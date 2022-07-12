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Вранці у Миколаєві лунали потужні вибухи, - Сєнкевич

вибух,попасна

Рано-вранці у Миколаєві було чути потужні вибухи у всіх районах обласного центру. У місті з 4:04 оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"У Миколаєві лунають потужні вибухи! Прошу всіх не виходити з укриттів!" - йдеться в повідомленні.

Очевидці повідомляють, що вибухи було чути у всіх районах міста. Також повідомляється про роботу системи української ППО.

Також дивіться: Наслідки ранкового ракетного удару по Миколаєву. ФОТОрепортаж

Автор: 

Миколаїв (1794) обстріл (28274) Сєнкевич Олександр (229)


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начинайте будить воронеж курск белгород.
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12.07.2022 06:39 Відповісти
Сенкевич не говорит всю правду. Сегодня был не просто обстрел Николаева, а самый мощный начиная с февраля. ПВО может и работало, только что-то он не похвастал сколько удалось сбить вражеских ракет.
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12.07.2022 06:49 Відповісти
24 "лунки",яке пво?!
сьогодні був лютий ******* друзі
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12.07.2022 22:40 Відповісти
Сьогодні в Миколаєві було пекло. Мені здається валили ракети, смерчі і ще щось важке, можливо "Точка У".
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12.07.2022 07:06 Відповісти
Понеділок, російські тварини вийшли на роботу, ніяк не здохне російська сволота.
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12.07.2022 07:07 Відповісти
пора їх засунути назад в Крим або Миколаїв жде доля Маріуполя
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12.07.2022 08:51 Відповісти
Обстреливают с рассветом

...крысы позорные...
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12.07.2022 09:11 Відповісти
І шо Довбаний Кім відосиком не захистив. поц зашкварений.А як співав при Марченко,подлюга.
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13.07.2022 13:22 Відповісти
 
 