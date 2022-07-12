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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинские защитники жестко подавили вражескую попытку штурма на Харьковском направлении, - Генштаб ВСУ

війна,зсу

Украинские защитники жестко подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 12 июля в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались сто тридцать девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация без существенных изменений. На последнем враг обстрелял из реактивной артиллерии район населённого пункта Стариково Сумской области.

На Харьковском направлении враг осуществлял обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах города Харькова и населенных пунктов Русские Тишки, Безруки, Дементиевка, Лесное, Слатино, Прудянка и Золочев.

Украинские защитники жестко подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки.

На Славянском направлении подразделения противника продолжали штурмовые действия с целью улучшения тактического положения в районах Мазановки, Ивановки и Долины. Все действия врага по направлениям указанных населенных пунктов были неудачными. Наши воины отогнали оккупантов назад.

Также читайте: В направлении Краснополья на Славянском направлении наши воины отразили очередной вражеский штурм, - Генштаб

Противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Чеполь, Большая Камышеваха, Барвенково, Дибровно, Мазановка, Богородичное и Адамовка.

Противник пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Оказывает систематическое огневое влияние по позициям вдоль линии столкновения с целью сковывания действий подразделений Сил обороны Украины. Применяет штурмовую и армейскую авиацию. В отдельных районах производит фортификационное оборудование передовых позиций.

На Славянском направлении активных действий враг не вел. Зафиксированы артиллерийские обстрелы неподалеку от Стародубовки, Маяков, Райгородка, Северска, Кривой Луки, Донецкого, Верхнекаменского, Спорного и авиаудар неподалеку от Серебрянки.

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Яковлевка, Берестово, Покровское, Соледарь, Белогоровка, Вершина, Новолуганское, Кодема, Бахмут и Веселая Долина. Нанес авиационные удары недалеко от Берестового, Белогоровки и Вершины.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливают из артиллерии районы Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новоселовки, Опытного, Новобахмутовки, Угледара, Гуляйполя, Железнодорожного, Малой Токмачки, Орехова. Нанесли авиаудар вблизи Новоандреевки парой самолетов Су-25.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 37,4 тыс. человек, 217 самолетов, 188 вертолетов, 1645 танков и 3828 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления подразделений Сил обороны Украины. С целью сковывания действий наших войск вел обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Степовая Долина, Лупарево, Новая Заря, Новогригоровка, Любомировка, Осокоровка, Ольгино, Большая Костромка, Карьерное, Терновка, Поляна, Киселевка, Первомайское, Покровское, Украинка и Прибужское. Нанес авиационные удары недалеко от Заречного.

В акватории Черного и Азовского морей в готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины противник продолжает удерживать носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение по складам боеприпасов, скоплениям живой силы и военной технике российских оккупантов.

Автор: 

армия РФ (19101) Генштаб ВС (6215)


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Топ комментарии
+24
Гончаренко-Коротко, про вибухи у Новій Каховці.
1. ЗСУ повністю знесли склад *********** та місцевий відділок поліції у якому був один з командних пунктів окупантів.
2. колаборанти та окупанти заявили, що ЗСУ потрапило у склад з селітрою.
3. На ранок «селітра» ще взривається та детонує. Цікаво, що буквально за тиждень всю селітру-боєкомплекти окупанти розвантажували три дні.
Свині, Нова Каховка - це Україна. І там вам не раді.
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12.07.2022 07:55
+16
Невже вчора почався перелом на фронті? Невже всього декілька ракетних пускових із США і наші героїчні ЗСУ зломали хребет ворогу? А як погрожували американцях істоти із мокшинських боліт, а всього декілька простих ракетних установок зупинили "найсильнішу армію" світу, якою лякали весь світ. А що було якби нарід 73% у 2019 році вибрав правильного президента? Ми би мали таких ракетних пускових сотні, чого тільки вартує "Вільха М", "Грім 3", "Сапсан", а протикорабельні "Нептун" та і САУ "Богдана"? Можливо сьогодні були ще і інші проекти. Але "зелені" і вороги УКраїни розкритикуквали ці проекти і сказали, що вони сирі і дуже погані і все вбухкали в дороги.
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12.07.2022 08:02
+10
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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12.07.2022 10:22
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Очень хочется услышать не придушили, а уничтожили!
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12.07.2022 07:51 Ответить
Громка украинская ночь!

Огонь за лесом видно Ада:

Два укр поджег рашистских склада -

Из сотни орков души прочь -

Громка украинская ночь!

Громка украинская ночь!

Был штаб - а ныне крематорий.

Горят лампасы орков…сорри,

Под вой сирены в ночь-полночь…

Громка украинская ночь!

Громка украинская ночь…

В межтучье «Хаймерсы» плодятся.

Два «С-400» дымятся:

Хлопок, хлопок - из списка прочь…

Громка украинская ночь!

Мат струйкой вьется в темноте -

В хмелю российские морпехи:

- Я слышал, роте дали бэхи?

- Старье. «МТ-ЛГБТ».

Вновь мат трехзвездный в темноте.

Не весь озвучил Путин текст

(Вновь горла спазмы помешали):

- Мы воевать не начинали…

(- Страной мы в ж@пу стали лезть

Без вазелина, - молвил текст).

Грозна украинская ночь -

Война не знает политеса,

И битый плачется агрессор,

Что мародерить уж невмочь -

Ведь враг тревожит день и ночь,

И половина роты прочь

Ушла в глубины чернозема…

Жена его… верна ли дома?

Забудет папу скоро дочь…

Громка украинская ночь!
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12.07.2022 07:53 Ответить
Гончаренко-Коротко, про вибухи у Новій Каховці.
1. ЗСУ повністю знесли склад *********** та місцевий відділок поліції у якому був один з командних пунктів окупантів.
2. колаборанти та окупанти заявили, що ЗСУ потрапило у склад з селітрою.
3. На ранок «селітра» ще взривається та детонує. Цікаво, що буквально за тиждень всю селітру-боєкомплекти окупанти розвантажували три дні.
Свині, Нова Каховка - це Україна. І там вам не раді.
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12.07.2022 07:55 Ответить
Ці ***** все ніяк не вгамуються, все лізуть на Харків, хочуть розбомбити взагалі і оточити як Маріуполь напевно, мало їм наші хлопці ******** у Харкові дали.
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12.07.2022 07:56 Ответить
Невже вчора почався перелом на фронті? Невже всього декілька ракетних пускових із США і наші героїчні ЗСУ зломали хребет ворогу? А як погрожували американцях істоти із мокшинських боліт, а всього декілька простих ракетних установок зупинили "найсильнішу армію" світу, якою лякали весь світ. А що було якби нарід 73% у 2019 році вибрав правильного президента? Ми би мали таких ракетних пускових сотні, чого тільки вартує "Вільха М", "Грім 3", "Сапсан", а протикорабельні "Нептун" та і САУ "Богдана"? Можливо сьогодні були ще і інші проекти. Але "зелені" і вороги УКраїни розкритикуквали ці проекти і сказали, що вони сирі і дуже погані і все вбухкали в дороги.
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12.07.2022 08:02 Ответить
Дорога яка гарненька. А можна було щось військове збудувати.
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12.07.2022 08:09 Ответить
Подяка нашим захисникам.
Тримайтеся, хлопці.
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12.07.2022 08:09 Ответить
відбили атаку -- треба гнати назад і на спинах влітати в іх окопи бо завтра вони знов відти вилізут
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12.07.2022 08:52 Ответить
ворога потрiбно бити, коли вiн не готовий, коли втомився та хоче спати наприклад, або коли втомився дужи сильно. Чингісхан завоював підлогу світу і його тактика була така, що коли він хотів захопити щось, то військо Чингісхана розгорталося і починало втечу, щоб у фортеці помітили втечу, і тоді починали гнатися за Чингісханом, а в нього скакові коні та монголи кочівники і можуть спати на конях, і вони бігли пару діб і коли бачили, що ворог втомився, і коні не готові, бо не кочували, і тоді Чингісхан розгортав військо і бив втомленого ворога нещадно. Ну він ще іншим військам пропонував переходити на бік Чингісхана, тодi Чингісхан їх нагороджував добре і ставився, як до свого війська, а якщо вони відмовлялися, то він міг і в киплячий величезний казан кинути живцем варитися. Тобто тактика мае бути втомлювати ворога та бити його. Можливо ротацii робити, та можно ще військ додавати в лавину Української армії, як сніжки війська підкидати в лавину, щоб накручувалися більше кулі, і лавина росла і зносила все на своєму шляху.
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12.07.2022 19:00 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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12.07.2022 10:22 Ответить
А що було якби нарід 73% у 2019 році вибрав правильного президента?

Був би долар по 150грн!
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12.07.2022 11:54 Ответить
Боже, яке кончене...
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12.07.2022 17:42 Ответить
Дуже круто, хочемои нагадати що ви можете замовити розсилку оголошень https://servisdosok.com.ua/ тут
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12.07.2022 12:53 Ответить
ворог сгорить у вогнi!
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12.07.2022 18:46 Ответить
 
 