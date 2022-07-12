Вопрос разблокирования украинского зерна должен решаться под эгидой ООН, - МИД

Министерство иностранных дел прокомментировало завтрашние четырехсторонние переговоры в Стамбуле с участием представителей Украины, России, Турции и ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, спикер МИД Олег Николенко заявил, что Киев настаивает на вовлечении в переговоры Организации Объединенных Наций.

"Украина выступает за то, чтобы вопрос разблокирования украинского зерна решался под эгидой ООН. В этом контексте мы благодарны генсекретарю Антониу Гутерришу за активные усилия по поиску решения, обеспечивающего безопасность южных регионов нашего государства", - подчеркнул он.

По его словам, встреча в Стамбуле будет четырехсторонней при участии экспертов. Речь не идет о якобы двусторонних переговорах между российскими и турецкими делегатами с участием Украины и наблюдения ООН, как их пытается презентовать Россия.

"Обсуждаться будут модальности функционирования морских коридоров для экспорта зерновых. При этом, ключевым элементом позиции украинской стороны будут оставаться вопросы безопасности", - добавил спикер МИД.

Напомним, ранее сегодня министр обороны Турции Хулуси Акар анонсировал встречу военных делегаций России, Украины и Турции с представителями ООН 13 июля, чтобы обсудить безопасный экспорт украинского зерна, заблокированный российским полномасштабным вторжением в Украину.

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