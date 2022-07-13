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Дочь Путина будет заниматься импортозамещением в России

тихонова

Младшая дочь Путина Екатерина Тихонова стала сопредседателем координационного совета по импортозамещению при Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК со ссылкой на копию постановления бюро правления РСПП о ее назначении.

В пресс-службе РСПП подтвердили эту информацию. Там отметили, что совет создан для обобщения успешных практик замещения импортного оборудования, создания цифровых сервисов для поддержки импортозамещения и формирования законодательных инициатив.

Возглавил ее глава РСПП Александр Шохин.

Кроме руководства Иннопрактикой, Тихонова также является заместителем директора Института математических исследований сложных систем МГУ и главой Института перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ.

Западные СМИ называли Екатерину Тихонову младшей дочерью Путина. Кремль официально не подтверждал и не опровергал эту информацию.

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путин владимир (31224) россия (95413)


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Топ комментарии
+22
Насколько же мерзкое и гадео у неё выражение лица! Недаром говорят: лицо - зеркало души.
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13.07.2022 13:17
+21
Пусть папу заменит на китайца...
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13.07.2022 13:16
+16
Лучше бы она себе рыло импортозаместила. А с этого блевать тянет, ей-богу.
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13.07.2022 13:51
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Пусть папу заменит на китайца...
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13.07.2022 13:16 Ответить
Уже.
Она сама - продукт импортозамещения - вы посмотрите на её лицо - нос и всё остальное - от Кириенко (киндерсюрприза)
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13.07.2022 13:31 Ответить
відрубати їй голову
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13.07.2022 13:17 Ответить
Насколько же мерзкое и гадео у неё выражение лица! Недаром говорят: лицо - зеркало души.
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13.07.2022 13:17 Ответить
папине
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13.07.2022 13:20 Ответить
Лучше бы она себе рыло импортозаместила. А с этого блевать тянет, ей-богу.
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13.07.2022 13:51 Ответить
Да. Тут даже большие деньги не смогли исправить природу. Будет напарницей Машке Захеровой
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13.07.2022 14:00 Ответить
Це все, що змогли зробити найкращі пластичні хірурги світу...
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13.07.2022 14:00 Ответить
Лоб ,да и все епало -копия куйла до 2010.... А вот что с тем куйлом стало - непонятно
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13.07.2022 16:13 Ответить
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14.07.2022 23:58 Ответить
якщо на українську перекласти це називається "велике крадівництво"..
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13.07.2022 13:17 Ответить
Та как-то *****... СожритеДругДруга!
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13.07.2022 13:19 Ответить
Ну все, карачун тебе, Церетели!!! Москали теперь заживут, аж обзавидовался!! Ты шо такой керивнык!!!
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13.07.2022 13:22 Ответить
Так вот как ЭТО уже называется на Расии
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13.07.2022 13:22 Ответить
Пока дикари не заместят дерьмо в своих головах на мозги, никакое импортозамещение в стране-помойке невозможно. Другими словами, невозможно в принципе...
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13.07.2022 13:23 Ответить
Ажопадєлаєш коли не дано.
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13.07.2022 13:28 Ответить
15 липня російських законотворців збирають на екстрене позачергове засідання з невідомим порядком денним.
Такий поспіх і терміновість свідчать, що в рф не все йде «за планом» і всі рішення, які кремль воліє не оголошувати, вже затверджені й очікують голосування.

🥴 Неадекватні рішення путіна можуть вилізти росіянам боком: обмеження прав і свобод, економіка стане на воєнні рейки, прискориться або легалізується загальна мобілізація.

😵‍💫 В умовах, коли треба чимось відповісти на ефективне застосування українцями високоточної західної зброї, кремль здатний на безрозсудні кроки. Наприклад - проголосити "відновлення" ссср у складі рф, рб та окупованих територій України.
https://t.me/spravdi/13091
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13.07.2022 13:31 Ответить
Будет перекладывать из пустого в порожнее и получать большие проценты
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13.07.2022 13:24 Ответить
Нормально. З такими "талантами" як у папаші ця наімпортозаміщає)
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13.07.2022 13:24 Ответить
А шо такоє? Вигнали з хранції?
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13.07.2022 13:24 Ответить
а вона дімону "айфон" імпортозамєстіт?
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13.07.2022 13:25 Ответить
Дімон скоро доп"ється до того, що справжній айфон від дерев"яного не відрізнить! Колись чув, як з дільничного-п"яниці село реготало Сп"яну почув, що у чоловіка на стіні рушниця мисливська висить А той - не мисливець Прийшов вилучать Чоловік зі сміхом подає Той: "Чого регочеш? Зараз плакать будеш - тюрма тобі світить!" Узяв і трохи з рук не випустив - рушниця виявилася повністю дерев"яною - навіть стволи (бузинові) і курки (Синові зробив іграшку)
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13.07.2022 13:53 Ответить
Опудало. Погляд надмінний, з ухмилкою. Вся в *****.
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13.07.2022 13:26 Ответить
"Какая отвратительная рожа!" (с)
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13.07.2022 13:26 Ответить
Краще просто здохла б. Разом із ******.
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13.07.2022 13:27 Ответить
та явно не піде в медсестри чи очолить "мухосранський пасьолак"...
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13.07.2022 13:27 Ответить
Кстати, у неё муж по фамилии Зеленский.
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13.07.2022 13:28 Ответить
Зеленский трахнул путіних... але не той
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13.07.2022 13:29 Ответить
Донька Сатани!
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13.07.2022 13:28 Ответить
це ДОНЕЧКА ОТ БОГА. а сатаністи в іншому боці та насміхаються з БОЖОГО ДАРУ.
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14.07.2022 22:43 Ответить
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13.07.2022 13:28 Ответить
Królewiec, kurwa!
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13.07.2022 14:19 Ответить
Это очень смешно! Она сама - продукт импортозамещения - вы посмотрите на её лицо - нос и всё остальное - от Кириенко (киндерсюрприза)
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13.07.2022 13:29 Ответить
всех этих путенско-кабаевских ********* нужно уничтожить до последнего.....
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13.07.2022 13:30 Ответить
Директор/голова всегоився, как правило - нихренанезнающий и неумеющий подвид паразита.
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13.07.2022 13:31 Ответить
Чого в неї прізвище інше? Її через дупу народжували? 🙃😄
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13.07.2022 13:32 Ответить
из проститутки станет министром?
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13.07.2022 13:35 Ответить
мін'єстром...
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13.07.2022 13:39 Ответить
Фамилии Тихоновой и Патрушева младшего будут мелькать в СМИ на московии чаще, чтобы простые моксели на россии(на параше) привыкло к ним. Этот дуэт будет рулить на параше в случае, если старый раковый карлик-шизоид путин внезапно крякнет или по состоянию здоровья его уже не выпустят из "правительственного санатория".
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13.07.2022 13:39 Ответить
Ага...)))
була вже така "імпортозамещательница" Марія-Антуанетта...
- "Что, бєдним нє хватаєт хлеба? Так пусть єдят піроженниє"...
Хай цій хвойді теж голову знесуть...
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13.07.2022 13:42 Ответить
За щёку тоже хер импортозамещённый будет? Или местный?)
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13.07.2022 13:43 Ответить
Ну дуже схожа на Пукіна!
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13.07.2022 13:44 Ответить
https://twitter.com/i/status/1546942480863662081
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13.07.2022 13:45 Ответить
Це та, що у Нікчемчині мешкає. Буде займатися паралельним(сірим) імпортом від фріців. Дружба народів.
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13.07.2022 13:46 Ответить
На фото мужик. Или Его сын носит женское имя и женскую фамилию. Это ужас. Детям смотреть не рекомендуется!!
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13.07.2022 13:55 Ответить
прОклятое поколение, усилиями Хйла
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13.07.2022 14:00 Ответить
нехай щастить !!!
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13.07.2022 14:02 Ответить
потвора потворна....
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13.07.2022 14:04 Ответить
Ох і херова(((
Не то сын, не то дочь(((
Хай Бог простить, Але у неї ху*йла їбальник

Тьху.... гадость
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13.07.2022 14:15 Ответить
Отличная новость, потому что означает, что ничего не заместят.
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13.07.2022 14:21 Ответить
глядя на ее морду поимому хйлу в свое время кто то роги наставил
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13.07.2022 14:27 Ответить
На фото какая то фино-угорская лахудра.
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13.07.2022 15:09 Ответить
Я б їй в рота не дав
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13.07.2022 15:09 Ответить
она больше на пескова похожа. приделайте ей усы - сразу поймете. "совпадение ?" )))))))))))
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13.07.2022 15:32 Ответить
********** знает, что импортозамещения не будет вот и пристроил своё отребье туда где не надо них.я делать.
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13.07.2022 16:51 Ответить
Яблучко від яблуньки... що зовні, що внутрішньо.
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13.07.2022 17:03 Ответить
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13.07.2022 18:10 Ответить
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13.07.2022 18:11 Ответить
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14.07.2022 21:32 Ответить
На гадюку схожа!
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14.07.2022 21:39 Ответить
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14.07.2022 23:19 Ответить
странные комментарии.как будто кто то вам сказал писать в одно и тоже время.
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17.07.2022 01:04 Ответить
 
 