Україна розриває дипвідносини з КНДР через визнання Пхеньяном "незалежності" "Л/ДНР", – МЗС
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Україна розриває дипломатичні відносини з Корейською Народною Демократичною Республікою через визнання Пхеньяном "незалежності" тимчасово окупованих Російською Федерацією територій в Донецькій та Луганській областях.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Розглядаємо це рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України з боку Пхеньяна, грубе порушення Конституції України, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права… У відповідь на такий недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Корейською Народною Демократичною Республікою." - йдеться в заяві МЗС.
У ній уточнюється, що визнання північнокорейським режимом "суб'єктності" російських окупаційних режимів у Донецькій та Луганській областях є нікчемним, не матиме юридичних наслідків і не змінить міжнародно визнаних кордонів України.
При цьому в МЗС підкреслюють, що політичні та економічні контакти з КНДР не здійснюються через накладені на цю країну міжнародні санкції.
Будь ласка, зачекайте...
у совков такие "друзья" в почете были......
а разрывать их, вроде бы, без причин, оснований не было.....
ну зато теперь появились..... )
если это так
а у нас були відносини з дикунами???
Дипломатия на высоте...
Нуна...
Ми будемо першою в світі країною, яка признала чеченську республіку Ічкерію.
росія визнає незалежність якихось регіонів всередині України, а ми маємо визнавати незалежність регіонів росії!
А також Дагестану, Татарстану, Бурятії, Якутії, Калмикії, Башкирії...
І тоді ми зможемо сказати дагестанцям і бурятам: "Ми вам допомогаємо звільнититись від російської окупації, а ви проти нас воюєте?"
Вой на мокальских Болотах обеспечен...Ольга ********* сдохнет от СкреПОНОСа... Свободу Татарит и Чукчастану...от Скотостан Мавзолейного...,,
А если серьезно, то я вообще удивлен почему этот зоопарк называют "страной" и вообще имеют с ними хоть какие-либо отношения!?