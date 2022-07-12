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Новости Агрессия России против Украины Война
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Утром рашисты нанесли массированные ракетные удары по Николаеву. Разрушены медучреждения и дома. Продолжаются обстрелы громад области, - ОВА

миколаїв

По состоянию на 08.00 утра 12 июля в Николаеве и области зафиксированы разрушения жилищной и медицинской инфраструктуры от попадания российских ракет и снарядов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Николаевской ОВА.

"Утром, 12 июля, Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно о попадании в два медицинских учреждения и жилые дома. В результате обстрелов 4 человека ранены, предварительно без жертв. Подробная информация уточняется", — говорится в сообщении.

В Баштанском районе вечером, 11 июля, около 19:00 и сегодня, 12 июля, ориентировочно в 04:30 были обстрелы в Широковской громаде. Попадания были преимущественно за пределами населенных пунктов и по открытым территориям. Пострадавших нет. Продолжаются обстрелы деревень по линии разграничения в Березнеговатской громадой. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утром в Николаеве раздавались мощные взрывы, - Сенкевич

"В Николаевском районе вчера, 11 июля, в 16:30 в результате обстрелов пгт Первомайское Первомайской громады получили повреждения частное сельское хозяйство, сельхозтехника, жилой дом. Пострадавших нет", — добавили в ОВА.

Николаев (2141) Николаевская область (2112) обстрел (26961)


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Топ комментарии
+21
Результат зданого зеленню півдня.
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12.07.2022 08:48
+18
тварюки...ото натура кацапська - у сусіда все добре і він багатіє, так замість того, щоб у себе все налагодити, треба сусідові все разнести - мовляв сиди і ти в гівні...нація убогих ідіотів..
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12.07.2022 09:07
+14
Щоб захистити Миколаїв від обстрілів потрібно знищити міст в Херсоні, через який іде техніка та припаси для градів та смерчів, що обстрілюю Миколаїв.
Рф все одно його знищить, як тільки наші почнуть наступ на Херсон.
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12.07.2022 09:07
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Немощи. Не можешь воевать с армией, воюй с гражданскими? Фееричные долбодятлы
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12.07.2022 08:46 Ответить
Результат зданого зеленню півдня.
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12.07.2022 08:48 Ответить
Ніколи пітушиний кут не рвав пердаки за кремлівську сексоту і от знову
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12.07.2022 08:48 Ответить
Випускник СВВПСУ, зрадник України полковник Аврамченко Олексій Юрійович 1973 р.н. із Сімферополя був одним із тих, хто у 2014 році перейшов на службу до окупантів. 09/07/22 нагорода наздогнала "героя"
https://myrotvorets.center/criminal/avramchenko-aleksej-yurevich/
https://vk.com/wall274274596_4459 https://vk.com/wall274274596_4459


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12.07.2022 08:56 Ответить
Коли будуть їпашить Крим,брянщину,курщину,белгородщину,ростовщину??????Зелупкі????!
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12.07.2022 09:06 Ответить
Щоб захистити Миколаїв від обстрілів потрібно знищити міст в Херсоні, через який іде техніка та припаси для градів та смерчів, що обстрілюю Миколаїв.
Рф все одно його знищить, як тільки наші почнуть наступ на Херсон.
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12.07.2022 09:07 Ответить
Антоновский мост не решит вопрос - можно через Каховку - там 60 км. от Херсона. Карту нужно знать. Вопрос решит крымский мост - но нечем - ни одной батареи Гром2 политический руководитель, верх.гл.ком. не сделал за три года, хотя гос.испытания закончились в 18 году.
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12.07.2022 19:04 Ответить
до чього тут антонівський міст?обстріли з Криму,з Гопр
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12.07.2022 22:37 Ответить
тварюки...ото натура кацапська - у сусіда все добре і він багатіє, так замість того, щоб у себе все налагодити, треба сусідові все разнести - мовляв сиди і ти в гівні...нація убогих ідіотів..
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12.07.2022 09:07 Ответить
- В. В., а Вы можете сделать жизнь россиян приятной, богатой и счастливой?...

- Нет, не могу…

- А почему? …

- Так они сами её такой делать не хотят… Им приятней и легче сделать хуже жизнь соседу…
Якщо людина змалечку не звикла до систематичної праці то і ставши дорослою вона працювать не навчиться Росія - інфантильний амбітний підліток який звик все отримувать "на халяву" А коли "халява" закінчується то замість працювать він іде обкрадать сусіда (Адже ті самі корисні копалини - та сама "халява" Як сказав один розумний чоловік "Росіяни - нація "збирачів" Адже нафта і газ - це ті самі "гриби" і "ягоди" Тільки вони виросли в доісторичному лісі")
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12.07.2022 11:21 Ответить
Чим московські угрофінни відрізняються, наприклад, від шакалів? Тим, що вони мріють перетворити ненависні їм Миколаїв, Харків, Слов'янськ, Січеслав... у міста-Герніки (як це вони вже зробили із Маріуполем, Охтиркою, Лисичанськом...).
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12.07.2022 12:10 Ответить
Николаевцы, хотите жить, верните боевого генерала Марченко!
Личная вражда Зе с генералами, с Порошенко, его местечковые амбиции не спасут Юг Украины.
Николаевская власть - вы СОУЧАСТНИКИ разгрома Николаевщины!
Смойте с себя этот позор, требуйте вернуть боевого генерала на его место!
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12.07.2022 12:52 Ответить
Видимо орки не изменят свою тактику действий на разрушение гражданской инфраструктуры с жертвами мирного населения в н.п.пока не будет адекватного ответа ВСУ по приграничным н.п.раши.Но снизойдет ли нашему главковерху решимость на эту акцию? Вот в чем вопрос...
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12.07.2022 14:09 Ответить
Чим ? Асфальтом? Йде війна західною зброєю. А вони заборонили бити по РФ.
Мета - вигнати фашистів за кордони.
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12.07.2022 14:24 Ответить
Только мне слух режет? "Продолжаются обстрелы деревень". Автор текста коренной расеянин?!
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12.07.2022 16:31 Ответить
Насчитал сегодня 25 ракет. ******* сильно. В 4 утра начали и почти час прилетало. Накрывало садики, школы, больницы.
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12.07.2022 19:06 Ответить
 
 