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КНДР (579) МЗС (3558)

Україна розриває дипвідносини з КНДР через визнання Пхеньяном "незалежності" "Л/ДНР", – МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

кндр

Україна розриває дипломатичні відносини з Корейською Народною Демократичною Республікою через визнання Пхеньяном "незалежності" тимчасово окупованих Російською Федерацією територій в Донецькій та Луганській областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Розглядаємо це рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України з боку Пхеньяна, грубе порушення Конституції України, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права… У відповідь на такий недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Корейською Народною Демократичною Республікою." - йдеться в заяві МЗС.

У ній уточнюється, що визнання північнокорейським режимом "суб'єктності" російських окупаційних режимів у Донецькій та Луганській областях є нікчемним, не матиме юридичних наслідків і не змінить міжнародно визнаних кордонів України.

При цьому в МЗС підкреслюють, що політичні та економічні контакти з КНДР не здійснюються через накладені на цю країну міжнародні санкції.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+57
а у нас они были? вот это поворот
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13.07.2022 19:57
+36
а з білоруссю у нас розірвані?північна корея хоч на нас ракети не пускають на відміну від білорусів
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13.07.2022 20:04
+28
в нас були дип відносини з ким корейським ігілом? *******!
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13.07.2022 19:58
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а у нас они были? вот это поворот
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13.07.2022 19:57 Відповісти
та да,тоже неожиданность)))
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13.07.2022 19:58 Відповісти
Ваще Боневтик зря так. Мы могли бы дать 10 миллиардов долларов шоб Старина Ким Чен Ын ***** по москве ядерной ракетой. но и тут боневтик с адрыстовичем все ********. а можно ж было. Европа бы сохранила лицо и москве была бы писта... дбл бл...
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13.07.2022 20:05 Відповісти
Ви письменник- фантаст?
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13.07.2022 20:13 Відповісти
а почему бы и нет?
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13.07.2022 21:27 Відповісти
10 лярдов скумбрия давно припрятала в Омане - не даст так много
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13.07.2022 20:20 Відповісти
та может еще со времен совка как-то так оно себе тянулось......
у совков такие "друзья" в почете были......
а разрывать их, вроде бы, без причин, оснований не было.....
ну зато теперь появились..... )
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13.07.2022 20:23 Відповісти
и вроде как с мясником асадом тоже были (а может и щас есть). Где-то в районе Подольского спуска вроде как посольство
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13.07.2022 20:32 Відповісти
Разорвали пару недель назад, новость была. Вроде по той же причине.
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13.07.2022 20:35 Відповісти
А у нас были отношения с КНДР? О_о
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13.07.2022 19:57 Відповісти
в нас були дип відносини з ким корейським ігілом? *******!
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13.07.2022 19:58 Відповісти
Кто был послом в славной КНДР?
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13.07.2022 20:00 Відповісти
Не було посла, посол кацапії завідував до 2014. Як зараз - неясно, хоча навряд чи багато українців туди їздило, щоб їм був потрібен дипломатичний захист...
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13.07.2022 20:13 Відповісти
Функции Посольства в скверной севернойКорее выполняло Посольство в Южной Корее
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13.07.2022 20:15 Відповісти
https://putevki.zp.ua/ua-cons/1885-north-korea = https://korea.mfa.gov.ua/

если это так
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13.07.2022 20:19 Відповісти
Ще й я спитаю:
а у нас були відносини з дикунами???
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13.07.2022 20:00 Відповісти
Чисто формальные без нашего консульства внутри.Что тут такого? И также сотрудничают с ними все остальные, кроме США, Южной Кореи и помоему Японии, но это враги кымчин ына)
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13.07.2022 20:32 Відповісти
Були! І не просто "дипломатичні стосунки Україна по лінії ООН поставляє в КНДР зерно і борошно
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13.07.2022 21:00 Відповісти
ну хоч щось корисне зробив МЗС .
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13.07.2022 20:00 Відповісти
ох *****, ох спасибо великий Боневтик
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13.07.2022 20:00 Відповісти
Хосподя, одни чёкнутые на всю голову "признали" других придурков... Во событие дня
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13.07.2022 20:01 Відповісти
Правильное решение
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13.07.2022 20:01 Відповісти
Это что-то!
Дипломатия на высоте...
Нуна...
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13.07.2022 20:02 Відповісти
30 лет дружили не разлей водой и вот те на ))
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13.07.2022 20:03 Відповісти
а з білоруссю у нас розірвані?північна корея хоч на нас ракети не пускають на відміну від білорусів
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13.07.2022 20:04 Відповісти
Така "втрата"... І що тепер робитимемо? А ще Уретрея (*****, хто так країну назвав?), Сирія...
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13.07.2022 20:05 Відповісти
Vsio verno zdelano
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13.07.2022 20:05 Відповісти
oho, tokiu ekspertu tonu Rimtėji, Viduk. (Draugiškai).
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14.07.2022 01:23 Відповісти
у нас были отношения как с королем монголти- уахахаххахаххахах мы им сало они нам кумыс и балалайки..)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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13.07.2022 20:06 Відповісти
Україна мала дип відносини з терористами?Для мене це неприємний сюрприз.Що там з Іраном який також терорист і збиває цивльні літаки розірвали вже з ними відносини ?
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13.07.2022 20:11 Відповісти
У нас тих дипломатів і не було, посольство кндр у мацкві відповідало за відносини з Україною!
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13.07.2022 20:14 Відповісти
мавпи мають існувати або в дикій природі або в клітці
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13.07.2022 20:13 Відповісти
А вот могли же вооружение купить у них и снаряды. Калибр то подходит. А тут такое, це зрада.
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13.07.2022 20:14 Відповісти
Могли бы корейцев нанят за Украину воевать.
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13.07.2022 20:15 Відповісти
Мы и так с ними не контактировали, а теперь - вдвойне не будем контактировать. Рецепт корейской морковки будем спрашивать у южных корейцев.
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13.07.2022 20:15 Відповісти
Високі дипломатичні відносини. Певно і посол був призначений. Добре що до безвіза руки ще не дійшли.
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13.07.2022 20:15 Відповісти
УКРАЇНА МАЄ ВИЗНАТИ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЧЕЧНІ!

Ми будемо першою в світі країною, яка признала чеченську республіку Ічкерію.

росія визнає незалежність якихось регіонів всередині України, а ми маємо визнавати незалежність регіонів росії!

А також Дагестану, Татарстану, Бурятії, Якутії, Калмикії, Башкирії...

І тоді ми зможемо сказати дагестанцям і бурятам: "Ми вам допомогаємо звільнититись від російської окупації, а ви проти нас воюєте?"
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13.07.2022 20:17 Відповісти
Шкода що розірвали, могли б відправити туди єрмака, або хоча б арахамію...
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13.07.2022 20:18 Відповісти
Фігасе, а вони що були?
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13.07.2022 20:18 Відповісти
Алексей Гончаренко каже что Ичкерию Джохара Дудаева Украина признает Незалежной...
Вой на мокальских Болотах обеспечен...Ольга ********* сдохнет от СкреПОНОСа... Свободу Татарит и Чукчастану...от Скотостан Мавзолейного...,,
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13.07.2022 20:24 Відповісти
Бесполезно. Рада даже это не поддержит. Пиарится гупошлёп просто.
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13.07.2022 21:52 Відповісти
О ком это ты? Губошлеп у нас боневтик и все время пиарится.
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14.07.2022 00:13 Відповісти
КНДР -это кто такие вообще? Забил в Гугле, пишут что проповедуют коммунизм, в стране голодуха, люди рискуя жизнью пытаются сбежать через жел.занавес, остальные зомбированные до одурения, инета нет, по ТВ только пропаганда действующей власти... Не верю, что такая страна ещё может существовать? Наверное инфа про страну из далёкого прошлого, или действительно такая сейчас ещё есть? Не верю!
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13.07.2022 20:30 Відповісти
є така країна, є і інші, де інтернета немає, голодуха, всім керують банди, дерібанять багаті ресурси а в країні немає елементарної медицини і люди вірять в шаманів. А що, не схоже на 21-е сторіччя? ось таке воно, контрастне.
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13.07.2022 20:38 Відповісти
Майже з усім погоджуюсь, окрім того, що керують там банди. Там усім керує одна людина чи дуже вузька група людей - класична автократія.
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13.07.2022 20:51 Відповісти
сомалі напр.
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13.07.2022 21:07 Відповісти
В Сомали анархия и бандитизм. Это совсем другое- делай шо хочешь, а замочат? Да и хрен бы с тобой, всем насрать- каждый день же кого-нибудь мочат...
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13.07.2022 21:13 Відповісти
Да я прикольнулся конечно, что не знаю такую страну. Но это пздц, быть одним народом с умнейшей и технологичной юж. Кореей и быть такими отсталыми в той же стране, только с северной её части по сути. Это просто пздц, какую силу имеет зомбоящик и пропаганда.
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13.07.2022 21:19 Відповісти
Свиня кім васал китая, робимо висновки
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13.07.2022 20:41 Відповісти
зрівняйте з землею посольство кндр в Україні
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13.07.2022 20:43 Відповісти
А воно у нас є? Поцікався спочатку! (до речі - я тобі там "рекомендацію" послав по виготовленню вибухівки Не бачу реакції)
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13.07.2022 21:03 Відповісти
А із запоребриком теж розірвали?
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13.07.2022 20:48 Відповісти
Я вообще не признаю суверенитет сев.кореи, какие ещё дип.отношения.
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13.07.2022 20:53 Відповісти
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13.07.2022 20:56 Відповісти
Как такое убожество и ничтожество кто-то может считать "лидером" или "вождем"?! Хотя чему тут удивлятся, когда жалкая бледная моль и серая посредственная заурядность руководит рабами чуть севернее!
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13.07.2022 22:45 Відповісти
Бляха, а я якраз думав метнутись на відпочинок у пхеньян, по бутіках пройтись, вкусити вільного кохання...
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13.07.2022 21:06 Відповісти
Решил загреметь на корейский падвал?
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13.07.2022 21:12 Відповісти
Фсе пропало, Шэф! Шо делать, как быть?
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13.07.2022 21:11 Відповісти
Не думал, что у нас есть дипотношения с этими уродами. Друг моего врага - мой враг!
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13.07.2022 21:40 Відповісти
Украинцы теперь должны гордиться... Теперь они не просто украинцы...а вместе с американцями - КАПИТАЛИСТЫ и БУРЖУАЗНЫЕ ИМПЕРИАЛИСТЫ, УГНЕТАТЕЛИ СЕВЕРОКОРЕЙСКОГО И РУССКОГО, ДВУХ БРАТСКИХ НАРОДОВ)))))))
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13.07.2022 21:41 Відповісти
большое горе. теперь мы не сможем дружить не только с "самой северной кореей", но и просто с "северной". мы наверно такого не переживем, и будем горевать по поводу дружбы с этим Дро Чидо Потом, или как там его.
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13.07.2022 21:43 Відповісти
Пухлый Ын, наверное, растроится и два дня кушать не будет (нет худа без добра, может скинет пару кг)!
А если серьезно, то я вообще удивлен почему этот зоопарк называют "страной" и вообще имеют с ними хоть какие-либо отношения!?
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13.07.2022 22:37 Відповісти
сам факт того что власть поддерживала дипломатические отношения с северной кореей, говорит о том что єта власть не украинская и не проукраинская
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13.07.2022 23:00 Відповісти
+
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13.07.2022 23:51 Відповісти
 
 