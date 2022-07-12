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Новини Війна
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Питання розблокування українського зерна має вирішуватись під егідою ООН, - МЗС

зерно

Міністерство закордонних справ прокоментувало завтрашні чотиристоронні переговори в Стамбулі за участі представників України, Росії, Туреччини та ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що Київ наполягає на залученості до переговорів Організації Об’єднаних Націй.

"Україна виступає за те, щоб питання розблокування українського зерна вирішувалося під егідою ООН. У цьому контексті ми вдячні генсекретарю Антоніу Ґутеррішу за активні зусилля із пошуку рішення, яке гарантуватиме безпеку південних регіонів нашої держави", - наголосив він.

За його словами, зустріч у Стамбулі буде чотиристоронньою за участі експертів. Не йдеться про нібито двосторонні переговори між російськими та турецькими делегатами за участі України та спостереження ООН, як їх наразі намагається презентувати Росія.

"Обговорюватимуться модальності функціонування морських коридорів для експорту зернових. При цьому, ключовим елементом позиції української сторони залишатимуться питання безпеки", - додав речник МЗС.

Нагадаємо, раніше сьогодні міністр оборони Туреччини Хулусі Акар анонсував зустріч військових делегацій Росії, України та Туреччини з представниками ООН 13 липня, щоб обговорити безпечний експорт українського зерна, заблокований російським повномасштабним вторгненням до України.

Читайте: Ердоган провів телефонну розмову з Путіним: закликав до врегулювання ситуації в Україні та забезпечення "зернового коридору"

Автор: 

зерно (3116) ООН (3342) росія (64984) Туреччина (3493) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+13
Питання розблокування українського зерна має вирішуватись ЗСУ і тією зброєю що нам надають партнери ---шляхом ліквідації флоту раші і загроз з пів-острова.
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12.07.2022 18:34
+10
Розстріляна українська земля.
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12.07.2022 18:33
+9
Давайте перерахуємо на пальцях однієї руки ,що з 2014 року під егідою ООН зроблено, що б окуповані росією території повернулися до України!
Головний дипломат України це ЗСУ!
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12.07.2022 18:37
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Розстріляна українська земля.
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12.07.2022 18:33 Відповісти
Навіть не можу уявити яке там було пекло і як виживають хлопці.
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12.07.2022 18:38 Відповісти
Питання розблокування українського зерна має вирішуватись ЗСУ і тією зброєю що нам надають партнери ---шляхом ліквідації флоту раші і загроз з пів-острова.
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12.07.2022 18:34 Відповісти
Розмінували Чонгар, розмінують і українські порти.
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12.07.2022 19:29 Відповісти
Спочатку звільнити банкову
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12.07.2022 20:05 Відповісти
Давайте перерахуємо на пальцях однієї руки ,що з 2014 року під егідою ООН зроблено, що б окуповані росією території повернулися до України!
Головний дипломат України це ЗСУ!
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12.07.2022 18:37 Відповісти
Уже Чонгар розблокувати під егідою оп. На сьогодні ООН не визиває довіри, згадайте хоч Азовсталь і захисників Маріуполя. Де ООН при винесенні смертного вироку? Шукають дороги,як вивезти українське зерно? Для чого і кого?
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12.07.2022 18:38 Відповісти
Хто виконує функції гауляйтера? єлдак чи зеленський?
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12.07.2022 20:06 Відповісти
ну хоть на это у янелоха мозга хватило.....
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12.07.2022 18:42 Відповісти
Ну, й що робитиме уміратварітєльнайа ігіда оон, як раптом кацапи почнуть умови висувати? На кшталт, розмінувати Одесу, припинити наступ на Херсонщині та Запоріжжі чи ще якусь маячню? Та ще й турки белькотитимуть, що це "справедливо"
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12.07.2022 18:50 Відповісти
Вопрос экспорта нашего зерна напрямую связан с де-оккупацией территорий,а не с тем что там напишут ООН,декларации ООН типа требуем разблокировать давно никого не интересуют-им на них наплевать..А наши пока де-аккупируют то быстрее на небе 2 я Луна появится
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12.07.2022 18:55 Відповісти
Невже вони справді вірять, що можна домовитись з кацапами!? всі знають, що це не реально.

Відповідно, можемо зробити висновок, що дермаковськими готується чергова брудна здача. Розблокувати можна тільки зброєю
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12.07.2022 18:55 Відповісти
Мутно выглядит вся эта история. После разминирования фарватеров шо помешает русне использовать гражданские сухогрузы, прибывшие под загрузку зерном ,в качестве живого щита и прорваться к Одессе с моря?
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12.07.2022 18:57 Відповісти
точна артилерія помєшаєт, ствольна, ракетна. Чи десант в сухогрузі сидітиме?
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12.07.2022 23:07 Відповісти
Про крим та міст після цих "домовленостей" можна і не думати. Все продумали падли.
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12.07.2022 18:58 Відповісти
Mne eto nenravitsia.Eto znacit sto teritoriji tak i ostanitsia kak jest teper.Cherson ,Berdiansk v tom cysle pod kacapami.Bojevyje deistvija budet zapreceni,realno kacapi togo i xocet,
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12.07.2022 19:06 Відповісти
Идиотизм . Если не предположить что-то другое . Переговоры должны проходить между Украиной , ООН, НАТО , ну и Турцией в частности , если она этого очень хочет . ВСЁ . Остальные не имеют права учавствовать .
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12.07.2022 19:08 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/15527 Андрей Ермак подтвердил переговоры украинской стороны в Стамбуле : "Там состоится расширенная встреча между Украиной, Турцией, ООН и РФ, на которой должны обсуждаться вопросы функционирования морских коридоров для экспорта зерна".

⁉️ А вы заметили, что как только речь идёт о "консультациях" с участием россии, Ермак тут как тут? А как только с западниками по военно-технической помощи Украине - забивается под плинтус? Недаром дядюшка Сэм дал команду тщательно проверить утверждения Спартц энд компани в отношении этого бывшего помощника депутата от Партии регионов Эльбруса Тадеева.
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12.07.2022 19:17 Відповісти
***..какого зерна??? ПОЛНАЯ разблокировка и для зерна и для бревен и для сигарет с курями!!.... иначе все в сад!.. пусть русскую пеньку жрут!!
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12.07.2022 19:46 Відповісти
Річ не про зерно, а про здачу Одеси та повністю півдня країни.
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12.07.2022 20:55 Відповісти
Яка егіда... ООН це фейк.
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12.07.2022 21:32 Відповісти
ООН конч-е импотенты.....
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12.07.2022 23:19 Відповісти
бред...буйную петушню надо бить ногами.
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12.07.2022 23:29 Відповісти
 
 