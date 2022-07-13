У Празі зберуться "прихильники радикальної трансформації Росії"

Другий Форум Вільних Народів Росії відбудеться у Празі 22-24 липня.

"Прихильники радикальної реконструкції та структурної трансформації Росії" виступають "за перехід від авторитарної імперської держави до добровільної угоди вільних, незалежних та демократичних країн", - повідомляють у своєму пресрелізі організатори Форуму, інформує Цензор.НЕТ.

"Форум Вільних Народів Росії – майданчик для об'єднання нових політичних лідерів, учасників регіональних та національних рухів, громадянських активістів, експертної спільноти та всіх, кому очевидна необхідність рішучої деімперіалізації країни, - йдеться у пресрелізі.

Організатори наголошують, що "на Першому Форумі, який відбувся 8 травня у Варшаві, його учасники, які представляють різні народи та регіони Росії, виявили близькість своїх позицій, тепер ми приступаємо до спільної, скоординованої роботи".

"На відміну від відомих "лідерів російської опозиції", які мріють лише про зміну "поганого" кремлівського царя на "хорошого", але хочуть зберегти колишній москвоцентризм, ми – прихильники радикальної реконструкції та структурної трансформації Росії на користь її численних народів та регіонів", - заявляється від імені учасників Форуму.

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"Учасники Форуму мають намір обговорити конкретні технології політичної трансформації постросійського простору. У тому числі і його демілітаризацію з повною відмовою від ядерного арсеналу, який ніяк не сприяє економічному розвитку, але лише пробуджує імперські амбіції у кремлівської влади", - йдеться у пресрелізі.

Також "учасники Форуму обговорюватимуть вплив Деколонізації та Реконструкції Постросії на побудову нової архітектури колективної безпеки в Європі, Атлантиці та Азії, тому серед спікерів Другого Форуму РРН не лише представники понад 20 народів та регіонів Росії, зокрема Раджана Дугар-Де Понте (Бурятія) ), Руслан Габбасов (Башкортостан), Рафіс Кашапов (Татарстан), Олексій Мананніков (Сибір), Денні Тепс (Ічкерія), Олена Михайлова (Великий Новгород), Юрій Москаленко (Далекий Схід), Ілля Пономарьов (Новосибірськ), Геннадій Гудков (Коломна), а також громадські лідери, політичні мислителі та міжнародні експерти країн Європи та Північної Америки: Януш Бугайські (США), Павло Клімкін (Україна), Едвард Лукас (Великобританія), Войцех Покора (Польща), Таміла Ташева (Україна), Андріус Алманіс (Литва) ), Олег Дунда (Україна), Пол Массаро (США), Тарас Стецьків (Україна), Маріуш Піліс (Польща), Євген Магда (Україна), Вадим Прокоп'єв (Білорусь), Павло Жовніренко (Україна)".