Зранку рашисти завдали масованих ракетних ударів по Миколаєву. Зазнали руйнацій медзаклади та будинки. Продовжуються обстріли громад області, - ОВА
Станом на 08:00 ранку 12 липня у Миколаєві та області зафіксовані руйнування житлової та медичної інфраструктури від влучання російських ракет та снарядів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Миколаївській ОВА.
"Зранку, 12 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки. Внаслідок обстрілів 4 людей поранено, попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
У Баштанському районі ввечері, 11 липня, близько 19:00 та сьогодні, 12 липня, орієнтовно о 04:30 були обстріли у Широківській громаді. Влучання були переважного поза межами населених пунктів та по відкритим територіям. Постраждалих немає. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.
"У Миколаївському районі вчора, 11 липня, о 16:30 внаслідок обстрілів смт Первомайське Первомайської громади зазнало пошкоджень приватне сільське господарство, сільгосптехніка, житловий будинок. Постраждалих немає", - додали у ОВА.
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Рф все одно його знищить, як тільки наші почнуть наступ на Херсон.
- Нет, не могу…
- А почему? …
- Так они сами её такой делать не хотят… Им приятней и легче сделать хуже жизнь соседу…
Якщо людина змалечку не звикла до систематичної праці то і ставши дорослою вона працювать не навчиться Росія - інфантильний амбітний підліток який звик все отримувать "на халяву" А коли "халява" закінчується то замість працювать він іде обкрадать сусіда (Адже ті самі корисні копалини - та сама "халява" Як сказав один розумний чоловік "Росіяни - нація "збирачів" Адже нафта і газ - це ті самі "гриби" і "ягоди" Тільки вони виросли в доісторичному лісі")
Личная вражда Зе с генералами, с Порошенко, его местечковые амбиции не спасут Юг Украины.
Николаевская власть - вы СОУЧАСТНИКИ разгрома Николаевщины!
Смойте с себя этот позор, требуйте вернуть боевого генерала на его место!
Мета - вигнати фашистів за кордони.