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Новости Приватбанк
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Суды возвращаются к рассмотрению приостановленных "дел ПриватБанка"

приватбанк

Суды возвращаются к рассмотрению ряда дел, связанных с национализацией Приватбанка – в частности дела, замороженного до предоставления Конституционным судом заключения по "антиколомойскому закону".

Об этом говорится в данных Единого государственного реестра судебных решений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Економічну правду

Так, по делу № 826/7432/17 экс-акционер Привата Игорь Коломойский судится с Нацбанком, Кабмином, Фондом гарантирования вкладов, Нацкомиссией по ценным бумагам о признании незаконными решений и признании недействительным договора купли-продажи акций банка государством. Фактически – оспаривает национализацию банка. Третьей стороной по делу выступают ПриватБанк и Минфин.

Рассмотрение дела было остановлено определением Шестого апелляционного административного суда от 2 марта 2021 года до получения заключения Конституционного суда относительно "антиколомойского" закона, который делает невозможным возврат выведенных с рынка банков их владельцам.

1 июля Кассационный административный суд отменил постановление о приостановлении и направил дело в суд апелляционной инстанции для продолжения рассмотрения. Дата судебного заседания пока не назначена.

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Другое дело, которым Коломойский хочет обжаловать национализацию ПриватБанка, это дело №910/1834/19, которое рассматривается в Хозяйственном суде г. Киева.

Экс-владелец банка судится с Минфином, ФГВФО, Укргазбанком, НБУ, НКЦБФР, ПриватБанком, ООО "Солид Днепр", Укрэксимбанком и хочет, чтобы суд признал недействительным договор купли-продажи акций Приватбанка между Минфином и всеми держателями акций на 21 декабря 20 которых действовал Фонд гарантирования. Кабмин выступает по делу третьей стороной.

По постановлению суда первой инстанции от 21 июня производство по делу было возобновлено, его рассмотрение было назначено на 30 августа в 14:00.

Также суд возобновил рассмотрение дела №910/15737/20, в рамках которого бизнес-партнер Коломойского, эксакционер Приватбанка Геннадий Боголюбов хочет, чтобы суд признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи акций Приватбанка правительством в части прав и интересов, относящихся к его доле. в 33,2525% акций ПриватБанка.

Еще 13 июня суд объявил об отложении рассмотрения дела на 18 июля в 11:00.

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По делу №826/6664/17 кипрская компания Триантал Инвестментс ЛТД, связанная с Коломойским и Боголюбовым, судится с Нацбанком с участием третьих лиц (Минфина и ПриватБанка) об обжаловании назначения и результатов инспекционной проверки банка, предшествовавшей национализации банка.

По постановлению от 24 ноября дело было передано на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда в связи с наличием исключительной правовой проблемы. 22 декабря дело было возвращено в Кассационный административный суд для продолжения рассмотрения.

Отмена такого решения о проведении проверки Приватбанка повлечет дальнейшее признание незаконным отнесение банка к категории неплатежеспособных и национализации.

В понедельник, 11 июля, дело назначили к рассмотрению на 26 июля в 11:00

Автор: 

Боголюбов Геннадий (110) Коломойский Игорь (1791) суд (25085) Приватбанк (833)


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Топ комментарии
+21
все повернуть бені.....зелені потвори....
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13.07.2022 13:24
+18
Бєня ожив, а до цього сидів тихо, як миша під віником.
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13.07.2022 13:31
+15
Прекрасно.
Поки Україна бореться з ворогом зовнішнім, зсередини її зжирає ворог внутрішній і ОПа допомогає обом ворогам.
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13.07.2022 13:37
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все повернуть бені.....зелені потвори....
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13.07.2022 13:24 Ответить
Бєня адабряєт.
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13.07.2022 13:26 Ответить
Бєня ожив, а до цього сидів тихо, як миша під віником.
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13.07.2022 13:31 Ответить
Зеломойським війна пофігу.
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13.07.2022 13:31 Ответить
молодец, не то шо нелох
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13.07.2022 13:33 Ответить
Прекрасно.
Поки Україна бореться з ворогом зовнішнім, зсередини її зжирає ворог внутрішній і ОПа допомогає обом ворогам.
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13.07.2022 13:37 Ответить
Ви не туди дивитесь, шановні українці!
Головний ворог України --- Вікторія Спартц!
А суди то таке...
В очі їм загляньте

Чи ще в яку дірку
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13.07.2022 13:38 Ответить
Спішать падли зелені! Єрмак з Татаровим таки побоюються, що залишаться поза владою. Тому поспішають здійснити з Коломойським вигідний ґешефт. Це і є справжнісіньке мародерство зраненої агресією країни. За таке розстрілюють. А винувата Спартц. Нє, зебіли?
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13.07.2022 13:44 Ответить
Канешно винувата, чого нам так мало грошей дають, а шо коли суд присудить компенсацію сплатити, то де гроші взять ? А все ж должно буть по Закону?
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13.07.2022 15:43 Ответить
Знов єрмак, татаров, опа винні в усіх злочинах та гріхах.
Добре, що зеленське та 73 дупоголових невинні, чисті як сльоза дитини! бо воно - президент, а вони - народ.
Може варто говорити про владу: президень х парламент х виконавча, а тільки потім звертати увагу на похідне від ціх трьох лайно - опу?
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13.07.2022 14:03 Ответить
Схоже для Бені Зеленський з Єрмаком готують окремий ленд-ліз за кошти українських платників податків, бо поки дійде до американського, може і не дочекатися. Під санкціями США особливо не розгуляєшся, а тут ще й Порошенко на свободі, бо обіцянку Боневтік не виконав. Та й замість Єрмака треба підшукати нового наставника для гаранта "про*обів", бо вже дивитися тошно на його "патріотичні" відосики.
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13.07.2022 14:14 Ответить
А вывезти бабломойского в США втихаря никак? Можно обменять на химарс
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13.07.2022 15:20 Ответить
Коли вже згине Беня а разом з ним вовчі суди ?,люди схамнітся в країні війна ,а позови повині бути проти міжнародного шахрая про поверненя в Україну 10 мільярдів доларів які вкрав цей негідник.
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13.07.2022 15:20 Ответить
Які позови?Ви про що?А як же бути з одним хрипатим поцом,допомогавшим Бені виводити награбоване в офшори?
73% прийшовших на вибори обрали це лайно ************.Ну як Ви знаєте-"Жена Цезаря Ермака вне подозрений."
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13.07.2022 15:40 Ответить
Беня вже відсудив у "привата" 4,5 млрд.?Відсудив.Хтось сумнівається,що ДЕРЖАВА цьому ТИПУ,при цій владі,ще й винна залишиться?
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13.07.2022 16:09 Ответить
 
 