В Праге соберутся "сторонники радикальной трансформации России"
Второй Форум Свободных Народов России состоится в Праге 22-24 июля.
"Сторонники радикальной реконструкции и структурной трансформации России" выступают "за переход от авторитарного имперского государства к добровольному соглашению свободных, независимых и демократических стран", - сообщают в своем пресс-релизе организаторы Форума, информирует Цензор.НЕТ.
"Форум Свободных Народов России – площадка для объединения новых политических лидеров, участников региональных и национальных движений, гражданских активистов, экспертного сообщества и всех, кому очевидна необходимость решительной деимпериализации страны", — говорится в пресс-релизе.
Организаторы отмечают, что "на Первом Форуме, который состоялся 8 мая в Варшаве, его участники, представляющие разные народы и регионы России, обнаружили близость своих позиций, теперь мы приступаем к совместной, скоординированной работе".
"В отличие от известных "лидеров российской оппозиции", мечтающих лишь об изменении "плохого" кремлевского царя на "хорошего", но желающих сохранить прежний москвоцентризм, мы – сторонники радикальной реконструкции и структурной трансформации России в пользу ее многочисленных народов и регионов", – заявляется от имени участников Форума.
"Участники Форума намерены обсудить конкретные технологии политической трансформации построссийского пространства. В том числе и его демилитаризацию с полным отказом от ядерного арсенала, никак не способствующего экономическому развитию, но лишь пробуждающего имперские амбиции у кремлевских властей", — говорится в пресс-релизе.
Также "участники Форума будут обсуждать влияние Деколонизации и Реконструкции Постросии на построение новой архитектуры коллективной безопасности в Европе, Атлантике и Азии, поэтому среди спикеров Второго Форума СРН не только представители более 20 народов и регионов России, в частности Раджана Дугар-Де Понте (Буратия), Руслан Габбасов (Башкортостан), Рафис Кашапов (Татарстан), Алексей Мананников (Сибирь), Дэнни Тепс (Ичкерия), Елена Михайлова (Великий Новгород), Юрий Москаленко (Дальний Восток), Илья Пономарев (Новосибирск), Геннадий Гудков (Коломная), а также общественные лидеры, политические мыслители и международные эксперты стран Европы и Северной Америки: Януш Бугайские (США), Павел Климкин (Украина), Эдвард Лукас (Великобритания), Войцех Покора (Польша), Тамила Ташева (Украина), Андриус Алманис (Литва), Олег Дунда (Украина), Пол Массаро (США), Тарас Стецькив (Украина), Мариуш Пилис (Польша), Евгений Магда (Украина), Вадим Прокопьев (Беларусь), Павел Жовниренко (Украина)".
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Империя все жрет, переделывает, манипулирует и выдает за свое. Такова суть империй еще с давних времен.
Хотя эти деятели творчества родились уже когда понятие - нации, сформировалось
при чум тут фашизм? при чем тут Достоевский? идеи - богоносцев и управления миром лет 5000, если не больше...только величина известного мира была разная
какой же бред люди пишут не понимая о чем им говорят
https://tsn.ua/ru/blogi/themes/politics/net-takoy-nacii-748493.html
ЗАРИТИ В ЗЕМЛЮ ЩОБ НЕ СМЕРДІВ.
Сторонники РАДИКАЛЬНЫХ изменений с оружием в руках в Украине изменяют ситуацию в рядах иностранного легиона.
А вообще, РАБОВ невозможно изменить (горбатых могила исправит), поэтому это все бессмысленно и безтолкого!
ЗНОВ ПОКАЯТЬСЯ
А ПОТІМ ЗНОВ ПІДУТЬ ВБИВАТИ.
РОСІЯНИН ТО НЕ НАЦІЯ, - РОСІЯНИН ТО ДІАГНОЗ ПСИХІЧНО ХВОРОЇ ІСТОТИ,
МАНІАКАЛЬНО ШУКАЮЧОЇ МОЖЛИВІСТЬ ВБИВАТИ ЛЮДЕЙ.
ПОНЯТТЯ РОСІЯ ПОВИННО ЩЕЗНУТИ З ЗЕМЛІ НАВІЧНО