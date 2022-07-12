Утром рашисты нанесли массированные ракетные удары по Николаеву. Разрушены медучреждения и дома. Продолжаются обстрелы громад области, - ОВА

По состоянию на 08.00 утра 12 июля в Николаеве и области зафиксированы разрушения жилищной и медицинской инфраструктуры от попадания российских ракет и снарядов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Николаевской ОВА.

"Утром, 12 июля, Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно о попадании в два медицинских учреждения и жилые дома. В результате обстрелов 4 человека ранены, предварительно без жертв. Подробная информация уточняется", — говорится в сообщении.

В Баштанском районе вечером, 11 июля, около 19:00 и сегодня, 12 июля, ориентировочно в 04:30 были обстрелы в Широковской громаде. Попадания были преимущественно за пределами населенных пунктов и по открытым территориям. Пострадавших нет. Продолжаются обстрелы деревень по линии разграничения в Березнеговатской громадой. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утром в Николаеве раздавались мощные взрывы, - Сенкевич

"В Николаевском районе вчера, 11 июля, в 16:30 в результате обстрелов пгт Первомайское Первомайской громады получили повреждения частное сельское хозяйство, сельхозтехника, жилой дом. Пострадавших нет", — добавили в ОВА.