Північна Корея "визнала" терористів "ЛДНР"

Північна Корея заявила про "визнання" так званих "ДНР" та "ЛНР".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання "РИА Новости", про це повідомив ватажок донецьких терористів Денис Пушилін.

Водночас видання ТАСС зазначає, що КНДР та "ДНР" домовилися про подальші кроки щодо встановлення дипломатичних відносин.

Пізніше в посольстві заявили, що КНДР визнала також "ЛНР".

Нагадаємо, раніше лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про повну підтримку політики й дій Росії.

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