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Новости
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Украина разрывает дипотношения с КНДР из-за признания Пхеньяном "независимости" "Л/ДНР", – МИД

кндр

Украина разрывает дипломатические отношения с Корейской Народной Демократической Республикой из-за признания Пхеньяном "независимости" временно оккупированных Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права… В ответ на такой недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой", – говорится в заявлении МИД.

В нем уточняется, что признание северокорейским режимом "субъектности" российских оккупационных режимов в Донецкой и Луганской областях ничтожно, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины.

При этом в МИДе подчеркивают, что политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций.

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КНДР (1190) МИД (6939)


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Топ комментарии
+57
а у нас они были? вот это поворот
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13.07.2022 19:57
+36
а з білоруссю у нас розірвані?північна корея хоч на нас ракети не пускають на відміну від білорусів
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13.07.2022 20:04
+28
в нас були дип відносини з ким корейським ігілом? *******!
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13.07.2022 19:58
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а у нас они были? вот это поворот
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13.07.2022 19:57 Ответить
та да,тоже неожиданность)))
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13.07.2022 19:58 Ответить
Ваще Боневтик зря так. Мы могли бы дать 10 миллиардов долларов шоб Старина Ким Чен Ын ***** по москве ядерной ракетой. но и тут боневтик с адрыстовичем все ********. а можно ж было. Европа бы сохранила лицо и москве была бы писта... дбл бл...
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13.07.2022 20:05 Ответить
Ви письменник- фантаст?
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13.07.2022 20:13 Ответить
а почему бы и нет?
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13.07.2022 21:27 Ответить
10 лярдов скумбрия давно припрятала в Омане - не даст так много
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13.07.2022 20:20 Ответить
та может еще со времен совка как-то так оно себе тянулось......
у совков такие "друзья" в почете были......
а разрывать их, вроде бы, без причин, оснований не было.....
ну зато теперь появились..... )
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13.07.2022 20:23 Ответить
и вроде как с мясником асадом тоже были (а может и щас есть). Где-то в районе Подольского спуска вроде как посольство
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13.07.2022 20:32 Ответить
Разорвали пару недель назад, новость была. Вроде по той же причине.
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13.07.2022 20:35 Ответить
А у нас были отношения с КНДР? О_о
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13.07.2022 19:57 Ответить
в нас були дип відносини з ким корейським ігілом? *******!
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13.07.2022 19:58 Ответить
Кто был послом в славной КНДР?
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13.07.2022 20:00 Ответить
Не було посла, посол кацапії завідував до 2014. Як зараз - неясно, хоча навряд чи багато українців туди їздило, щоб їм був потрібен дипломатичний захист...
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13.07.2022 20:13 Ответить
Функции Посольства в скверной севернойКорее выполняло Посольство в Южной Корее
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13.07.2022 20:15 Ответить
https://putevki.zp.ua/ua-cons/1885-north-korea = https://korea.mfa.gov.ua/

если это так
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13.07.2022 20:19 Ответить
Ще й я спитаю:
а у нас були відносини з дикунами???
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13.07.2022 20:00 Ответить
Чисто формальные без нашего консульства внутри.Что тут такого? И также сотрудничают с ними все остальные, кроме США, Южной Кореи и помоему Японии, но это враги кымчин ына)
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13.07.2022 20:32 Ответить
Були! І не просто "дипломатичні стосунки Україна по лінії ООН поставляє в КНДР зерно і борошно
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13.07.2022 21:00 Ответить
ну хоч щось корисне зробив МЗС .
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13.07.2022 20:00 Ответить
ох *****, ох спасибо великий Боневтик
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13.07.2022 20:00 Ответить
Хосподя, одни чёкнутые на всю голову "признали" других придурков... Во событие дня
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13.07.2022 20:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IeO98KkJPK8 Правильное решение
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13.07.2022 20:01 Ответить
Это что-то!
Дипломатия на высоте...
Нуна...
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13.07.2022 20:02 Ответить
30 лет дружили не разлей водой и вот те на ))
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13.07.2022 20:03 Ответить
а з білоруссю у нас розірвані?північна корея хоч на нас ракети не пускають на відміну від білорусів
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13.07.2022 20:04 Ответить
Така "втрата"... І що тепер робитимемо? А ще Уретрея (*****, хто так країну назвав?), Сирія...
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13.07.2022 20:05 Ответить
Vsio verno zdelano
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13.07.2022 20:05 Ответить
oho, tokiu ekspertu tonu Rimtėji, Viduk. (Draugiškai).
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14.07.2022 01:23 Ответить
у нас были отношения как с королем монголти- уахахаххахаххахах мы им сало они нам кумыс и балалайки..)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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13.07.2022 20:06 Ответить
Україна мала дип відносини з терористами?Для мене це неприємний сюрприз.Що там з Іраном який також терорист і збиває цивльні літаки розірвали вже з ними відносини ?
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13.07.2022 20:11 Ответить
У нас тих дипломатів і не було, посольство кндр у мацкві відповідало за відносини з Україною!
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13.07.2022 20:14 Ответить
мавпи мають існувати або в дикій природі або в клітці
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13.07.2022 20:13 Ответить
А вот могли же вооружение купить у них и снаряды. Калибр то подходит. А тут такое, це зрада.
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13.07.2022 20:14 Ответить
Могли бы корейцев нанят за Украину воевать.
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13.07.2022 20:15 Ответить
Мы и так с ними не контактировали, а теперь - вдвойне не будем контактировать. Рецепт корейской морковки будем спрашивать у южных корейцев.
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13.07.2022 20:15 Ответить
Високі дипломатичні відносини. Певно і посол був призначений. Добре що до безвіза руки ще не дійшли.
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13.07.2022 20:15 Ответить
УКРАЇНА МАЄ ВИЗНАТИ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЧЕЧНІ!

Ми будемо першою в світі країною, яка признала чеченську республіку Ічкерію.

росія визнає незалежність якихось регіонів всередині України, а ми маємо визнавати незалежність регіонів росії!

А також Дагестану, Татарстану, Бурятії, Якутії, Калмикії, Башкирії...

І тоді ми зможемо сказати дагестанцям і бурятам: "Ми вам допомогаємо звільнититись від російської окупації, а ви проти нас воюєте?"
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13.07.2022 20:17 Ответить
Шкода що розірвали, могли б відправити туди єрмака, або хоча б арахамію...
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13.07.2022 20:18 Ответить
Фігасе, а вони що були?
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13.07.2022 20:18 Ответить
Алексей Гончаренко каже что Ичкерию Джохара Дудаева Украина признает Незалежной...
Вой на мокальских Болотах обеспечен...Ольга ********* сдохнет от СкреПОНОСа... Свободу Татарит и Чукчастану...от Скотостан Мавзолейного...,,
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13.07.2022 20:24 Ответить
Бесполезно. Рада даже это не поддержит. Пиарится гупошлёп просто.
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13.07.2022 21:52 Ответить
О ком это ты? Губошлеп у нас боневтик и все время пиарится.
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14.07.2022 00:13 Ответить
КНДР -это кто такие вообще? Забил в Гугле, пишут что проповедуют коммунизм, в стране голодуха, люди рискуя жизнью пытаются сбежать через жел.занавес, остальные зомбированные до одурения, инета нет, по ТВ только пропаганда действующей власти... Не верю, что такая страна ещё может существовать? Наверное инфа про страну из далёкого прошлого, или действительно такая сейчас ещё есть? Не верю!
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13.07.2022 20:30 Ответить
є така країна, є і інші, де інтернета немає, голодуха, всім керують банди, дерібанять багаті ресурси а в країні немає елементарної медицини і люди вірять в шаманів. А що, не схоже на 21-е сторіччя? ось таке воно, контрастне.
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13.07.2022 20:38 Ответить
Майже з усім погоджуюсь, окрім того, що керують там банди. Там усім керує одна людина чи дуже вузька група людей - класична автократія.
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13.07.2022 20:51 Ответить
сомалі напр.
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13.07.2022 21:07 Ответить
В Сомали анархия и бандитизм. Это совсем другое- делай шо хочешь, а замочат? Да и хрен бы с тобой, всем насрать- каждый день же кого-нибудь мочат...
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13.07.2022 21:13 Ответить
Да я прикольнулся конечно, что не знаю такую страну. Но это пздц, быть одним народом с умнейшей и технологичной юж. Кореей и быть такими отсталыми в той же стране, только с северной её части по сути. Это просто пздц, какую силу имеет зомбоящик и пропаганда.
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13.07.2022 21:19 Ответить
Свиня кім васал китая, робимо висновки
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13.07.2022 20:41 Ответить
зрівняйте з землею посольство кндр в Україні
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13.07.2022 20:43 Ответить
А воно у нас є? Поцікався спочатку! (до речі - я тобі там "рекомендацію" послав по виготовленню вибухівки Не бачу реакції)
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13.07.2022 21:03 Ответить
А із запоребриком теж розірвали?
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13.07.2022 20:48 Ответить
Я вообще не признаю суверенитет сев.кореи, какие ещё дип.отношения.
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13.07.2022 20:53 Ответить
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13.07.2022 20:56 Ответить
Как такое убожество и ничтожество кто-то может считать "лидером" или "вождем"?! Хотя чему тут удивлятся, когда жалкая бледная моль и серая посредственная заурядность руководит рабами чуть севернее!
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13.07.2022 22:45 Ответить
Бляха, а я якраз думав метнутись на відпочинок у пхеньян, по бутіках пройтись, вкусити вільного кохання...
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13.07.2022 21:06 Ответить
Решил загреметь на корейский падвал?
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13.07.2022 21:12 Ответить
Фсе пропало, Шэф! Шо делать, как быть?
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13.07.2022 21:11 Ответить
Не думал, что у нас есть дипотношения с этими уродами. Друг моего врага - мой враг!
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13.07.2022 21:40 Ответить
Украинцы теперь должны гордиться... Теперь они не просто украинцы...а вместе с американцями - КАПИТАЛИСТЫ и БУРЖУАЗНЫЕ ИМПЕРИАЛИСТЫ, УГНЕТАТЕЛИ СЕВЕРОКОРЕЙСКОГО И РУССКОГО, ДВУХ БРАТСКИХ НАРОДОВ)))))))
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13.07.2022 21:41 Ответить
большое горе. теперь мы не сможем дружить не только с "самой северной кореей", но и просто с "северной". мы наверно такого не переживем, и будем горевать по поводу дружбы с этим Дро Чидо Потом, или как там его.
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13.07.2022 21:43 Ответить
Пухлый Ын, наверное, растроится и два дня кушать не будет (нет худа без добра, может скинет пару кг)!
А если серьезно, то я вообще удивлен почему этот зоопарк называют "страной" и вообще имеют с ними хоть какие-либо отношения!?
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13.07.2022 22:37 Ответить
сам факт того что власть поддерживала дипломатические отношения с северной кореей, говорит о том что єта власть не украинская и не проукраинская
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13.07.2022 23:00 Ответить
+
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13.07.2022 23:51 Ответить
 
 