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Новости Война в Украине
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Винница (701) обстрел (20434) Евросоюз (15954) Матти Маасикас (98)

ЕС поможет с поиском виновных в ракетном ударе по Виннице, - Маасикас

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маасікас,матті

Европейский союз поможет Украине привлечь к ответственности виновных в ракетном ударе по Виннице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас.

"Сегодняшний ракетный удар по центру Винницы - еще один акт усиливающихся нападений России на гражданское население Украины. Все эти преступления будут тщательно расследованы, а виновные - привлечены к ответственности. ЕС тесно сотрудничает с украинскими властями по этому вопросу", - отметил он.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице. Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Число жертв в результате удара составляет 20 человек, в том числе 3 ребенка.
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Топ комментарии
+35
Вы идиоты? Кого искать? Это - *****! Террорист №1! Которого и надо ликвидировать, пока он окончательно не съехал крышей и не ударил ЯО.
Боже, этот мир сгнил окончательно!
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14.07.2022 16:26
+24
я уже нашел - ***** -> шуйгу -> герасим -> начальник ЧМ -> командир ПЛ
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14.07.2022 16:25
+17
И так понятно кто виноват - вся русня
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14.07.2022 16:27
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я уже нашел - ***** -> шуйгу -> герасим -> начальник ЧМ -> командир ПЛ
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14.07.2022 16:25 Ответить
ЧМ - ЧФ
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14.07.2022 16:26 Ответить
> Командир БЧ-2
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14.07.2022 20:21 Ответить
ЕС дурочку валяют, типа не знают кто виновен: https://youtu.be/s23OLr0ZNPI
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14.07.2022 21:42 Ответить
Вы идиоты? Кого искать? Это - *****! Террорист №1! Которого и надо ликвидировать, пока он окончательно не съехал крышей и не ударил ЯО.
Боже, этот мир сгнил окончательно!
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14.07.2022 16:26 Ответить
Питання - чому сьогодні? Не, щоб відвернути увагу від дерьмака?
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14.07.2022 17:50 Ответить
Непременно ударит. Проведет "референдум" в Запорожской области, объявит ее территорией параши и в случае удара по ней, согласно своей военной доктрине, применит ЯО. А вот куда будет нанесен удар устрашения - пока не ясно, но вроде как все к этому идет.
А что касается НАДО, так много чего надо, вопрос КАК ?
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14.07.2022 20:31 Ответить
И так понятно кто виноват - вся русня
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14.07.2022 16:27 Ответить
А кто это сделал?
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14.07.2022 16:27 Ответить
Головних винних і ви, і ми і так знаємо. Виконавців - виявимо.
Краще ви там в ЄС визнайте касапію державою-терористом; а ***** - головним терористом **********.
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14.07.2022 16:28 Ответить
Дивлячись на аватар Маасікаса в Твітері Розумієш що це Тільки наша Війна і Наша Біль.
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14.07.2022 16:28 Ответить
Ага, відправить водолазів підводну лодку рашистів шукати. Вже дали б десяток F-15 і F-16 та ще ракет середньої дальності, то наші хлопці самі б пошукали в акваторії Чорного моря.
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14.07.2022 16:29 Ответить
Виновным в массовом убийстве детей запретят въезд на территорию Евросоюза на 30 дней
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14.07.2022 16:29 Ответить
Та що ви таке кажете - на 30 днів! Це мало! Заборонять на цілих 90!
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14.07.2022 17:45 Ответить
Матті Маасікас, ти дурак?
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14.07.2022 16:29 Ответить
Такое чувство, что они там тупо решили потролить и поиздеваться.
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14.07.2022 16:31 Ответить
Так. І довідка є.
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14.07.2022 16:41 Ответить
а що вже путіна та шойгу треба шукати....?! я щось пропустив?
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14.07.2022 16:29 Ответить
***********
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14.07.2022 16:30 Ответить
Там один мудак обещал мочить в сортире террористов, скажите пусть застрелится выродок.
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14.07.2022 16:32 Ответить
Це ж ще потрібно вміти так "вмикати дурника".
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14.07.2022 16:33 Ответить
Следователей туда пошлют.
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14.07.2022 16:34 Ответить
А их кто-то потерял?
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14.07.2022 16:36 Ответить
Тут только совместными усилиями Шерлока Холмса, Мегрэ, Пуаро и миссис Марпл можно выяснить, кто же такое сделал. Нам остаётся только ждать в неведении...
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14.07.2022 16:36 Ответить
"Рашистские твари теперь обстреливают Донецк!!! Хотят перевести стрелки на Украину и отвлечь внимание от "путинского теракта" в Виннице. Местные паблики пишут, что прилёт был по автовокзалу. Сообщают о погибших и раненых!"
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14.07.2022 16:37 Ответить
Чим же ЄС допоможе?Виразить крайню ступінь стурбованності?
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14.07.2022 16:41 Ответить
Винні- ЕС США Великобрітанія тому що не надали ******* системи ППО і далекобійні ракети.
Винна - Канада, Німеччина що обосрались перед фюрером і поставили йому турбіни
Винно - ЕС що обосралась перед фюрером і зняла санкціі для Калінінграда
Вінниця - це велика подяка в першу чергу вам від фюрера усія московіі за ваше блюдолизтво перед ним та признання що ви його боїтесь
Наступними буде - Берлін Варшава Париж Лондон і т.д. в нього фантазія велика швидше записивайтесь до нього в друзі та менш допомагайте Україні
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14.07.2022 16:45 Ответить
Все вроде как правильно глаголишь, только еще одних мудаков забыл!!! НАШИХ ********* КОТОРЫЕ ВСЕ, ВСЕ ЧТО МОЖНО ПРОСРАЛИ!!! И зе, и петруню, и пасечника, и овоща... С них надо начинать а не с соседей...
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14.07.2022 16:48 Ответить
Даже если вы (во что с трудом верится) кого то и найдете, что вы м сделаете?? Вы за MH17 c 14 года НИКОГО - НЕ ПОСАДИЛИ, НЕ НАКАЗАЛИ НИХЕРА КОРОЧЕ!!! А ТУТ ВЫ ****** всех покараете!!!
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14.07.2022 16:46 Ответить
**** толку...виновных надо наказывать - искать их не надо и так все понятно...от безнаказанности за приднестровье,карабах,сирию,крым,ордло,боинг творятся такие дикие и ужасные вещи
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14.07.2022 16:48 Ответить
Согласен, чего их искать, каждый кто на нашей земле с оружием в руках уже потенциальный убийца, должен быть уничтожен.
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14.07.2022 16:52 Ответить
і шо? як показала практика, ЄС самі терпіли, якщо б не Україна русня реально могла розїбати європу за місяць
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14.07.2022 16:52 Ответить
Ви, мерзоти, із ************** спостерігаєте, як Мордор нищить Україну. Ви не робите ніяких реальних заходів, щоб зупинити вбивство українців
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14.07.2022 16:54 Ответить
Вони що, довбойоби ? Не знають хто це зробив ?
Та якийсь наркоман з в'язниці
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14.07.2022 17:08 Ответить
Цинізм зашкалює.Дружбан ваш ,моль кремлівська,перед яким ви раком і далі стоїте,винний.І ви винні,бо й далі тримаєте дулю в кишені,коли про Україну мова.
І розслідування не потрібні,гроші свої європейські ,які на "розслідування" плануєте витратити,побережіть.Шерлоки Холмси срані
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14.07.2022 17:15 Ответить
Й толку що храбаки трусливі з ЄС "знайдуть" , наче не знають, хто винний?
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14.07.2022 17:19 Ответить
WOW... EU... just WOW... looks like they just laugh at us 🤬
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14.07.2022 17:37 Ответить
Пёрнули в лужу.
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14.07.2022 18:12 Ответить
Навіть нема чого додати до коментів. 😡
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14.07.2022 18:29 Ответить
Пусте патякання,але вже хоч не глибока стурбованість!
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14.07.2022 18:50 Ответить
только Винница?... и поиск стрелочников?...

А остальным амнистия?

Мудрый нарид, по моему тебя разводят как лоха. Зато поржали с шоу с фейерверками, петардами и горами трупов.
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14.07.2022 19:10 Ответить
Все це дуже погано закінчиться :/ Ойропейцям не вийде цього разу відсидітися, на нас ВСІХ чекають страшні події... якщо не приберуть *****, звичайно.
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14.07.2022 21:08 Ответить
Цинічні тварини. Вони ще й знущаються.
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14.07.2022 22:41 Ответить
А ктооо это сдееелал????
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14.07.2022 23:56 Ответить
Винні всі члени партії єдина росія, всі хто за неї голосував чи її підтримує, а також всі члени терористичного утворення вс рф. Всі мають бути умертвлені та страчені, як терористи і їх пособники.

Все решта профанація.
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15.07.2022 03:25 Ответить
 
 