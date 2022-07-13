Северная Корея "признала" "ЛДНР"

Северная Корея заявила о "признании" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание "РИА Новости", об этом сообщил глава донецких террористов Денис Пушилин.

В то же время, издание ТАСС отмечает, что КНДР и "ДНР" договорились о дальнейших шагах по установлению дипломатических отношений.

Позже в посольстве заявили, что КНДР признала также ЛНР.

Напомним, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о полной поддержке политики и действий России.

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