Украина разрывает дипотношения с КНДР из-за признания Пхеньяном "независимости" "Л/ДНР", – МИД
Украина разрывает дипломатические отношения с Корейской Народной Демократической Республикой из-за признания Пхеньяном "независимости" временно оккупированных Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права… В ответ на такой недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой", – говорится в заявлении МИД.
В нем уточняется, что признание северокорейским режимом "субъектности" российских оккупационных режимов в Донецкой и Луганской областях ничтожно, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины.
При этом в МИДе подчеркивают, что политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций.
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у совков такие "друзья" в почете были......
а разрывать их, вроде бы, без причин, оснований не было.....
ну зато теперь появились..... )
если это так
а у нас були відносини з дикунами???
Дипломатия на высоте...
Нуна...
Ми будемо першою в світі країною, яка признала чеченську республіку Ічкерію.
росія визнає незалежність якихось регіонів всередині України, а ми маємо визнавати незалежність регіонів росії!
А також Дагестану, Татарстану, Бурятії, Якутії, Калмикії, Башкирії...
І тоді ми зможемо сказати дагестанцям і бурятам: "Ми вам допомогаємо звільнититись від російської окупації, а ви проти нас воюєте?"
Вой на мокальских Болотах обеспечен...Ольга ********* сдохнет от СкреПОНОСа... Свободу Татарит и Чукчастану...от Скотостан Мавзолейного...,,
А если серьезно, то я вообще удивлен почему этот зоопарк называют "страной" и вообще имеют с ними хоть какие-либо отношения!?