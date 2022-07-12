Ядерная ракета "Сармат" готовится к серийному производству, - Рогозин
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что РФ готовится к серийному производству ядерной ракеты "Сармат".
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Сармат. Самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности готовится к новым испытаниям и серийному производству", — отметил Рогозин.
Он опубликовал фото, на котором позирует рядом с ядерной ракетой "Сармат", лежащей в чехле на железнодорожной платформе.
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від слова сором
и гордо стать, выставив пузо ...
Но это не точно!)))
Треба і Зеленському накрити щось плівкою і сказати, ось, наша ядерна зброя.
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- Здравствуйте дорогой Владимир Владимирович.
Меня зовут Иванова Анна Николаевна, возраст 68 лет, живу поселке Большие ***** Вологодской области. Получаю пенсию 12 тысяч рублей, из которых 7.000 сразу уходят на коммуналку, еще 3-4 тысячи на продукты, 2-3 тысячи на одежду, косметику и прочие мелочи. Укладываюсь в притык. И отсюда мой к вам вопрос - долго еще там эта Америка и НАТО будут наглеть и не пришло ли нам время поставить их на место?
- Что ты делаешь, дура, она же взорвется!
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Было бы смешно, если бы не было страшно.
В Челябинской области возобновился проект «Подари дрова» в поддержку пожилых людей, которые живут в домах с печным отоплением.
Ідіот.
И что? И где?
Скоро ви всі будете в"чохлах" політеленових
Вся рАшка!!!
СарматОрк-2 с ручним управлєнієм 😆
Больше секса для мужчин!
На фото не с Сарматом, а чем то цилиндрическим...
Может цистерны, может надувные баллоны...