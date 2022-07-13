Назначение главы САП технически самая простая из рекомендаций ЕС, - Маасикас
Назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) технически самая простая из рекомендаций ЕС в Брюсселе ждут дальнейших шагов украинской власти.
Об этом сообщил посол ЕС, глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Еще в декабре завершила работу комиссия по назначению САП. Так что действительно, если спросить меня, что технически проще всего из этого списка, то это точно должен быть этот пункт. Ждем дальнейших шагов украинской власти", - сказал Маасикас.
В то же время на вопрос о том, насколько это критично для Украины и поддержки Украины Евросоюзом, посол отметил, что не хотел бы устанавливать связь между помощью ЕС и конкретными шагами.
"Я не хотел бы проводить такую связь, на которую вы намекаете в вопросе. Я не хочу устанавливать такую связь между помощью ЕС и конкретными шагами. Мы не хотим и не должны действовать с нашими украинскими коллегами так, что "если вы этого не сделаете – этой помощи не будет". Нет, это не способ нашего сотрудничества", - подчеркнул Маасикас.
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извините, но найвеличнийвшивий евросоюзским языком не владеет......
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Шо маемо, те маемо. Надо быть честным. С собой в первую очередь.
1. Можно назначить кого угодно премьером, министром и прочее. Это ненормально. Министры должны быть избираемые.
2. Отсутствие выборов долгий срок приводит к полнейшей деградации власти. Нужно половину Рады переизбирать раз в два года.
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жерело: https://biz.censor.net/n3353896
Про це мовиться в даних Єдиного державного реєстру судових рішень.
Ухвалою суду першої інстанції від 21 червня провадження у справі було поновлено, її розгляд призначили на 30 серпня о 14:00.
а то вдруг спецпрокурор окажется реально функционирующим, а не холостым, как суррогат йурыста-правныка - Венедиктова.. - может же возникнуть куча вопросов к его Ко Зе Ностре?
Захід заспокоїти, апотім його завалив і сказав би що то автотроща, у клоунів навіть на це фантазії і мізків немає. Хай живуть незалежні антикорупційні прокурори до 100 років