Оккупанты обстреляли ряд гражданских объектов в Николаеве, - Сенкевич
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Во время воздушной тревоги в Николаеве прогремели взрывы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Николаева Александр Сенкевич.
"Николаев, раздаются мощные взрывы! Воздушная тревога продолжается. Прошу всех оставаться в укрытиях… Рашисты снова попали в ряд гражданских объектов в Николаеве. На местах уже работают спасатели и аварийные бригады", - говорится в сообщении.
Мэр призвал жителей не публиковать фото и видео с мест обстрелов до появления официальной информации.
"Подробнее о последствиях обстрелов сообщу вам впоследствии", - добавил мэр.
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