УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10057 відвідувачів онлайн
Новини Приватбанк
3 628 15

Суди повертаються до розгляду призупинених "справ Приватбанку"

приватбанк

Суди повертаються до розгляну низки справ, повʼязаних з націоналізацією Приватбанку – зокрема справи, замороженої до надання Конституційним судом висновку щодо "антиколомойського закону".

Про це йдеться в даних Єдиного державного реєстру судових рішень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду

Так, у справі № 826/7432/17 ексакціонер Привату Ігор Коломойський позивається до Нацбанку, Кабміну, Фонду гарантування вкладів, Нацкомісії з цінних паперів про визнання незаконними рішень та визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій банку державою. Фактично – оскаржує націоналізацію банку. Третьою стороною у справі виступають ПриватБанк та Мінфін.

Розгляд справи було зупинено ухвалою Шостого апеляційного адміністративного суду від 2 березня 2021 року до отримання висновку Конституційного суду щодо "антиколомойського" закону, який унеможливлює повернення виведених з ринку банків їхнім власникам.

1 липня цього року Касаційний адміністративний суд скасував ухвалу про зупинення та направив справу до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду. Дата судового засідання наразі не призначена.

Інша справа, якою Коломойський хоче оскаржити націоналізацію Приватбанку, є справа № 910/1834/19, що розглядається у Господарському суді м. Києва.

Ексвласник банку позивається до Мінфіну, ФГВФО, Укргазбанку, НБУ, НКЦПФР, ПриватБанку, ТОВ "Солід Дніпро", Укрексімбанку і хоче, аби суд визнав недійсним договір купівлі-продажу акцій Приватбанку між Мінфіном та всіма власниками акцій на 21 грудня 2016 року, від імені яких діяв Фонд гарантування. Кабмін виступає в справі третьою стороною.

Ухвалою суду першої інстанції від 21 червня провадження у справі було поновлено, її розгляд призначили на 30 серпня о 14:00.

Також читайте: ПриватБанк у суді з Коломойським підтвердив права власності на головний офіс у Дніпрі

Також суд поновив розгляд справи №910/15737/20, в межах якої бізнес-партнер Коломойського, ексакціонер Приватбанку Геннадій Боголюбов хоче, аби суд визнав недійсним з моменту укладення договір купівлі-продажу акцій Приватбанку урядом в частині прав та інтересів, які стосуються його частки у 33,2525% акцій Приватбанку.

Ще 13 червня судом оголошено про відкладення розгляду справи на 18 липня об 11:00.

У справі №826/6664/17 кіпрська компанія Тріантал Інвестментс ЛТД, повʼязана з Коломойським та Боголюбовим, позивається до Нацбанку за участю третіх осіб (Мінфіну та ПриватБанку) про оскарження призначення та результатів інспекційної перевірки банку, що передувала націоналізації банку.

Ухвалою від 24 листопада справа була передана на розгляд Великої Палати Верховного Суду у зв’язку з наявністю виключної правової проблеми. 22 грудня справу повернули до Касаційного адміністративного суду для продовження розгляду.

Скасування такого рішення про проведення перевірки Приватбанку матиме наслідком подальше визнання незаконним віднесення банку до категорії неплатоспроможних та націоналізації.

У понеділок, 11 липня, справу призначили до розгляду на 26 липня об 11:00.

Також читайте: Олігарх Коломойський: "Я симпатизую Зеленському, мене все влаштовує"

Автор: 

Боголюбов Геннадій (301) Коломойський Ігор (3122) суд (11664) Приватбанк (2432)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
все повернуть бені.....зелені потвори....
показати весь коментар
13.07.2022 13:24
+18
Бєня ожив, а до цього сидів тихо, як миша під віником.
показати весь коментар
13.07.2022 13:31
+15
Прекрасно.
Поки Україна бореться з ворогом зовнішнім, зсередини її зжирає ворог внутрішній і ОПа допомогає обом ворогам.
показати весь коментар
13.07.2022 13:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
все повернуть бені.....зелені потвори....
показати весь коментар
13.07.2022 13:24 Відповісти
Бєня адабряєт.
показати весь коментар
13.07.2022 13:26 Відповісти
Бєня ожив, а до цього сидів тихо, як миша під віником.
показати весь коментар
13.07.2022 13:31 Відповісти
Зеломойським війна пофігу.
показати весь коментар
13.07.2022 13:31 Відповісти
молодец, не то шо нелох
показати весь коментар
13.07.2022 13:33 Відповісти
Прекрасно.
Поки Україна бореться з ворогом зовнішнім, зсередини її зжирає ворог внутрішній і ОПа допомогає обом ворогам.
показати весь коментар
13.07.2022 13:37 Відповісти
Ви не туди дивитесь, шановні українці!
Головний ворог України --- Вікторія Спартц!
А суди то таке...
В очі їм загляньте

Чи ще в яку дірку
показати весь коментар
13.07.2022 13:38 Відповісти
Спішать падли зелені! Єрмак з Татаровим таки побоюються, що залишаться поза владою. Тому поспішають здійснити з Коломойським вигідний ґешефт. Це і є справжнісіньке мародерство зраненої агресією країни. За таке розстрілюють. А винувата Спартц. Нє, зебіли?
показати весь коментар
13.07.2022 13:44 Відповісти
Канешно винувата, чого нам так мало грошей дають, а шо коли суд присудить компенсацію сплатити, то де гроші взять ? А все ж должно буть по Закону?
показати весь коментар
13.07.2022 15:43 Відповісти
Знов єрмак, татаров, опа винні в усіх злочинах та гріхах.
Добре, що зеленське та 73 дупоголових невинні, чисті як сльоза дитини! бо воно - президент, а вони - народ.
Може варто говорити про владу: президень х парламент х виконавча, а тільки потім звертати увагу на похідне від ціх трьох лайно - опу?
показати весь коментар
13.07.2022 14:03 Відповісти
Схоже для Бені Зеленський з Єрмаком готують окремий ленд-ліз за кошти українських платників податків, бо поки дійде до американського, може і не дочекатися. Під санкціями США особливо не розгуляєшся, а тут ще й Порошенко на свободі, бо обіцянку Боневтік не виконав. Та й замість Єрмака треба підшукати нового наставника для гаранта "про*обів", бо вже дивитися тошно на його "патріотичні" відосики.
показати весь коментар
13.07.2022 14:14 Відповісти
А вывезти бабломойского в США втихаря никак? Можно обменять на химарс
показати весь коментар
13.07.2022 15:20 Відповісти
Коли вже згине Беня а разом з ним вовчі суди ?,люди схамнітся в країні війна ,а позови повині бути проти міжнародного шахрая про поверненя в Україну 10 мільярдів доларів які вкрав цей негідник.
показати весь коментар
13.07.2022 15:20 Відповісти
Які позови?Ви про що?А як же бути з одним хрипатим поцом,допомогавшим Бені виводити награбоване в офшори?
73% прийшовших на вибори обрали це лайно ************.Ну як Ви знаєте-"Жена Цезаря Ермака вне подозрений."
показати весь коментар
13.07.2022 15:40 Відповісти
Беня вже відсудив у "привата" 4,5 млрд.?Відсудив.Хтось сумнівається,що ДЕРЖАВА цьому ТИПУ,при цій владі,ще й винна залишиться?
показати весь коментар
13.07.2022 16:09 Відповісти
 
 