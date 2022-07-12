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ЄС у жовтні ухвалить законодавство для конфіскації російських активів, - єврокомісар Рейндерс

єс,євросоюз

Європейський Союз у жовтні має ухвалити директиву, яка передбачатиме можливість конфіскації російських активів, які перебувають під санкціями ЄС.

Про це у вівторок заявив європейський комісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс на пресконференції у Празі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду

"Європейський парламент уже схвалив (директиву), а в Раді ЄС існує консенсус щодо цього. Тому після літньої перерви ми схвалимо її в Раді, тож, як я сказав, я презентую директиву і відповідне законодавство у жовтні. Тож ми рухаємось дуже швидко", – сказав Рейндерс.

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Він додав, що внаслідок ухваленої директиви буде розширено перелік злочинів на рівні Європейського Союзу.

Автор: 

Єврокомісія (2147) конфіскація (848) росія (64984) Євросоюз (13351)


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Топ коментарі
+3
рік не уточнили
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12.07.2022 20:42
+2
Директива Евросоюза дело такое. Главное это законодательство каждой отдельной страны.
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12.07.2022 20:44
+1
Побачать що Зеля робить та передумають.
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12.07.2022 20:51
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рік не уточнили
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12.07.2022 20:42 Відповісти
Директива Евросоюза дело такое. Главное это законодательство каждой отдельной страны.
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12.07.2022 20:44 Відповісти
Побачать що Зеля робить та передумають.
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12.07.2022 20:51 Відповісти
}{уйло, ты - голодранец!
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12.07.2022 21:43 Відповісти
від цих санкцій, швидше виграє, ціна нафти і газу, зросла в кілька разів. Продажі в Китай та Індію, виросли теж в рази. Раша піднялася не погано, а в ЄС рекомендують мити тільки пахви, дупу, руки і стопи ніг, про фейс навіть забули(((
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13.07.2022 01:48 Відповісти
Добавлю, Раша торгует с Китаем и Индией в рублях, рупиях, и юанях. добавлю, страны БРИКС,(3/5) населения планеты, приняли решение в переходе на юани. Китай капитально давит на США.
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13.07.2022 01:57 Відповісти
Ну, спасибо, шо хоть не в грудне..
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12.07.2022 22:55 Відповісти
У жовтні стане холодно, і європейцям захочеться грітися. Повангую, ніякої конфіскації не буде. Та й гроші-папір, а нафта, газ, це золото.
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13.07.2022 01:35 Відповісти
Ця заява - пiар
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13.07.2022 01:36 Відповісти
Рейдерс. Подходящая фамилия для отжима денег у кацапов.😉
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13.07.2022 06:12 Відповісти
 
 