- начальник штаба 22 армейского корпуса (в/ч 73954, Симферополь) генерал-майор Насбулин;
- командир 20 мотострелковой дивизии (в/ч 22220, Волгоград) полковник Горобец;
- начальник штаба - первый заместитель командира 20 мсд полковник Кенс;
- начальник оперативного отделения штаба 20 мсд подполковник Коваль;
- начальник артиллерии 20 мсд, подполковник Гордеев.
После первого удара по казарме росгвардии в Херсоне прилетел генерал из Симферополя, чтобы вставить мозги руководству 20 мсд. Собрал всех на плацу и... Бинго!!! Прилетает вторая ракета по просьбе трудящихся Херсона...
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11.07.2022 23:24 Відповісти
та на підорасії тих полковників як бурятов - паліть не сумнівайтеся
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11.07.2022 23:29 Відповісти
Хто до нас з мечем прийшов,той від меча і загинув! Гори в пеклі окупант!
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12.07.2022 04:44 Відповісти
Батьки його з Хмельницької області. Зараз багато родичів живуть тут.
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12.07.2022 08:50 Відповісти
Какая отвратительная рожа...
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12.07.2022 09:49 Відповісти
Во какого кекса зажарили!! 👍
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12.07.2022 12:56 Відповісти
 
 