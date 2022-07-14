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Окупанти обстріляли низку цивільних об‘єктів у Миколаєві, - Сєнкевич

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

Під час повітряної тривоги в Миколаєві пролунали вибухи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Миколаїв, лунають потужні вибухи! Повітряна тривога триває. Прошу всіх залишатись в укриттях… Рашисти знову поцілили в низку цивільних об‘єктів у Миколаєві. На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади", - йдеться в повідомленні.

Міський голова закликав мешканців не публікувати фото і відео з місць обстрілів до появи офіційної інформації.

"Детальніше про наслідки обстрілів повідомлю вам згодом", - додав мер.

Також дивіться: Війська РФ б'ють по Миколаєву з Херсонщини із С-300 та РСЗВ: зруйновані будинки, лікарні та школа, - Сєнкевич показав наслідки сьогоднішніх обстрілів. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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И такая ху-тень, повторялась каждый день...
Бьют и ночью и с утра. То пяток ракет, то тьма.
Только что-то не пойму
Где прилеты Дермаку?
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14.07.2022 07:03 Відповісти
Хитросделанный мразь д'ерьмак вчера в Стамбуле из своей кротячей шкуры лез , как -бы сдать Одессу , Николаев ‼️😜
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14.07.2022 08:19 Відповісти
Учора земразь в Стамбулі вела перемовини з рашистами. Ось результат.
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14.07.2022 09:56 Відповісти
 
 