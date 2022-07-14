ЄС допоможе з пошуком винних у ракетному ударі по Вінниці, - Маасікас
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Європейський союз допоможе Україні притягнути до відповідальності винних у ракетному ударі по Вінниці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив голова представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас.
"Сьогоднішній ракетний удар по центру Вінниці - ще один акт дедалі частіших нападів Росії на цивільне населення України. Всі ці злочини будуть ретельно розслідувані, а винні - притягнуті до відповідальності. ЄС тісно співпрацює з українською владою з цього питання", - зазначив він.
Today’s missile attack in the centre in Vinnytsya is another act of Russia’s increasing targeting of civilians in Ukraine. All these crimes will be thoroughly investigated and perpetrators will be brought to justice. The EU is cooperating closely with Ukrainian authorities on it.— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) July 14, 2022
Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці. Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.
Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Кількість жертв внаслідок удару становить 20 осіб, зокрема 3 дитини.
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ЧМ- ЧФ
Боже, этот мир сгнил окончательно!
А что касается НАДО, так много чего надо, вопрос КАК ?
Краще ви там в ЄС визнайте касапію державою-терористом; а ***** - головним терористом **********.
Винна - Канада, Німеччина що обосрались перед фюрером і поставили йому турбіни
Винно - ЕС що обосралась перед фюрером і зняла санкціі для Калінінграда
Вінниця - це велика подяка в першу чергу вам від фюрера усія московіі за ваше блюдолизтво перед ним та признання що ви його боїтесь
Наступними буде - Берлін Варшава Париж Лондон і т.д. в нього фантазія велика швидше записивайтесь до нього в друзі та менш допомагайте Україні
Та якийсь наркоман з в'язниці
І розслідування не потрібні,гроші свої європейські ,які на "розслідування" плануєте витратити,побережіть.Шерлоки Холмси срані
А остальным амнистия?
Мудрый нарид, по моему тебя разводят как лоха. Зато поржали с шоу с фейерверками, петардами и горами трупов.
Все решта профанація.