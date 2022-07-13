РФ применяет против Украины все виды своего ракетного оружия. Нигде в мире такого еще не было, - представитель Командования Воздушных Сил ВСУ Игнат
Россия применила все виды своего ракетного оружия, нанося удары по Украине.
Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Нигде в мире такого еще не было, и мы делаем все возможное, чтобы отразить эти атаки", - рассказал он.
В то же время спикер напомнил, что противник уже 2,5 месяца не залетает в воздушное пространство Украины и изменил свою тактику.
"Действует с территории Беларуси, территории России, Черного и Каспийского морей, запуская крылатые ракеты и прежде всего поражает гражданские объекты и гибнет мирное население", - рассказал Игнат.
Что касается ракетного вооружения, которое противник применяет, то, по словам представителя Минобороны, РФ перешла прежде всего на ракеты советского производства.
"Много уже идет разговоров о том, что иссякают запасы противника, высокотехнологичных ракет таких, например, как "Калибр". Противник экономит такую высокоценную технику, для того, чтобы угрожать дальше всему миру. Поэтому мы видим такие ракеты как Х-22, Х-39, Х-31, которые все чаще применяются по разным направлениям", - сказал он.
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