Донька Путіна займатиметься імпортозаміщенням у Росії

Молодша донька Путіна Катерина Тихонова стала співголовою координаційної ради з імпортозаміщення при Російському союзі промисловців та підприємців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК з посиланням на копію ухвали бюро правління РСПП про її призначення.

У пресслужбі РСПП підтвердили цю інформацію. Там зазначили, що рада створена для узагальнення успішних практик заміщення імпортного обладнання, створення цифрових сервісів для підтримки імпортозаміщення та формування законодавчих ініціатив.

Очолив її голова РСПП Олександр Шохін.

Окрім керівництва "Іннопрактикою", Тихонова також є заступницею директора Інституту математичних досліджень складних систем МДУ та головою Інституту перспективних досліджень проблем штучного інтелекту та інтелектуальних систем МДУ.

Західні ЗМІ називали Катерину Тихонову молодшою донькою Путіна. Кремль офіційно не підтверджував та не спростовував цю інформацію.

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