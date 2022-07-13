Дочь Путина будет заниматься импортозамещением в России

Младшая дочь Путина Екатерина Тихонова стала сопредседателем координационного совета по импортозамещению при Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК со ссылкой на копию постановления бюро правления РСПП о ее назначении.

В пресс-службе РСПП подтвердили эту информацию. Там отметили, что совет создан для обобщения успешных практик замещения импортного оборудования, создания цифровых сервисов для поддержки импортозамещения и формирования законодательных инициатив.

Возглавил ее глава РСПП Александр Шохин.

Кроме руководства Иннопрактикой, Тихонова также является заместителем директора Института математических исследований сложных систем МГУ и главой Института перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ.

Западные СМИ называли Екатерину Тихонову младшей дочерью Путина. Кремль официально не подтверждал и не опровергал эту информацию.

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