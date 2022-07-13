Северная Корея "признала" "ЛДНР"
Северная Корея заявила о "признании" так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание "РИА Новости", об этом сообщил глава донецких террористов Денис Пушилин.
В то же время, издание ТАСС отмечает, что КНДР и "ДНР" договорились о дальнейших шагах по установлению дипломатических отношений.
Позже в посольстве заявили, что КНДР признала также ЛНР.
Напомним, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о полной поддержке политики и действий России.
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За то всі в світі визнали , що пУтін- <******ЛО
і рАшкі пиз*дець НАЗАВЖДИ!!!
и организовать праздничный фейерверк 155-ти миллиметровыми и Хаймерсами! ))
та пут - ин ,
одна сатана і диктатори в увсьому світі !!
разом з лнр - три
И вот почему...
Северная Корея ни с кем не воюет....
КНДР учавствует во всех международных соревнованиях...включая чемпионаты Мира и Азии по футболу, в клубной Лиге Чемпионов Азии, зимней и летней олимпиадах....
А КОZЛОРЫЛЫХ ОБЕЗЬЯН погнали даже с международных конкурсов КОШЕК и СОБАЧЕК
Всех признавантов козломордым пенсионерам не прокормить?
До Ради України внесено проект про визнання Чеченської Республіки Ічкерія.
Воїни Ічкерії вже допомагають Україні виборювати нашу незалежність у війні з Росією. Тому закликаю колег якнайшвидше прийняти цю резолюцію та запропонувати президентові України визнати незалежність Чеченської республіки Ічкерія», - написав Гончаренко на своїй сторінці у фейсбуці.
Одна купа лайна визнала другу купу лайна!!!
Фсьо - ПАБЕДА...