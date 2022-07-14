УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15312 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
4 556 47
Вінниця (433) обстріл (21411) Євросоюз (7144) Матті Маасікас (123)

ЄС допоможе з пошуком винних у ракетному ударі по Вінниці, - Маасікас

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маасікас,матті

Європейський союз допоможе Україні притягнути до відповідальності винних у ракетному ударі по Вінниці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив голова представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас.

"Сьогоднішній ракетний удар по центру Вінниці - ще один акт дедалі частіших нападів Росії на цивільне населення України. Всі ці злочини будуть ретельно розслідувані, а винні - притягнуті до відповідальності. ЄС тісно співпрацює з українською владою з цього питання", - зазначив він.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці. Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Кількість жертв внаслідок удару становить 20 осіб, зокрема 3 дитини.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+35
Вы идиоты? Кого искать? Это - *****! Террорист №1! Которого и надо ликвидировать, пока он окончательно не съехал крышей и не ударил ЯО.
Боже, этот мир сгнил окончательно!
показати весь коментар
14.07.2022 16:26
+24
я уже нашел - ***** -> шуйгу -> герасим -> начальник ЧМ -> командир ПЛ
показати весь коментар
14.07.2022 16:25
+17
И так понятно кто виноват - вся русня
показати весь коментар
14.07.2022 16:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я уже нашел - ***** -> шуйгу -> герасим -> начальник ЧМ -> командир ПЛ
показати весь коментар
14.07.2022 16:25 Відповісти
ЧМ - ЧФ
показати весь коментар
14.07.2022 16:26 Відповісти
> Командир БЧ-2
показати весь коментар
14.07.2022 20:21 Відповісти
ЕС дурочку валяют, типа не знают кто виновен: https://youtu.be/s23OLr0ZNPI
показати весь коментар
14.07.2022 21:42 Відповісти
Вы идиоты? Кого искать? Это - *****! Террорист №1! Которого и надо ликвидировать, пока он окончательно не съехал крышей и не ударил ЯО.
Боже, этот мир сгнил окончательно!
показати весь коментар
14.07.2022 16:26 Відповісти
Питання - чому сьогодні? Не, щоб відвернути увагу від дерьмака?
показати весь коментар
14.07.2022 17:50 Відповісти
Непременно ударит. Проведет "референдум" в Запорожской области, объявит ее территорией параши и в случае удара по ней, согласно своей военной доктрине, применит ЯО. А вот куда будет нанесен удар устрашения - пока не ясно, но вроде как все к этому идет.
А что касается НАДО, так много чего надо, вопрос КАК ?
показати весь коментар
14.07.2022 20:31 Відповісти
И так понятно кто виноват - вся русня
показати весь коментар
14.07.2022 16:27 Відповісти
А кто это сделал?
показати весь коментар
14.07.2022 16:27 Відповісти
Головних винних і ви, і ми і так знаємо. Виконавців - виявимо.
Краще ви там в ЄС визнайте касапію державою-терористом; а ***** - головним терористом **********.
показати весь коментар
14.07.2022 16:28 Відповісти
Дивлячись на аватар Маасікаса в Твітері Розумієш що це Тільки наша Війна і Наша Біль.
показати весь коментар
14.07.2022 16:28 Відповісти
Ага, відправить водолазів підводну лодку рашистів шукати. Вже дали б десяток F-15 і F-16 та ще ракет середньої дальності, то наші хлопці самі б пошукали в акваторії Чорного моря.
показати весь коментар
14.07.2022 16:29 Відповісти
Виновным в массовом убийстве детей запретят въезд на территорию Евросоюза на 30 дней
показати весь коментар
14.07.2022 16:29 Відповісти
Та що ви таке кажете - на 30 днів! Це мало! Заборонять на цілих 90!
показати весь коментар
14.07.2022 17:45 Відповісти
Матті Маасікас, ти дурак?
показати весь коментар
14.07.2022 16:29 Відповісти
Такое чувство, что они там тупо решили потролить и поиздеваться.
показати весь коментар
14.07.2022 16:31 Відповісти
Так. І довідка є.
показати весь коментар
14.07.2022 16:41 Відповісти
а що вже путіна та шойгу треба шукати....?! я щось пропустив?
показати весь коментар
14.07.2022 16:29 Відповісти
***********
показати весь коментар
14.07.2022 16:30 Відповісти
Там один мудак обещал мочить в сортире террористов, скажите пусть застрелится выродок.
показати весь коментар
14.07.2022 16:32 Відповісти
Це ж ще потрібно вміти так "вмикати дурника".
показати весь коментар
14.07.2022 16:33 Відповісти
Следователей туда пошлют.
показати весь коментар
14.07.2022 16:34 Відповісти
А их кто-то потерял?
показати весь коментар
14.07.2022 16:36 Відповісти
Тут только совместными усилиями Шерлока Холмса, Мегрэ, Пуаро и миссис Марпл можно выяснить, кто же такое сделал. Нам остаётся только ждать в неведении...
показати весь коментар
14.07.2022 16:36 Відповісти
"Рашистские твари теперь обстреливают Донецк!!! Хотят перевести стрелки на Украину и отвлечь внимание от "путинского теракта" в Виннице. Местные паблики пишут, что прилёт был по автовокзалу. Сообщают о погибших и раненых!"
показати весь коментар
14.07.2022 16:37 Відповісти
Чим же ЄС допоможе?Виразить крайню ступінь стурбованності?
показати весь коментар
14.07.2022 16:41 Відповісти
Винні- ЕС США Великобрітанія тому що не надали ******* системи ППО і далекобійні ракети.
Винна - Канада, Німеччина що обосрались перед фюрером і поставили йому турбіни
Винно - ЕС що обосралась перед фюрером і зняла санкціі для Калінінграда
Вінниця - це велика подяка в першу чергу вам від фюрера усія московіі за ваше блюдолизтво перед ним та признання що ви його боїтесь
Наступними буде - Берлін Варшава Париж Лондон і т.д. в нього фантазія велика швидше записивайтесь до нього в друзі та менш допомагайте Україні
показати весь коментар
14.07.2022 16:45 Відповісти
Все вроде как правильно глаголишь, только еще одних мудаков забыл!!! НАШИХ ********* КОТОРЫЕ ВСЕ, ВСЕ ЧТО МОЖНО ПРОСРАЛИ!!! И зе, и петруню, и пасечника, и овоща... С них надо начинать а не с соседей...
показати весь коментар
14.07.2022 16:48 Відповісти
Даже если вы (во что с трудом верится) кого то и найдете, что вы м сделаете?? Вы за MH17 c 14 года НИКОГО - НЕ ПОСАДИЛИ, НЕ НАКАЗАЛИ НИХЕРА КОРОЧЕ!!! А ТУТ ВЫ ****** всех покараете!!!
показати весь коментар
14.07.2022 16:46 Відповісти
**** толку...виновных надо наказывать - искать их не надо и так все понятно...от безнаказанности за приднестровье,карабах,сирию,крым,ордло,боинг творятся такие дикие и ужасные вещи
показати весь коментар
14.07.2022 16:48 Відповісти
Согласен, чего их искать, каждый кто на нашей земле с оружием в руках уже потенциальный убийца, должен быть уничтожен.
показати весь коментар
14.07.2022 16:52 Відповісти
і шо? як показала практика, ЄС самі терпіли, якщо б не Україна русня реально могла розїбати європу за місяць
показати весь коментар
14.07.2022 16:52 Відповісти
Ви, мерзоти, із ************** спостерігаєте, як Мордор нищить Україну. Ви не робите ніяких реальних заходів, щоб зупинити вбивство українців
показати весь коментар
14.07.2022 16:54 Відповісти
Вони що, довбойоби ? Не знають хто це зробив ?
Та якийсь наркоман з в'язниці
показати весь коментар
14.07.2022 17:08 Відповісти
Цинізм зашкалює.Дружбан ваш ,моль кремлівська,перед яким ви раком і далі стоїте,винний.І ви винні,бо й далі тримаєте дулю в кишені,коли про Україну мова.
І розслідування не потрібні,гроші свої європейські ,які на "розслідування" плануєте витратити,побережіть.Шерлоки Холмси срані
показати весь коментар
14.07.2022 17:15 Відповісти
Й толку що храбаки трусливі з ЄС "знайдуть" , наче не знають, хто винний?
показати весь коментар
14.07.2022 17:19 Відповісти
WOW... EU... just WOW... looks like they just laugh at us 🤬
показати весь коментар
14.07.2022 17:37 Відповісти
Пёрнули в лужу.
показати весь коментар
14.07.2022 18:12 Відповісти
Навіть нема чого додати до коментів. 😡
показати весь коментар
14.07.2022 18:29 Відповісти
Пусте патякання,але вже хоч не глибока стурбованість!
показати весь коментар
14.07.2022 18:50 Відповісти
только Винница?... и поиск стрелочников?...

А остальным амнистия?

Мудрый нарид, по моему тебя разводят как лоха. Зато поржали с шоу с фейерверками, петардами и горами трупов.
показати весь коментар
14.07.2022 19:10 Відповісти
Все це дуже погано закінчиться :/ Ойропейцям не вийде цього разу відсидітися, на нас ВСІХ чекають страшні події... якщо не приберуть *****, звичайно.
показати весь коментар
14.07.2022 21:08 Відповісти
Цинічні тварини. Вони ще й знущаються.
показати весь коментар
14.07.2022 22:41 Відповісти
А ктооо это сдееелал????
показати весь коментар
14.07.2022 23:56 Відповісти
Винні всі члени партії єдина росія, всі хто за неї голосував чи її підтримує, а також всі члени терористичного утворення вс рф. Всі мають бути умертвлені та страчені, як терористи і їх пособники.

Все решта профанація.
показати весь коментар
15.07.2022 03:25 Відповісти
 
 