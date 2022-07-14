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Оккупанты обстреляли ряд гражданских объектов в Николаеве, - Сенкевич

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаїв

Во время воздушной тревоги в Николаеве прогремели взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Николаев, раздаются мощные взрывы! Воздушная тревога продолжается. Прошу всех оставаться в укрытиях… Рашисты снова попали в ряд гражданских объектов в Николаеве. На местах уже работают спасатели и аварийные бригады", - говорится в сообщении.

Мэр призвал жителей не публиковать фото и видео с мест обстрелов до появления официальной информации.

"Подробнее о последствиях обстрелов сообщу вам впоследствии", - добавил мэр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ бьют по Николаеву из Херсона из С-300 и РСЗО: разрушены дома, больницы и школа, - Сенкевич показал последствия вчерашних обстрелов. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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И такая ху-тень, повторялась каждый день...
Бьют и ночью и с утра. То пяток ракет, то тьма.
Только что-то не пойму
Где прилеты Дермаку?
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14.07.2022 07:03 Ответить
Хитросделанный мразь д'ерьмак вчера в Стамбуле из своей кротячей шкуры лез , как -бы сдать Одессу , Николаев ‼️😜
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14.07.2022 08:19 Ответить
Учора земразь в Стамбулі вела перемовини з рашистами. Ось результат.
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14.07.2022 09:56 Ответить
 
 