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Новости Война в Украине
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МВФ (3293) Райс Джерри (9)

В ближайшие дни МВФ ожидает новых поступлений на спецсчет для Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мвф

Международный валютный фонд, с апреля обеспечивающий работу специального административного счета для донорских взносов в поддержку Украины, ожидает в ближайшее время вливаний от других стран.

Об этом заявил в четверг во время брифинга в Вашингтоне директор пресс-офиса Фонда Джерри Райс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы создали то, что мы называем административным счетом для доноров в поддержку Украины. Канада, Германия и Нидерланды уже пришли на помощь. Мы ожидаем больше (стран – ред.) в ближайшие дни", - отметил представитель Фонда.

Он также напомнил, что МВФ присоединился к международной Конференции по восстановлению Украины в Лугано и подчеркнул, что приоритетом с точки зрения помощи Украине должно оставаться финансирование в виде грантов.

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"Это лучшая форма помощи, которую может оказать международное сообщество в условиях войны и характера (экономического – ред.) шока. И это позволило бы украинскому правительству продолжать работу без накопления новых долгов", - отметил Райс.

В этом контексте он также подчеркнул, что "по состоянию на данный момент Украина умело обслуживает свой долг, и мы ожидаем, что так будет продолжаться".

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Цікаво, скільки ще Байрактарів після прочитання цієї новини нам подарують литовці?
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14.07.2022 19:32 Ответить
А-ха))) та ладно... Не вірю...
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14.07.2022 20:13 Ответить
наглядач від ЄС нам конче потрібен, бо бабло заасфальтують
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14.07.2022 19:56 Ответить
Бабосіки!))))
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14.07.2022 23:12 Ответить
 
 