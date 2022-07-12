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Ядерна ракета "Сармат" готується до серійного виробництва, - Рогозін

Очільник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що РФ готується до серійного виробництва ядерної ракети "Сармат".

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Сармат. Найпотужніша у світі ядерна ракета глобальної дальності готується до нових випробувань та серійного виробництва", - зазначив Рогозін.

Він опублікував фото, на якому позує поруч з ядерною ракетою "Сармат", яка лежить у чохлі на залізничній платформі.

Також читайте: Ризик застосування Росією ядерної зброї є, ми повинні бути готові до всього, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Ядерна ракета Сармат готується до серійного виробництва, - Рогозін 01

Автор: 

Рогозін Дмитро (129) ядерна зброя (1147)


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Топ коментарі
+30
Мордор повинен бути знищений!
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12.07.2022 11:34
+19
Взлетит, но отрицательно. Прямиком в командный пункт владельцев лайна.
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12.07.2022 11:36
+19
Я тоже могу накрыть какую-то фигню чёрным целлофаном
и гордо стать, выставив пузо ...
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12.07.2022 11:45
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"Срамат"?
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12.07.2022 11:33 Відповісти
не, соромат
від слова сором
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12.07.2022 11:36 Відповісти
Я тоже могу накрыть какую-то фигню чёрным целлофаном
и гордо стать, выставив пузо ...
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12.07.2022 11:45 Відповісти
Готується-готується, та ніяк не приготується! Каструля погана, або дрова сирі!)))
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12.07.2022 12:20 Відповісти
Та да! Там, під брезентом - надувний прутень! 😁 Нє, ну справді не може країна, яка не вміє виготовити нрмальний уніиаз і більшість жителів якої випорожнюються у вуличних сортирах запускати в серійне виробництво таку складну конструкцію, як міжконтинентальна балістична ракета та ще й з ядерною боєголовкою. Нагадаю, що увесь збройний плутоній ще у 90-х роках минулого століття був вивезениц кацапами у США в обмін на хавчик. Кацапам щалишились лише споряджені боєголовки і, що прикро заряди, вивезені з Украхни, Білорусі і Казахстану. Але у більшості з них термін експлуатацвї закінчився. А самі ракети - модернізація запасів ракетобудування ще сирисири, які теж закінчуються. Зрозумійте правильно, якби там була ракета, її не закрили б брезентом. 😊
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12.07.2022 11:53 Відповісти
Унитаз? Эко вы загнули! Они гвозди (Карл!) не производят.
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12.07.2022 11:58 Відповісти
Гвозди разрабатывает Сколково! Дайте им десять лет и десять ярдов нефтебаксов - и они представят миру не имеющий аналогов ГВОЗДЬ!
Но это не точно!)))
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12.07.2022 12:25 Відповісти
В подъездах срут
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12.07.2022 12:54 Відповісти
ну если этот дебил сказал значит НИХУЯ У ********** НЕМА ПОСМОТРИТЕ ******* ЭТОГО ЗАШКВАРЕННОГО ПОЦА ПРО КОСМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММСЫ ********** ПРО ОСВОЕНИЕ МАРСА ЛУНЫ И ПРОЧУЮ *****..... В ДУРДОМЕ ТАКОГО НЕ СКАЖУТ НАСТОЯЩИЕ ДУРИКИ-- А ЭТОТ еще и Космосом руководит в **********..у ***** чем дурнее и поц--- тем выше должность и ответственная отрасль...
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12.07.2022 13:10 Відповісти
Не взлетит это лайно
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12.07.2022 11:33 Відповісти
Ворога ніколи не треба недооцінювати.
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12.07.2022 11:35 Відповісти
У рашки нет плутония. Сдуру продали Америке.
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12.07.2022 11:46 Відповісти
Взлетит, но отрицательно. Прямиком в командный пункт владельцев лайна.
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12.07.2022 11:36 Відповісти
Злетить. Але одразу як ***...ся.... Прямо на рогозіна
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12.07.2022 11:44 Відповісти
Мордор повинен бути знищений!
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12.07.2022 11:34 Відповісти
Бренд бытовой химии Domestos снова https://www.promonado.ru/domestos-schools/ провёл конкурс "Школьная программа", в котором помогает отремонтировать туалеты в школах России. В 2021 году такой конкурс вызвал большой резонанс, потому что все увидели, в каком состоянии находятся санузлы в российских школах. Поэтому в 2022 году конкурс проводится без фотографий. На это обратил внимание журналист "Би-би-си" Андрей Захаров.
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12.07.2022 11:34 Відповісти
Даун, хватит и старого. А учитывая то, как работает ваше новое, то хватит и старого-старого.
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12.07.2022 11:34 Відповісти
А экономику бензоколонки поднять слабо? А не только причиндалами трясти )))
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12.07.2022 11:35 Відповісти
Параноїдна шизофренія прогресує!!)))
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12.07.2022 11:35 Відповісти
Мабуть з фанери зібрали, тому плівкою і накрили?
Треба і Зеленському накрити щось плівкою і сказати, ось, наша ядерна зброя.
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12.07.2022 11:35 Відповісти
Ага, і назвати цю секретну супер-зброю: "Бавовна"

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12.07.2022 11:46 Відповісти
Мені здається, що навіть з фанери не збирали - просто накрили плівкою вагони
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12.07.2022 13:18 Відповісти
В дупу її засунь, рукожопий.
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12.07.2022 11:35 Відповісти
«Союз нищих пенсионеров» - действующее в Костроме неформальное общественное объединение.

Председатель: Алексеев Борис Витальевич. Тел.: +7 906 5236529
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12.07.2022 11:35 Відповісти
Вопрос Президенту:
- Здравствуйте дорогой Владимир Владимирович.
Меня зовут Иванова Анна Николаевна, возраст 68 лет, живу поселке Большие ***** Вологодской области. Получаю пенсию 12 тысяч рублей, из которых 7.000 сразу уходят на коммуналку, еще 3-4 тысячи на продукты, 2-3 тысячи на одежду, косметику и прочие мелочи. Укладываюсь в притык. И отсюда мой к вам вопрос - долго еще там эта Америка и НАТО будут наглеть и не пришло ли нам время поставить их на место?
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12.07.2022 11:57 Відповісти
Это не шутка
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12.07.2022 12:56 Відповісти
В 68 лет она еще про косметику думает? В таком возрасте ее косметика - это вставная челюсть (пусть простят меня пожилые).
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12.07.2022 18:42 Відповісти
Сидит обезьяна под деревом и пилит лобзиком атомную бомбу. Другая обезьяна кричит:
- Что ты делаешь, дура, она же взорвется!
- Ничего, у меня еще одна есть...

Было бы смешно, если бы не было страшно.
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12.07.2022 11:35 Відповісти
Да у них уже сфинктеры сжались до минимума
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12.07.2022 11:36 Відповісти
Сказати можна все,для зробити потрібно буде час і матеріал. Ні того ні другого у орків не має.
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12.07.2022 11:36 Відповісти
Очередной блеф от проигравших.
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12.07.2022 11:36 Відповісти
А тем временем -

В Челябинской области возобновился проект «Подари дрова» в поддержку пожилых людей, которые живут в домах с печным отоплением.
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12.07.2022 11:36 Відповісти
чокнутая срана-бензоколонка с закомплексованым сумасшедшим диктатором у власти...
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12.07.2022 11:37 Відповісти
дємон
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12.07.2022 11:37 Відповісти
da ne - prosta ork tolsty
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12.07.2022 11:53 Відповісти
Он так ею хвастается, так если бы это была его собственная елда.
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12.07.2022 11:37 Відповісти
Таке враження що кацапи втратили не тільки розум, а й здоровий глузд.
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12.07.2022 11:40 Відповісти
Рогозин с Сарматом и его непредсказуемой траекторией:
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12.07.2022 11:41 Відповісти
Северная корея в действии. Все в дерьме как свиньи, зато верхом на ядерной ракете
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12.07.2022 11:42 Відповісти
От дебіли! 80% адічалих на дірку срати ходять,а вони про космос і сармати! Такого ніде в світі не побачиш.Унікальні довбодятли!Вялічіє в лаптях!
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12.07.2022 11:42 Відповісти
А КНДР? Трову жрут, но трясут ракетами.
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12.07.2022 12:00 Відповісти
".. готується до серійного виробництва "?
Ідіот.
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12.07.2022 11:42 Відповісти
Ленинские пионеры тоже всё готовились, и кричали "Всегда готов!"
И что? И где?
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12.07.2022 11:42 Відповісти
пусть сливают нефтяные деньги. совку это не помогло
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12.07.2022 11:44 Відповісти
mzhe luthe nachats s chevo to bole prostovo.....naprimer : tualjetnoi bumagi. idioti.
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12.07.2022 11:45 Відповісти
********* нет покоя....... ))
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12.07.2022 11:46 Відповісти
Шановна редакція Цензора. Рогозін позує не "поруч з ядерною ракетою "Сармат" а поруч з якоюсь ******, накритою ганчіркою. Дуже прошу перевіряти дані перед випуском
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12.07.2022 11:46 Відповісти
Хворі дегенерати.
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12.07.2022 11:46 Відповісти
яка лежить у чохлі на залізничній платформі. Джерело:
Скоро ви всі будете в"чохлах" політеленових

Вся рАшка!!!
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12.07.2022 11:48 Відповісти
Вони стіралку зробити не можуть
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12.07.2022 11:48 Відповісти
Микросхемы с стиралок будут в ракетах. Замещение
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12.07.2022 12:22 Відповісти
Не підказуйте,бо ***********. Я,ж мовчу
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12.07.2022 15:52 Відповісти
Про це новина була. Так шо вже не новина
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13.07.2022 10:48 Відповісти
s vidu - ce vagoni s cisternami nakritie celefanom
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12.07.2022 11:48 Відповісти
при совке, провёл я полгода в гардене, тогдашнем добеле-2, в учебке связи. там нас периодически в караул посылали, "склады с оружием и боеприпасами охранять" с ним по соседству. однажды ночю в вагон, там грузили ну точно ракету. и вид у неё, ну точно был другой. грузили с торца вагона, а вагон был разделан под пассажирский.
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12.07.2022 12:00 Відповісти
Ядєрная ракєта Сармат Орк-2 с ручним управлєнієм 😆
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12.07.2022 11:54 Відповісти
В очко пусть себе запихнет, клоун
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12.07.2022 11:55 Відповісти
Не взорвитесь в прцессе, дебилы
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12.07.2022 11:55 Відповісти
na oborot - дебилы , взорвитесь в прцессе....uzhe pobystree
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12.07.2022 12:01 Відповісти
А що хороша новина про серійне виробництво.) Дайте бабла Рогозіну і "пабольше" - він їх швиденько освоїть. І в результаті - ні бабла, ні ракети, ні рогозіна.) Варіант? Варіант.)
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12.07.2022 11:57 Відповісти
блефуют мрази, надо ж какой то бальзам в уши своим баранам вливать
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12.07.2022 11:58 Відповісти
а был ли мальчик? надувну ракету показали, та кілька мультиків, ось і весь сармат. Ці сармати - це таке ж гівно як їхні пресловути С-400, які не бачуть ракет HIMARS взагалі
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12.07.2022 12:00 Відповісти
снаряжать боеголовкой лучше будет сразу в воронеже. суперточность попадания в завод по сборке будет гарантированна )) впервые в истории парашных рвсн!
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12.07.2022 12:04 Відповісти
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12.07.2022 12:05 Відповісти
Будущее и прогресс, и полная деградация и разложение
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12.07.2022 12:19 Відповісти
А вы ,что нет видите ,что это деревянный макет!!?? Как и всё в России!
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12.07.2022 12:06 Відповісти
Под чутким руководством Рогозина она может готовиться ещё лет 20. Глядишь, как закончат, уже и расеи не будет. )
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12.07.2022 12:11 Відповісти
Де ж вони стільки кізяків візьмуть, щоб ті сармати серійно ліпити?
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12.07.2022 12:20 Відповісти
Гандоны научитесь делать. Ракеты они клепают.
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12.07.2022 12:21 Відповісти
Не перегинай. Звідки тоді козломорді будуть братись, якщо навчаться гандони робтити ????
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12.07.2022 13:42 Відповісти
Гниди кремлівськії, займайтесь лікарнями, дорогами, освітою, побутом. Як же ж ви вже дістали...
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12.07.2022 12:31 Відповісти
вес ракеты 208 тонн. у сатаны тоже такой же вес,но под неё делали специальную платформу,на 4 усиленных тележках. а это обычная платформа,которая может выдержать 80 тонн максимум. то скорее всего батут космический.
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12.07.2022 12:45 Відповісти
Поки що в Росії множаться лише такі Рогозини.
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12.07.2022 12:57 Відповісти
Армата-сармата....)))
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12.07.2022 13:06 Відповісти
Це виходить, що один із членів банди пуйла залакує і пропонує світу відмовитися від України, здати її пуйлу, щоб завтра не бути знищеними орками, але мають знати, що вони за ними прийдуть завтра, або через місяць. Щоб запустити в серійне виробництво цю ракету, потрібні технології,спеціалісти і необхідні чіпи, деталі. Тільки вся надвія на китайців, а це означає, що московія становиться провінцією Китая. А щоб і цього не допустити мордор має бути знищений через ізоляцію і величезні санкції, бо по іншому мордор знищить світ.
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12.07.2022 13:06 Відповісти
От тільки систему наведення перероблять на вітчизняних лампах, і все буде норм…
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12.07.2022 13:15 Відповісти
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12.07.2022 13:23 Відповісти
Хей-хоу, РагозИн,
Больше секса для мужчин!
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12.07.2022 13:46 Відповісти
хахахахахаха фантаст))))
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12.07.2022 13:51 Відповісти
Прям круто что поручили это рогозину, прям как с батутом Маска.
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12.07.2022 13:59 Відповісти
Поклали газпромівську трубу на возика і назвали її сармат,ну чи не придурки,га? Великі дорослі дядьки,а клепки ні на йоту,олію пийте,дурні!!!
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12.07.2022 14:00 Відповісти
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев. "Раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства." - Джохар Мусаевич Дудаев.
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12.07.2022 14:35 Відповісти
Електроніку для неї кацапи всією роісєй будуть виколупувати з радіоприймачів та телевізорів.
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12.07.2022 14:47 Відповісти
мз гомна и веток с навозовым механизмом
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12.07.2022 16:13 Відповісти
все що потрібно знати про сцикливе свинособаче чмо
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12.07.2022 18:06 Відповісти
Надо писать правду....
На фото не с Сарматом, а чем то цилиндрическим...
Может цистерны, может надувные баллоны...
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12.07.2022 23:08 Відповісти
 
 