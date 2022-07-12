ЕС в октябре примет законодательство для конфискации российских активов, - еврокомиссар Рейндерс

Европейский Союз в октябре должен принять директиву, предусматривающую возможность конфискации находящихся под санкциями ЕС российских активов.

Об этом во вторник заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пресс-конференции в Праге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Европейский парламент уже одобрил (директиву), а в Совете ЕС существует консенсус по этому поводу. И после летнего перерыва мы одобрим ее в Раде, поэтому, как я сказал, я презентую директиву и соответствующее законодательство в октябре. Поэтому мы двигаемся очень быстро", – сказал Рейндерс.

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Он добавил, что в результате принятой директивы будет расширен перечень преступлений на уровне Европейского Союза.