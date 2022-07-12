Отражены попытки наступления оккупантов на Харьковском, Славянском и Бахмутском направлениях, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18:00 12.07.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Слава Украине! Идут 139-е сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях не исключается активизация ведения разведки с целью уточнения позиций и характера деятельности наших войск в приграничных с Республикой Беларусь районах.

На Северском направлении с целью демонстрации присутствия, сковывания действий подразделений сил обороны в приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает удерживать подразделения Вооруженных сил Российской Федерации. Артиллерия противника обстреляла населенные пункты Стариково и Новая Слобода Сумской области, а также Николаевку и Карповичи Черниговской области. В этом направлении враг активно применяет БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы.

На Харьковском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы города Харькова и населенных пунктов Сосновка, Старая Гнилица, Украинка, Замуловка, Петровка, Черкасские Тишки, Коробочкино, Прудянка, Черноглазовка, Кутузовка, Старый Салтов, Новое, Байрак, Дементьевка и Золочев. Оккупанты пытались вытеснить наши войска из района Дементиевки. Но наши воины успешно отразили несколько штурмов єтой деревни и заставили врага отойти.

На Славянском направлении захватчики обстреляли районы населенных пунктов Дибровное, Мазановка, Адамовка, Барвенково, Гусаровка, Большая Камышеваха, Новая Дмитровка, Крестище, Никополь, Сулиговка и Константиновка. Подразделения противника вели штурмовые действия с целью улучшения тактического положения вблизи Краснополья, Долгенького, Мазановки и Ивановки. Украинские воины умело оборонялись, нанесли оккупантам значительные потери и заставили их бежать. С таким же результатом завершилась вражескя попытка разведки боем недалеко от Долины.

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На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Обстрелял наши позиции неподалеку от Маяков, Райгородка, Кривой Луки, Верхнекаменского и Пришиба. Также нанес авиационные удары вблизи Серебрянки и Спорного.

На Бахмутском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Соледар, Вершина, Новолуганское, Бахмут, Яковлевка, Майорск и авиационные удары вблизи Берестового, Белогоровки, Вершины и Яковлевки. При попытке продвинуться в направлении Спорного – Ивано-Дарьевка враг понес потери от огня наших защитников и хаотично отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник, с целью сковывания действий наших войск, продолжает обстрелы наших позиций из имеющегося наземного вооружения вдоль всей линии столкновения. Также нанес авиаудар вблизи Новоандреевки.

На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивается на удержании занятых рубежей. Активизировал ведение воздушной разведки. Обстреливал из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Александровка, Новая Заря, Осокоровка, Большая Костромка, Мураховка, Любомировка, Поляна, Партизанское, Благодатное, Калиновка, Терновка и Прибужское.

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Корабельная группировка противника продолжает блокировку гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает шесть носителей высокоточного оружия.

Верим в Вооруженные силы Украины! Вместе победим!" - говорится в информации Генштаба.