Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова є поранені, - ДСНС

Декілька людей отримали поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами Індустріального району Харкова у вівторок.

Про це повідомив речник управління ДСНС у Харківській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Також у місті спалахнули шість пожеж за різними адресами, їх загасили. За даними ДСНС, поранено 5 людей.

Як повідомлялося, у вівторок удень російські окупаційні війська завдали удару по Індустріальному району Харкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали ударів по Індустріальному району Харкова, - Синєгубов

Своєю чергою глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє про 4 травмованих: "За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, станом на зараз внаслідок обстрілів Індустрідального району постраждали 4 людини. Отримані травми середнього ступеня тяжкості, усі госпіталізовані до медичних установ, загрози їхньому життю немає".