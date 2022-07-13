Украина разрывает дипотношения с КНДР из-за признания Пхеньяном "независимости" "Л/ДНР", – МИД

Украина разрывает дипломатические отношения с Корейской Народной Демократической Республикой из-за признания Пхеньяном "независимости" временно оккупированных Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права… В ответ на такой недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой", – говорится в заявлении МИД.

В нем уточняется, что признание северокорейским режимом "субъектности" российских оккупационных режимов в Донецкой и Луганской областях ничтожно, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины.

При этом в МИДе подчеркивают, что политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций.

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