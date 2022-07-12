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Новости Война
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Вопрос разблокирования украинского зерна должен решаться под эгидой ООН, - МИД

зерно

Министерство иностранных дел прокомментировало завтрашние четырехсторонние переговоры в Стамбуле с участием представителей Украины, России, Турции и ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, спикер МИД Олег Николенко заявил, что Киев настаивает на вовлечении в переговоры Организации Объединенных Наций.

"Украина выступает за то, чтобы вопрос разблокирования украинского зерна решался под эгидой ООН. В этом контексте мы благодарны генсекретарю Антониу Гутерришу за активные усилия по поиску решения, обеспечивающего безопасность южных регионов нашего государства", - подчеркнул он.

По его словам, встреча в Стамбуле будет четырехсторонней при участии экспертов. Речь не идет о якобы двусторонних переговорах между российскими и турецкими делегатами с участием Украины и наблюдения ООН, как их пытается презентовать Россия.

"Обсуждаться будут модальности функционирования морских коридоров для экспорта зерновых. При этом, ключевым элементом позиции украинской стороны будут оставаться вопросы безопасности", - добавил спикер МИД.

Напомним, ранее сегодня министр обороны Турции Хулуси Акар анонсировал встречу военных делегаций России, Украины и Турции с представителями ООН 13 июля, чтобы обсудить безопасный экспорт украинского зерна, заблокированный российским полномасштабным вторжением в Украину.

Читайте также: Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным: призвал к урегулированию ситуации в Украине и обеспечению "зернового коридора"

Автор: 

зерно (1070) ООН (4163) россия (95402) Турция (3373) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+13
Питання розблокування українського зерна має вирішуватись ЗСУ і тією зброєю що нам надають партнери ---шляхом ліквідації флоту раші і загроз з пів-острова.
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12.07.2022 18:34
+10
Розстріляна українська земля.
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12.07.2022 18:33
+9
Давайте перерахуємо на пальцях однієї руки ,що з 2014 року під егідою ООН зроблено, що б окуповані росією території повернулися до України!
Головний дипломат України це ЗСУ!
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12.07.2022 18:37
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Розстріляна українська земля.
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12.07.2022 18:33 Ответить
Навіть не можу уявити яке там було пекло і як виживають хлопці.
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12.07.2022 18:38 Ответить
Питання розблокування українського зерна має вирішуватись ЗСУ і тією зброєю що нам надають партнери ---шляхом ліквідації флоту раші і загроз з пів-острова.
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12.07.2022 18:34 Ответить
Розмінували Чонгар, розмінують і українські порти.
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12.07.2022 19:29 Ответить
Спочатку звільнити банкову
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12.07.2022 20:05 Ответить
Давайте перерахуємо на пальцях однієї руки ,що з 2014 року під егідою ООН зроблено, що б окуповані росією території повернулися до України!
Головний дипломат України це ЗСУ!
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12.07.2022 18:37 Ответить
Уже Чонгар розблокувати під егідою оп. На сьогодні ООН не визиває довіри, згадайте хоч Азовсталь і захисників Маріуполя. Де ООН при винесенні смертного вироку? Шукають дороги,як вивезти українське зерно? Для чого і кого?
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12.07.2022 18:38 Ответить
Хто виконує функції гауляйтера? єлдак чи зеленський?
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12.07.2022 20:06 Ответить
ну хоть на это у янелоха мозга хватило.....
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12.07.2022 18:42 Ответить
Ну, й що робитиме уміратварітєльнайа ігіда оон, як раптом кацапи почнуть умови висувати? На кшталт, розмінувати Одесу, припинити наступ на Херсонщині та Запоріжжі чи ще якусь маячню? Та ще й турки белькотитимуть, що це "справедливо"
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12.07.2022 18:50 Ответить
Вопрос экспорта нашего зерна напрямую связан с де-оккупацией территорий,а не с тем что там напишут ООН,декларации ООН типа требуем разблокировать давно никого не интересуют-им на них наплевать..А наши пока де-аккупируют то быстрее на небе 2 я Луна появится
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12.07.2022 18:55 Ответить
Невже вони справді вірять, що можна домовитись з кацапами!? всі знають, що це не реально.

Відповідно, можемо зробити висновок, що дермаковськими готується чергова брудна здача. Розблокувати можна тільки зброєю
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12.07.2022 18:55 Ответить
Мутно выглядит вся эта история. После разминирования фарватеров шо помешает русне использовать гражданские сухогрузы, прибывшие под загрузку зерном ,в качестве живого щита и прорваться к Одессе с моря?
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12.07.2022 18:57 Ответить
точна артилерія помєшаєт, ствольна, ракетна. Чи десант в сухогрузі сидітиме?
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12.07.2022 23:07 Ответить
Про крим та міст після цих "домовленостей" можна і не думати. Все продумали падли.
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12.07.2022 18:58 Ответить
Mne eto nenravitsia.Eto znacit sto teritoriji tak i ostanitsia kak jest teper.Cherson ,Berdiansk v tom cysle pod kacapami.Bojevyje deistvija budet zapreceni,realno kacapi togo i xocet,
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12.07.2022 19:06 Ответить
Идиотизм . Если не предположить что-то другое . Переговоры должны проходить между Украиной , ООН, НАТО , ну и Турцией в частности , если она этого очень хочет . ВСЁ . Остальные не имеют права учавствовать .
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12.07.2022 19:08 Ответить
https://t.me/Sharpreview/15527 Андрей Ермак подтвердил переговоры украинской стороны в Стамбуле : "Там состоится расширенная встреча между Украиной, Турцией, ООН и РФ, на которой должны обсуждаться вопросы функционирования морских коридоров для экспорта зерна".

⁉️ А вы заметили, что как только речь идёт о "консультациях" с участием россии, Ермак тут как тут? А как только с западниками по военно-технической помощи Украине - забивается под плинтус? Недаром дядюшка Сэм дал команду тщательно проверить утверждения Спартц энд компани в отношении этого бывшего помощника депутата от Партии регионов Эльбруса Тадеева.
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12.07.2022 19:17 Ответить
***..какого зерна??? ПОЛНАЯ разблокировка и для зерна и для бревен и для сигарет с курями!!.... иначе все в сад!.. пусть русскую пеньку жрут!!
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12.07.2022 19:46 Ответить
Річ не про зерно, а про здачу Одеси та повністю півдня країни.
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12.07.2022 20:55 Ответить
Яка егіда... ООН це фейк.
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12.07.2022 21:32 Ответить
ООН конч-е импотенты.....
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12.07.2022 23:19 Ответить
бред...буйную петушню надо бить ногами.
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12.07.2022 23:29 Ответить
 
 