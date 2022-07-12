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Новини Війна
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Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова є поранені, - ДСНС

харків

Декілька людей отримали поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами Індустріального району Харкова у вівторок.

Про це повідомив речник управління ДСНС у Харківській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Також у місті спалахнули шість пожеж за різними адресами, їх загасили. За даними ДСНС, поранено 5 людей.

Як повідомлялося, у вівторок удень російські окупаційні війська завдали удару по Індустріальному району Харкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали ударів по Індустріальному району Харкова, - Синєгубов

Своєю чергою глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє про 4 травмованих: "За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, станом на зараз внаслідок обстрілів Індустрідального району постраждали 4 людини. Отримані травми середнього ступеня тяжкості, усі госпіталізовані до медичних установ, загрози їхньому життю немає".

Автор: 

армія рф (17255) обстріл (28296) Харків (5573) ДСНС (5093)


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Харків. Так називається це місто. Скільки можна пояснювати. Чи навчиться української, чи валіть в рашу.
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12.07.2022 16:12 Відповісти
І де ви побачили помилку?
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12.07.2022 23:02 Відповісти
Генштаб не вздумай пускати ракети по Бєлгороду, ні по складах, ні по нафтобазах, ні по аеропортах, ні мостах, ні по залізницям. Дуже навіть не думай, бо росія ж можєт обідється і начньот с намі воєвать. Потому нє надо отвєтку дєлать по Бєлгороду, нє надо
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12.07.2022 16:46 Відповісти
 
 