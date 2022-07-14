Парой истребителей Су-27 враг пытался совершить бомбардировку острова Змеиный, - ОК "Південь"

Российские войска пытались атаковать остров Змеиный. Два истребителя Су-27 неудачно провели бомбардировку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Південь".

Как говорится, вражеские боеприпасы упали в море.

"Парой истребителей Су-27 враг пытался осуществить бомбардировку острова Змеиный. Бомбы упали в море, у острова", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Остров Змеиный: история освобождения. ВИДЕО