Питання розблокування українського зерна має вирішуватись під егідою ООН, - МЗС
Міністерство закордонних справ прокоментувало завтрашні чотиристоронні переговори в Стамбулі за участі представників України, Росії, Туреччини та ООН.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що Київ наполягає на залученості до переговорів Організації Об’єднаних Націй.
"Україна виступає за те, щоб питання розблокування українського зерна вирішувалося під егідою ООН. У цьому контексті ми вдячні генсекретарю Антоніу Ґутеррішу за активні зусилля із пошуку рішення, яке гарантуватиме безпеку південних регіонів нашої держави", - наголосив він.
За його словами, зустріч у Стамбулі буде чотиристоронньою за участі експертів. Не йдеться про нібито двосторонні переговори між російськими та турецькими делегатами за участі України та спостереження ООН, як їх наразі намагається презентувати Росія.
"Обговорюватимуться модальності функціонування морських коридорів для експорту зернових. При цьому, ключовим елементом позиції української сторони залишатимуться питання безпеки", - додав речник МЗС.
Нагадаємо, раніше сьогодні міністр оборони Туреччини Хулусі Акар анонсував зустріч військових делегацій Росії, України та Туреччини з представниками ООН 13 липня, щоб обговорити безпечний експорт українського зерна, заблокований російським повномасштабним вторгненням до України.
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Головний дипломат України це ЗСУ!
Відповідно, можемо зробити висновок, що дермаковськими готується чергова брудна здача. Розблокувати можна тільки зброєю
⁉️ А вы заметили, что как только речь идёт о "консультациях" с участием россии, Ермак тут как тут? А как только с западниками по военно-технической помощи Украине - забивается под плинтус? Недаром дядюшка Сэм дал команду тщательно проверить утверждения Спартц энд компани в отношении этого бывшего помощника депутата от Партии регионов Эльбруса Тадеева.