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Зранку рашисти завдали масованих ракетних ударів по Миколаєву. Зазнали руйнацій медзаклади та будинки. Продовжуються обстріли громад області, - ОВА

миколаїв

Станом на 08:00 ранку 12 липня у Миколаєві та області зафіксовані руйнування житлової та медичної інфраструктури від влучання російських ракет та снарядів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

"Зранку, 12 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки. Внаслідок обстрілів 4 людей поранено, попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

У Баштанському районі ввечері, 11 липня, близько 19:00 та сьогодні, 12 липня, орієнтовно о 04:30 були обстріли у Широківській громаді. Влучання були переважного поза межами населених пунктів та по відкритим територіям. Постраждалих немає. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

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"У Миколаївському районі вчора, 11 липня, о 16:30 внаслідок обстрілів смт Первомайське Первомайської громади зазнало пошкоджень приватне сільське господарство, сільгосптехніка, житловий будинок. Постраждалих немає", - додали у ОВА.

Миколаїв (1794) Миколаївська область (2261) обстріл (28274)


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Топ коментарі
+21
Результат зданого зеленню півдня.
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12.07.2022 08:48
+18
тварюки...ото натура кацапська - у сусіда все добре і він багатіє, так замість того, щоб у себе все налагодити, треба сусідові все разнести - мовляв сиди і ти в гівні...нація убогих ідіотів..
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12.07.2022 09:07
+14
Щоб захистити Миколаїв від обстрілів потрібно знищити міст в Херсоні, через який іде техніка та припаси для градів та смерчів, що обстрілюю Миколаїв.
Рф все одно його знищить, як тільки наші почнуть наступ на Херсон.
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12.07.2022 09:07
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Немощи. Не можешь воевать с армией, воюй с гражданскими? Фееричные долбодятлы
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12.07.2022 08:46 Відповісти
Результат зданого зеленню півдня.
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12.07.2022 08:48 Відповісти
Ніколи пітушиний кут не рвав пердаки за кремлівську сексоту і от знову
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12.07.2022 08:48 Відповісти
Випускник СВВПСУ, зрадник України полковник Аврамченко Олексій Юрійович 1973 р.н. із Сімферополя був одним із тих, хто у 2014 році перейшов на службу до окупантів. 09/07/22 нагорода наздогнала "героя"
https://myrotvorets.center/criminal/avramchenko-aleksej-yurevich/
https://vk.com/wall274274596_4459 https://vk.com/wall274274596_4459


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12.07.2022 08:56 Відповісти
Коли будуть їпашить Крим,брянщину,курщину,белгородщину,ростовщину??????Зелупкі????!
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12.07.2022 09:06 Відповісти
Щоб захистити Миколаїв від обстрілів потрібно знищити міст в Херсоні, через який іде техніка та припаси для градів та смерчів, що обстрілюю Миколаїв.
Рф все одно його знищить, як тільки наші почнуть наступ на Херсон.
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12.07.2022 09:07 Відповісти
Антоновский мост не решит вопрос - можно через Каховку - там 60 км. от Херсона. Карту нужно знать. Вопрос решит крымский мост - но нечем - ни одной батареи Гром2 политический руководитель, верх.гл.ком. не сделал за три года, хотя гос.испытания закончились в 18 году.
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12.07.2022 19:04 Відповісти
до чього тут антонівський міст?обстріли з Криму,з Гопр
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12.07.2022 22:37 Відповісти
тварюки...ото натура кацапська - у сусіда все добре і він багатіє, так замість того, щоб у себе все налагодити, треба сусідові все разнести - мовляв сиди і ти в гівні...нація убогих ідіотів..
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12.07.2022 09:07 Відповісти
- В. В., а Вы можете сделать жизнь россиян приятной, богатой и счастливой?...

- Нет, не могу…

- А почему? …

- Так они сами её такой делать не хотят… Им приятней и легче сделать хуже жизнь соседу…
Якщо людина змалечку не звикла до систематичної праці то і ставши дорослою вона працювать не навчиться Росія - інфантильний амбітний підліток який звик все отримувать "на халяву" А коли "халява" закінчується то замість працювать він іде обкрадать сусіда (Адже ті самі корисні копалини - та сама "халява" Як сказав один розумний чоловік "Росіяни - нація "збирачів" Адже нафта і газ - це ті самі "гриби" і "ягоди" Тільки вони виросли в доісторичному лісі")
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12.07.2022 11:21 Відповісти
Чим московські угрофінни відрізняються, наприклад, від шакалів? Тим, що вони мріють перетворити ненависні їм Миколаїв, Харків, Слов'янськ, Січеслав... у міста-Герніки (як це вони вже зробили із Маріуполем, Охтиркою, Лисичанськом...).
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12.07.2022 12:10 Відповісти
Николаевцы, хотите жить, верните боевого генерала Марченко!
Личная вражда Зе с генералами, с Порошенко, его местечковые амбиции не спасут Юг Украины.
Николаевская власть - вы СОУЧАСТНИКИ разгрома Николаевщины!
Смойте с себя этот позор, требуйте вернуть боевого генерала на его место!
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12.07.2022 12:52 Відповісти
Видимо орки не изменят свою тактику действий на разрушение гражданской инфраструктуры с жертвами мирного населения в н.п.пока не будет адекватного ответа ВСУ по приграничным н.п.раши.Но снизойдет ли нашему главковерху решимость на эту акцию? Вот в чем вопрос...
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12.07.2022 14:09 Відповісти
Чим ? Асфальтом? Йде війна західною зброєю. А вони заборонили бити по РФ.
Мета - вигнати фашистів за кордони.
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12.07.2022 14:24 Відповісти
Только мне слух режет? "Продолжаются обстрелы деревень". Автор текста коренной расеянин?!
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12.07.2022 16:31 Відповісти
Насчитал сегодня 25 ракет. ******* сильно. В 4 утра начали и почти час прилетало. Накрывало садики, школы, больницы.
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12.07.2022 19:06 Відповісти
 
 