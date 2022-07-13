В Праге соберутся "сторонники радикальной трансформации России"

Второй Форум Свободных Народов России состоится в Праге 22-24 июля.

"Сторонники радикальной реконструкции и структурной трансформации России" выступают "за переход от авторитарного имперского государства к добровольному соглашению свободных, независимых и демократических стран", - сообщают в своем пресс-релизе организаторы Форума, информирует Цензор.НЕТ.

"Форум Свободных Народов России – площадка для объединения новых политических лидеров, участников региональных и национальных движений, гражданских активистов, экспертного сообщества и всех, кому очевидна необходимость решительной деимпериализации страны", — говорится в пресс-релизе.

Организаторы отмечают, что "на Первом Форуме, который состоялся 8 мая в Варшаве, его участники, представляющие разные народы и регионы России, обнаружили близость своих позиций, теперь мы приступаем к совместной, скоординированной работе".

"В отличие от известных "лидеров российской оппозиции", мечтающих лишь об изменении "плохого" кремлевского царя на "хорошего", но желающих сохранить прежний москвоцентризм, мы – сторонники радикальной реконструкции и структурной трансформации России в пользу ее многочисленных народов и регионов", – заявляется от имени участников Форума.

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"Участники Форума намерены обсудить конкретные технологии политической трансформации построссийского пространства. В том числе и его демилитаризацию с полным отказом от ядерного арсенала, никак не способствующего экономическому развитию, но лишь пробуждающего имперские амбиции у кремлевских властей", — говорится в пресс-релизе.

Также "участники Форума будут обсуждать влияние Деколонизации и Реконструкции Постросии на построение новой архитектуры коллективной безопасности в Европе, Атлантике и Азии, поэтому среди спикеров Второго Форума СРН не только представители более 20 народов и регионов России, в частности Раджана Дугар-Де Понте (Буратия), Руслан Габбасов (Башкортостан), Рафис Кашапов (Татарстан), Алексей Мананников (Сибирь), Дэнни Тепс (Ичкерия), Елена Михайлова (Великий Новгород), Юрий Москаленко (Дальний Восток), Илья Пономарев (Новосибирск), Геннадий Гудков (Коломная), а также общественные лидеры, политические мыслители и международные эксперты стран Европы и Северной Америки: Януш Бугайские (США), Павел Климкин (Украина), Эдвард Лукас (Великобритания), Войцех Покора (Польша), Тамила Ташева (Украина), Андриус Алманис (Литва), Олег Дунда (Украина), Пол Массаро (США), Тарас Стецькив (Украина), Мариуш Пилис (Польша), Евгений Магда (Украина), Вадим Прокопьев (Беларусь), Павел Жовниренко (Украина)".