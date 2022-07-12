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Утром в Николаеве раздавались мощные взрывы, - Сенкевич

вибух,попасна

Ранним утром в Николаеве были слышны мощные взрывы во всех районах областного центра. В городе с 4:04 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

"В Николаеве раздаются мощные взрывы! Прошу всех не выходить из укрытий!" – говорится в сообщении.

Очевидцы сообщают, что взрывы были слышны во всех районах города. Также сообщается о работе системы украинского ПВО.

Также читайте: Утром рашисты выпустили по Николаеву 6 ракет, - ОВА

Автор: 

Николаев (2141) обстрел (26961) Сенкевич Александр (188)


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12.07.2022 06:39 Ответить
Сенкевич не говорит всю правду. Сегодня был не просто обстрел Николаева, а самый мощный начиная с февраля. ПВО может и работало, только что-то он не похвастал сколько удалось сбить вражеских ракет.
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12.07.2022 06:49 Ответить
24 "лунки",яке пво?!
сьогодні був лютий ******* друзі
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12.07.2022 22:40 Ответить
Сьогодні в Миколаєві було пекло. Мені здається валили ракети, смерчі і ще щось важке, можливо "Точка У".
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12.07.2022 07:06 Ответить
Понеділок, російські тварини вийшли на роботу, ніяк не здохне російська сволота.
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12.07.2022 07:07 Ответить
пора їх засунути назад в Крим або Миколаїв жде доля Маріуполя
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12.07.2022 08:51 Ответить
Обстреливают с рассветом

...крысы позорные...
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12.07.2022 09:11 Ответить
І шо Довбаний Кім відосиком не захистив. поц зашкварений.А як співав при Марченко,подлюга.
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13.07.2022 13:22 Ответить
 
 