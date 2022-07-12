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Новости Война
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В результате сегодняшних обстрелов Харькова есть раненые, - ГСЧС

харків

Несколько человек получили ранения в результате обстрела российскими оккупантами Индустриального района Харькова во вторник.

Об этом сообщил представитель управления ГСЧС в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Также в городе вспыхнули шесть пожаров по разным адресам, их потушили. По данным ГСЧС, ранены 5 человек.

Как сообщалось, во вторник днем ​​российские оккупационные войска нанесли удар по Индустриальному району Харькова.

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В свою очередь глава Харьковской ОВА сообщает о 4 травмированных: "По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, по состоянию на данный момент в результате обстрелов Индустриального района пострадали 4 человека. Получены травмы средней степени тяжести, все госпитализированы в медицинские учреждения, угрозы их жизни нет".

Автор: 

армия РФ (19101) обстрел (26961) Харьков (7459) ГСЧС (4953)


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Харків. Так називається це місто. Скільки можна пояснювати. Чи навчиться української, чи валіть в рашу.
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12.07.2022 16:12 Ответить
І де ви побачили помилку?
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12.07.2022 23:02 Ответить
Генштаб не вздумай пускати ракети по Бєлгороду, ні по складах, ні по нафтобазах, ні по аеропортах, ні мостах, ні по залізницям. Дуже навіть не думай, бо росія ж можєт обідється і начньот с намі воєвать. Потому нє надо отвєтку дєлать по Бєлгороду, нє надо
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12.07.2022 16:46 Ответить
 
 