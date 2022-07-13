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Новости Война
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РФ применяет против Украины все виды своего ракетного оружия. Нигде в мире такого еще не было, - представитель Командования Воздушных Сил ВСУ Игнат

ракета

Россия применила все виды своего ракетного оружия, нанося удары по Украине.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Нигде в мире такого еще не было, и мы делаем все возможное, чтобы отразить эти атаки", - рассказал он.

В то же время спикер напомнил, что противник уже 2,5 месяца не залетает в воздушное пространство Украины и изменил свою тактику.

"Действует с территории Беларуси, территории России, Черного и Каспийского морей, запуская крылатые ракеты и прежде всего поражает гражданские объекты и гибнет мирное население", - рассказал Игнат.

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Что касается ракетного вооружения, которое противник применяет, то, по словам представителя Минобороны, РФ перешла прежде всего на ракеты советского производства.

"Много уже идет разговоров о том, что иссякают запасы противника, высокотехнологичных ракет таких, например, как "Калибр". Противник экономит такую ​​высокоценную технику, для того, чтобы угрожать дальше всему миру. Поэтому мы видим такие ракеты как Х-22, Х-39, Х-31, которые все чаще применяются по разным направлениям", - сказал он.

Автор: 

армия РФ (19123) крылатые ракеты (879) обстрел (26995) ракеты (3561) Воздушные силы (2273)


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Топ комментарии
+23
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13.07.2022 16:06
+20
В рашистів всі види ракет, тисячі - в України *****. В рашистів яз - в України *****. Як так вийшло, що відповісти просто нічим. Були ж люди, військові, інженери, політики з рейтингом 2% які кричали, орали, благали - фінансуйте ракети, робіть бомби. Їх не чули, чмирили, насміхались прикриваючись якимись меморандумами, договорами про не розповсюдження іншими фількиними грамотами.
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13.07.2022 16:02
+19
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13.07.2022 16:04
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В рашистів всі види ракет, тисячі - в України *****. В рашистів яз - в України *****. Як так вийшло, що відповісти просто нічим. Були ж люди, військові, інженери, політики з рейтингом 2% які кричали, орали, благали - фінансуйте ракети, робіть бомби. Їх не чули, чмирили, насміхались прикриваючись якимись меморандумами, договорами про не розповсюдження іншими фількиними грамотами.
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13.07.2022 16:02 Ответить
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13.07.2022 16:06 Ответить
А тепер ті хто сміявся заплатять власним життям та майбутнім. Так і повинно бути.
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13.07.2022 16:09 Ответить
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13.07.2022 16:04 Ответить
С месяц назад была инфа, что к нам уж едет Пэтриот. Вроде даже Ермак подтверждал. Фейк?
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13.07.2022 16:06 Ответить
так. петріот дорогий і складний і навіть 40 мільярдів Ленд-Ліза не вистачить шоб закрить небо України. треба простіші варіанти, дешевші які швидше освоюються, типу NASAMS та IRIS-T SLM
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13.07.2022 16:09 Ответить
в любому випадку, балістичні ракети типу Іскандеру одразу підіймаються на висоту 50 км де жодно ппо\про не достане і летять до цілі, а тоді майже вертикально падають на швидкості 3 махи. хитра штука, складно збить. на реакцію майже нема часу.
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13.07.2022 16:12 Ответить
Ну, и сколько у них Искандеров осталось, всего да них..уя, десяток штук, часть которых может не взлететь, а другую часть собьют..
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13.07.2022 16:21 Ответить
кажу ж складно збить навіть петріотом. це не панацея
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13.07.2022 16:27 Ответить
От, до поки єрмак буде в оп- "патріотів" не буде...
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13.07.2022 16:09 Ответить
Що фейк , петріот чи Єрмак??
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13.07.2022 16:48 Ответить
денацифікація в усій красі
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13.07.2022 16:06 Ответить
Никакой рабZei на белом Свете не было до 1990г.,,то Ельцин по пьяне соорудил сраное государство...
Поскольку Империи никогда не считались государством начина с Римской и заканчивая Британской... совсем в недавнем прошлом...Но бараны мавзолея твердят что рабZeя древнее даже Рима...
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13.07.2022 16:13 Ответить
Россия - родина слонов.
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13.07.2022 17:03 Ответить
Родина **********
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15.07.2022 19:02 Ответить
не всі. вони ще гівном не кидалися
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13.07.2022 16:23 Ответить
Ну Зепоц і ОПа похваліться хоч у відосиках як Україна готувалась ці 2,5 року до війни. Якось він обіцяв після "доріжки", що "До Дня Незалежності ми повинні зробити новий літак і показати всім, які ми сильні - літаки летять, будемо всіх бомбіть". В результаті крім розкрадених грошей і доріг зремонтованих до кордонів рашки нічого проривного в обороні не відбулося. Правда сказати, що рашисти при наступі позитивно оцінили ці дороги, хтось добре "планував" їм ці зручності.
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13.07.2022 16:27 Ответить
РФ застосовує проти України всі види своєї ракетної зброї. Ніде у світі такого ще не було
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13.07.2022 16:30 Ответить
витончаються так шо навіть зенітні с-300 пристосовують для обстрілів наземних цілей. ніби бойова частина і не велика - 140 кг, зато купа уламків і висока швидкість шо ускладнює перехоплення.
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13.07.2022 16:30 Ответить
Тому що цей світ не вважає Україну частиною свого світу.
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13.07.2022 16:42 Ответить
рф застосовує проти України всі види своєї ракетної зброї. Ніде у світі такого ще не було, надо всё вернуть с просентами 1000 %
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13.07.2022 17:06 Ответить
Так варто зазначити, що ніде в світі тіакго Верховно головнокомандуючого ще теж не було
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14.07.2022 08:44 Ответить
 
 