Ядерна ракета "Сармат" готується до серійного виробництва, - Рогозін
Очільник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що РФ готується до серійного виробництва ядерної ракети "Сармат".
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Сармат. Найпотужніша у світі ядерна ракета глобальної дальності готується до нових випробувань та серійного виробництва", - зазначив Рогозін.
Він опублікував фото, на якому позує поруч з ядерною ракетою "Сармат", яка лежить у чохлі на залізничній платформі.
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від слова сором
и гордо стать, выставив пузо ...
Но это не точно!)))
Треба і Зеленському накрити щось плівкою і сказати, ось, наша ядерна зброя.
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- Здравствуйте дорогой Владимир Владимирович.
Меня зовут Иванова Анна Николаевна, возраст 68 лет, живу поселке Большие ***** Вологодской области. Получаю пенсию 12 тысяч рублей, из которых 7.000 сразу уходят на коммуналку, еще 3-4 тысячи на продукты, 2-3 тысячи на одежду, косметику и прочие мелочи. Укладываюсь в притык. И отсюда мой к вам вопрос - долго еще там эта Америка и НАТО будут наглеть и не пришло ли нам время поставить их на место?
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Ідіот.
И что? И где?
Скоро ви всі будете в"чохлах" політеленових
Вся рАшка!!!
СарматОрк-2 с ручним управлєнієм 😆
Больше секса для мужчин!
На фото не с Сарматом, а чем то цилиндрическим...
Может цистерны, может надувные баллоны...