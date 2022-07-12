Ядерная ракета "Сармат" готовится к серийному производству, - Рогозин

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что РФ готовится к серийному производству ядерной ракеты "Сармат".

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сармат. Самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности готовится к новым испытаниям и серийному производству", — отметил Рогозин.

Он опубликовал фото, на котором позирует рядом с ядерной ракетой "Сармат", лежащей в чехле на железнодорожной платформе.

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