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Новини
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Донька Путіна займатиметься імпортозаміщенням у Росії

тихонова

Молодша донька Путіна Катерина Тихонова стала співголовою координаційної ради з імпортозаміщення при Російському союзі промисловців та підприємців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК з посиланням на копію ухвали бюро правління РСПП про її призначення.

У пресслужбі РСПП підтвердили цю інформацію. Там зазначили, що рада створена для узагальнення успішних практик заміщення імпортного обладнання, створення цифрових сервісів для підтримки імпортозаміщення та формування законодавчих ініціатив.

Очолив її голова РСПП Олександр Шохін.

Окрім керівництва "Іннопрактикою", Тихонова також є заступницею директора Інституту математичних досліджень складних систем МДУ та головою Інституту перспективних досліджень проблем штучного інтелекту та інтелектуальних систем МДУ.

Західні ЗМІ називали Катерину Тихонову молодшою донькою Путіна. Кремль офіційно не підтверджував та не спростовував цю інформацію.

Також читайте: Глава МЗС ФРН Бербок про перемовини із Путіним: Про що можна говорити з людиною, яка не бажає домовлятися навіть про гумкоридори?

Автор: 

путін володимир (23773) росія (65007)


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Топ коментарі
+22
Насколько же мерзкое и гадео у неё выражение лица! Недаром говорят: лицо - зеркало души.
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13.07.2022 13:17
+21
Пусть папу заменит на китайца...
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13.07.2022 13:16
+16
Лучше бы она себе рыло импортозаместила. А с этого блевать тянет, ей-богу.
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13.07.2022 13:51
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Пусть папу заменит на китайца...
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13.07.2022 13:16 Відповісти
Уже.
Она сама - продукт импортозамещения - вы посмотрите на её лицо - нос и всё остальное - от Кириенко (киндерсюрприза)
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13.07.2022 13:31 Відповісти
відрубати їй голову
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13.07.2022 13:17 Відповісти
Насколько же мерзкое и гадео у неё выражение лица! Недаром говорят: лицо - зеркало души.
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13.07.2022 13:17 Відповісти
папине
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13.07.2022 13:20 Відповісти
Лучше бы она себе рыло импортозаместила. А с этого блевать тянет, ей-богу.
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13.07.2022 13:51 Відповісти
Да. Тут даже большие деньги не смогли исправить природу. Будет напарницей Машке Захеровой
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13.07.2022 14:00 Відповісти
Це все, що змогли зробити найкращі пластичні хірурги світу...
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13.07.2022 14:00 Відповісти
Лоб ,да и все епало -копия куйла до 2010.... А вот что с тем куйлом стало - непонятно
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13.07.2022 16:13 Відповісти
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14.07.2022 23:58 Відповісти
якщо на українську перекласти це називається "велике крадівництво"..
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13.07.2022 13:17 Відповісти
Та как-то *****... СожритеДругДруга!
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13.07.2022 13:19 Відповісти
Ну все, карачун тебе, Церетели!!! Москали теперь заживут, аж обзавидовался!! Ты шо такой керивнык!!!
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13.07.2022 13:22 Відповісти
Так вот как ЭТО уже называется на Расии
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13.07.2022 13:22 Відповісти
Пока дикари не заместят дерьмо в своих головах на мозги, никакое импортозамещение в стране-помойке невозможно. Другими словами, невозможно в принципе...
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13.07.2022 13:23 Відповісти
Ажопадєлаєш коли не дано.
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13.07.2022 13:28 Відповісти
15 липня російських законотворців збирають на екстрене позачергове засідання з невідомим порядком денним.
Такий поспіх і терміновість свідчать, що в рф не все йде «за планом» і всі рішення, які кремль воліє не оголошувати, вже затверджені й очікують голосування.

🥴 Неадекватні рішення путіна можуть вилізти росіянам боком: обмеження прав і свобод, економіка стане на воєнні рейки, прискориться або легалізується загальна мобілізація.

😵‍💫 В умовах, коли треба чимось відповісти на ефективне застосування українцями високоточної західної зброї, кремль здатний на безрозсудні кроки. Наприклад - проголосити "відновлення" ссср у складі рф, рб та окупованих територій України.
https://t.me/spravdi/13091
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13.07.2022 13:31 Відповісти
Будет перекладывать из пустого в порожнее и получать большие проценты
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13.07.2022 13:24 Відповісти
Нормально. З такими "талантами" як у папаші ця наімпортозаміщає)
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13.07.2022 13:24 Відповісти
А шо такоє? Вигнали з хранції?
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13.07.2022 13:24 Відповісти
а вона дімону "айфон" імпортозамєстіт?
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13.07.2022 13:25 Відповісти
Дімон скоро доп"ється до того, що справжній айфон від дерев"яного не відрізнить! Колись чув, як з дільничного-п"яниці село реготало Сп"яну почув, що у чоловіка на стіні рушниця мисливська висить А той - не мисливець Прийшов вилучать Чоловік зі сміхом подає Той: "Чого регочеш? Зараз плакать будеш - тюрма тобі світить!" Узяв і трохи з рук не випустив - рушниця виявилася повністю дерев"яною - навіть стволи (бузинові) і курки (Синові зробив іграшку)
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13.07.2022 13:53 Відповісти
Опудало. Погляд надмінний, з ухмилкою. Вся в *****.
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13.07.2022 13:26 Відповісти
"Какая отвратительная рожа!" (с)
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13.07.2022 13:26 Відповісти
Краще просто здохла б. Разом із ******.
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13.07.2022 13:27 Відповісти
та явно не піде в медсестри чи очолить "мухосранський пасьолак"...
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13.07.2022 13:27 Відповісти
Кстати, у неё муж по фамилии Зеленский.
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13.07.2022 13:28 Відповісти
Зеленский трахнул путіних... але не той
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13.07.2022 13:29 Відповісти
Донька Сатани!
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13.07.2022 13:28 Відповісти
це ДОНЕЧКА ОТ БОГА. а сатаністи в іншому боці та насміхаються з БОЖОГО ДАРУ.
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14.07.2022 22:43 Відповісти
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13.07.2022 13:28 Відповісти
Królewiec, kurwa!
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13.07.2022 14:19 Відповісти
Это очень смешно! Она сама - продукт импортозамещения - вы посмотрите на её лицо - нос и всё остальное - от Кириенко (киндерсюрприза)
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13.07.2022 13:29 Відповісти
всех этих путенско-кабаевских ********* нужно уничтожить до последнего.....
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13.07.2022 13:30 Відповісти
Директор/голова всегоився, как правило - нихренанезнающий и неумеющий подвид паразита.
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13.07.2022 13:31 Відповісти
Чого в неї прізвище інше? Її через дупу народжували? 🙃😄
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13.07.2022 13:32 Відповісти
из проститутки станет министром?
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13.07.2022 13:35 Відповісти
мін'єстром...
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13.07.2022 13:39 Відповісти
Фамилии Тихоновой и Патрушева младшего будут мелькать в СМИ на московии чаще, чтобы простые моксели на россии(на параше) привыкло к ним. Этот дуэт будет рулить на параше в случае, если старый раковый карлик-шизоид путин внезапно крякнет или по состоянию здоровья его уже не выпустят из "правительственного санатория".
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13.07.2022 13:39 Відповісти
Ага...)))
була вже така "імпортозамещательница" Марія-Антуанетта...
- "Что, бєдним нє хватаєт хлеба? Так пусть єдят піроженниє"...
Хай цій хвойді теж голову знесуть...
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13.07.2022 13:42 Відповісти
За щёку тоже хер импортозамещённый будет? Или местный?)
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13.07.2022 13:43 Відповісти
Ну дуже схожа на Пукіна!
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13.07.2022 13:44 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1546942480863662081
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13.07.2022 13:45 Відповісти
Це та, що у Нікчемчині мешкає. Буде займатися паралельним(сірим) імпортом від фріців. Дружба народів.
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13.07.2022 13:46 Відповісти
На фото мужик. Или Его сын носит женское имя и женскую фамилию. Это ужас. Детям смотреть не рекомендуется!!
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13.07.2022 13:55 Відповісти
прОклятое поколение, усилиями Хйла
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13.07.2022 14:00 Відповісти
нехай щастить !!!
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13.07.2022 14:02 Відповісти
потвора потворна....
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13.07.2022 14:04 Відповісти
Ох і херова(((
Не то сын, не то дочь(((
Хай Бог простить, Але у неї ху*йла їбальник

Тьху.... гадость
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13.07.2022 14:15 Відповісти
Отличная новость, потому что означает, что ничего не заместят.
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13.07.2022 14:21 Відповісти
глядя на ее морду поимому хйлу в свое время кто то роги наставил
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13.07.2022 14:27 Відповісти
На фото какая то фино-угорская лахудра.
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13.07.2022 15:09 Відповісти
Я б їй в рота не дав
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13.07.2022 15:09 Відповісти
она больше на пескова похожа. приделайте ей усы - сразу поймете. "совпадение ?" )))))))))))
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13.07.2022 15:32 Відповісти
********** знает, что импортозамещения не будет вот и пристроил своё отребье туда где не надо них.я делать.
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13.07.2022 16:51 Відповісти
Яблучко від яблуньки... що зовні, що внутрішньо.
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13.07.2022 17:03 Відповісти
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13.07.2022 18:10 Відповісти
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13.07.2022 18:11 Відповісти
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14.07.2022 21:32 Відповісти
На гадюку схожа!
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14.07.2022 21:39 Відповісти
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14.07.2022 23:19 Відповісти
странные комментарии.как будто кто то вам сказал писать в одно и тоже время.
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17.07.2022 01:04 Відповісти
 
 