Дочь Путина будет заниматься импортозамещением в России
Младшая дочь Путина Екатерина Тихонова стала сопредседателем координационного совета по импортозамещению при Российском союзе промышленников и предпринимателей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК со ссылкой на копию постановления бюро правления РСПП о ее назначении.
В пресс-службе РСПП подтвердили эту информацию. Там отметили, что совет создан для обобщения успешных практик замещения импортного оборудования, создания цифровых сервисов для поддержки импортозамещения и формирования законодательных инициатив.
Возглавил ее глава РСПП Александр Шохин.
Кроме руководства Иннопрактикой, Тихонова также является заместителем директора Института математических исследований сложных систем МГУ и главой Института перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ.
Западные СМИ называли Екатерину Тихонову младшей дочерью Путина. Кремль официально не подтверждал и не опровергал эту информацию.
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Она сама - продукт импортозамещения - вы посмотрите на её лицо - нос и всё остальное - от Кириенко (киндерсюрприза)
Такий поспіх і терміновість свідчать, що в рф не все йде «за планом» і всі рішення, які кремль воліє не оголошувати, вже затверджені й очікують голосування.
🥴 Неадекватні рішення путіна можуть вилізти росіянам боком: обмеження прав і свобод, економіка стане на воєнні рейки, прискориться або легалізується загальна мобілізація.
😵💫 В умовах, коли треба чимось відповісти на ефективне застосування українцями високоточної західної зброї, кремль здатний на безрозсудні кроки. Наприклад - проголосити "відновлення" ссср у складі рф, рб та окупованих територій України.
https://t.me/spravdi/13091
була вже така "імпортозамещательница" Марія-Антуанетта...
- "Что, бєдним нє хватаєт хлеба? Так пусть єдят піроженниє"...
Хай цій хвойді теж голову знесуть...
Не то сын, не то дочь(((
Хай Бог простить, Але у неї ху*йла їбальник
Тьху.... гадость