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Новости Война в Украине
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Генштаб ВС (4361) женщины (812) ВСУ (5207)

Женщин будут брать на военный учет только с их согласия, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

жінки,воїни

Этот процесс предлагают начать не раньше, чем через месяц после того, как в Украине истечет особый период.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Генштаб.

Генеральный штаб ВС Украины разработал предложения по внесению изменений в Перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщин будут брать на военный учет военнообязанных. Настоящий Перечень утвержден приказом Министра обороны Украины от 11.10.2021 №313 (с изменениями в соответствии с приказом Министра обороны Украины от 07.02.2022 №35, зарегистрированным Министерством юстиции Украины в этом году).

Приказ предусматривает, что с 1 октября 2022 года женщин, имеющих специальности и/или профессии, определенные в приложении 1 к приказу, будут принимать военный учет военнообязанных.

В то же время проведение общей мобилизации во время войны с РФ показало, что на военную службу в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования призвали около 1% женщин от общего количества мобилизованных.

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Большинство женщин назначены на должности медицинского персонала, подразделений связи, морально-психологического обеспечения, делопроизводителей, бухгалтеров и поваров. В настоящее время в Вооруженных Силах остается потребность в женщинах-специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям.

Таким образом, опыт развертывания воинских частей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований доказывает, что в государстве на сегодня нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете.

Учитывая это, Главное управление персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины проработало предложения по взятию женщин на военный учет только с их согласия. Также предлагается приступить к проведению мероприятий по включению женщин в военный учет не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве.

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Топ комментарии
+25
Не зрозумів... А як же ж рівноправ'я? Де акції Фемен та інших організацій? Мовчать щось... Що це за дискримінація?.. Чи в розумінні декого рівноправ'я - це лише у випадку отримання благ, а не обов'язків?
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14.07.2022 14:59
+20
теж у шоці.

Це якийсь сексизм.

Сподіваюся жінки вийдуть із протестами та відстоять свої рівні права з чоловіками і цього разу
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14.07.2022 15:02
+15
А шо з гендером???
Як шльондра робить наклеп на чоловіка - то у в'язницю?
А як Батьківщину боронити - то не - я мусі-пусі дэвочка????
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14.07.2022 15:03
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Це непридатний для життя та війни непотріб, вони здохнуть від діареї в інтернетах.
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14.07.2022 18:26 Ответить
Из окопа пишешь Жанна Дарк? Ты за женщин рассказывай,а мужчины сами разберутся.А то помнится в прошлом году женщин на учет хотели взять,так весь интернет загадили я же женщина,меня нельзч на учет. А,как же равные права и обязанности.
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14.07.2022 18:27 Ответить
От просто цікаво, а хто і для чого закрутив цю муть - то треба ставати на на облік, то не треба?
Взагалі це питання має бути врегульоване законодавчим шляхом (правда слуги ще ті регулятори), але Генштаб нічого втягувати в ці явно політичні ігри!
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14.07.2022 18:47 Ответить
Випускайте феміністок!
Чого моавчать!
Рівноправ'я!
Це утиски жінок!
Жінка має право !!!
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14.07.2022 19:06 Ответить
Опрацювало пропозиції- це не значить погодилося на добровільний запис. Дуже хитро пишуть .
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14.07.2022 19:33 Ответить
Вакцинировали тоже "за бажанням". Призывали тоже согласно всем волнам мобилизации. Людей с опытом не брали, за то из кабаков тащили мужиков на фронт. Мы же не Россия, говорил Резников. Все ж уже насладились видосами, как военкомы села кошмарят на западе страны? Так что девчонки, не ведитесь на эту муть, никогда не ходите в ту организацию и ничего там не подписывайте и никогда им не верьте. А лучше сваливайте отсюда тем более, что у вас возможности выехать есть (пока что).
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14.07.2022 20:00 Ответить
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