В результате сегодняшних обстрелов Харькова есть раненые, - ГСЧС

Несколько человек получили ранения в результате обстрела российскими оккупантами Индустриального района Харькова во вторник.

Об этом сообщил представитель управления ГСЧС в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Также в городе вспыхнули шесть пожаров по разным адресам, их потушили. По данным ГСЧС, ранены 5 человек.

Как сообщалось, во вторник днем ​​российские оккупационные войска нанесли удар по Индустриальному району Харькова.

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В свою очередь глава Харьковской ОВА сообщает о 4 травмированных: "По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, по состоянию на данный момент в результате обстрелов Индустриального района пострадали 4 человека. Получены травмы средней степени тяжести, все госпитализированы в медицинские учреждения, угрозы их жизни нет".