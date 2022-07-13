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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Северная Корея "признала" "ЛДНР"

путін,кім

Северная Корея заявила о "признании" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание "РИА Новости", об этом сообщил глава донецких террористов Денис Пушилин.

В то же время, издание ТАСС отмечает, что КНДР и "ДНР" договорились о дальнейших шагах по установлению дипломатических отношений.

Позже в посольстве заявили, что КНДР признала также ЛНР.

Напомним, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о полной поддержке политики и действий России.

Также смотрите: Партизаны повесили в Херсоне чучело солдата РФ. ФОТО

КНДР (1190) Пушилин Денис (134)


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Топ комментарии
+24
Маю надію, наші забеспечать нічний салют цій "радісній" події?
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13.07.2022 16:32
+24
Гдє ви билі, пока 54 года банбілі Пхеньян?
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13.07.2022 16:34
+19
Лайно до лайна
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13.07.2022 16:33
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13.07.2022 16:32 Ответить
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13.07.2022 16:45 Ответить
Этож скока лаптеногие им бабла пообещали???
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13.07.2022 16:32 Ответить
Бабла... Нашого зерна туди потягами відвезуть голодаючим
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13.07.2022 16:44 Ответить
Маю надію, наші забеспечать нічний салют цій "радісній" події?
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13.07.2022 16:32 Ответить
Можете організувати чемпіонат по метанню гівна засохлого коров'ячого в сирійській пустелі.
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13.07.2022 16:33 Ответить
Лайно до лайна
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13.07.2022 16:33 Ответить
треба невизнати взад півничну корею
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13.07.2022 16:34 Ответить
Гдє ви билі, пока 54 года банбілі Пхеньян?
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13.07.2022 16:34 Ответить
Ніхто визнало нічого...
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13.07.2022 16:35 Ответить
Кім Че Ін та Кон Чен Ий-малочниє братья...
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13.07.2022 16:41 Ответить
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13.07.2022 16:36 Ответить
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13.07.2022 16:36 Ответить
Пхахаха. Лугандонцы в ожидании импорта северокорейских корешков и грузовиков на дровах))
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13.07.2022 16:37 Ответить
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13.07.2022 16:37 Ответить
Розірвати дипломатичні відносини з цим непотрібом
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13.07.2022 16:37 Ответить
Як мінімум відкликати визнання незалежності "КНДР", і признати легітимність виключно влади Південної Кореї
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13.07.2022 19:51 Ответить
Сподіваюся, дипломатичні відеосини з кімченинією Україна вже розірвала?
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13.07.2022 16:37 Ответить
сподіваюсь що їх ніколи й не було, а якщо були. це ж *******, ще б з ігіл відносини мали
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13.07.2022 16:38 Ответить
Можна ЧЕмпіонас світу робить і зразу півфінали росія , північна корея, лнр і днр
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13.07.2022 16:37 Ответить
тепер педофіл зброю проситеме і корейців а їх там до ***
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13.07.2022 16:37 Ответить
Та ...похер...
За то всі в світі визнали , що пУтін- <******ЛО

і рАшкі пиз*дець НАЗАВЖДИ!!!
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13.07.2022 16:38 Ответить
нихуясебе! эту перемогу нужно срочно отметить!
и организовать праздничный фейерверк 155-ти миллиметровыми и Хаймерсами! ))
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13.07.2022 16:38 Ответить
Гівно до гівна.
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13.07.2022 16:39 Ответить
довбойоби
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13.07.2022 16:39 Ответить
Хто б сумнівався що такий союзник рашстів не підтримає терористичні бандутворення.
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13.07.2022 16:39 Ответить
Тепер ще Ерітрея підтягнеться і ЛДНР вийде на "світовий рівень політики"
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13.07.2022 16:40 Ответить
І ще **** стане "державою" засновницею ООН
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13.07.2022 19:52 Ответить
Братушки расейские
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13.07.2022 16:40 Ответить
Кім- Чен - Ин
та пут - ин ,
одна сатана і диктатори в увсьому світі !!
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13.07.2022 16:40 Ответить
Пу-Тін ***-ло
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13.07.2022 16:42 Ответить
Це зашквар, хіба ні?
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13.07.2022 16:41 Ответить
Изгои признали изгоев.
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13.07.2022 16:44 Ответить
два чоботи пара
разом з лнр - три
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13.07.2022 16:44 Ответить
чотири з пмр
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13.07.2022 16:45 Ответить
Терористи визнали терористів, нічого дивного. Гамно до гамна тягне
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13.07.2022 16:51 Ответить
Тут говорят, что ДВА САПОГА ПАРА? Но это совсем не так......Сейчас Северная Корея поприличней выглядит за этот КОZЛОМОРДЫЙ ОБЕЗЬЯННИК...

И вот почему...
Северная Корея ни с кем не воюет....

КНДР учавствует во всех международных соревнованиях...включая чемпионаты Мира и Азии по футболу, в клубной Лиге Чемпионов Азии, зимней и летней олимпиадах....

А КОZЛОРЫЛЫХ ОБЕЗЬЯН погнали даже с международных конкурсов КОШЕК и СОБАЧЕК
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13.07.2022 17:00 Ответить
кндр)) как это недоразумение дожило до нашего времени
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13.07.2022 17:04 Ответить
Исключительно засчёт КНР и рашки - впрочем как оно и появилось на свет...
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13.07.2022 17:17 Ответить
Просто все тут--- жратва кончилась! Муки дадут, сахаринчику, рису краснодарского, тушёнки с котяхов и прочее. Пуздро сам харчи топчет заморские, а быдло пойдет любое. Абы срать было чем. Признают потом к зиме ещё раз.
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13.07.2022 17:10 Ответить
такие же ****** как и кремлевские ********..................
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13.07.2022 17:19 Ответить
Оце тепер заживуть, єті його в кочерижку.
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13.07.2022 17:20 Ответить
А Игил ещё их не признал? Алькаеда тоже? И даже Хамас воздерживается?
Всех признавантов козломордым пенсионерам не прокормить?
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13.07.2022 17:22 Ответить
Как же не признать лучших друзей-братьев...
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13.07.2022 17:27 Ответить
Ну, наконец-то... Заждались...
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13.07.2022 17:28 Ответить
"народні" республіки визнала "народно-демократична республіка"
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13.07.2022 17:33 Ответить
Ізгої всіх країн єднайтеся!
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13.07.2022 17:41 Ответить
таких ублюдков кроме рашки только 3.сирия,беларусь и кндр
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13.07.2022 17:52 Ответить
Все як в житті, з ізгоєм товаришують такі ж ізгої.
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13.07.2022 17:58 Ответить
У нас теж е чим відповісти:
До Ради України внесено проект про визнання Чеченської Республіки Ічкерія.
Воїни Ічкерії вже допомагають Україні виборювати нашу незалежність у війні з Росією. Тому закликаю колег якнайшвидше прийняти цю резолюцію та запропонувати президентові України визнати незалежність Чеченської республіки Ічкерія», - написав Гончаренко на своїй сторінці у фейсбуці.
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13.07.2022 17:58 Ответить
На кінець Цензор почав вірно називати ці ОРДЛИ, терористична оргізація , так вони визначені у нашому законодавстві.
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13.07.2022 18:05 Ответить
Дебіли та уй#обки всєх стран,абьєденяйтесь!
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13.07.2022 18:12 Ответить
"Скажи кто твой друг и я скажу кто ты"
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13.07.2022 18:18 Ответить
Тепер підуть, цілком легально, ешелони 152 кал(та іншої хрєні з Китаю) на лугандонію
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13.07.2022 18:33 Ответить
Та ти шо!!!
Одна купа лайна визнала другу купу лайна!!!
Фсьо - ПАБЕДА...
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13.07.2022 18:34 Ответить
Китайский старший брат сруцьнявых Ына жопой гадит.
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13.07.2022 18:59 Ответить
Визнала як що?Як яке утворення? Тепер пушилін прєднає днр до північної кореї?
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13.07.2022 20:13 Ответить
Потрібно запропонувати кім чен ину ще й визнати привселюдно, що путін Х-ЛО !!
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13.07.2022 20:33 Ответить
Мир вздорнул от очередного гола в ворота российской Говносборной. Украина ликует - смотрите кто в фанзоне ХЛО и делайте вывод кто оно такое.
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13.07.2022 22:01 Ответить
 
 