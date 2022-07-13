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Новини Боротьба з корупцією
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Призначення глави САП технічно найпростіша з рекомендацій ЄС, - Маасікас

маасикас,матти

Призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) технічно найпростіша з рекомендацій ЄС, у Брюсселі чекають на подальші кроки української влади.

Про це повідомив посол ЄС, голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ще в грудні завершила роботу комісія з призначення САП. Тож дійсно, якщо запитати мене, що технічно найпростіше з цього списку, то це точно має бути цей пункт. Чекаємо на подальші кроки української влади", - сказав Маасікас.

Водночас, на запитання про те, наскільки це критично для України та підтримки України Євросоюзом, посол зазначив, що не хотів би встановлювати зв'язок між допомогою ЄС та конкретними кроками.

"Я не хотів би проводити такий зв'язок, на який ви натякаєте у питанні. Я не хочу встановлювати такий зв'язок між допомогою ЄС та конкретними кроками. Ми не хочемо і не повинні діяти з нашими українськими колегами так, що "якщо ви цього не зробите – цієї допомоги не буде". Ні, це не спосіб нашої співпраці", - наголосив Маасікас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівників САП та НАБУ треба призначити якнайшвидше. Київ має зосередитися на реалізації закону про деолігархізацію, - фон дер Ляєн

Автор: 

Євросоюз (13359) САП (2212) Матті Маасікас (134)


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Топ коментарі
+60
Зелёных пи..оров уже напрямую тычут рылом в ихнее дерьмо - но им пох...
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13.07.2022 16:51
+43
Это просто ******,кого вы уроды выбрали???
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13.07.2022 16:51
+33
Им в лоб говорили что будет полномасштабное вторжение, а они отвечали что ничего не будет и в мае все пойдут на шашлыки. Они косят под дурачков, набрали идиотов типо Милованова, Тищенка и Арахамии создающих шапито, чтобы шеф на их фоне выглядел не полным идиотом. Но этот цирк продолжаться бесконечно не может
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13.07.2022 17:15
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это с кем он разговаривает, с зеленским?
извините, но найвеличнийвшивий евросоюзским языком не владеет......
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13.07.2022 16:51 Відповісти
Його язик на даний момент володіє анусом Єрмака.
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13.07.2022 17:15 Відповісти
Для зелених хом'ячків, при кормушці, дуже складно. День не потирять і передохнуть
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13.07.2022 17:51 Відповісти
Клоуны шапито голобородька отбитые непрошибаемые отмороженные негодяи‼️Украина для них дойная корова
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13.07.2022 18:37 Відповісти
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14.07.2022 01:20 Відповісти
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14.07.2022 01:23 Відповісти
Зелёных пи..оров уже напрямую тычут рылом в ихнее дерьмо - но им пох...
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13.07.2022 16:51 Відповісти
Запах - не баланду в тюрьме хлебать. Можно и перетерпеть. И сделать вид что это не к ним.
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13.07.2022 17:10 Відповісти
А вони три роки так і роблять. Все, що їм не подобається, вони ігнорують.
Конституцію, Закони, петиції, рішення.
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13.07.2022 17:21 Відповісти
Им в лоб говорили что будет полномасштабное вторжение, а они отвечали что ничего не будет и в мае все пойдут на шашлыки. Они косят под дурачков, набрали идиотов типо Милованова, Тищенка и Арахамии создающих шапито, чтобы шеф на их фоне выглядел не полным идиотом. Но этот цирк продолжаться бесконечно не может
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13.07.2022 17:15 Відповісти
Ну так безнаказнность поощряется самим ЕС и штатами. Сказали бы открыто кто такой Зеленский и его друзья вместо этих танцев. А теперь они рассказывают что нам помогают потому что Зеленский и Ермак герои и их очень уважают.
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13.07.2022 17:21 Відповісти
Західні політики не можуть сказати своїм виборцям що допомагають ідіотам за рахунок власних платників податків
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13.07.2022 18:42 Відповісти
Они помогают народу Украине, чьей персонификацией вышеперечисленные личности не являются.
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13.07.2022 19:05 Відповісти
С хрена ли? А кто их тогда выбрал? Именно персонификацией народа Украины они и являются.

Шо маемо, те маемо. Надо быть честным. С собой в первую очередь.
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13.07.2022 20:44 Відповісти
Нет.
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13.07.2022 21:03 Відповісти
Достаточно вспомнить лозунги которые были в 19 году. Это первое. Второе прошло три года. То что у нас это время власть никак не переизбиралась, а деградировала это как бы ошибка нашей системы. Власть Зеленского обнажила два несовершенства нашей системы:
1. Можно назначить кого угодно премьером, министром и прочее. Это ненормально. Министры должны быть избираемые.
2. Отсутствие выборов долгий срок приводит к полнейшей деградации власти. Нужно половину Рады переизбирать раз в два года.
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13.07.2022 21:05 Відповісти
Да. По зеленым все было понятно еще до самих выборов. Помню как я тогда охреневал от того, что происходит. Но потом смирился. Я не могу игнорировать волю большей части своих сограждан. То, что у них в массе своей низкий уровень образования и культуры, что они просты и наивны, дела не меняет. Просто надо подождать пока они подрастут и научатся. А жизнь, как показывает практика, учитель жесткий, но, надеюсь, эффективный.
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13.07.2022 21:29 Відповісти
Надеюсь теперь они все-таки смогут правильно расставить приоритеты между строительством дорог и разработкой/производством ракет. Как минимум.
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13.07.2022 21:34 Відповісти
Нет, проблема несовершенства нашей системы тут важнее.
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13.07.2022 22:22 Відповісти
Мій батько як дізнався, що виграв Зеленській, аж запив . Сказав ,що україцям дорого це обійдеться. Як в воду глядів.
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14.07.2022 01:43 Відповісти
Согласна с вами. Только я устала ждать пока наш народ поумнеет и переехала.
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14.07.2022 06:01 Відповісти
Мой вам совет, прекращайте оценивать политиков по их лозунгам. Не стоит.
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13.07.2022 21:52 Відповісти
Якщо ми вимагаємо росіян нести відповідальність за тих кого вони обирали то чому ті самі стандорти не застовуємо до себе? 73% обрали зелевладу от і пожинаємо плоди. Чи ви думаєте, що на наступних виборах його знову не оберуть? А народу Україні неможливо допомагати напряму, так чи інакше гроші розподіляються владою і на заході це розуміють.
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14.07.2022 05:28 Відповісти
Вони допомогають країні яка бореться за свою свободу. А те що у кормила влади в цей час опинилися кончені ублюдки, то це тимчасово і не треба їх приплутувати до українського народу.
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13.07.2022 20:01 Відповісти
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14.07.2022 01:25 Відповісти
Это просто ******,кого вы уроды выбрали???
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13.07.2022 16:51 Відповісти
КЛОУНОВ ИЗ ШАПИТО!
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13.07.2022 17:07 Відповісти
Не зовсім. Вони вибрали беню бабломойського з ******, та обслуговуючий їх персонал, якому дозволено беСпредельнічать і красти, що буде дозволено.

Суд списав борг пов'язаної з Коломойським компанії перед "Приватбанком" на 4,3 мільярда
жерело: https://biz.censor.net/n3353896
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13.07.2022 17:25 Відповісти
Суди повертаються до розгляду низки справ, пов'язаних із націоналізацією "ПриватБанку" - зокрема справи, замороженої до надання Конституційним Судом висновку щодо "антиколомойського" закону.

Про це мовиться в даних Єдиного державного реєстру судових рішень.
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13.07.2022 17:50 Відповісти
Ексвласник банку позивається до Мінфіну, ФГВФО, "Укргазбанку", НБУ, НКЦПФР, "ПриватБанку", ТОВ "Солід Дніпро", "Укрексімбанку" і хоче, аби суд визнав недійсним договір купівлі-продажу акцій "ПриватБанку" між Мінфіном та всіма власниками акцій на 21 грудня 2016 року, від імені яких діяв Фонд гарантування. Кабмін виступає в справі третьою стороною.

Ухвалою суду першої інстанції від 21 червня провадження у справі було поновлено, її розгляд призначили на 30 серпня о 14:00.
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13.07.2022 17:52 Відповісти
У населения территории вместо мозгов - зомбоящик. Их спрашивать бесполезно. А народ и так все прекрасно понимал в 2019.
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13.07.2022 17:08 Відповісти
та ніхто його не призначить, максимум почнуть новий конкурс поки не виграє людина Татарова
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13.07.2022 16:51 Відповісти
Цивілізаційний та економічний шлях цілої країни залежить від позиції президента. Але Зеленському важливіший Татаров і Єрмак, ніж країна. Татаров був при владі за часів одного зрадника який втік в Ростов, тепер труїть країну в іншого зрадника, через якого країна втратила півроку підготовки до війни, втратила численну кількість своїх найкращих громадян і може втратити шлях до європейської цивілізації. Якщо державна зрада продовжиться, цьому хлопчині втікти до Ростову вже не вийде, ціна державної зради цього разу інша, розплата буде іншою.
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13.07.2022 16:59 Відповісти
Ці ******** в жОПі, прокурватурах, судах та інших щурячих структурах поки ще не розуміють: як тільки наші ЗСУ зламають хребта рашопадлії - люди зі зброєю можуть без зволікань з'явитись по адресам їх щурячих нір і провести свій власний "конкурс": яка курва у мантії чи при погонах краще ловить кулі своїм гузлом(чи хто краще бовтається на гілляці)
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13.07.2022 16:59 Відповісти
Тому вони роблять все можливе, щоб цього не сталося
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13.07.2022 22:22 Відповісти
Ой! Так він нікому нічого не винен, він винен тільки "папє с мамой"! Чи ви забули?
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13.07.2022 16:59 Відповісти
Зєліка і компанію аж тіпає від цього питання. Як тільки не ховаються, щоб цього не робити.
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13.07.2022 17:09 Відповісти
ЄС-тут вам не там...
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13.07.2022 17:12 Відповісти
Це вам найпростіше, а єрмаку з татаровим найскладніше.
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13.07.2022 17:14 Відповісти
Остальное еще сложнее?
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13.07.2022 17:19 Відповісти
нереально,прикинь,Ермака уволить или Татарова,да нелоху в рот натыкают и будет сидеть молча конченое
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13.07.2022 17:32 Відповісти
..а давайте луЧше Верховний Правитель луТше прочитает с телесуфлёра пару лишних лекций для лохов ******** новын, какой же он всё-таки зашибись лидор и Zупермен - спаситель мира..?.. или корпоратив-приват устроит, может кому надо..?
а то вдруг спецпрокурор окажется реально функционирующим, а не холостым, как суррогат йурыста-правныка - Венедиктова.. - может же возникнуть куча вопросов к его Ко Зе Ностре?
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13.07.2022 17:20 Відповісти
Зеленое ЧМО, вали в Ростов, к другу своего Татарова!
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13.07.2022 17:25 Відповісти
Дєрьмак з татаровим так не думають.
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13.07.2022 17:31 Відповісти
Технічно - так, Але є нюанси! Андрій Барбарисович, я вірно написав?
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13.07.2022 17:33 Відповісти
на жаль, пане посол, єрмак з татаровим проти, тому вибачте, не на часі)
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13.07.2022 17:37 Відповісти
Це болото не спасе ніякий САП і його голова ! Це все мишача метушня тільки дурники думають що щось поміняється .
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13.07.2022 17:45 Відповісти
Лишилось не так довго чекати коли захід почне спілкуватися з нашою владою по методу Аль Капоне. Буде доходити через кулю в хитру сраку, якщо тупі або прикидуються такими. Біткойни - так собі схованка, не кажучи про офшори.
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13.07.2022 18:03 Відповісти
Ох,дограєтесь скоро,зе-ублюдки.
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13.07.2022 18:05 Відповісти
А що їм буде? майдан влаштувати під час війни, щоб зела попросив "путін введі воіска"?
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14.07.2022 05:33 Відповісти
які подальші кроки? по папірах, сьогодні всі можновладці неходячі інваліди. це вже після війни, якщо не буде введено контроль за фіндопомогою на післявоєнну відбудову, для них наступить "праздник святого иоргена". кожний з них почує голос: "брось костыли, встань и иди!". от тоді, вони всі як підхватяться та як побіжать по епіцентрах, пилки для розпилу купувать! й всі як учасники бойових дій будут без черги до каси прориватись, ********** корочкою з доказами, що на всих фронтах встигли повоювати, починаючи з колчаковських. і тіко йулічка, на інвалідному візочку в тухольках на височенных каблуках, як проста смертна з однією ходкою, буде ридати в кінці черги з возиком заваленим мотопилками. ))
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13.07.2022 18:23 Відповісти
Карочє, пан посол, не двозначно, запропонував ЗЄльоним варіант Арсєнія, "куля в лоб"
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13.07.2022 18:28 Відповісти
Технічно найпростіша, фізично найскладніша. Бо для цього треба викинути на смітник весь ОП
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13.07.2022 18:44 Відповісти
Включно з головзебілом.
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13.07.2022 19:07 Відповісти
Це називається - ніколи не відгодовуй свиню у хаті.
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13.07.2022 18:51 Відповісти
Почему мы до сих пор терпим этих зелёных ублюдков?
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13.07.2022 19:48 Відповісти
73%, друже...
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13.07.2022 19:49 Відповісти
тому що самі вибрали його по приколу це вибір 73%,а тепер маємо то що маємо ..............
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13.07.2022 20:08 Відповісти
И поэтому должны сидеть на жопе ровно и смотреть , как Коломойша, зеленский и всё это ЗЕкодло разрушает страну??!! Да вы издеваетесь!
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13.07.2022 21:21 Відповісти
Насправді це найскладніше питання для боневтіка бо якщо назначать вибраного конкурсом кандидата, то сидіти цій ОПГ....і не на Мальдівах.
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13.07.2022 19:52 Відповісти
Може наші партнери колись зрозуміють хто такий зеленський.Він тупо не призначить керівника САП,бо після цього почнуться проблеми у багатьох посадовців.Їм плювати на Україну,головне самим не потрапити за ґрати.
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13.07.2022 19:59 Відповісти
Щось не чутно новин зі США.Чи наші рєшали і там порєшали?
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13.07.2022 20:02 Відповісти
Да это все понятно. Они в принципе, не хотят иметь независимого директора сап.
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13.07.2022 20:48 Відповісти
Зе влада ще тупіша ніж влада Януковоща - той би поставив антикорупційного прокурора, щоб
Захід заспокоїти, апотім його завалив і сказав би що то автотроща, у клоунів навіть на це фантазії і мізків немає. Хай живуть незалежні антикорупційні прокурори до 100 років
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13.07.2022 21:55 Відповісти
Прошу полiтикiв виконати умови щоб стати частиною Европи.
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14.07.2022 04:49 Відповісти
 
 