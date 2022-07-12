Зранку рашисти завдали масованих ракетних ударів по Миколаєву. Зазнали руйнацій медзаклади та будинки. Продовжуються обстріли громад області, - ОВА

Станом на 08:00 ранку 12 липня у Миколаєві та області зафіксовані руйнування житлової та медичної інфраструктури від влучання російських ракет та снарядів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

"Зранку, 12 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки. Внаслідок обстрілів 4 людей поранено, попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

У Баштанському районі ввечері, 11 липня, близько 19:00 та сьогодні, 12 липня, орієнтовно о 04:30 були обстріли у Широківській громаді. Влучання були переважного поза межами населених пунктів та по відкритим територіям. Постраждалих немає. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

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"У Миколаївському районі вчора, 11 липня, о 16:30 внаслідок обстрілів смт Первомайське Первомайської громади зазнало пошкоджень приватне сільське господарство, сільгосптехніка, житловий будинок. Постраждалих немає", - додали у ОВА.