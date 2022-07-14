ЕС поможет с поиском виновных в ракетном ударе по Виннице, - Маасикас
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Европейский союз поможет Украине привлечь к ответственности виновных в ракетном ударе по Виннице.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас.
"Сегодняшний ракетный удар по центру Винницы - еще один акт усиливающихся нападений России на гражданское население Украины. Все эти преступления будут тщательно расследованы, а виновные - привлечены к ответственности. ЕС тесно сотрудничает с украинскими властями по этому вопросу", - отметил он.
Today’s missile attack in the centre in Vinnytsya is another act of Russia’s increasing targeting of civilians in Ukraine. All these crimes will be thoroughly investigated and perpetrators will be brought to justice. The EU is cooperating closely with Ukrainian authorities on it.— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) July 14, 2022
Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице. Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.
Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Число жертв в результате удара составляет 20 человек, в том числе 3 ребенка.
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ЧМ- ЧФ
Боже, этот мир сгнил окончательно!
А что касается НАДО, так много чего надо, вопрос КАК ?
Краще ви там в ЄС визнайте касапію державою-терористом; а ***** - головним терористом **********.
Винна - Канада, Німеччина що обосрались перед фюрером і поставили йому турбіни
Винно - ЕС що обосралась перед фюрером і зняла санкціі для Калінінграда
Вінниця - це велика подяка в першу чергу вам від фюрера усія московіі за ваше блюдолизтво перед ним та признання що ви його боїтесь
Наступними буде - Берлін Варшава Париж Лондон і т.д. в нього фантазія велика швидше записивайтесь до нього в друзі та менш допомагайте Україні
Та якийсь наркоман з в'язниці
І розслідування не потрібні,гроші свої європейські ,які на "розслідування" плануєте витратити,побережіть.Шерлоки Холмси срані
А остальным амнистия?
Мудрый нарид, по моему тебя разводят как лоха. Зато поржали с шоу с фейерверками, петардами и горами трупов.
Все решта профанація.