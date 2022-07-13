Донька Путіна займатиметься імпортозаміщенням у Росії
Молодша донька Путіна Катерина Тихонова стала співголовою координаційної ради з імпортозаміщення при Російському союзі промисловців та підприємців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК з посиланням на копію ухвали бюро правління РСПП про її призначення.
У пресслужбі РСПП підтвердили цю інформацію. Там зазначили, що рада створена для узагальнення успішних практик заміщення імпортного обладнання, створення цифрових сервісів для підтримки імпортозаміщення та формування законодавчих ініціатив.
Очолив її голова РСПП Олександр Шохін.
Окрім керівництва "Іннопрактикою", Тихонова також є заступницею директора Інституту математичних досліджень складних систем МДУ та головою Інституту перспективних досліджень проблем штучного інтелекту та інтелектуальних систем МДУ.
Західні ЗМІ називали Катерину Тихонову молодшою донькою Путіна. Кремль офіційно не підтверджував та не спростовував цю інформацію.
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Она сама - продукт импортозамещения - вы посмотрите на её лицо - нос и всё остальное - от Кириенко (киндерсюрприза)
Такий поспіх і терміновість свідчать, що в рф не все йде «за планом» і всі рішення, які кремль воліє не оголошувати, вже затверджені й очікують голосування.
🥴 Неадекватні рішення путіна можуть вилізти росіянам боком: обмеження прав і свобод, економіка стане на воєнні рейки, прискориться або легалізується загальна мобілізація.
😵💫 В умовах, коли треба чимось відповісти на ефективне застосування українцями високоточної західної зброї, кремль здатний на безрозсудні кроки. Наприклад - проголосити "відновлення" ссср у складі рф, рб та окупованих територій України.
https://t.me/spravdi/13091
була вже така "імпортозамещательница" Марія-Антуанетта...
- "Что, бєдним нє хватаєт хлеба? Так пусть єдят піроженниє"...
Хай цій хвойді теж голову знесуть...
Не то сын, не то дочь(((
Хай Бог простить, Але у неї ху*йла їбальник
Тьху.... гадость