Утром рашисты нанесли массированные ракетные удары по Николаеву. Разрушены медучреждения и дома. Продолжаются обстрелы громад области, - ОВА
По состоянию на 08.00 утра 12 июля в Николаеве и области зафиксированы разрушения жилищной и медицинской инфраструктуры от попадания российских ракет и снарядов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Николаевской ОВА.
"Утром, 12 июля, Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно о попадании в два медицинских учреждения и жилые дома. В результате обстрелов 4 человека ранены, предварительно без жертв. Подробная информация уточняется", — говорится в сообщении.
В Баштанском районе вечером, 11 июля, около 19:00 и сегодня, 12 июля, ориентировочно в 04:30 были обстрелы в Широковской громаде. Попадания были преимущественно за пределами населенных пунктов и по открытым территориям. Пострадавших нет. Продолжаются обстрелы деревень по линии разграничения в Березнеговатской громадой. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
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"В Николаевском районе вчера, 11 июля, в 16:30 в результате обстрелов пгт Первомайское Первомайской громады получили повреждения частное сельское хозяйство, сельхозтехника, жилой дом. Пострадавших нет", — добавили в ОВА.
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Рф все одно його знищить, як тільки наші почнуть наступ на Херсон.
- Нет, не могу…
- А почему? …
- Так они сами её такой делать не хотят… Им приятней и легче сделать хуже жизнь соседу…
Якщо людина змалечку не звикла до систематичної праці то і ставши дорослою вона працювать не навчиться Росія - інфантильний амбітний підліток який звик все отримувать "на халяву" А коли "халява" закінчується то замість працювать він іде обкрадать сусіда (Адже ті самі корисні копалини - та сама "халява" Як сказав один розумний чоловік "Росіяни - нація "збирачів" Адже нафта і газ - це ті самі "гриби" і "ягоди" Тільки вони виросли в доісторичному лісі")
Личная вражда Зе с генералами, с Порошенко, его местечковые амбиции не спасут Юг Украины.
Николаевская власть - вы СОУЧАСТНИКИ разгрома Николаевщины!
Смойте с себя этот позор, требуйте вернуть боевого генерала на его место!
Мета - вигнати фашистів за кордони.