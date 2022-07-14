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Парой истребителей Су-27 враг пытался совершить бомбардировку острова Змеиный, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зміїний

Российские войска пытались атаковать остров Змеиный. Два истребителя Су-27 неудачно провели бомбардировку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Південь".

Как говорится, вражеские боеприпасы упали в море.

"Парой истребителей Су-27 враг пытался осуществить бомбардировку острова Змеиный. Бомбы упали в море, у острова", - говорится в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+28
Видать, наш флаг их там так сильно раздражает, что они боевой авиацией готовый бомбить даже его, ну хоть какая то победа нужна, пусть будет победа над флагом. И та неудачная, ну, как, в принципе и всё у них, через жопу.
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14.07.2022 08:10
+13
льотчики ********* ви гнидники позорні всі доєдиного!

ви ніколи не воювали і воювати боїтеся з сильними супротивниками , а те що гавкають ваші пропагадиські собаки , що нібито ви воюєте з НАТО в Україні це тільки для того щоб підняти важе жалюгідне по породженню "чсв" і вашого гнидника *****
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14.07.2022 08:15
+11
хотят потопить остров?
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14.07.2022 08:39
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Видать, наш флаг их там так сильно раздражает, что они боевой авиацией готовый бомбить даже его, ну хоть какая то победа нужна, пусть будет победа над флагом. И та неудачная, ну, как, в принципе и всё у них, через жопу.
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14.07.2022 08:10 Ответить
У них руки тряслись після вчорашнього, ось і промазали.
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14.07.2022 08:14 Ответить
может, головы?
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14.07.2022 08:16 Ответить
Они расскажут своим, что там наш гарнизон, техника американская.
И вата поверит!
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14.07.2022 11:29 Ответить
Бомбардування власними анусами у кацапів краще виходить.
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14.07.2022 08:13 Ответить
І який сенс бомбити пусту скелю? приховати секрети і злочини, створені ними? А може там є секретний бункер?
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14.07.2022 08:15 Ответить
для стада розкажуть про знищені 100500 танків і спишуть вкрадене до цього
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14.07.2022 09:10 Ответить
Наші вже обстежили Якби щось було - виявили-б Не просто так ССОшники з собою інженерів брали
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14.07.2022 09:10 Ответить
этот франкенштейн, наверное, сам будет рад, когда его наконец-то придушат, чтобы не мучиться
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14.07.2022 08:15 Ответить
Треба було там залишити пару хлопців зі Стінгерами.. нєдоработочка😉
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14.07.2022 08:15 Ответить
Нащо? Чайкам дулі тикать? Там навіть вода привозна Хто туди попливе - наші й з берега побачать Нам конкретно поки-що той острів без потреби ТО навіщо там людей тримать?
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14.07.2022 09:13 Ответить
Може заповните вакансію?
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14.07.2022 11:15 Ответить
льотчики ********* ви гнидники позорні всі доєдиного!

ви ніколи не воювали і воювати боїтеся з сильними супротивниками , а те що гавкають ваші пропагадиські собаки , що нібито ви воюєте з НАТО в Україні це тільки для того щоб підняти важе жалюгідне по породженню "чсв" і вашого гнидника *****
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14.07.2022 08:15 Ответить
Ще аби ті Сушки разом з бомбами в море впали, було б прекрасно !

Ок, наступного разу.
Дивіться, москалі, не підведіть.
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14.07.2022 08:22 Ответить
Кажете зерно під паузу гарантували....
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14.07.2022 08:29 Ответить
а должен быть воронеж шо то пошло не так
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14.07.2022 08:30 Ответить
Ціль "жест доброй волі" вражена в результаті нанесення удару "високоточнимі ************" 😁
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14.07.2022 08:33 Ответить
Росіяни, як завжди , рукожопі, все що роблять все через жопу.
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14.07.2022 08:35 Ответить
хотят потопить остров?
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14.07.2022 08:39 Ответить
Вот путинские вчерашние переговоры по экспорту зерна через черное море , гад затягивает время а потом бомбит
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14.07.2022 08:47 Ответить
валить их надо..., у нас 83 самолета до юбилейных 200 не хватает..., а они летают...
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14.07.2022 09:10 Ответить
От тільки "валить" їх треба там, де вони реальну шкоду принести можуть А там вони хіба що підняли з дна сірководень вибухами
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14.07.2022 09:15 Ответить
 
 