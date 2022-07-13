Призначення глави САП технічно найпростіша з рекомендацій ЄС, - Маасікас

Призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) технічно найпростіша з рекомендацій ЄС, у Брюсселі чекають на подальші кроки української влади.

Про це повідомив посол ЄС, голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ще в грудні завершила роботу комісія з призначення САП. Тож дійсно, якщо запитати мене, що технічно найпростіше з цього списку, то це точно має бути цей пункт. Чекаємо на подальші кроки української влади", - сказав Маасікас.

Водночас, на запитання про те, наскільки це критично для України та підтримки України Євросоюзом, посол зазначив, що не хотів би встановлювати зв'язок між допомогою ЄС та конкретними кроками.

"Я не хотів би проводити такий зв'язок, на який ви натякаєте у питанні. Я не хочу встановлювати такий зв'язок між допомогою ЄС та конкретними кроками. Ми не хочемо і не повинні діяти з нашими українськими колегами так, що "якщо ви цього не зробите – цієї допомоги не буде". Ні, це не спосіб нашої співпраці", - наголосив Маасікас.

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