Вранці у Миколаєві лунали потужні вибухи, - Сєнкевич
Рано-вранці у Миколаєві було чути потужні вибухи у всіх районах обласного центру. У місті з 4:04 оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.
"У Миколаєві лунають потужні вибухи! Прошу всіх не виходити з укриттів!" - йдеться в повідомленні.
Очевидці повідомляють, що вибухи було чути у всіх районах міста. Також повідомляється про роботу системи української ППО.
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сьогодні був лютий ******* друзі
...крысы позорные...