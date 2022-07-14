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Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

жінки,воїни

Цей процес пропонують розпочати не раніше, ніж через місяць після того, як в Україні закінчиться особливий період.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Генштаб.

Генеральний штаб ЗС України опрацював пропозиції щодо внесення змін до Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінок братимуть на військовий облік військовозобов’язаних. Цей Перелік затверджено наказом Міністра оборони України від 11.10.2021 №313 (зі змінами відповідно до наказу Міністра оборони України від 07.02.2022 №35, зареєстрованого Міністерством юстиції України цього року).

Наказ передбачає, що з 1 жовтня 2022 року жінок, які мають спеціальності та/або професії, визначені в додатку 1 до наказу, братимуть на військовий облік військовозобов’язаних.

Водночас, проведення загальної мобілізації під час війни з РФ засвідчило, що на військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань призвали близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих.

Читайте також: У Міноборони визначили, хто з жінок має стати на військовий облік

Більшість жінок призначено на посади медичного персоналу, підрозділів зв’язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів. На даний час у Збройних Силах залишається потреба у жінках-фахівцях з медицини, радіотехніки та харчових технологій.

Таким чином, досвід розгортання військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу доводить, що в державі на сьогодні немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Зважаючи на це, Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України опрацювало пропозиції щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних лише за їхньою згодою. Також пропонується розпочати проведення заходів із включення жінок до військового обліку не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Про обов'язковий військовий облік для жінок з 1 жовтня наразі не йдеться, - Міноборони
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Топ коментарі
+25
Не зрозумів... А як же ж рівноправ'я? Де акції Фемен та інших організацій? Мовчать щось... Що це за дискримінація?.. Чи в розумінні декого рівноправ'я - це лише у випадку отримання благ, а не обов'язків?
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14.07.2022 14:59
+20
теж у шоці.

Це якийсь сексизм.

Сподіваюся жінки вийдуть із протестами та відстоять свої рівні права з чоловіками і цього разу
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14.07.2022 15:02
+15
А шо з гендером???
Як шльондра робить наклеп на чоловіка - то у в'язницю?
А як Батьківщину боронити - то не - я мусі-пусі дэвочка????
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14.07.2022 15:03
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Це непридатний для життя та війни непотріб, вони здохнуть від діареї в інтернетах.
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14.07.2022 18:26 Відповісти
Из окопа пишешь Жанна Дарк? Ты за женщин рассказывай,а мужчины сами разберутся.А то помнится в прошлом году женщин на учет хотели взять,так весь интернет загадили я же женщина,меня нельзч на учет. А,как же равные права и обязанности.
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14.07.2022 18:27 Відповісти
От просто цікаво, а хто і для чого закрутив цю муть - то треба ставати на на облік, то не треба?
Взагалі це питання має бути врегульоване законодавчим шляхом (правда слуги ще ті регулятори), але Генштаб нічого втягувати в ці явно політичні ігри!
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14.07.2022 18:47 Відповісти
Випускайте феміністок!
Чого моавчать!
Рівноправ'я!
Це утиски жінок!
Жінка має право !!!
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14.07.2022 19:06 Відповісти
Опрацювало пропозиції- це не значить погодилося на добровільний запис. Дуже хитро пишуть .
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14.07.2022 19:33 Відповісти
Вакцинировали тоже "за бажанням". Призывали тоже согласно всем волнам мобилизации. Людей с опытом не брали, за то из кабаков тащили мужиков на фронт. Мы же не Россия, говорил Резников. Все ж уже насладились видосами, как военкомы села кошмарят на западе страны? Так что девчонки, не ведитесь на эту муть, никогда не ходите в ту организацию и ничего там не подписывайте и никогда им не верьте. А лучше сваливайте отсюда тем более, что у вас возможности выехать есть (пока что).
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14.07.2022 20:00 Відповісти
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