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ЄС у жовтні ухвалить законодавство для конфіскації російських активів, - єврокомісар Рейндерс
Європейський Союз у жовтні має ухвалити директиву, яка передбачатиме можливість конфіскації російських активів, які перебувають під санкціями ЄС.
Про це у вівторок заявив європейський комісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс на пресконференції у Празі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду
"Європейський парламент уже схвалив (директиву), а в Раді ЄС існує консенсус щодо цього. Тому після літньої перерви ми схвалимо її в Раді, тож, як я сказав, я презентую директиву і відповідне законодавство у жовтні. Тож ми рухаємось дуже швидко", – сказав Рейндерс.
Він додав, що внаслідок ухваленої директиви буде розширено перелік злочинів на рівні Європейського Союзу.
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