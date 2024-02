ЕС поможет с поиском виновных в ракетном ударе по Виннице, - Маасикас

Европейский союз поможет Украине привлечь к ответственности виновных в ракетном ударе по Виннице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас.

"Сегодняшний ракетный удар по центру Винницы - еще один акт усиливающихся нападений России на гражданское население Украины. Все эти преступления будут тщательно расследованы, а виновные - привлечены к ответственности. ЕС тесно сотрудничает с украинскими властями по этому вопросу", - отметил он.

Today’s missile attack in the centre in Vinnytsya is another act of Russia’s increasing targeting of civilians in Ukraine. All these crimes will be thoroughly investigated and perpetrators will be brought to justice. The EU is cooperating closely with Ukrainian authorities on it.