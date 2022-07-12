Утром в Николаеве раздавались мощные взрывы, - Сенкевич
Ранним утром в Николаеве были слышны мощные взрывы во всех районах областного центра. В городе с 4:04 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.
"В Николаеве раздаются мощные взрывы! Прошу всех не выходить из укрытий!" – говорится в сообщении.
Очевидцы сообщают, что взрывы были слышны во всех районах города. Также сообщается о работе системы украинского ПВО.
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сьогодні був лютий ******* друзі
...крысы позорные...