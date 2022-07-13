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Північна Корея "визнала" терористів "ЛДНР"
Північна Корея заявила про "визнання" так званих "ДНР" та "ЛНР".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання "РИА Новости", про це повідомив ватажок донецьких терористів Денис Пушилін.
Водночас видання ТАСС зазначає, що КНДР та "ДНР" домовилися про подальші кроки щодо встановлення дипломатичних відносин.
Пізніше в посольстві заявили, що КНДР визнала також "ЛНР".
Нагадаємо, раніше лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про повну підтримку політики й дій Росії.
Топ коментарі
+24 Стороннімв Богдан
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+24 Paul Foxen
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+19 Злий Грицько
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За то всі в світі визнали , що пУтін- <******ЛО
і рАшкі пиз*дець НАЗАВЖДИ!!!
и организовать праздничный фейерверк 155-ти миллиметровыми и Хаймерсами! ))
та пут - ин ,
одна сатана і диктатори в увсьому світі !!
разом з лнр - три
И вот почему...
Северная Корея ни с кем не воюет....
КНДР учавствует во всех международных соревнованиях...включая чемпионаты Мира и Азии по футболу, в клубной Лиге Чемпионов Азии, зимней и летней олимпиадах....
А КОZЛОРЫЛЫХ ОБЕЗЬЯН погнали даже с международных конкурсов КОШЕК и СОБАЧЕК
Всех признавантов козломордым пенсионерам не прокормить?
До Ради України внесено проект про визнання Чеченської Республіки Ічкерія.
Воїни Ічкерії вже допомагають Україні виборювати нашу незалежність у війні з Росією. Тому закликаю колег якнайшвидше прийняти цю резолюцію та запропонувати президентові України визнати незалежність Чеченської республіки Ічкерія», - написав Гончаренко на своїй сторінці у фейсбуці.
Одна купа лайна визнала другу купу лайна!!!
Фсьо - ПАБЕДА...