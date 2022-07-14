Окупанти обстріляли низку цивільних об‘єктів у Миколаєві, - Сєнкевич
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Під час повітряної тривоги в Миколаєві пролунали вибухи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Миколаїв, лунають потужні вибухи! Повітряна тривога триває. Прошу всіх залишатись в укриттях… Рашисти знову поцілили в низку цивільних об‘єктів у Миколаєві. На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади", - йдеться в повідомленні.
Міський голова закликав мешканців не публікувати фото і відео з місць обстрілів до появи офіційної інформації.
"Детальніше про наслідки обстрілів повідомлю вам згодом", - додав мер.
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Бьют и ночью и с утра. То пяток ракет, то тьма.
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