Ядерна ракета "Сармат" готується до серійного виробництва, - Рогозін

Очільник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що РФ готується до серійного виробництва ядерної ракети "Сармат".

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Сармат. Найпотужніша у світі ядерна ракета глобальної дальності готується до нових випробувань та серійного виробництва", - зазначив Рогозін.

Він опублікував фото, на якому позує поруч з ядерною ракетою "Сармат", яка лежить у чохлі на залізничній платформі.

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