Суды возвращаются к рассмотрению приостановленных "дел ПриватБанка"

Суды возвращаются к рассмотрению ряда дел, связанных с национализацией Приватбанка – в частности дела, замороженного до предоставления Конституционным судом заключения по "антиколомойскому закону".

Об этом говорится в данных Единого государственного реестра судебных решений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Економічну правду

Так, по делу № 826/7432/17 экс-акционер Привата Игорь Коломойский судится с Нацбанком, Кабмином, Фондом гарантирования вкладов, Нацкомиссией по ценным бумагам о признании незаконными решений и признании недействительным договора купли-продажи акций банка государством. Фактически – оспаривает национализацию банка. Третьей стороной по делу выступают ПриватБанк и Минфин.

Рассмотрение дела было остановлено определением Шестого апелляционного административного суда от 2 марта 2021 года до получения заключения Конституционного суда относительно "антиколомойского" закона, который делает невозможным возврат выведенных с рынка банков их владельцам.

1 июля Кассационный административный суд отменил постановление о приостановлении и направил дело в суд апелляционной инстанции для продолжения рассмотрения. Дата судебного заседания пока не назначена.

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Другое дело, которым Коломойский хочет обжаловать национализацию ПриватБанка, это дело №910/1834/19, которое рассматривается в Хозяйственном суде г. Киева.

Экс-владелец банка судится с Минфином, ФГВФО, Укргазбанком, НБУ, НКЦБФР, ПриватБанком, ООО "Солид Днепр", Укрэксимбанком и хочет, чтобы суд признал недействительным договор купли-продажи акций Приватбанка между Минфином и всеми держателями акций на 21 декабря 20 которых действовал Фонд гарантирования. Кабмин выступает по делу третьей стороной.

По постановлению суда первой инстанции от 21 июня производство по делу было возобновлено, его рассмотрение было назначено на 30 августа в 14:00.

Также суд возобновил рассмотрение дела №910/15737/20, в рамках которого бизнес-партнер Коломойского, эксакционер Приватбанка Геннадий Боголюбов хочет, чтобы суд признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи акций Приватбанка правительством в части прав и интересов, относящихся к его доле. в 33,2525% акций ПриватБанка.

Еще 13 июня суд объявил об отложении рассмотрения дела на 18 июля в 11:00.

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По делу №826/6664/17 кипрская компания Триантал Инвестментс ЛТД, связанная с Коломойским и Боголюбовым, судится с Нацбанком с участием третьих лиц (Минфина и ПриватБанка) об обжаловании назначения и результатов инспекционной проверки банка, предшествовавшей национализации банка.

По постановлению от 24 ноября дело было передано на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда в связи с наличием исключительной правовой проблемы. 22 декабря дело было возвращено в Кассационный административный суд для продолжения рассмотрения.

Отмена такого решения о проведении проверки Приватбанка повлечет дальнейшее признание незаконным отнесение банка к категории неплатежеспособных и национализации.

В понедельник, 11 июля, дело назначили к рассмотрению на 26 июля в 11:00