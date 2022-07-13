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У Празі зберуться "прихильники радикальної трансформації Росії"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

санкції

Другий Форум Вільних Народів Росії відбудеться у Празі 22-24 липня.

"Прихильники радикальної реконструкції та структурної трансформації Росії" виступають "за перехід від авторитарної імперської держави до добровільної угоди вільних, незалежних та демократичних країн", - повідомляють у своєму пресрелізі організатори Форуму, інформує Цензор.НЕТ.

"Форум Вільних Народів Росії – майданчик для об'єднання нових політичних лідерів, учасників регіональних та національних рухів, громадянських активістів, експертної спільноти та всіх, кому очевидна необхідність рішучої деімперіалізації країни, - йдеться у пресрелізі.

Організатори наголошують, що "на Першому Форумі, який відбувся 8 травня у Варшаві, його учасники, які представляють різні народи та регіони Росії, виявили близькість своїх позицій, тепер ми приступаємо до спільної, скоординованої роботи".

"На відміну від відомих "лідерів російської опозиції", які мріють лише про зміну "поганого" кремлівського царя на "хорошого", але хочуть зберегти колишній москвоцентризм, ми – прихильники радикальної реконструкції та структурної трансформації Росії на користь її численних народів та регіонів", - заявляється від імені учасників Форуму.

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"Учасники Форуму мають намір обговорити конкретні технології політичної трансформації постросійського простору. У тому числі і його демілітаризацію з повною відмовою від ядерного арсеналу, який ніяк не сприяє економічному розвитку, але лише пробуджує імперські амбіції у кремлівської влади", - йдеться у пресрелізі.

Також "учасники Форуму обговорюватимуть вплив Деколонізації та Реконструкції Постросії на побудову нової архітектури колективної безпеки в Європі, Атлантиці та Азії, тому серед спікерів Другого Форуму РРН не лише представники понад 20 народів та регіонів Росії, зокрема Раджана Дугар-Де Понте (Бурятія) ), Руслан Габбасов (Башкортостан), Рафіс Кашапов (Татарстан), Олексій Мананніков (Сибір), Денні Тепс (Ічкерія), Олена Михайлова (Великий Новгород), Юрій Москаленко (Далекий Схід), Ілля Пономарьов (Новосибірськ), Геннадій Гудков (Коломна), а також громадські лідери, політичні мислителі та міжнародні експерти країн Європи та Північної Америки: Януш Бугайські (США), Павло Клімкін (Україна), Едвард Лукас (Великобританія), Войцех Покора (Польща), Таміла Ташева (Україна), Андріус Алманіс (Литва) ), Олег Дунда (Україна), Пол Массаро (США), Тарас Стецьків (Україна), Маріуш Піліс (Польща), Євген Магда (Україна), Вадим Прокоп'єв (Білорусь), Павло Жовніренко (Україна)".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
Ми маємо підтримувати їх тягу до свободи. Москва краде ресурси, які по праву належать цим народам, продає і використовую ці кошти на війну проти цивілізованого світу. Росія - тюрьма народів! Свободу поневоленим народам, які захопила Московія!
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13.07.2022 20:46
+11
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13.07.2022 20:19
+10
А чо у Празі а не у Пєнзі?
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13.07.2022 20:30
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Уявляю, як недоімператор шаленітиме....
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13.07.2022 20:18 Відповісти
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13.07.2022 20:19 Відповісти
Участники форума те которые из мокшандии, они вкурсе что им звиздец на любимой родине будет?
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13.07.2022 20:21 Відповісти
З фекалій пряника не вийде! Марна справа! Спочатку кожен народ має побудувати свою країну!
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13.07.2022 20:23 Відповісти
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13.07.2022 20:56 Відповісти
мир в поисках гудкацапов...якый,блеать,бред...
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13.07.2022 20:26 Відповісти
такий світ нажаль, дуже кацапи свій вплив за столітят поширил, від Чехова Лєрмонтова Толстоєвських Хлопушкіних і Чайковських ніїто не відмовиться - тому що це *классіка*
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13.07.2022 20:27 Відповісти
классика то порно 70-ых...
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13.07.2022 20:29 Відповісти
ну ти ж розумієш про що я... вони всю ******* людино-люби і демократи, У них Блек лайфс меттер. рашн лайвс метер, арабіан лайфс меттер... только Юкрейниан лайвс всім покуй
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13.07.2022 20:37 Відповісти
Почитали би Вы про Чайковского, Чехова, Достоевского...про ихние семьи и предков

Империя все жрет, переделывает, манипулирует и выдает за свое. Такова суть империй еще с давних времен.

Хотя эти деятели творчества родились уже когда понятие - нации, сформировалось
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13.07.2022 20:41 Відповісти
ідеологія фашизму започаткована Достоєвським у фразі, що кацапи це "народ-богоносець"
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13.07.2022 20:54 Відповісти
це не достоєвський придумав. і навіть не москалі чи татари. це - давня ідея, можливо й добіблейна
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13.07.2022 22:10 Відповісти
смотрите, но не видите...слушаете, но не слышите

при чум тут фашизм? при чем тут Достоевский? идеи - богоносцев и управления миром лет 5000, если не больше...только величина известного мира была разная

какой же бред люди пишут не понимая о чем им говорят
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13.07.2022 23:05 Відповісти
ЯКА ТАКА НАЦІЯ ??
https://tsn.ua/ru/blogi/themes/politics/net-takoy-nacii-748493.html
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14.07.2022 16:30 Відповісти
Цим би всім радикальним реформатором, мати сміливість це робити, а не триздіти сидячи в Чехії, коли їх ЗСУ і США захищає по 5ій статті НАТО
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13.07.2022 20:26 Відповісти
неоимперская радикальная либерастня........
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13.07.2022 20:27 Відповісти
Москалей куда-то надо будет деть, без жратвы с Кубани и нефти с Тюмени они тупо вымрут с голоду и холоду.
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13.07.2022 20:29 Відповісти
Туди,де всього перерахваного небуде. Потрібен гуманний підхід
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13.07.2022 21:19 Відповісти
САМИЙ КРАЩІЙ МОСКАЛЬ ТО ДОХЛИЙ МОСКАЛЬ.
ЗАРИТИ В ЗЕМЛЮ ЩОБ НЕ СМЕРДІВ.
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14.07.2022 16:31 Відповісти
...ради кальної росії" зберуться?
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13.07.2022 20:30 Відповісти
А чо у Празі а не у Пєнзі?
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13.07.2022 20:30 Відповісти
Не в Празі потрібно збиратись а у Мацкві ....
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13.07.2022 20:31 Відповісти
Для,цього потрібно її зруйнувати
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13.07.2022 21:20 Відповісти
а ще одні грантажери нарисувалися, радикальна трансформація - це як? голови будуть всім рубати? що за дурня.
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13.07.2022 20:34 Відповісти
В шо трансформують і самі не знають.
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13.07.2022 20:39 Відповісти
Там же ж написано: ради кальної росії.
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13.07.2022 20:42 Відповісти
Якщо Конфедерація,може й ...
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13.07.2022 21:21 Відповісти
Харошіє рускіє бувають тільки в дитячих казочках.
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13.07.2022 20:37 Відповісти
Копчені...
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13.07.2022 21:23 Відповісти
Форум для уточнення і впорядкування списків ФСБ.
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13.07.2022 20:40 Відповісти
Поговорили, помріяли, познайомились і розійшлися.
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13.07.2022 20:42 Відповісти
Раську фєдєраську не обговорювати, а знищувати треба, разом із одічалими.
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13.07.2022 20:45 Відповісти
Збіговиська,тобі проводити вУкраїні. Але,навіть з бульбашами робота неведеться
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13.07.2022 21:24 Відповісти
Ми маємо підтримувати їх тягу до свободи. Москва краде ресурси, які по праву належать цим народам, продає і використовую ці кошти на війну проти цивілізованого світу. Росія - тюрьма народів! Свободу поневоленим народам, які захопила Московія!
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13.07.2022 20:46 Відповісти
ніяких трансів, мордор повинен зникнути, це найменша кара
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13.07.2022 20:51 Відповісти
Якійсь політичний Comic Con...
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13.07.2022 20:52 Відповісти
треба їх усіх згідно традиції у запломбованому вагоні відправити до пітера хай революцію починають
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13.07.2022 21:02 Відповісти
Сборище трусливых 3,1415здаболов!
Сторонники РАДИКАЛЬНЫХ изменений с оружием в руках в Украине изменяют ситуацию в рядах иностранного легиона.
А вообще, РАБОВ невозможно изменить (горбатых могила исправит), поэтому это все бессмысленно и безтолкого!
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13.07.2022 21:27 Відповісти
Dear Canadian, perhaps you meant "bestolkoVo"
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14.07.2022 01:31 Відповісти
ХЗ, а как украинцы, в т.ч. и Климкин, выедут из Украины??? Дело то полезное, но кто выдаст им разрешения?
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13.07.2022 21:37 Відповісти
Справжні прихильники радикальної трансформації РФ зараз на фронті - якраз цією трансформацією і займаються
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13.07.2022 22:26 Відповісти
"Не такие русские" идут не на такой куй. Параша должна быть полностью физически уничтожена вместе со всем своим населением, в т.ч. с ними.
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13.07.2022 22:48 Відповісти
вместе с беларузьке ********
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13.07.2022 23:50 Відповісти
фу-фу, "добрі росіяни" зберуться. Український представник із собою гранату взяв?
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13.07.2022 23:10 Відповісти
всё, что создаёт рузьге, в конце всегда - гулаг и война
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13.07.2022 23:52 Відповісти
свободу народам московської імперії-орди!!!
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14.07.2022 01:25 Відповісти
Зігнати усіх виживших орків до резервацій у Північну Сибір. мацкву, пітер, кубанойдів та інших повністю стерти з лиця Землі
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14.07.2022 01:48 Відповісти
Читаю комментарии и понимаю, что украинский вышиватник от российского ватника ничем не отличается. Уровень мышления и рассуждений одного уровня. Ватник и вышиватник братья навек!
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14.07.2022 12:03 Відповісти
ЗНОВ ПОСИПЛЮТЬ СОБІ ГОЛОВУ ПОПІЛОМ
ЗНОВ ПОКАЯТЬСЯ
А ПОТІМ ЗНОВ ПІДУТЬ ВБИВАТИ.
РОСІЯНИН ТО НЕ НАЦІЯ, - РОСІЯНИН ТО ДІАГНОЗ ПСИХІЧНО ХВОРОЇ ІСТОТИ,
МАНІАКАЛЬНО ШУКАЮЧОЇ МОЖЛИВІСТЬ ВБИВАТИ ЛЮДЕЙ.
ПОНЯТТЯ РОСІЯ ПОВИННО ЩЕЗНУТИ З ЗЕМЛІ НАВІЧНО
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14.07.2022 16:19 Відповісти
" Уряди в еміграції". План-шатун в дії.
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14.07.2022 21:44 Відповісти
 
 