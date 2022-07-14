Парой истребителей Су-27 враг пытался совершить бомбардировку острова Змеиный, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска пытались атаковать остров Змеиный. Два истребителя Су-27 неудачно провели бомбардировку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Південь".
Как говорится, вражеские боеприпасы упали в море.
"Парой истребителей Су-27 враг пытался осуществить бомбардировку острова Змеиный. Бомбы упали в море, у острова", - говорится в сообщении.
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+28 wittmann1980
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И вата поверит!
ви ніколи не воювали і воювати боїтеся з сильними супротивниками , а те що гавкають ваші пропагадиські собаки , що нібито ви воюєте з НАТО в Україні це тільки для того щоб підняти важе жалюгідне по породженню "чсв" і вашого гнидника *****
Ок, наступного разу.
Дивіться, москалі, не підведіть.