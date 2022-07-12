Украинские защитники жестко подавили вражескую попытку штурма на Харьковском направлении, - Генштаб ВСУ
Украинские защитники жестко подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки.
Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 12 июля в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Так, начались сто тридцать девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация без существенных изменений. На последнем враг обстрелял из реактивной артиллерии район населённого пункта Стариково Сумской области.
На Харьковском направлении враг осуществлял обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах города Харькова и населенных пунктов Русские Тишки, Безруки, Дементиевка, Лесное, Слатино, Прудянка и Золочев.
Украинские защитники жестко подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки.
На Славянском направлении подразделения противника продолжали штурмовые действия с целью улучшения тактического положения в районах Мазановки, Ивановки и Долины. Все действия врага по направлениям указанных населенных пунктов были неудачными. Наши воины отогнали оккупантов назад.
Противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Чеполь, Большая Камышеваха, Барвенково, Дибровно, Мазановка, Богородичное и Адамовка.
Противник пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Оказывает систематическое огневое влияние по позициям вдоль линии столкновения с целью сковывания действий подразделений Сил обороны Украины. Применяет штурмовую и армейскую авиацию. В отдельных районах производит фортификационное оборудование передовых позиций.
На Славянском направлении активных действий враг не вел. Зафиксированы артиллерийские обстрелы неподалеку от Стародубовки, Маяков, Райгородка, Северска, Кривой Луки, Донецкого, Верхнекаменского, Спорного и авиаудар неподалеку от Серебрянки.
На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Яковлевка, Берестово, Покровское, Соледарь, Белогоровка, Вершина, Новолуганское, Кодема, Бахмут и Веселая Долина. Нанес авиационные удары недалеко от Берестового, Белогоровки и Вершины.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливают из артиллерии районы Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новоселовки, Опытного, Новобахмутовки, Угледара, Гуляйполя, Железнодорожного, Малой Токмачки, Орехова. Нанесли авиаудар вблизи Новоандреевки парой самолетов Су-25.
На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления подразделений Сил обороны Украины. С целью сковывания действий наших войск вел обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Степовая Долина, Лупарево, Новая Заря, Новогригоровка, Любомировка, Осокоровка, Ольгино, Большая Костромка, Карьерное, Терновка, Поляна, Киселевка, Первомайское, Покровское, Украинка и Прибужское. Нанес авиационные удары недалеко от Заречного.
В акватории Черного и Азовского морей в готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины противник продолжает удерживать носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение по складам боеприпасов, скоплениям живой силы и военной технике российских оккупантов.
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Огонь за лесом видно Ада:
Два укр поджег рашистских склада -
Из сотни орков души прочь -
Громка украинская ночь!
Громка украинская ночь!
Был штаб - а ныне крематорий.
Горят лампасы орков…сорри,
Под вой сирены в ночь-полночь…
Громка украинская ночь!
Громка украинская ночь…
В межтучье «Хаймерсы» плодятся.
Два «С-400» дымятся:
Хлопок, хлопок - из списка прочь…
Громка украинская ночь!
Мат струйкой вьется в темноте -
В хмелю российские морпехи:
- Я слышал, роте дали бэхи?
- Старье. «МТ-ЛГБТ».
Вновь мат трехзвездный в темноте.
Не весь озвучил Путин текст
(Вновь горла спазмы помешали):
- Мы воевать не начинали…
(- Страной мы в ж@пу стали лезть
Без вазелина, - молвил текст).
Грозна украинская ночь -
Война не знает политеса,
И битый плачется агрессор,
Что мародерить уж невмочь -
Ведь враг тревожит день и ночь,
И половина роты прочь
Ушла в глубины чернозема…
Жена его… верна ли дома?
Забудет папу скоро дочь…
Громка украинская ночь!
1. ЗСУ повністю знесли склад *********** та місцевий відділок поліції у якому був один з командних пунктів окупантів.
2. колаборанти та окупанти заявили, що ЗСУ потрапило у склад з селітрою.
3. На ранок «селітра» ще взривається та детонує. Цікаво, що буквально за тиждень всю селітру-боєкомплекти окупанти розвантажували три дні.
Свині, Нова Каховка - це Україна. І там вам не раді.
Тримайтеся, хлопці.
Був би долар по 150грн!