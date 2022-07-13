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Північна Корея "визнала" терористів "ЛДНР"

путін,кім

Північна Корея заявила про "визнання" так званих "ДНР" та "ЛНР".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання "РИА Новости", про це повідомив ватажок донецьких терористів Денис Пушилін.

Водночас видання ТАСС зазначає, що КНДР та "ДНР" домовилися про подальші кроки щодо встановлення дипломатичних відносин.

Пізніше в посольстві заявили, що КНДР визнала також "ЛНР".

Нагадаємо, раніше лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про повну підтримку політики й дій Росії.

Читайте: У Держдумі заявили, що Росії потрібно взяти курс на поглиблення інтеграції з Північною Кореєю

Автор: 

КНДР (1211) Пушилін Денис (135)


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Топ коментарі
+24
Маю надію, наші забеспечать нічний салют цій "радісній" події?
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13.07.2022 16:32
+24
Гдє ви билі, пока 54 года банбілі Пхеньян?
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13.07.2022 16:34
+19
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13.07.2022 16:33
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13.07.2022 16:32 Відповісти
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13.07.2022 16:45 Відповісти
Этож скока лаптеногие им бабла пообещали???
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13.07.2022 16:32 Відповісти
Бабла... Нашого зерна туди потягами відвезуть голодаючим
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13.07.2022 16:44 Відповісти
Маю надію, наші забеспечать нічний салют цій "радісній" події?
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13.07.2022 16:32 Відповісти
Можете організувати чемпіонат по метанню гівна засохлого коров'ячого в сирійській пустелі.
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13.07.2022 16:33 Відповісти
Лайно до лайна
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13.07.2022 16:33 Відповісти
треба невизнати взад півничну корею
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13.07.2022 16:34 Відповісти
Гдє ви билі, пока 54 года банбілі Пхеньян?
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13.07.2022 16:34 Відповісти
Ніхто визнало нічого...
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13.07.2022 16:35 Відповісти
Кім Че Ін та Кон Чен Ий-малочниє братья...
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13.07.2022 16:41 Відповісти
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13.07.2022 16:36 Відповісти
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13.07.2022 16:36 Відповісти
Пхахаха. Лугандонцы в ожидании импорта северокорейских корешков и грузовиков на дровах))
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13.07.2022 16:37 Відповісти
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13.07.2022 16:37 Відповісти
Розірвати дипломатичні відносини з цим непотрібом
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13.07.2022 16:37 Відповісти
Як мінімум відкликати визнання незалежності "КНДР", і признати легітимність виключно влади Південної Кореї
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13.07.2022 19:51 Відповісти
Сподіваюся, дипломатичні відеосини з кімченинією Україна вже розірвала?
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13.07.2022 16:37 Відповісти
сподіваюсь що їх ніколи й не було, а якщо були. це ж *******, ще б з ігіл відносини мали
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13.07.2022 16:38 Відповісти
Можна ЧЕмпіонас світу робить і зразу півфінали росія , північна корея, лнр і днр
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13.07.2022 16:37 Відповісти
тепер педофіл зброю проситеме і корейців а їх там до ***
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13.07.2022 16:37 Відповісти
Та ...похер...
За то всі в світі визнали , що пУтін- <******ЛО

і рАшкі пиз*дець НАЗАВЖДИ!!!
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13.07.2022 16:38 Відповісти
нихуясебе! эту перемогу нужно срочно отметить!
и организовать праздничный фейерверк 155-ти миллиметровыми и Хаймерсами! ))
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13.07.2022 16:38 Відповісти
Гівно до гівна.
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13.07.2022 16:39 Відповісти
довбойоби
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13.07.2022 16:39 Відповісти
Хто б сумнівався що такий союзник рашстів не підтримає терористичні бандутворення.
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13.07.2022 16:39 Відповісти
Тепер ще Ерітрея підтягнеться і ЛДНР вийде на "світовий рівень політики"
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13.07.2022 16:40 Відповісти
І ще **** стане "державою" засновницею ООН
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13.07.2022 19:52 Відповісти
Братушки расейские
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13.07.2022 16:40 Відповісти
Кім- Чен - Ин
та пут - ин ,
одна сатана і диктатори в увсьому світі !!
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13.07.2022 16:40 Відповісти
Пу-Тін ***-ло
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13.07.2022 16:42 Відповісти
Це зашквар, хіба ні?
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13.07.2022 16:41 Відповісти
Изгои признали изгоев.
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13.07.2022 16:44 Відповісти
два чоботи пара
разом з лнр - три
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13.07.2022 16:44 Відповісти
чотири з пмр
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13.07.2022 16:45 Відповісти
Терористи визнали терористів, нічого дивного. Гамно до гамна тягне
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13.07.2022 16:51 Відповісти
Тут говорят, что ДВА САПОГА ПАРА? Но это совсем не так......Сейчас Северная Корея поприличней выглядит за этот КОZЛОМОРДЫЙ ОБЕЗЬЯННИК...

И вот почему...
Северная Корея ни с кем не воюет....

КНДР учавствует во всех международных соревнованиях...включая чемпионаты Мира и Азии по футболу, в клубной Лиге Чемпионов Азии, зимней и летней олимпиадах....

А КОZЛОРЫЛЫХ ОБЕЗЬЯН погнали даже с международных конкурсов КОШЕК и СОБАЧЕК
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13.07.2022 17:00 Відповісти
кндр)) как это недоразумение дожило до нашего времени
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13.07.2022 17:04 Відповісти
Исключительно засчёт КНР и рашки - впрочем как оно и появилось на свет...
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13.07.2022 17:17 Відповісти
Просто все тут--- жратва кончилась! Муки дадут, сахаринчику, рису краснодарского, тушёнки с котяхов и прочее. Пуздро сам харчи топчет заморские, а быдло пойдет любое. Абы срать было чем. Признают потом к зиме ещё раз.
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13.07.2022 17:10 Відповісти
такие же ****** как и кремлевские ********..................
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13.07.2022 17:19 Відповісти
Оце тепер заживуть, єті його в кочерижку.
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13.07.2022 17:20 Відповісти
А Игил ещё их не признал? Алькаеда тоже? И даже Хамас воздерживается?
Всех признавантов козломордым пенсионерам не прокормить?
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13.07.2022 17:22 Відповісти
Как же не признать лучших друзей-братьев...
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13.07.2022 17:27 Відповісти
Ну, наконец-то... Заждались...
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13.07.2022 17:28 Відповісти
"народні" республіки визнала "народно-демократична республіка"
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13.07.2022 17:33 Відповісти
Ізгої всіх країн єднайтеся!
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13.07.2022 17:41 Відповісти
таких ублюдков кроме рашки только 3.сирия,беларусь и кндр
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13.07.2022 17:52 Відповісти
Все як в житті, з ізгоєм товаришують такі ж ізгої.
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13.07.2022 17:58 Відповісти
У нас теж е чим відповісти:
До Ради України внесено проект про визнання Чеченської Республіки Ічкерія.
Воїни Ічкерії вже допомагають Україні виборювати нашу незалежність у війні з Росією. Тому закликаю колег якнайшвидше прийняти цю резолюцію та запропонувати президентові України визнати незалежність Чеченської республіки Ічкерія», - написав Гончаренко на своїй сторінці у фейсбуці.
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13.07.2022 17:58 Відповісти
На кінець Цензор почав вірно називати ці ОРДЛИ, терористична оргізація , так вони визначені у нашому законодавстві.
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13.07.2022 18:05 Відповісти
Дебіли та уй#обки всєх стран,абьєденяйтесь!
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13.07.2022 18:12 Відповісти
"Скажи кто твой друг и я скажу кто ты"
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13.07.2022 18:18 Відповісти
Тепер підуть, цілком легально, ешелони 152 кал(та іншої хрєні з Китаю) на лугандонію
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13.07.2022 18:33 Відповісти
Та ти шо!!!
Одна купа лайна визнала другу купу лайна!!!
Фсьо - ПАБЕДА...
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13.07.2022 18:34 Відповісти
Китайский старший брат сруцьнявых Ына жопой гадит.
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13.07.2022 18:59 Відповісти
Визнала як що?Як яке утворення? Тепер пушилін прєднає днр до північної кореї?
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13.07.2022 20:13 Відповісти
Потрібно запропонувати кім чен ину ще й визнати привселюдно, що путін Х-ЛО !!
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13.07.2022 20:33 Відповісти
Мир вздорнул от очередного гола в ворота российской Говносборной. Украина ликует - смотрите кто в фанзоне ХЛО и делайте вывод кто оно такое.
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13.07.2022 22:01 Відповісти
 
 