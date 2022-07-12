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ЕС в октябре примет законодательство для конфискации российских активов, - еврокомиссар Рейндерс

єс,євросоюз

Европейский Союз в октябре должен принять директиву, предусматривающую возможность конфискации находящихся под санкциями ЕС российских активов.

Об этом во вторник заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пресс-конференции в Праге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Европейский парламент уже одобрил (директиву), а в Совете ЕС существует консенсус по этому поводу. И после летнего перерыва мы одобрим ее в Раде, поэтому, как я сказал, я презентую директиву и соответствующее законодательство в октябре. Поэтому мы двигаемся очень быстро", – сказал Рейндерс.

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Он добавил, что в результате принятой директивы будет расширен перечень преступлений на уровне Европейского Союза.

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Еврокомиссия (1444) конфискация (599) россия (95402) Евросоюз (17082)


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Топ комментарии
+3
рік не уточнили
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12.07.2022 20:42
+2
Директива Евросоюза дело такое. Главное это законодательство каждой отдельной страны.
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12.07.2022 20:44
+1
Побачать що Зеля робить та передумають.
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12.07.2022 20:51
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рік не уточнили
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12.07.2022 20:42 Ответить
Директива Евросоюза дело такое. Главное это законодательство каждой отдельной страны.
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12.07.2022 20:44 Ответить
Побачать що Зеля робить та передумають.
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12.07.2022 20:51 Ответить
}{уйло, ты - голодранец!
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12.07.2022 21:43 Ответить
від цих санкцій, швидше виграє, ціна нафти і газу, зросла в кілька разів. Продажі в Китай та Індію, виросли теж в рази. Раша піднялася не погано, а в ЄС рекомендують мити тільки пахви, дупу, руки і стопи ніг, про фейс навіть забули(((
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13.07.2022 01:48 Ответить
Добавлю, Раша торгует с Китаем и Индией в рублях, рупиях, и юанях. добавлю, страны БРИКС,(3/5) населения планеты, приняли решение в переходе на юани. Китай капитально давит на США.
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13.07.2022 01:57 Ответить
Ну, спасибо, шо хоть не в грудне..
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12.07.2022 22:55 Ответить
У жовтні стане холодно, і європейцям захочеться грітися. Повангую, ніякої конфіскації не буде. Та й гроші-папір, а нафта, газ, це золото.
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13.07.2022 01:35 Ответить
Ця заява - пiар
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13.07.2022 01:36 Ответить
Рейдерс. Подходящая фамилия для отжима денег у кацапов.😉
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13.07.2022 06:12 Ответить
 
 