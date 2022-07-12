В результате сегодняшних обстрелов Харькова есть раненые, - ГСЧС
Несколько человек получили ранения в результате обстрела российскими оккупантами Индустриального района Харькова во вторник.
Об этом сообщил представитель управления ГСЧС в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Также в городе вспыхнули шесть пожаров по разным адресам, их потушили. По данным ГСЧС, ранены 5 человек.
Как сообщалось, во вторник днем российские оккупационные войска нанесли удар по Индустриальному району Харькова.
В свою очередь глава Харьковской ОВА сообщает о 4 травмированных: "По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, по состоянию на данный момент в результате обстрелов Индустриального района пострадали 4 человека. Получены травмы средней степени тяжести, все госпитализированы в медицинские учреждения, угрозы их жизни нет".
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