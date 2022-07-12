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Ядерная ракета "Сармат" готовится к серийному производству, - Рогозин

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что РФ готовится к серийному производству ядерной ракеты "Сармат".

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сармат. Самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности готовится к новым испытаниям и серийному производству", — отметил Рогозин.

Он опубликовал фото, на котором позирует рядом с ядерной ракетой "Сармат", лежащей в чехле на железнодорожной платформе.

Также читайте: Риск применения Россией ядерного оружия есть, мы должны быть готовы ко всему, - глава МИД Латвии Ринкевич

Ядерная ракета Сармат готовится к серийному производству, - Рогозин 01

Рогозин Дмитрий (243) ядерное оружие (1328)


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Топ комментарии
+30
Мордор повинен бути знищений!
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12.07.2022 11:34
+19
Взлетит, но отрицательно. Прямиком в командный пункт владельцев лайна.
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12.07.2022 11:36
+19
Я тоже могу накрыть какую-то фигню чёрным целлофаном
и гордо стать, выставив пузо ...
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12.07.2022 11:45
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Правила форума Совет форумчан
"Срамат"?
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12.07.2022 11:33 Ответить
не, соромат
від слова сором
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12.07.2022 11:36 Ответить
Я тоже могу накрыть какую-то фигню чёрным целлофаном
и гордо стать, выставив пузо ...
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12.07.2022 11:45 Ответить
Готується-готується, та ніяк не приготується! Каструля погана, або дрова сирі!)))
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12.07.2022 12:20 Ответить
Та да! Там, під брезентом - надувний прутень! 😁 Нє, ну справді не може країна, яка не вміє виготовити нрмальний уніиаз і більшість жителів якої випорожнюються у вуличних сортирах запускати в серійне виробництво таку складну конструкцію, як міжконтинентальна балістична ракета та ще й з ядерною боєголовкою. Нагадаю, що увесь збройний плутоній ще у 90-х роках минулого століття був вивезениц кацапами у США в обмін на хавчик. Кацапам щалишились лише споряджені боєголовки і, що прикро заряди, вивезені з Украхни, Білорусі і Казахстану. Але у більшості з них термін експлуатацвї закінчився. А самі ракети - модернізація запасів ракетобудування ще сирисири, які теж закінчуються. Зрозумійте правильно, якби там була ракета, її не закрили б брезентом. 😊
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12.07.2022 11:53 Ответить
Унитаз? Эко вы загнули! Они гвозди (Карл!) не производят.
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12.07.2022 11:58 Ответить
Гвозди разрабатывает Сколково! Дайте им десять лет и десять ярдов нефтебаксов - и они представят миру не имеющий аналогов ГВОЗДЬ!
Но это не точно!)))
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12.07.2022 12:25 Ответить
В подъездах срут
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12.07.2022 12:54 Ответить
ну если этот дебил сказал значит НИХУЯ У ********** НЕМА ПОСМОТРИТЕ ******* ЭТОГО ЗАШКВАРЕННОГО ПОЦА ПРО КОСМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММСЫ ********** ПРО ОСВОЕНИЕ МАРСА ЛУНЫ И ПРОЧУЮ *****..... В ДУРДОМЕ ТАКОГО НЕ СКАЖУТ НАСТОЯЩИЕ ДУРИКИ-- А ЭТОТ еще и Космосом руководит в **********..у ***** чем дурнее и поц--- тем выше должность и ответственная отрасль...
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12.07.2022 13:10 Ответить
Не взлетит это лайно
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12.07.2022 11:33 Ответить
Ворога ніколи не треба недооцінювати.
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12.07.2022 11:35 Ответить
У рашки нет плутония. Сдуру продали Америке.
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12.07.2022 11:46 Ответить
Взлетит, но отрицательно. Прямиком в командный пункт владельцев лайна.
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12.07.2022 11:36 Ответить
Злетить. Але одразу як ***...ся.... Прямо на рогозіна
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12.07.2022 11:44 Ответить
Мордор повинен бути знищений!
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12.07.2022 11:34 Ответить
Бренд бытовой химии Domestos снова https://www.promonado.ru/domestos-schools/ провёл конкурс "Школьная программа", в котором помогает отремонтировать туалеты в школах России. В 2021 году такой конкурс вызвал большой резонанс, потому что все увидели, в каком состоянии находятся санузлы в российских школах. Поэтому в 2022 году конкурс проводится без фотографий. На это обратил внимание журналист "Би-би-си" Андрей Захаров.
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12.07.2022 11:34 Ответить
Даун, хватит и старого. А учитывая то, как работает ваше новое, то хватит и старого-старого.
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12.07.2022 11:34 Ответить
А экономику бензоколонки поднять слабо? А не только причиндалами трясти )))
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12.07.2022 11:35 Ответить
Параноїдна шизофренія прогресує!!)))
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12.07.2022 11:35 Ответить
Мабуть з фанери зібрали, тому плівкою і накрили?
Треба і Зеленському накрити щось плівкою і сказати, ось, наша ядерна зброя.
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12.07.2022 11:35 Ответить
Ага, і назвати цю секретну супер-зброю: "Бавовна"

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12.07.2022 11:46 Ответить
Мені здається, що навіть з фанери не збирали - просто накрили плівкою вагони
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12.07.2022 13:18 Ответить
В дупу її засунь, рукожопий.
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12.07.2022 11:35 Ответить
«Союз нищих пенсионеров» - действующее в Костроме неформальное общественное объединение.

Председатель: Алексеев Борис Витальевич. Тел.: +7 906 5236529
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12.07.2022 11:35 Ответить
Вопрос Президенту:
- Здравствуйте дорогой Владимир Владимирович.
Меня зовут Иванова Анна Николаевна, возраст 68 лет, живу поселке Большие ***** Вологодской области. Получаю пенсию 12 тысяч рублей, из которых 7.000 сразу уходят на коммуналку, еще 3-4 тысячи на продукты, 2-3 тысячи на одежду, косметику и прочие мелочи. Укладываюсь в притык. И отсюда мой к вам вопрос - долго еще там эта Америка и НАТО будут наглеть и не пришло ли нам время поставить их на место?
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12.07.2022 11:57 Ответить
Это не шутка
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12.07.2022 12:56 Ответить
В 68 лет она еще про косметику думает? В таком возрасте ее косметика - это вставная челюсть (пусть простят меня пожилые).
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12.07.2022 18:42 Ответить
Сидит обезьяна под деревом и пилит лобзиком атомную бомбу. Другая обезьяна кричит:
- Что ты делаешь, дура, она же взорвется!
- Ничего, у меня еще одна есть...

Было бы смешно, если бы не было страшно.
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12.07.2022 11:35 Ответить
Да у них уже сфинктеры сжались до минимума
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12.07.2022 11:36 Ответить
Сказати можна все,для зробити потрібно буде час і матеріал. Ні того ні другого у орків не має.
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12.07.2022 11:36 Ответить
Очередной блеф от проигравших.
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12.07.2022 11:36 Ответить
А тем временем -

В Челябинской области возобновился проект «Подари дрова» в поддержку пожилых людей, которые живут в домах с печным отоплением.
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12.07.2022 11:36 Ответить
чокнутая срана-бензоколонка с закомплексованым сумасшедшим диктатором у власти...
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12.07.2022 11:37 Ответить
дємон
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12.07.2022 11:37 Ответить
da ne - prosta ork tolsty
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12.07.2022 11:53 Ответить
Он так ею хвастается, так если бы это была его собственная елда.
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12.07.2022 11:37 Ответить
Таке враження що кацапи втратили не тільки розум, а й здоровий глузд.
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12.07.2022 11:40 Ответить
Рогозин с Сарматом и его непредсказуемой траекторией:
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12.07.2022 11:41 Ответить
Северная корея в действии. Все в дерьме как свиньи, зато верхом на ядерной ракете
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12.07.2022 11:42 Ответить
От дебіли! 80% адічалих на дірку срати ходять,а вони про космос і сармати! Такого ніде в світі не побачиш.Унікальні довбодятли!Вялічіє в лаптях!
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12.07.2022 11:42 Ответить
А КНДР? Трову жрут, но трясут ракетами.
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12.07.2022 12:00 Ответить
".. готується до серійного виробництва "?
Ідіот.
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12.07.2022 11:42 Ответить
Ленинские пионеры тоже всё готовились, и кричали "Всегда готов!"
И что? И где?
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12.07.2022 11:42 Ответить
пусть сливают нефтяные деньги. совку это не помогло
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12.07.2022 11:44 Ответить
mzhe luthe nachats s chevo to bole prostovo.....naprimer : tualjetnoi bumagi. idioti.
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12.07.2022 11:45 Ответить
********* нет покоя....... ))
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12.07.2022 11:46 Ответить
Шановна редакція Цензора. Рогозін позує не "поруч з ядерною ракетою "Сармат" а поруч з якоюсь ******, накритою ганчіркою. Дуже прошу перевіряти дані перед випуском
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12.07.2022 11:46 Ответить
Хворі дегенерати.
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12.07.2022 11:46 Ответить
яка лежить у чохлі на залізничній платформі. Джерело:
Скоро ви всі будете в"чохлах" політеленових

Вся рАшка!!!
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12.07.2022 11:48 Ответить
Вони стіралку зробити не можуть
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12.07.2022 11:48 Ответить
Микросхемы с стиралок будут в ракетах. Замещение
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12.07.2022 12:22 Ответить
Не підказуйте,бо ***********. Я,ж мовчу
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12.07.2022 15:52 Ответить
Про це новина була. Так шо вже не новина
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13.07.2022 10:48 Ответить
s vidu - ce vagoni s cisternami nakritie celefanom
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12.07.2022 11:48 Ответить
при совке, провёл я полгода в гардене, тогдашнем добеле-2, в учебке связи. там нас периодически в караул посылали, "склады с оружием и боеприпасами охранять" с ним по соседству. однажды ночю в вагон, там грузили ну точно ракету. и вид у неё, ну точно был другой. грузили с торца вагона, а вагон был разделан под пассажирский.
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12.07.2022 12:00 Ответить
Ядєрная ракєта Сармат Орк-2 с ручним управлєнієм 😆
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12.07.2022 11:54 Ответить
В очко пусть себе запихнет, клоун
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12.07.2022 11:55 Ответить
Не взорвитесь в прцессе, дебилы
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12.07.2022 11:55 Ответить
na oborot - дебилы , взорвитесь в прцессе....uzhe pobystree
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12.07.2022 12:01 Ответить
А що хороша новина про серійне виробництво.) Дайте бабла Рогозіну і "пабольше" - він їх швиденько освоїть. І в результаті - ні бабла, ні ракети, ні рогозіна.) Варіант? Варіант.)
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12.07.2022 11:57 Ответить
блефуют мрази, надо ж какой то бальзам в уши своим баранам вливать
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12.07.2022 11:58 Ответить
а был ли мальчик? надувну ракету показали, та кілька мультиків, ось і весь сармат. Ці сармати - це таке ж гівно як їхні пресловути С-400, які не бачуть ракет HIMARS взагалі
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12.07.2022 12:00 Ответить
снаряжать боеголовкой лучше будет сразу в воронеже. суперточность попадания в завод по сборке будет гарантированна )) впервые в истории парашных рвсн!
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12.07.2022 12:04 Ответить
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12.07.2022 12:05 Ответить
Будущее и прогресс, и полная деградация и разложение
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12.07.2022 12:19 Ответить
А вы ,что нет видите ,что это деревянный макет!!?? Как и всё в России!
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12.07.2022 12:06 Ответить
Под чутким руководством Рогозина она может готовиться ещё лет 20. Глядишь, как закончат, уже и расеи не будет. )
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12.07.2022 12:11 Ответить
Де ж вони стільки кізяків візьмуть, щоб ті сармати серійно ліпити?
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12.07.2022 12:20 Ответить
Гандоны научитесь делать. Ракеты они клепают.
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12.07.2022 12:21 Ответить
Не перегинай. Звідки тоді козломорді будуть братись, якщо навчаться гандони робтити ????
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12.07.2022 13:42 Ответить
Гниди кремлівськії, займайтесь лікарнями, дорогами, освітою, побутом. Як же ж ви вже дістали...
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12.07.2022 12:31 Ответить
вес ракеты 208 тонн. у сатаны тоже такой же вес,но под неё делали специальную платформу,на 4 усиленных тележках. а это обычная платформа,которая может выдержать 80 тонн максимум. то скорее всего батут космический.
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12.07.2022 12:45 Ответить
Поки що в Росії множаться лише такі Рогозини.
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12.07.2022 12:57 Ответить
Армата-сармата....)))
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12.07.2022 13:06 Ответить
Це виходить, що один із членів банди пуйла залакує і пропонує світу відмовитися від України, здати її пуйлу, щоб завтра не бути знищеними орками, але мають знати, що вони за ними прийдуть завтра, або через місяць. Щоб запустити в серійне виробництво цю ракету, потрібні технології,спеціалісти і необхідні чіпи, деталі. Тільки вся надвія на китайців, а це означає, що московія становиться провінцією Китая. А щоб і цього не допустити мордор має бути знищений через ізоляцію і величезні санкції, бо по іншому мордор знищить світ.
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12.07.2022 13:06 Ответить
От тільки систему наведення перероблять на вітчизняних лампах, і все буде норм…
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12.07.2022 13:15 Ответить
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12.07.2022 13:23 Ответить
Хей-хоу, РагозИн,
Больше секса для мужчин!
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12.07.2022 13:46 Ответить
хахахахахаха фантаст))))
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12.07.2022 13:51 Ответить
Прям круто что поручили это рогозину, прям как с батутом Маска.
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12.07.2022 13:59 Ответить
Поклали газпромівську трубу на возика і назвали її сармат,ну чи не придурки,га? Великі дорослі дядьки,а клепки ні на йоту,олію пийте,дурні!!!
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12.07.2022 14:00 Ответить
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев. "Раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства." - Джохар Мусаевич Дудаев.
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12.07.2022 14:35 Ответить
Електроніку для неї кацапи всією роісєй будуть виколупувати з радіоприймачів та телевізорів.
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12.07.2022 14:47 Ответить
мз гомна и веток с навозовым механизмом
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12.07.2022 16:13 Ответить
все що потрібно знати про сцикливе свинособаче чмо
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12.07.2022 18:06 Ответить
Надо писать правду....
На фото не с Сарматом, а чем то цилиндрическим...
Может цистерны, может надувные баллоны...
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12.07.2022 23:08 Ответить
 
 