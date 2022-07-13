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В Праге соберутся "сторонники радикальной трансформации России"

санкції

Второй Форум Свободных Народов России состоится в Праге 22-24 июля.

"Сторонники радикальной реконструкции и структурной трансформации России" выступают "за переход от авторитарного имперского государства к добровольному соглашению свободных, независимых и демократических стран", - сообщают в своем пресс-релизе организаторы Форума, информирует Цензор.НЕТ.

"Форум Свободных Народов России – площадка для объединения новых политических лидеров, участников региональных и национальных движений, гражданских активистов, экспертного сообщества и всех, кому очевидна необходимость решительной деимпериализации страны", — говорится в пресс-релизе.

Организаторы отмечают, что "на Первом Форуме, который состоялся 8 мая в Варшаве, его участники, представляющие разные народы и регионы России, обнаружили близость своих позиций, теперь мы приступаем к совместной, скоординированной работе".

"В отличие от известных "лидеров российской оппозиции", мечтающих лишь об изменении "плохого" кремлевского царя на "хорошего", но желающих сохранить прежний москвоцентризм, мы – сторонники радикальной реконструкции и структурной трансформации России в пользу ее многочисленных народов и регионов", – заявляется от имени участников Форума.

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"Участники Форума намерены обсудить конкретные технологии политической трансформации построссийского пространства. В том числе и его демилитаризацию с полным отказом от ядерного арсенала, никак не способствующего экономическому развитию, но лишь пробуждающего имперские амбиции у кремлевских властей", — говорится в пресс-релизе.

Также "участники Форума будут обсуждать влияние Деколонизации и Реконструкции Постросии на построение новой архитектуры коллективной безопасности в Европе, Атлантике и Азии, поэтому среди спикеров Второго Форума СРН не только представители более 20 народов и регионов России, в частности Раджана Дугар-Де Понте (Буратия), Руслан Габбасов (Башкортостан), Рафис Кашапов (Татарстан), Алексей Мананников (Сибирь), Дэнни Тепс (Ичкерия), Елена Михайлова (Великий Новгород), Юрий Москаленко (Дальний Восток), Илья Пономарев (Новосибирск), Геннадий Гудков (Коломная), а также общественные лидеры, политические мыслители и международные эксперты стран Европы и Северной Америки: Януш Бугайские (США), Павел Климкин (Украина), Эдвард Лукас (Великобритания), Войцех Покора (Польша), Тамила Ташева (Украина), Андриус Алманис (Литва), Олег Дунда (Украина), Пол Массаро (США), Тарас Стецькив (Украина), Мариуш Пилис (Польша), Евгений Магда (Украина), Вадим Прокопьев (Беларусь), Павел Жовниренко (Украина)".

оппозиция (5335) Прага (109) россия (95418)


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Топ комментарии
+13
Ми маємо підтримувати їх тягу до свободи. Москва краде ресурси, які по праву належать цим народам, продає і використовую ці кошти на війну проти цивілізованого світу. Росія - тюрьма народів! Свободу поневоленим народам, які захопила Московія!
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13.07.2022 20:46
+11
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13.07.2022 20:19
+10
З фекалій пряника не вийде! Марна справа! Спочатку кожен народ має побудувати свою країну!
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13.07.2022 20:23
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Правила форума Совет форумчан
Уявляю, як недоімператор шаленітиме....
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13.07.2022 20:18 Ответить
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13.07.2022 20:19 Ответить
Участники форума те которые из мокшандии, они вкурсе что им звиздец на любимой родине будет?
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13.07.2022 20:21 Ответить
З фекалій пряника не вийде! Марна справа! Спочатку кожен народ має побудувати свою країну!
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13.07.2022 20:23 Ответить
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13.07.2022 20:56 Ответить
мир в поисках гудкацапов...якый,блеать,бред...
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13.07.2022 20:26 Ответить
такий світ нажаль, дуже кацапи свій вплив за столітят поширил, від Чехова Лєрмонтова Толстоєвських Хлопушкіних і Чайковських ніїто не відмовиться - тому що це *классіка*
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13.07.2022 20:27 Ответить
классика то порно 70-ых...
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13.07.2022 20:29 Ответить
ну ти ж розумієш про що я... вони всю ******* людино-люби і демократи, У них Блек лайфс меттер. рашн лайвс метер, арабіан лайфс меттер... только Юкрейниан лайвс всім покуй
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13.07.2022 20:37 Ответить
Почитали би Вы про Чайковского, Чехова, Достоевского...про ихние семьи и предков

Империя все жрет, переделывает, манипулирует и выдает за свое. Такова суть империй еще с давних времен.

Хотя эти деятели творчества родились уже когда понятие - нации, сформировалось
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13.07.2022 20:41 Ответить
ідеологія фашизму започаткована Достоєвським у фразі, що кацапи це "народ-богоносець"
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13.07.2022 20:54 Ответить
це не достоєвський придумав. і навіть не москалі чи татари. це - давня ідея, можливо й добіблейна
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13.07.2022 22:10 Ответить
смотрите, но не видите...слушаете, но не слышите

при чум тут фашизм? при чем тут Достоевский? идеи - богоносцев и управления миром лет 5000, если не больше...только величина известного мира была разная

какой же бред люди пишут не понимая о чем им говорят
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13.07.2022 23:05 Ответить
ЯКА ТАКА НАЦІЯ ??
https://tsn.ua/ru/blogi/themes/politics/net-takoy-nacii-748493.html
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14.07.2022 16:30 Ответить
Цим би всім радикальним реформатором, мати сміливість це робити, а не триздіти сидячи в Чехії, коли їх ЗСУ і США захищає по 5ій статті НАТО
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13.07.2022 20:26 Ответить
неоимперская радикальная либерастня........
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13.07.2022 20:27 Ответить
Москалей куда-то надо будет деть, без жратвы с Кубани и нефти с Тюмени они тупо вымрут с голоду и холоду.
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13.07.2022 20:29 Ответить
Туди,де всього перерахваного небуде. Потрібен гуманний підхід
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13.07.2022 21:19 Ответить
САМИЙ КРАЩІЙ МОСКАЛЬ ТО ДОХЛИЙ МОСКАЛЬ.
ЗАРИТИ В ЗЕМЛЮ ЩОБ НЕ СМЕРДІВ.
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14.07.2022 16:31 Ответить
...ради кальної росії" зберуться?
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13.07.2022 20:30 Ответить
А чо у Празі а не у Пєнзі?
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13.07.2022 20:30 Ответить
Не в Празі потрібно збиратись а у Мацкві ....
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13.07.2022 20:31 Ответить
Для,цього потрібно її зруйнувати
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13.07.2022 21:20 Ответить
а ще одні грантажери нарисувалися, радикальна трансформація - це як? голови будуть всім рубати? що за дурня.
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13.07.2022 20:34 Ответить
В шо трансформують і самі не знають.
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13.07.2022 20:39 Ответить
Там же ж написано: ради кальної росії.
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13.07.2022 20:42 Ответить
Якщо Конфедерація,може й ...
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13.07.2022 21:21 Ответить
Харошіє рускіє бувають тільки в дитячих казочках.
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13.07.2022 20:37 Ответить
Копчені...
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13.07.2022 21:23 Ответить
Форум для уточнення і впорядкування списків ФСБ.
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13.07.2022 20:40 Ответить
Поговорили, помріяли, познайомились і розійшлися.
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13.07.2022 20:42 Ответить
Раську фєдєраську не обговорювати, а знищувати треба, разом із одічалими.
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13.07.2022 20:45 Ответить
Збіговиська,тобі проводити вУкраїні. Але,навіть з бульбашами робота неведеться
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13.07.2022 21:24 Ответить
Ми маємо підтримувати їх тягу до свободи. Москва краде ресурси, які по праву належать цим народам, продає і використовую ці кошти на війну проти цивілізованого світу. Росія - тюрьма народів! Свободу поневоленим народам, які захопила Московія!
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13.07.2022 20:46 Ответить
ніяких трансів, мордор повинен зникнути, це найменша кара
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13.07.2022 20:51 Ответить
Якійсь політичний Comic Con...
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13.07.2022 20:52 Ответить
треба їх усіх згідно традиції у запломбованому вагоні відправити до пітера хай революцію починають
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13.07.2022 21:02 Ответить
Сборище трусливых 3,1415здаболов!
Сторонники РАДИКАЛЬНЫХ изменений с оружием в руках в Украине изменяют ситуацию в рядах иностранного легиона.
А вообще, РАБОВ невозможно изменить (горбатых могила исправит), поэтому это все бессмысленно и безтолкого!
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13.07.2022 21:27 Ответить
Dear Canadian, perhaps you meant "bestolkoVo"
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14.07.2022 01:31 Ответить
ХЗ, а как украинцы, в т.ч. и Климкин, выедут из Украины??? Дело то полезное, но кто выдаст им разрешения?
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13.07.2022 21:37 Ответить
Справжні прихильники радикальної трансформації РФ зараз на фронті - якраз цією трансформацією і займаються
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13.07.2022 22:26 Ответить
"Не такие русские" идут не на такой куй. Параша должна быть полностью физически уничтожена вместе со всем своим населением, в т.ч. с ними.
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13.07.2022 22:48 Ответить
вместе с беларузьке ********
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13.07.2022 23:50 Ответить
фу-фу, "добрі росіяни" зберуться. Український представник із собою гранату взяв?
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13.07.2022 23:10 Ответить
всё, что создаёт рузьге, в конце всегда - гулаг и война
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13.07.2022 23:52 Ответить
свободу народам московської імперії-орди!!!
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14.07.2022 01:25 Ответить
Зігнати усіх виживших орків до резервацій у Північну Сибір. мацкву, пітер, кубанойдів та інших повністю стерти з лиця Землі
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14.07.2022 01:48 Ответить
Читаю комментарии и понимаю, что украинский вышиватник от российского ватника ничем не отличается. Уровень мышления и рассуждений одного уровня. Ватник и вышиватник братья навек!
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14.07.2022 12:03 Ответить
ЗНОВ ПОСИПЛЮТЬ СОБІ ГОЛОВУ ПОПІЛОМ
ЗНОВ ПОКАЯТЬСЯ
А ПОТІМ ЗНОВ ПІДУТЬ ВБИВАТИ.
РОСІЯНИН ТО НЕ НАЦІЯ, - РОСІЯНИН ТО ДІАГНОЗ ПСИХІЧНО ХВОРОЇ ІСТОТИ,
МАНІАКАЛЬНО ШУКАЮЧОЇ МОЖЛИВІСТЬ ВБИВАТИ ЛЮДЕЙ.
ПОНЯТТЯ РОСІЯ ПОВИННО ЩЕЗНУТИ З ЗЕМЛІ НАВІЧНО
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14.07.2022 16:19 Ответить
" Уряди в еміграції". План-шатун в дії.
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14.07.2022 21:44 Ответить
 
 