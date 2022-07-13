Призначення глави САП технічно найпростіша з рекомендацій ЄС, - Маасікас
Призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) технічно найпростіша з рекомендацій ЄС, у Брюсселі чекають на подальші кроки української влади.
Про це повідомив посол ЄС, голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ще в грудні завершила роботу комісія з призначення САП. Тож дійсно, якщо запитати мене, що технічно найпростіше з цього списку, то це точно має бути цей пункт. Чекаємо на подальші кроки української влади", - сказав Маасікас.
Водночас, на запитання про те, наскільки це критично для України та підтримки України Євросоюзом, посол зазначив, що не хотів би встановлювати зв'язок між допомогою ЄС та конкретними кроками.
"Я не хотів би проводити такий зв'язок, на який ви натякаєте у питанні. Я не хочу встановлювати такий зв'язок між допомогою ЄС та конкретними кроками. Ми не хочемо і не повинні діяти з нашими українськими колегами так, що "якщо ви цього не зробите – цієї допомоги не буде". Ні, це не спосіб нашої співпраці", - наголосив Маасікас.
Будь ласка, зачекайте...
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извините, но найвеличнийвшивий евросоюзским языком не владеет......
Конституцію, Закони, петиції, рішення.
Шо маемо, те маемо. Надо быть честным. С собой в первую очередь.
1. Можно назначить кого угодно премьером, министром и прочее. Это ненормально. Министры должны быть избираемые.
2. Отсутствие выборов долгий срок приводит к полнейшей деградации власти. Нужно половину Рады переизбирать раз в два года.
Суд списав борг пов'язаної з Коломойським компанії перед "Приватбанком" на 4,3 мільярда
жерело: https://biz.censor.net/n3353896
Про це мовиться в даних Єдиного державного реєстру судових рішень.
Ухвалою суду першої інстанції від 21 червня провадження у справі було поновлено, її розгляд призначили на 30 серпня о 14:00.
а то вдруг спецпрокурор окажется реально функционирующим, а не холостым, как суррогат йурыста-правныка - Венедиктова.. - может же возникнуть куча вопросов к его Ко Зе Ностре?
Захід заспокоїти, апотім його завалив і сказав би що то автотроща, у клоунів навіть на це фантазії і мізків немає. Хай живуть незалежні антикорупційні прокурори до 100 років