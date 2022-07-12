Вранці у Миколаєві лунали потужні вибухи, - Сєнкевич

Рано-вранці у Миколаєві було чути потужні вибухи у всіх районах обласного центру. У місті з 4:04 оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"У Миколаєві лунають потужні вибухи! Прошу всіх не виходити з укриттів!" - йдеться в повідомленні.

Очевидці повідомляють, що вибухи було чути у всіх районах міста. Також повідомляється про роботу системи української ППО.

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